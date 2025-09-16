Топ-матч «Ливерпуля», встреча Де Брёйне с «Сити» и дебют «Кайрата». Интриги 1-го тура ЛЧ

В Мюнхене состоится повторение финала 2012 года, а «Барселону» ждёт тяжёлое испытание в Англии.

Лига чемпионов возвращается! Сегодня, 16 сентября, стартует общий этап сезона-2025/2026. И нас сразу же ожидает огромная порция интриг. Рассказываем о главных историях 1-го тура.

«Арсенал» в прошлом розыгрыше ЛЧ добрался до полуфинала и уступил «ПСЖ». Но состав лондонцев позволяет задумываться о победе в турнире. Летом команду усилили Виктор Дьёкереш, Эберечи Эзе, Мартин Субименди и ещё парочка крутых игроков. Слабых мест у «Арсенала» нет. Показать амбиции можно сразу: в 1-м туре англичане едут в гости к «Атлетику» в Бильбао. Баски не играли в Лиге чемпионов с 2014 года. Конечно, болельщики скучали по турниру и ждут от команды победы. Тем интереснее получится битва одного из фаворитов ЛЧ в гостях с крепким «Атлетиком».

Виктор Дьёкереш Фото: Getty Images

ПСВ после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне намерен развить успех. В 1-м туре нового розыгрыша эйндховенцы примут дома «Юнион». Бельгийцы в 2025-м впервые за 90 лет стали чемпионами страны. А теперь дебютируют в основном этапе ЛЧ. Нет сомнений, что клуб из Брюсселя планирует начать с победы. Но позволит ли ПСВ сделать это?

«Реал» — всегда один из фаворитов Лиги чемпионов. Перед новым сезоном команду возглавил Хаби Алонсо. У испанца есть задача – вернуть трофей в Мадрид. Поэтому от обновлённого «Реала» руководство и болельщики ждут только побед. Домашний матч с «Марселем» может стать отличным пространством для разгона. Хороший, но не самый тяжёлый соперник. «Реал» обязан брать очки, чтобы не нервничать потом. Впереди у мадридцев встречи с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Ювентусом».

«Ювентус» начал сезон в Серии А с трёх побед. Тренер Игор Тудор нашёл оптимальные сочетания на поле? Пока что рано делать выводы, однако важно зафиксировать, что туринцы классно стартовали. А после вылета в стыковых матчах прошлой Лиги чемпионов «Юве» обязан реабилитироваться перед болельщиками. Плей-офф – минимальная задача для команды. Но в 1-м туре итальянцы сразу получили непростого соперника. Дортмундская «Боруссия» принимала участие в финале Лиги чемпионов – 2023/2024, в а в прошлом розыгрыше устроила веселье в четвертьфинале с «Барселоной». Немцы классно выступают в турнире и готовы к бою в Турине. Одна из самых ярких пар 1-го тура общего этапа!

«Тоттенхэм» и «Вильярреал» вернулись в Лигу чемпионов. Англичане пропустили два последних розыгрыша турнира, испанцы – три. Хотя в последний раз «Вильярреал» добрался до полуфинала ЛЧ-2021/2022, где в плотной борьбе уступил «Ливерпулю». А «Тоттенхэм» – действующий победитель Лиги Европы! Теперь же клубам важно успешно стартовать в ЛЧ, чтобы рассчитывать на попадание в стыки или сразу в плей-офф.

«Пафос» дебютирует в основной стадии Лиги чемпионов! Киприоты сенсационно прошли «Црвену Звезду» в раунде плей-офф и оказались в общем этапе. Первый соперник – сразу принципиальный. «Пафос» едет в Грецию к «Олимпиакосу». Битва киприотов и греков – гарантия огня. Да и дебютировать в ЛЧ команда российского бизнесмена Сергея Ломакина хочет красиво. Во вторник вечером в Пирее будет очень весело.

Игроки «Пафоса» Фото: ФК «Пафос»

«Карабах» во второй раз в своей истории отобрался в основной этап Лиги чемпионов. В прошлый раз азербайджанцы рубились с «Челси», «Атлетико» и «Ромой». Сейчас клубу снова предстоит сыграть с лондонцами, а также с «Наполи», «Ливерпулем», «Айнтрахтом», «Аяксом», «Атлетиком» и «Копенгагеном». А стартует «Карабах» с матча в гостях с «Бенфикой». У команды из Баку очень тяжёлая сетка, каждая ничья или победа будет успехом. В Португалии «Карабах» точно поборется за очки, иначе рассчитывать на попадание в топ-24 не получится.

Ещё один дебют в ЛЧ. «Будё-Глимт» в последние сезоны ярко выступал в Лиге конференций (доходил до четвертьфинала) и Лиге Европы (полуфинал-2024/2025). А теперь норвежцам предстоит удивить в Лиге чемпионов. «Будё-Глимт» – первый в истории турнира клуб из Заполярья. Но пока что команда сыграет в гостях: её на своём поле ждёт чешская «Славия». Для нас встреча интересна из-за голкипера «Будё» Никиты Хайкина. Болеем за нашего легионера!

«ПСЖ» впервые в истории предстоит защита титула в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне парижане взяли четыре трофея, а в августе ещё забрали Суперкубок УЕФА. Сейчас французы также входят в число фаворитов ЛЧ. Однако взять трофей два раза подряд удавалось только «Реалу». Хорошая мотивация для «ПСЖ» повторить успех и создать с испанцами элитный клуб! Первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов команда Луиса Энрике проведёт дома с «Аталантой». Всё ещё сильный соперник, но уже без Джан Пьеро Гасперини. Получится ли у тренера Ивана Юрича чем-то удивить парижан?

Игроки «ПСЖ» Фото: Michel Euler/AP/ТАСС

Одна из двух главных афиш 1-го тура. Набравший звёзд «Ливерпуль» примет дома «Атлетико». Команда Арне Слота в прошлом сезоне финишировала первой в общем этапе Лиги чемпионов. А мадридцы – пятыми. Оба клуба оказались в 1/8 финала напрямую. Однако на этой стадии вылетели от «ПСЖ» («Ливерпуль») и «Реала» («Атлетико»). В сезоне-2025/2026 задача у клубов – добраться до решающих стадий. А с составом «Ливерпуля» вообще нельзя думать о меньшем, чем полуфинал. И очный матч двух топов покажет, на что способны команды на данный момент.

Повторение финала Лиги чемпионов — 2011/2012! Тогда эпичную победу на «Альянц-Арене» одержал «Челси». Но с того момента клубы встретились трижды. И во всех случаях побеждала «Бавария» (в финале Суперкубка УЕФА — 2013 и в 1/8 финала ЛЧ-2019/2020). «Челси» намерен прервать серию, мюнхенцы – продлить. Самое классное, что явного фаворита в паре нет. И «Бавария», и «Челси» находятся в хороших кондициях. В пользу немцев фактор домашнего поля. Но, напомним, в 2012 году «Челси» взял Лигу чемпионов как раз в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов — 2011/2012 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Интер» проведёт первый матч в Лиге чемпионов под руководством Кристиана Киву. В прошлом сезоне миланцы дошли до финала турнира, где были разгромлены «ПСЖ» (0:5). Сейчас «Интер» не так хорош. Поэтому в списке фаворитов ЛЧ команды нет. Но обыграть «Аякс» миланцы способны (даже в гостях).

«Монако» с Александром Головиным начинает общий этап Лиги чемпионов в Бельгии. Монегаски едут в гости к крепкому «Брюгге». Команда Ники Хайена прошла «Ред Булл Зальцбург» и «Рейнджерс» в квалификации. А в прошлом сезоне «Брюгге» добрался до 1/8 финала, где уступил «Астон Вилле». Недооценивать бельгийцев нельзя. Но «Монако» способен разобраться с «Брюгге» даже в гостях. Команда неплохо начала сезон Лиги 1, одержав три победы в четырёх турах. Последнюю игру с «Осером» Головин пропустил из-за мышечного дискомфорта, однако к «Брюгге» Александр будет готов. Ждём от россиянина результативных действий.

«Байер» уволил Эрика тен Хага ещё до старта общего этапа Лиги чемпионов. Леверкузенцев возглавил датский тренер Каспер Юльманн. По иронии судьбы первый матч в ЛЧ «Байер» проведёт в Дании с «Копенгагеном». Немцы – фавориты, однако у хозяев есть шансы забрать хотя бы одно очко. Всё же нынешний «Байер» сильно отличается от чемпионской сборки Хаби Алонсо.

Исторический матч для казахстанского футбола. «Кайрат» – второй клуб из страны, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. Первую встречу команда из Алма-Аты проведёт в гостях со «Спортингом». Интересно, что «Кайрат» преодолеет 7000 км, чтобы сыграть в Лиссабоне. Это станет самым дальним расстоянием в истории ЛЧ, которое какой-либо команде придётся пролететь ради встречи. В Казахстане ждут, что «Кайрат» увезёт из Португалии минимум ничью. Но «Спортинг» – действующий чемпион и силён даже без Рубена Аморима с Виктором Дьёкерешем. Казахстанцам необходимо совершить уже второе мини-чудо в ЛЧ ради победы.

«Галатасарай» интригует. За лето стамбульцы превратились в команду уровня топа Бундеслиги или Серии А. В Турцию перебрались Лерой Зане, Илкай Гюндоган, Виктор Осимхен (на полноценной основе) и Уилфрид Синго. Также в «Галатасарае» остаются Давинсон Санчес, Лукас Торрейра, Мауро Икарди, Роланд Шаллаи и топовые турецкие футболисты (Угурджан Чакыр, Барыш Йылмаз, Юнус Акгюн, Каан Айхан, Абдюлькерим Бардакджи). Стамбульцы по амбициям готовы к выходу в 1/8 финала ЛЧ. И первый гостевой матч с «Айнтрахтом» во Франкфурте ответит на многие вопросы.

Илкай Гюндоган Фото: Seskim Photo TR/Imago/ТАСС

«Барселона» едет в холодный Ньюкасл-апон-Тайн. В последний раз команды встречались в марте 2003 года. Тогда каталонцы приехали в Англию и одержали уверенную победу (2:0). Но до этого «Барса» уступила «Ньюкаслу» в гостях в ЛЧ-1997/1998 (2:3). Так что победный опыт у англичан есть. Однако остановить яркую команду Ханс-Дитера Флика будет непросто. И всё же у «Ньюкасла» есть два важных фактора в его пользу – домашние трибуны и безумный прессинг, способный сломить даже самых сильных соперников. Посмотрим, справится ли «Барса» с «Ньюкаслом» без Ламина Ямаля, пропускающего встречу из-за дискомфорта в области паха.

Кевин Де Брёйне снова сыграет в Манчестере! Легенда «Манчестер Сити» летом перебрался в «Наполи». И пока что союз бельгийца с Антонио Конте получается удачным: неаполитанцы одержали три победы на старте Серии А, Кевин забил уже два мяча. Теперь итальянцы отправляются за тремя очками в Лиге чемпионов на «Этихад». На выходных «Сити» разнёс «Манчестер Юнайтед» в дерби (3:0). Настроение у команды Пепа Гвардиолы отличное. Но с «Наполи» этого не хватит, для победы нужен качественный футбол.