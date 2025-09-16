«Видел сон, как забиваю в финале ЛЧ». Забытые детали главного матча в истории Дортмунда

Одна из самых ярких афиш 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов – встреча «Ювентуса» с дортмундской «Боруссией» в Турине. Для немецкого клуба и его болельщиков это особенный соперник не только из-за статуса «старой синьоры». Главный матч в своей истории «Боруссия» провела именно с «Ювентусом».

Память возвращает поклонников Дортмунда в 1997 год. А конкретно – в 28 мая, на Олимпийский стадион в Мюнхене. В тот день «Боруссия» в первый и пока в последний раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов, разбив «Ювентус» в финале.

Тогда победа дортмундцев в ЛЧ стала сенсацией, хотя не настолько звонкой, насколько могла стать, например, в 2024-м. Всё-таки до этого «Боруссия» два года подряд выигрывала Бундеслигу. Правда, как раз в сезоне-1996/1997 отдала чемпионский титул «Баварии», финишировав на третьем месте. «Ювентус» же был действующим победителем Лиги чемпионов. А в 1997-м мощная команда Марчелло Липпи взяла золото в Серии А.

«Боруссию» возглавлял Оттмар Хитцфельд, который завершал свой успешный шестилетний цикл в Дортмунде. У этого тренера вырос большой зуб на «Ювентус» за поражение в первом еврокубковом финале с участием немецкой и итальянской команд. В 1993 году «Боруссия» и «Ювентус» сошлись в битве за Кубок УЕФА. «Старая синьора» не оставила никаких шансов дортмундцам в двухматчевом противостоянии – 6:1.

Оттмар Хитцфельд Фото: Stephan Jansen/Getty Images

Интересно, что в 1993-м за «Ювентус» играли немецкие звезды – защитник Юрген Колер и полузащитник Андреас Мёллер. Четыре года спустя оба обнаружились уже в рядах «Боруссии». Дортмундцы начали путь к трофею с того, что заняли второе место на групповом этапе в квартете с мадридским «Атлетико», польским «Видзевом» и румынским «Стяуа». После этого в четвертьфинале команда Хитцфельда прошла французский «Осер» (3:1 дома и 1:0 в гостях), а в полуфинале — «Манчестер Юнайтед». И на своём поле, и затем на «Олд Траффорд» немцы победили с одинаковым счётом 1:0.

«Ювентус» в том розыгрыше тоже встречался с «Манчестер Юнайтед» – ещё на групповом этапе. Команда Липпи легко выиграла квартет, в котором, помимо англичан, конкурировала с турецким «Фенербахче» и австрийским «Рапидом». В четвертьфинале туринцы одолели норвежский «Русенборг» (1:1 в гостях и 2:0 дома), а в полуфинале разнесли «Аякс» (2:1 на выезде и 4:1 дома). «Ювентус» и к финалу подходил в роли безусловного фаворита. Пусть даже играли в Германии.

Помимо Колера и Мёллера, в составе «Боруссии» было ещё трое экс-игроков «Ювентуса» – защитники Жулио Сезар и Штефан Ройтер, а также полузащитник Паулу Соуза. Правда, первый из них в финале Лиги чемпионов не поучаствовал. Бразилец залечивал травму. К сожалению, только с трибуны посмотрел важнейший матч в истории «Боруссии» и российский легионер дортмундцев Владимир Бут. 19-летний на тот момент полузащитник боролся за место в основе с топ-мастерами, поучаствовал в 15 играх сезона (включая две – в Лиге чемпионов), однако в финале Хитцфельд, разумеется, сделал ставку на звёзд.

«В «Боруссии» тогда только чемпионов мира и Европы было шесть или семь человек – тяжёлая артиллерия. На моей позиции играл португалец Паулу Соуза – только из «Ювентуса» пришёл. Андреас Мёллер – в расцвете сил. Пол Ламберт в сборной Шотландии основным был. Но на финал с «Ювентусом» в Мюнхен ездили. Хитцфельд взял на игру 24-25 человек. Кто в заявку не попал – пошли на трибуну. После матча спустились на поле – праздновали все вместе. Я есть на фотках. Премию основе дали, по-моему, по 250 тысяч марок, а нам, молодым, процентов 20-30 от этой суммы», – вспоминал Бут в интервью «Чемпионату».

В финале «Боруссия» справилась с грозной атакой «Ювентуса» во главе с Зинедином Зиданом. Хотя и не без везения. Тот же Зизу в одном из эпизодов попал в штангу. Но в целом француза успешно нейтрализовал шотландский опорник дортмундцев Ламберт. Более того, Пол поучаствовал в первой голевой атаке.

А главным героем «Боруссии» в том матче стал Карл-Хайнц Ридле. Этот нападающий славился игрой в воздухе и прекрасно продемонстрировал своё умение в финале. Помогло и то, что голкипер «Ювентуса» Анджело Перуцци был не так хорош на выходах, как на линии. Эпизод с первым голом на исходе получаса начался с того, что Перуцци не лучшим образом выбил мяч после стандарта «Боруссии», и Ламберт вернул его в штрафную – на Ридле. Нападающий принял верховую передачу, а вторым касанием точно пробил. Ещё через пять минут команде Хитцфельда принёс второй гол новый угловой: Ридле оформил дубль ударом головой.

«Ювентус» сократил отставание в счёте в середине второго тайма, когда многоходовую комбинацию завершил тонким ударом пяткой Алессандро Дель Пьеро. Помимо этого гола и удара Зидана в штангу, было ещё попадание Кристиана Вьери в перекладину. В общем, «Боруссия» гнулась, но не ломалась. Вскоре после гола Дель Пьеро у дортмундцев на замену вышел 20-летний Ларс Риккен – и забил уже через минуту! В контратаке полузащитник принял смелое решение перебросить выскочившего из ворот Перуцци метров с 30. Тот удар Риккена (к слову, нынешнего исполнительного директора «Боруссии») нокаутировал «Ювентус».

«Народ в Дортмунде погулял, а в команде всё прошло скромно. Немного отметили прямо в раздевалке: налили шампанское в джакузи, пили оттуда. Но с алкоголем не перебрали – нам предстоял ещё последний тур в чемпионате Германии… Потом уже чествования проходили с фанатами на Марктплатце, центральной площади города», – вспоминал Бут в интервью «Советскому спорту». А Ридле признавался: «Накануне финала я проснулся в 3:30 и осознал: я только что видел во сне, как забиваю два гола в финале Лиги чемпионов». Тот сон бомбардира оказался вещим.

Карл-Хайнц Ридле Фото: Neal Simpson/Getty Images

Хитцфельд после финала Лиги чемпионов оставил свой пост, так как его отношения с некоторыми звёздами «Боруссии» стали портиться. В дортмундском клубе Оттмару предложили роль спортивного директора, тем не менее и на этой должности он не задержался. Год спустя немец возглавил «Баварию», где также проработал шесть лет и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2000/2001.

«Я был тренером в Дортмунде целых шесть лет и очень хотел уйти, – признавался Хитцфельд. – По окончании того сезона я оказался полностью истощён… После 1997 года в Дортмунде планка была недосягаемо высока. Потом я взял годичный перерыв и больше не хотел тренировать. Но быстро понял, что офисная работа слишком скучна для меня».

С того времени «Боруссия» с «Ювентусом» встретились только однажды. Это случилось 10 лет назад – в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2014/2015. Туринцы прошли дальше, победив дортмундцев с общим счётом 5:1.