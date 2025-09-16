Кто из звёзд не попал в заявку на общий этап ЛЧ. Самые большие потери — у клуба АПЛ

Дождались! 16 сентября — старт общего этапа Лиги чемпионов. Но некоторые футболисты встретят эту дату с грустью, поскольку не попали в заявки своих клубов. Кто-то травмирован, а кому-то пришлось смириться с решением тренерского штаба.

Федерико Кьеза («Ливерпуль»)

Итальянский футболист перебрался в Англию летом 2024 года — «Ливерпуль» заплатил «Ювентусу» € 12 млн. В прошлом сезоне Кьеза отыграл в общей сложности 466 минут во всех турнирах, то есть его никак не назовёшь футболистом основы. Тем не менее год назад «Ливерпуль» включил Федерико в заявку на общий этап Лиги чемпионов, а сейчас — нет. И это при том, что Кьеза выходит на поле в каждом матче АПЛ. Да, его выпускают на последние минуты, но пока делают это регулярно. Возможно, итальянец ещё получит какие-то шансы в Лиге чемпионов, однако это произойдёт уже в 2026 году.

Ромелу Лукаку («Наполи»)

Год назад фактурный бельгиец вернулся к хорошо знакомому тренеру — Антонио Конте высоко ценит нападающего. Это решение оправдало себя. «Наполи» вернул себе чемпионский титул, а Лукаку стал лучшим бомбардиром команды с 14 голами. Но в новый сезон южный клуб вошёл без 32-летнего форварда. Мышечная травма в товарищеском матче — здравствуй, длительный период реабилитации. Предполагается, что Ромелу не вернётся в строй раньше декабря. Однако он пропустит и два январских тура ЛЧ, ведь его не включили в заявку на общий этап. Пока «Наполи» не замечает отсутствия Лукаку — три победы в трёх встречах Серии А. Но что будет, когда дней на восстановление между играми станет меньше?

Рахим Стерлинг («Челси»)

Рахим Стерлинг Фото: Eddie Keogh/Getty Images

30-летний англичанин оказался в непростом положении. Всё лето он тренировался отдельно от общей группы. Естественно, его прокатили и мимо заявки на Лигу чемпионов. Сколько Стерлинг провёл матчей в этом сезоне? Ни одного. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ясно дал понять, что не рассчитывает на футболиста. Трансферное окно закрылось, Рахим так никуда и не ушёл. Сам Стерлинг пока не хочет менять клуб. Оно и понятно, когда тебе платят примерно по € 346 тыс. в неделю. Неудивительно, что «Челси» рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта и выплатой неустойки.

Габриэл Жезус («Арсенал»)

Габриэл Жезус Фото: Julian Finney/Getty Images

Отсутствие бразильца в заявке «Арсенала» на Лигу чемпионов не стало сюрпризом. В начале года Жезус порвал «кресты» и с того момента и разу не выходил на поле. Он пропускает старт нынешнего сезона, а возвращение в строй ожидается примерно в декабре 2025 года либо в январе 2026-го. «Арсенал» решил вопрос с центральным нападающим, переманив к себе летом Виктора Дьёкереша. Переговоры со «Спортингом» были долгими и мучительными, однако швед всё-таки надел футболку лондонского клуба. А Жезусу пока остаётся смотреть Лигу чемпионов с трибун.

Аркадиуш Милик («Ювентус»)

Аркадиуш Милик Фото: Daniele Badolato/Getty Images

Травма колена, травма берцовой кости, мышечные проблемы — список причин, по которым Милик ни разу не сыграл в прошлом сезоне. Летом он не поехал на клубный чемпионат мира, а потом пропустил старт нового сезона. Неудивительно, что поляка не оказалось в заявке «Юве» на общий этап Лиги чемпионов. Контракт польского нападающего истекает летом 2027 года, но с такими медицинскими проблемами с ним могут расстаться гораздо раньше. Сам Милик не играл за туринский клуб в Лиге чемпионов с 2022 года. Кстати, тогда команда не вышла из группы.

Матис Тель, Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, Раду Дрэгушин («Тоттенхэм»)

Джеймс Мэддисон Фото: Clicks Images/Getty Images

12 голов и 11 результативных передач в 45 матчах — статистика Мэддисона в прошлом сезоне. Англичанин даже несколько раз играл с капитанской повязкой. В августе пришли плохие новости — Джеймс порвал крестообразную связку колена. Видимо, его возвращение запланировано на конец сезона. Ни о каком участии в общем этапе ЛЧ, понятное дело, речи не шло.

Кулушевски — ещё один футболист «Тоттенхэма», который продолжает лечение. В прошлом сезоне он забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач в 50 встречах во всех турнирах. Но в мае Деян травмировал колено, из-за чего пропустил финал Лиги Европы. Ни одного матча в нынешнем сезоне, отсутствие в заявке «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов. Издание Guardian писало, что швед, скорее всего, не сыграет до конца 2025 года. Сам Кулушевски надеется, что вернётся в строй через два-три месяца.

Раду Дрэгушин Фото: Richard Pelham/Getty Images

Дрэгушин — жертва порванных «крестов». В феврале 2025 года румынский защитник травмировался в матче ЛЕ, а потом перенёс операцию. Он пропустил остаток прошлого сезона и начало нынешнего. Возвращение Дрэгушина ожидается ближе к концу года, так что его отсутствие в заявке клуба на ЛЧ тоже никого не удивило.

Матис Тель Фото: Julian Finney/Getty Images

У Теля, к счастью, нет никаких травм. Летом его выкупили у «Баварии» за € 35 млн, однако в заявку на ЛЧ не включили. В этом сезоне француз провёл четыре матча во всех турнирах, но его суммарное игровое время составило 109 минут. Тель признался, что ему больно в связи с отсутствием в заявочном листе команды, однако подчеркнул, что с уважением относится к решению главного тренера Томаса Франка.