«Для арбитра Премьер-Лиги это непозволительно». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ

Мир РПЛ вернулась после международной паузы. 8-й тур чемпионата получился не самым ярким в плане результатов, зато судьям в этот раз пришлось пахать. Тут и московское дерби «Динамо» со «Спартаком», и другие напряжённые матчи. Как справились со своей работой арбитры?

Специально для «Чемпионата» судейство в 8-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми встречам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Рубин» — «Динамо» Махачкала — 1:0

На 22-й минуте Иванов принял правильное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота «Динамо», так как мяч летел от своего и попал в руку. Такая рука — ненаказуемая. Но дальше Иванова окружили футболисты «Рубина», и здесь нужно было применять санкции — хоть кому-то показать жёлтую за моббинг.

На 25-й минуте правильно вмешался VAR в лице Москалёва. Тот позвал Иванова на неназначение 11-метрового в ворота «Динамо». Арбитр со своей позиции момента увидеть не мог. В итоге верно назначили 11-метровый.

Оценка Иванова — 8,3.

«Пари НН» — «Оренбург» — 3:1

Здесь будем говорить только про открытые моменты, когда арбитр почему-то не видит эпизод. Видит только на VAR. Вопрос: чего он там нового может увидеть, если эпизод изначально открытый? Чебан — арбитр ФИФА. То есть он сейчас представлял бы Россию на международной арене.

На 44-й минуте Чебан не назначил 11-метровый, находясь в открытой позиции. Это тот момент, когда на VAR спрашивают: «Что ты видел?» А Чебан, видимо, ответил, что ничего. Как это возможно? В итоге поменял решение только после просмотра повтора.

На 87-й минуте верно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», но это простой эпизод. Игрок «Оренбурга» принял мяч, а соперник попал ему в спину.

И кульминация — 90+3-я минута. Игрок «Пари НН» Крашевский попал сопернику шипами в голову, а Чебан стоял, смотрел и в итоге показал жёлтую. Если для арбитра ФИФА это жёлтая, то я даже не знаю. Тут уже департаменту надо собраться и объяснить ему, что это ненормально и так мячи не отбирают. Понятное дело, что после вмешательства VAR Чебан показал красную. Но должен был сам всё видеть. И проблема здесь не в оценке, а в судье. Почему арбитр ФИФА не видит очевидный момент? Ощущение, что он чего-то боится, есть у него какой-то страх. Для арбитра Премьер-Лиги это непозволительно.

Оценка Чебана — 7,4.

«Динамо» — «Спартак» — 2:2

На 45+2-й минуте Егоров верно продолжил игру перед голом «Динамо». Никакое это не нарушение, никакая не блокировка — это ничто. Игрок «Спартака» прокинул мяч, отпустил его далеко и дорисовал фол после контакта. Пошла вертикальная атака, но дальше в ней наступила пауза, и это уже другая фаза — ничего там смотреть не надо. Остальное — проблема Станковича и штаба «Спартака», который его, такое ощущение, и подстрекает. По трансляции показалось, что Егоров сначала показал Станковичу жёлтую, а потом красную. Однако даже лучше, если сразу красную.

Станкович будет удаляться и дальше, и это проблема руководства «Спартака». А если правду пишут про оскорбления, которые произнёс Станкович, то обнимашки тренеров с судьями перед матчами пора отменять. Это в чистом виде лицемерие. Рукопожатие — ладно, но не более.

У Егорова смутила только проблема, которая тянется с Первой лиги. В этом туре она появилась и у Зиякова, и у Левникова. Департаменту надо с ним поговорить, чтобы он перестал попадать под игроков, когда те выходят в атаку. Да, он извиняется, однако так не пойдёт. Арбитр Премьер-Лиги должен понимать схему передвижения игроков и где нужно занимать место. Лучше помедленнее, увеличить дистанцию, но зато никому мешать не будешь.

Оценка Егорова — 8,5.

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1

Хорошая работа Левникова. Верно разобрался и продолжил игру на 38-й минуте, когда мяч попал в согнутую руку игрока «Локомотива» в штрафной.

В моменте на 51-й минуте виноват не Левников, а резервный арбитр, который не подсказал, что надо показать жёлтую Руденко за грубую игру. Нога шла сверху вниз, были открытые шипы. Да, игрок «Локомотива» коснулся мяча, но затем попал в голеностоп. Левников чётко показал, что тот сделал, однако жёлтую так и не показал. В остальном нормальная работа, хотя игра непростая.

Смутили действия Левникова во втором тайме, когда он показал, что его что-то беспокоит. Арбитр не мог найти себе место, кружил вокруг игроков. Это значит, что, возможно, у него какие-то проблемы со здоровьем.

Оценка Левникова — 8,4.

«Краснодар» — «Акрон» — 2:1

На 19-й минуте Зияков верно назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» после вмешательства VAR. Не видел момента, но его и невозможно было увидеть. Да, игроку «Акрона» разбили нос, однако сам контакт был скрыт от арбитра. Хорошо отработал VAR.

В моменте на 84-й минуте виноваты двое — второй ассистент и сам Зияков. Надо было просто-напросто бежать. Это проблема молодых арбитров, которые успокаиваются к концу игры. У Косты уже была жёлтая, и в такой ситуации надо свистеть и показывать красную, чтобы VAR смотрел. Но не увидеть самого нарушения — это такая себе история. Коста клал сопернику руку на плечо — арбитр должен был это видеть. В итоге Зияков через VAR посмотрел момент и исправился, показав красную. Хорошая работа, однако этот эпизод испортил оценку.

Оценка Зиякова — 7,9 (8,4).

«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:0

На 21-й минуте игрок «Крыльев» Рахманович попал сопернику в голову. Меня что-то смущало, и я посмотрел дополнительный ракурс. Здесь нужно было показать жёлтую. Не красную, потому что не было дополнительного усилия, рука в конце разгибалась. Это не удар, а скорее захват за шею. Но наказать Рахмановича Танашеву стоило.

Оценка Танашева — 8,3.

«Балтика» — «Зенит» — 0:0

На 77-й минуте игрок «Балтики» пробил с близкого расстояния, мяч попал в живот футболисту «Зенита», тот попытался сгруппироваться, и мяч отлетел ему в руку. Естественное движение, рикошет, никуда руку было не деть — нормальная рука. Позиция у Мешкова была открытая, он всё проговорил для VAR, и я с ним согласен. 11-метровый в ворота «Зенита» не назначен верно.

Сложная игра, но оценка не 8,5, потому что мне не понравилось последнее действие Мешкова. «Балтика» завладела мячом на своей половине поля, можно было свистеть об окончании игры, однако Мешков дотянул до того, что нападающий оказался один против защитника «Зенита». Это не голевой момент, но в такой ситуации уже следовало продолжить игру. Либо свисти раньше, либо дай закончить атаку. Мешков же выбрал неудачный момент, чтобы дать свисток.

Оценка Мешкова — 8,4.

«Ростов» — ЦСКА — 1:0

Карасёву прилетает прилично, но он терпит, что тут поделать. На 41-й минуте после вмешательства VAR верно показал красную Гаичу за агрессивное поведение. Видеть удар арбитр не мог — уже перевёл взгляд на единоборство. Буланов молодец, что увидел удар и позвал Карасёва к монитору.

На 57-й минуте Карасёв также разобрался после грамотного вмешательства VAR. Со своей позиции главный арбитр должен был назначать 11-метровый в ворота «Ростова» за наступ, который помешал продвижению игрока ЦСКА. Буланов вернул момент назад: сначала показал фол на пенальти, а потом — нарушение на Роналдо. В итоге Карасёв верно зафиксировал штрафной за момент в начальной фазе атаки. Можно сказать, что Буланов спас Карасёва от плохой оценки и лишних разговоров.

На 84-й минуте Карасёв верно показал вторую жёлтую игроку ЦСКА Алвесу за грубую игру.

Оценка Карасёва — 8,4.