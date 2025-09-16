Скидки
Пари Нижний Новгород — Динамо Мх. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов – 2025/2026, интриги 1-го тура, Реал, Барса, Ливерпуль, Сити, Арсенал, Челси, Бавария, ПСЖ, Головин, Кайрат

Топ-матч «Ливерпуля», встреча Де Брёйне с «Сити» и дебют «Кайрата». Интриги 1-го тура ЛЧ
Никита Паглазов
Лига чемпионов — 2025/2026, интриги 1-го тура
Аудио-версия:
Комментарии
В Мюнхене состоится повторение финала 2012 года, а «Барселону» ждёт тяжёлое испытание в Англии.

Лига чемпионов возвращается! Сегодня, 16 сентября, стартует общий этап сезона-2025/2026. И нас сразу же ожидает огромная порция интриг. Рассказываем о главных историях 1-го тура.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» в прошлом розыгрыше ЛЧ добрался до полуфинала и уступил «ПСЖ». Но состав лондонцев позволяет задумываться о победе в турнире. Летом команду усилили Виктор Дьёкереш, Эберечи Эзе, Мартин Субименди и ещё парочка крутых игроков. Слабых мест у «Арсенала» нет. Показать амбиции можно сразу: в 1-м туре англичане едут в гости к «Атлетику» в Бильбао. Баски не играли в Лиге чемпионов с 2014 года. Конечно, болельщики скучали по турниру и ждут от команды победы. Тем интереснее получится битва одного из фаворитов ЛЧ в гостях с крепким «Атлетиком».

Виктор Дьёкереш

Виктор Дьёкереш

Фото: Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Юнион
Брюссель, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ПСВ после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне намерен развить успех. В 1-м туре нового розыгрыша эйндховенцы примут дома «Юнион». Бельгийцы в 2025-м впервые за 90 лет стали чемпионами страны. А теперь дебютируют в основном этапе ЛЧ. Нет сомнений, что клуб из Брюсселя планирует начать с победы. Но позволит ли ПСВ сделать это?

Юнион Сент-Жиллуа Подробнее
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» — всегда один из фаворитов Лиги чемпионов. Перед новым сезоном команду возглавил Хаби Алонсо. У испанца есть задача – вернуть трофей в Мадрид. Поэтому от обновлённого «Реала» руководство и болельщики ждут только побед. Домашний матч с «Марселем» может стать отличным пространством для разгона. Хороший, но не самый тяжёлый соперник. «Реал» обязан брать очки, чтобы не нервничать потом. Впереди у мадридцев встречи с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Ювентусом».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» начал сезон в Серии А с трёх побед. Тренер Игор Тудор нашёл оптимальные сочетания на поле? Пока что рано делать выводы, однако важно зафиксировать, что туринцы классно стартовали. А после вылета в стыковых матчах прошлой Лиги чемпионов «Юве» обязан реабилитироваться перед болельщиками. Плей-офф – минимальная задача для команды. Но в 1-м туре итальянцы сразу получили непростого соперника. Дортмундская «Боруссия» принимала участие в финале Лиги чемпионов – 2023/2024, в а в прошлом розыгрыше устроила веселье в четвертьфинале с «Барселоной». Немцы классно выступают в турнире и готовы к бою в Турине. Одна из самых ярких пар 1-го тура общего этапа!

Игор Тудор Подробнее
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» и «Вильярреал» вернулись в Лигу чемпионов. Англичане пропустили два последних розыгрыша турнира, испанцы – три. Хотя в последний раз «Вильярреал» добрался до полуфинала ЛЧ-2021/2022, где в плотной борьбе уступил «Ливерпулю». А «Тоттенхэм» – действующий победитель Лиги Европы! Теперь же клубам важно успешно стартовать в ЛЧ, чтобы рассчитывать на попадание в стыки или сразу в плей-офф.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пафос» дебютирует в основной стадии Лиги чемпионов! Киприоты сенсационно прошли «Црвену Звезду» в раунде плей-офф и оказались в общем этапе. Первый соперник – сразу принципиальный. «Пафос» едет в Грецию к «Олимпиакосу». Битва киприотов и греков – гарантия огня. Да и дебютировать в ЛЧ команда российского бизнесмена Сергея Ломакина хочет красиво. Во вторник вечером в Пирее будет очень весело.

Игроки «Пафоса»

Игроки «Пафоса»

Фото: ФК «Пафос»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Карабах» во второй раз в своей истории отобрался в основной этап Лиги чемпионов. В прошлый раз азербайджанцы рубились с «Челси», «Атлетико» и «Ромой». Сейчас клубу снова предстоит сыграть с лондонцами, а также с «Наполи», «Ливерпулем», «Айнтрахтом», «Аяксом», «Атлетиком» и «Копенгагеном». А стартует «Карабах» с матча в гостях с «Бенфикой». У команды из Баку очень тяжёлая сетка, каждая ничья или победа будет успехом. В Португалии «Карабах» точно поборется за очки, иначе рассчитывать на попадание в топ-24 не получится.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё один дебют в ЛЧ. «Будё-Глимт» в последние сезоны ярко выступал в Лиге конференций (доходил до четвертьфинала) и Лиге Европы (полуфинал-2024/2025). А теперь норвежцам предстоит удивить в Лиге чемпионов. «Будё-Глимт» – первый в истории турнира клуб из Заполярья. Но пока что команда сыграет в гостях: её на своём поле ждёт чешская «Славия». Для нас встреча интересна из-за голкипера «Будё» Никиты Хайкина. Болеем за нашего легионера!

Никита Хайкин Подробнее
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» впервые в истории предстоит защита титула в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне парижане взяли четыре трофея, а в августе ещё забрали Суперкубок УЕФА. Сейчас французы также входят в число фаворитов ЛЧ. Однако взять трофей два раза подряд удавалось только «Реалу». Хорошая мотивация для «ПСЖ» повторить успех и создать с испанцами элитный клуб! Первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов команда Луиса Энрике проведёт дома с «Аталантой». Всё ещё сильный соперник, но уже без Джан Пьеро Гасперини. Получится ли у тренера Ивана Юрича чем-то удивить парижан?

Игроки «ПСЖ»

Игроки «ПСЖ»

Фото: Michel Euler/AP/ТАСС

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одна из двух главных афиш 1-го тура. Набравший звёзд «Ливерпуль» примет дома «Атлетико». Команда Арне Слота в прошлом сезоне финишировала первой в общем этапе Лиги чемпионов. А мадридцы – пятыми. Оба клуба оказались в 1/8 финала напрямую. Однако на этой стадии вылетели от «ПСЖ» («Ливерпуль») и «Реала» («Атлетико»). В сезоне-2025/2026 задача у клубов – добраться до решающих стадий. А с составом «Ливерпуля» вообще нельзя думать о меньшем, чем полуфинал. И очный матч двух топов покажет, на что способны команды на данный момент.

«Ливерпуль» — денежный мешок?
Клубы-лидеры по затратам за одно трансферное окно в истории
Истории
Клубы-лидеры по затратам за одно трансферное окно в истории
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Повторение финала Лиги чемпионов — 2011/2012! Тогда эпичную победу на «Альянц-Арене» одержал «Челси». Но с того момента клубы встретились трижды. И во всех случаях побеждала «Бавария» (в финале Суперкубка УЕФА — 2013 и в 1/8 финала ЛЧ-2019/2020). «Челси» намерен прервать серию, мюнхенцы – продлить. Самое классное, что явного фаворита в паре нет. И «Бавария», и «Челси» находятся в хороших кондициях. В пользу немцев фактор домашнего поля. Но, напомним, в 2012 году «Челси» взял Лигу чемпионов как раз в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов — 2011/2012

Финал Лиги чемпионов — 2011/2012

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» проведёт первый матч в Лиге чемпионов под руководством Кристиана Киву. В прошлом сезоне миланцы дошли до финала турнира, где были разгромлены «ПСЖ» (0:5). Сейчас «Интер» не так хорош. Поэтому в списке фаворитов ЛЧ команды нет. Но обыграть «Аякс» миланцы способны (даже в гостях).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» с Александром Головиным начинает общий этап Лиги чемпионов в Бельгии. Монегаски едут в гости к крепкому «Брюгге». Команда Ники Хайена прошла «Ред Булл Зальцбург» и «Рейнджерс» в квалификации. А в прошлом сезоне «Брюгге» добрался до 1/8 финала, где уступил «Астон Вилле». Недооценивать бельгийцев нельзя. Но «Монако» способен разобраться с «Брюгге» даже в гостях. Команда неплохо начала сезон Лиги 1, одержав три победы в четырёх турах. Последнюю игру с «Осером» Головин пропустил из-за мышечного дискомфорта, однако к «Брюгге» Александр будет готов. Ждём от россиянина результативных действий.

Александр Головин Подробнее
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байер» уволил Эрика тен Хага ещё до старта общего этапа Лиги чемпионов. Леверкузенцев возглавил датский тренер Каспер Юльманн. По иронии судьбы первый матч в ЛЧ «Байер» проведёт в Дании с «Копенгагеном». Немцы – фавориты, однако у хозяев есть шансы забрать хотя бы одно очко. Всё же нынешний «Байер» сильно отличается от чемпионской сборки Хаби Алонсо.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Исторический матч для казахстанского футбола. «Кайрат» – второй клуб из страны, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. Первую встречу команда из Алма-Аты проведёт в гостях со «Спортингом». Интересно, что «Кайрат» преодолеет 7000 км, чтобы сыграть в Лиссабоне. Это станет самым дальним расстоянием в истории ЛЧ, которое какой-либо команде придётся пролететь ради встречи. В Казахстане ждут, что «Кайрат» увезёт из Португалии минимум ничью. Но «Спортинг» – действующий чемпион и силён даже без Рубена Аморима с Виктором Дьёкерешем. Казахстанцам необходимо совершить уже второе мини-чудо в ЛЧ ради победы.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Галатасарай» интригует. За лето стамбульцы превратились в команду уровня топа Бундеслиги или Серии А. В Турцию перебрались Лерой Зане, Илкай Гюндоган, Виктор Осимхен (на полноценной основе) и Уилфрид Синго. Также в «Галатасарае» остаются Давинсон Санчес, Лукас Торрейра, Мауро Икарди, Роланд Шаллаи и топовые турецкие футболисты (Угурджан Чакыр, Барыш Йылмаз, Юнус Акгюн, Каан Айхан, Абдюлькерим Бардакджи). Стамбульцы по амбициям готовы к выходу в 1/8 финала ЛЧ. И первый гостевой матч с «Айнтрахтом» во Франкфурте ответит на многие вопросы.

Илкай Гюндоган

Илкай Гюндоган

Фото: Seskim Photo TR/Imago/ТАСС

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» едет в холодный Ньюкасл-апон-Тайн. В последний раз команды встречались в марте 2003 года. Тогда каталонцы приехали в Англию и одержали уверенную победу (2:0). Но до этого «Барса» уступила «Ньюкаслу» в гостях в ЛЧ-1997/1998 (2:3). Так что победный опыт у англичан есть. Однако остановить яркую команду Ханс-Дитера Флика будет непросто. И всё же у «Ньюкасла» есть два важных фактора в его пользу – домашние трибуны и безумный прессинг, способный сломить даже самых сильных соперников. Посмотрим, справится ли «Барса» с «Ньюкаслом» без Ламина Ямаля, пропускающего встречу из-за дискомфорта в области паха.

Ламин Ямаль Подробнее
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кевин Де Брёйне снова сыграет в Манчестере! Легенда «Манчестер Сити» летом перебрался в «Наполи». И пока что союз бельгийца с Антонио Конте получается удачным: неаполитанцы одержали три победы на старте Серии А, Кевин забил уже два мяча. Теперь итальянцы отправляются за тремя очками в Лиге чемпионов на «Этихад». На выходных «Сити» разнёс «Манчестер Юнайтед» в дерби (3:0). Настроение у команды Пепа Гвардиолы отличное. Но с «Наполи» этого не хватит, для победы нужен качественный футбол.

