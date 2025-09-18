Два турецких топа набрали составы уровня ЛЧ! «Галатасарай» и «Фенербахче», откуда деньги?

Турецкие клубы сошли с ума! Иначе трансферную кампанию лета 2025 года не объяснить. Да, «Галатасарай» и «Фенербахче» и раньше любили шиковать, забирая топ-звёзд на излёте карьеры. Но сейчас стамбульские гранды набрали футболистов, которые ещё несколько лет могли бы приносить пользу большим клубам из топ-5 лиг. А сделка «Галатасарая» по 26-летнему Виктору Осихмену за € 75 млн и вовсе шокировала Европу. Разбираемся, откуда у турок деньги и почему они зашли в гонку вооружений летом. Кстати, на «Галатасарай» можно посмотреть уже сегодня – в Лиге чемпионов.

Для начала взглянем на главные сделки «Галатасарая» и «Фенербахче».

«Фенербахче»

Керем Актюркоглу: из «Бенфики» за € 22,5 млн;

Доржелес Нене: из «РБ Зальцбург» за € 18 млн;

Софьян Амрабат: выкуп из «Фиорентины» за € 12 млн (отдали в аренду в «Бетис»);

Эдерсон: из «Манчестер Сити» за € 11 млн;

Арчи Браун: из «Гента» за € 8 млн;

Марко Асенсио и Милан Шкриньяр: из «ПСЖ» за € 7,5 и € 6 млн соответственно;

Эдсон Альварес: аренда из «Вест Хэма» за € 2 млн;

Нелсон Семеду: свободный агент;

Джон Дуран: аренда из «Аль-Насра».

Общая стоимость трансферов: € 87 млн.

«Галатасарай»

Виктор Осимхен: из «Наполи» за € 75 млн;

Уилфрид Синго: из «Монако» за € 30,77 млн;

Угурджан Чакыр: из «Трабзонспора» за € 27,5 млн;

Исмаил Якобс: из «Монако» за € 8 млн;

Пшемыслав Франковски: из «Ланса» за € 7 млн;

Лерой Зане: свободным агентом из «Баварии»;

Илкай Гюндоган: свободным агентом из «Манчестер Сити».

Общая стоимость трансферов: € 148,27 млн.

«Галатасарай» побил трансферный рекорд Турции, заплатив за Осимхена € 75 млн! Ранее самой дорогой сделкой был переход форварда Юссефа Эн-Несири в «Фенербахче» прошлым летом за € 19,5 млн. Впрочем, за нынешнее окно два гранда совершили ещё три трансфера стоимостью выше, чем переход марокканца.

Мотив обоих клубов в плане усиления понятен: «Галатасарай» в последние три года неизменно становился чемпионом Турции и не хочет упускать титул. Да и в Лиге чемпионов побороться планирует: стамбульцы пропустили прошлый розыгрыш, а в сезоне-2023/2024 обидно не вышли из группы. В «Галатасарае» же рассчитывают хотя бы на попадание в 1/8 финала.

Виктор Осимхен Фото: Seskim Photo/Getty Images

«Фенербахче» не побеждал в турецкой Суперлиге с 2014 года. Команда скучает без крупных трофеев: с того момента завоёван только Кубок Турции в 2023-м. Добавить титулов в копилку не помог даже Жозе Моуринью, которого уволили после вылета от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов. Теперь «Фенербахче» со звёздными новичками постарается пройти как можно дальше в Лиге Европы, И, естественно, сразиться с «Галатасараем» за золото Суперлиги.

Общая стоимость состава «Фенербахче» составляет € 298,13 млн – первое место в Турции. Следом идёт «Галатасарай» с € 296,73 млн. А дальше – пропасть. «Бешикташ» расположился на третьем месте с € 178,38 млн, ещё ниже – «Трабзонспор» с € 99,65 млн (их главный трансфер – аренда из «МЮ» Андре Онана). В общем, два стамбульских гранда серьёзно оторвались от других турецких клубов. Поэтому ждём гонку за титул до мая 2026 года.

Джон Дуран Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

А откуда у клубов столько денег?

У больших турецких клубов, таких как «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», особая форма управления. Они экономически не контролируются государством, потому что оформлены как общественные организации. Финансовым управлением занимаются избранные болельщиками президенты. Зачастую это представители крупного турецкого бизнеса, для которых президентство в топ-клубе — возможность стать поближе к элите.

А кто-то и есть один из представителей главных турецких кланов. Например, Али Коч – действующий президент «Фенербахче». Он представитель одной из богатейших семей Турции и младший сын Рахми Коча. История фамилии в бизнесе стартовала с 1926 года, когда был основан финансово-промышленный конгломерат Koç Holding. В состав корпорации входят компании, которые выпускают продукцию в автомобильной сфере, а также в области электротехники, торговли, энергетики и предоставления финансовых услуг. На компании, входящие в Koç Holding, приходится около 10% турецкого производства (в том числе 45% производства автомобилей), 9% экспорта и 18% рыночной капитализации стамбульской фондовой биржи. Всего в холдинг входят 5 из 10 крупнейших компаний Турции. Так что с деньгами и влиянием у Коча проблем нет.

Али Коч Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

Али Коч стал боссом «Фенербахче» в 2018 году, но с того момента клуб взял только один Кубок Турции. Естественно, амбициозный бизнесмен хочет большего. И, что важнее, жаждет обойти «Галатасарай». Однако иногда Коч ведёт себя максимально одиозно. Например, весной 2024 года он начал войну с турецким футбольным руководством. Всё началось с матча за Суперкубок Турции в декабре 2023-го: тогда финал должен был состояться в Саудовской Аравии.

Однако принимающая сторона запретила использовать баннер с цитатой Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир дома – мир во всем мире» и футболки с изображением основателя современного турецкого государства. В ответ на это президент «Фенербахче» Али Коч выразил недовольство и обсудил инцидент с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, подчеркнув политический подтекст ситуации. А в начале 2024-го на игроков «Фенербахче» напали прямо на поле после матча с «Трабзонспором».

В стамбульском клубе назвали последней каплей этот случай, который в очередной раз продемонстрировал отсутствие безопасности в турецком футболе и неспособность организаторов обеспечить порядок на матчах. Коч назвал происходящее «самым отвратительным сезоном» и призвал болельщиков бойкотировать матч за Суперкубок с «Галатасараем». Что и было сделано, причём не только болельщиками, но и самими игроками «Фенербахче». Так что, возможно, президент самостоятельно лишил команду шанса на трофей.

«Галатасараем» же с июня 2022 года руководит турецкий бизнесмен Дурсун Озбек. Он находится в совете директоров с 2014-го, поэтому на момент прихода на руководящую должность прекрасно понимал процессы внутри клуба. Озбек не такой богатый бизнесмен, как Коч. Он работал в автомобильном (с 1974-го) и туристическом (с 1988-го) секторах. Но при этом финансовое положение у «Галатасарая» намного лучше, чем у «Фенербахче».

Например, в сезоне-2024/2025 выручка клуба составила € 275,67 млн. Это далеко от показателей европейских топ-клубов, но близко к 20 лучшим командам континента. «Галатасарай» прилично зарабатывает на матчдэях, ведёт крутую коммерческую деятельность, имеет несколько спонсоров (строительный холдинг Rams, сервис по прокату автомобилей Sixt, спортивная фирма Puma и криптобиржа Arkham), постоянно получает призовые за участие в еврокубках от УЕФА и немного – от ТВ-контрактов внутри страны.

Дурсун Озбек Фото: SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

А самое интересное, что € 89 млн в сезоне-2024/2025 стамбульцам принесла продажа мерча (данные из отчёта УЕФА). И всё это несмотря на экономический кризис в Турции. СМИ сообщали, что у «Галатасарая» есть долги и кредиты (говорили о задолженности до $ 300 млн). Но в июле Озбек сообщил, что «клуб впервые в истории вступает в новый сезон без задолженностей». Видимо, именно поэтому «Галатасарай» потратил € 75 млн на Осимхена.

Нынешние составы двух главных клубов Турции находятся на уровне участников плей-офф Лиги чемпионов. И если «Фенербахче» не окажется минимум в четвертьфинале Лиги Европы, а «Галатасарай» – в плей-офф ЛЧ, это станет большой неудачей. Амбиции у стамбульских команд огромные, как и вложенные инвестиции. Внимательно следим за тупецкими грандами.