Топ-матчи вторника: возвращение Лиги чемпионов, Кубок России по футболу, КХЛ и волейбол

Яркое 16 сентября: «Реал», «Арсенал» и «Ювентус» в ЛЧ, ЦСКА — «Спартак» и «Лада» — «Локомотив» в хоккее, Шнайдер против Макнелли в теннисе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 8:00*: Диана Шнайдер (Россия, 5) — Кэти Макнелли (США, Q), Сеул, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Диана Шнайдер начнёт азиатскую серию турниров?

После не очень удачного выступления на US Open — поражение в первом круге одиночки и в 1/4 финала в паре — россиянка Диана Шнайдер начинает азиатскую серию турниров на «пятисотнике» в Сеуле. Её первой соперницей будет американка Кэти Макнелли, успешно преодолевшая квалификацию. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Татьяна Мария.

🏐 9:00: Бразилия — Чехия, чемпионат мира, мужчины, 2-й тур, группа H

Интрига: продолжится ли чешская сказка?

Сборная Чехии стартовала на ЧМ-2025 сверхуверенно — 3:0 в матче со сборной Сербии. Команда Иржи Новака здорово отпринимала, а в нападении выглядела достаточно уверенно. Теперь соперник более серьёзный. Бразильцы хоть и не в лучшем состоянии, но явно будут набирать обороты по ходу турнира. Смогут ли европейцы навязать борьбу?

🏐 16:30: Италия — Бельгия, чемпионат мира, мужчины, 2-й тур, группа F

Интрига: матч лидеров группы

Сборная Бельгии сыграла едва ли не идеальную встречу с Украиной — 3:0 и мощная заявка на плей-офф. Итальянцы размялись на Алжире. Теперь — матч, вероятно, за первое место в группе и уж точно за досрочное попадание в игры на вылет. Смогут ли Сэм Деру и компания сотворить сенсацию?

⚽️ 16:30: «Оренбург» — «Рубин», Кубок России, группа A, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» снова хорошо покажет себя в атаке?

В группе А — очень интересная ситуация. «Зенит» набрал девять очков, а все остальные клубы — по три. В первом круге «Рубин» справился с «Оренбургом» (2:0), но тогда играли в Казани. Кстати, команды уже встречались друг с другом и в нынешнем сезоне РПЛ. Тогда казанская команда вела с разницей в два гола, но хозяева отыгрались. Любопытно, что «Рубин» забивает «Оренбургу» не меньше двух мячей в четырёх официальных матчах подряд.

🏒 18:00: «Лада» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: не проиграет ли действующий чемпион третий матч кряду?

«Локомотив» вроде бы неплохо начал сезон, одолев на своём льду «Трактор» и «Северсталь», однако затем последовало два поражения – от «Шанхая» и «Нефтехимика». Не сказать, что у ярославцев при этом есть какие-то большие проблемы. «Лада» же в последнем матче в Петербурге получила серьёзную пощёчину от СКА. Успеют ли тольяттинцы прийти в себя?

Главный тренер «Лады» — о последнем поражении: Миронов — о разгроме от СКА: хотелось бы извиниться перед болельщиками за безобразную игру

⚽️ 18:45: «Акрон» — «Локомотив», Кубок России, группа D, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локомотив» снова обыграет удобного соперника?

И «Акрон», и «Локомотив» сохраняют шансы на то, чтобы оказаться в верхней сетке плей-офф. Московская команда занимает второе место в группе, тольяттинская — третье. В первом круге «Локо» одолел соперника в столице (2:0), а тот пока все свои очки (пять) набирает в домашних встречах. В 2023 году «Акрон» одолел красно-зелёных в кубковом матче (всё решилось в серии пенальти), однако после этого потерпел три поражения подряд в очных встречах и пропустил суммарно девять мячей.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забросит ли Ткачёв первую шайбу за «Металлург»?

Три матча Владимир Ткачёв не мог набрать очков за новую команду, но после поездки в Казань всё изменилось – 19-й номер отметился тремя результативными передачами. Лидеры «Северстали» тоже тяжело вкатываются в чемпионат – у Аймурзина пока лишь одно очко, у Пилипенко – два. Все они были набраны во встрече с «Нефтехимиком». Прорвёт ли Данила и Кирилла?

Разин вновь ярко высказался о судьях: Разин: нам не дали и минуты взять запрос. Наши судьи — лучшие судьи в мире

🏒 19:30: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнут ли выбираться из кризиса спартаковцы?

«Спартак» плохо начал регулярку, проиграв на старте уже три встречи. Алексей Жамнов критикует игроков на пресс-конференциях, однако достучаться до своей команды никак не может. ЦСКА же уже обрёл узнаваемый оборонительный стиль – примерно так играют все команды Никитина. Не ждать много голов в матче?

Жамнов — о состоянии своей команды: Жамнов — о «Спартаке»: команда сидит на лавке «неживая», нет эмоций и поддержки

🏒 19:30: «Сочи» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Сероух?

Даниил Сероух отметился шайбами в двух матчах подряд — сначала пострадал ЦСКА и персонально Никита Нестеров, а затем — «Трактор». Южане пока радуют своей игрой — команда набрала пять очков и промежуточно располагается в зоне плей-офф. Смогут ли парни Крикунова нанести нижегородцам первое поражение в сезоне?

⚽️ 19:45: «Атлетик» Бильбао — «Арсенал» Лондон, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как завершится первый официальный матч с участием команд?

«Арсенал» неплохо стартовал в новом сезоне. Команда Микеля Артеты набрала девять очков в четырёх турах АПЛ, пропустила всего один мяч и оказалась на второй строчке в таблице. А что «Атлетик»? Четвёртое место в чемпионате Испании, девять набранных очков из 12 возможных. Кстати, ранее соперники ни разу не встречались друг с другом в официальных матчах. Минувшим летом лондонский клуб разгромил «Атлетик» в предсезонной игре (3:0).

⚽️ 20:45: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, группа С, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» одержит четвёртую победу подряд?

Дагестанский клуб прекрасно выступает в Кубке России — три победы в трёх встречах, первое место в группе. Важно отметить, что «Динамо» дважды добилось успеха на выезде. Впереди — третий гостевой матч. «Пари НН» готовится к нему в хорошем настроении, ведь команда обыграла «Оренбург» (3:1) в чемпионате. В случае поражения в предстоящей встрече нижегородский клуб заметно сократит шансы на выход в плей-офф с первого или со второго места в группе. А «Динамо» выйдет в верхнюю сетку, если одолеет соперника.

Неприятные новости для махачкалинского клуба: Полузащитник махачкалинского «Динамо» пропустит около трёх недель из-за травмы

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Вильярреал», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Интрига: кто стартует в ЛЧ с победы?

Английский клуб оказался в Лиге чемпионов как победитель Лиги Европы. В межсезонье «Тоттенхэм» сменил тренера и набрал девять очков в четырёх турах АПЛ под руководством Томаса Франка. «Вильярреал» же пока что находится на пятой строчке в таблице чемпионата Испании. Сколько раз соперники встречались друг с другом? Ни одного. «Вильярреал» не играл в ЛЧ с сезона-2021/2022, «Тоттенхэм» — с сезона-2022/2023.

⚽️ 22:00: «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Боруссия» соперника в официальном матче впервые в XXI веке?

«Ювентус» серьёзно укрепил группу атаки на рынке. Команда Игора Тудора отлично стартовала в сезоне — три победы в трёх матчах Серии А. Встреча с «Интером» и вовсе получилась крышесносной — туринцы победили со счётом 4:3. «Боруссия» стартовала с того, что обидно потеряла очки во встрече с «Санкт-Паули» (3:3), после чего одержала две победы подряд. В XXI веке соперники дважды играли друг с другом в Лиге чемпионов — в обоих случаях побеждал «Ювентус». А ещё Игор Тудор никогда не уступал «Боруссии» как тренер — одна победа, одна ничья.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Марсель», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» обыграет соперника в пятый раз подряд?

«Реал» проведёт первый матч в ЛЧ под руководством Хаби Алонсо. В чемпионате Испании пока всё хорошо — четыре победы подряд, первое место в таблице. Килиан Мбаппе уже положил четыре мяча. «Марсель» в прошедшем туре Лиги 1 разнёс «Лорьян» (4:0), однако там соперник остался вдесятером уже на 10-й минуте. Пока что провансальцы побеждают дома и проигрывают на выезде. При этом в гостях они пока не забили ни одного мяча. Команды четыре раза встречались друг с другом в ЛЧ. Итог: четыре победы «Реала».