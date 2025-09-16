В целом этот розыгрыш будет похож на предыдущий, экспериментальный.

Всё о новой Лиге чемпионов. Что поменялось в регламенте?

Сегодня, 16 сентября, стартует Лига чемпионов! Это будет второй сезон главного еврокубка в новом формате с общим этапом, который пришёл на смену групповому. Теперь все участники – в одной таблице. Напоминаем регламент турнира и рассказываем, кто сыграет в новом розыгрыше. По сравнению с прошлым годом кое-что поменялось.

Какие клубы сыграют в Лиге чемпионов

Количество участников общего этапа осталось прежним. Как и в прошлом сезоне, в Лиге чемпионов сыграют 36 команд. Они представляют 16 стран:

Франция: «ПСЖ», «Марсель», «Монако».

Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Вильярреал», «Атлетик».

Англия: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ньюкасл».

Германия: «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер», «Айнтрахт».

Италия: «Интер», «Аталанта», «Ювентус», «Наполи».

Португалия: «Бенфика», «Спортинг».

Бельгия: «Брюгге», «Юнион».

Нидерланды: ПСВ, «Аякс».

Греция: «Олимпиакос».

Чехия: «Славия».

Норвегия: «Будё-Глимт».

Дания: «Копенгаген».

Турция: «Галатасарай».

Азербайджан: «Карабах».

Кипр: «Пафос».

Казахстан: «Кайрат».

Почему у Англии сразу шесть команд в Лиге чемпионов, а у Испании пять? Причина в том, что, помимо своей привычной квоты (четыре места), АПЛ и Примера получили по одной дополнительной путёвке благодаря успешному выступлению их команд в прошлом сезоне. Две лучшие страны по итогам каждой еврокубковой кампании получают такой бонус. А «Тоттенхэм» попал в ЛЧ как победитель Лиги Европы.

Когда пройдут матчи общего этапа Лиги чемпионов

В этом сезоне не изменилось и количество матчей. Каждая команда проведёт восемь игр на общем этапе – четыре дома и четыре в гостях. Вот даты туров:

1-й тур: 16-18 сентября 2025 года.

2-й тур: 30 сентября – 1 октября 2025 года.

3-й тур: 21-22 октября 2025 года.

4-й тур: 4-5 ноября 2025 года.

5-й тур: 25-26 ноября 2025 года.

6-й тур: 9-10 декабря 2025 года.

7-й тур: 20-21 января 2026 года.

8-й тур: 28 января 2026 года.

Часть матчей стартового тура пройдёт в четверг в рамках так называемой «эксклюзивной недели». Плей-офф Лиги чемпионов начнётся в феврале 2026-го, а завершится финалом в Будапеште 30 мая.

Сколько команд попадёт в плей-офф Лиги чемпионов

Как и в прошлом сезоне, в плей-офф выйдут 24 клуба. Восемь лучших сразу отправятся в 1/8 финала. Остальные 16 команд (занявшие места с 9-го по 24-е) ждёт дополнительный этап отбора – раунд плей-офф. А вот для 12 неудачников Лига чемпионов завершится в январе. Перемещения в Лигу Европы не предусмотрено.

В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице будут распределяться в соответствии со следующими показателями:

Разница мячей Забитые мячи Голы на выезде Победы Победы на выезде Очки, заработанные соперниками* Разница забитых и пропущенных мячей у соперников* Голы, забитые соперниками* Дисциплинарные баллы Коэффициент клуба.

*речь о всех восьми соперниках каждого клуба. Например, если условные «Реал» и «Ливерпуль» набрали одинаковое количество очков и равны по первым пяти пунктам, то смотрят результаты восьми соперников «Реала» и «Ливерпуля» на общем этапе турнира. Выше окажется тот клуб, чьи соперники выступили лучше.

При жеребьёвке раунда плей-офф команды, занявшие места с 9-го по 16-е, будут сеяными и проведут первые встречи на выезде, а ответные – дома. У каждого клуба будет по два возможных соперника. Система такая:

9-е или 10-е место сыграет против 23-го или 24-го (определятся два соперника по 1/8 финала для седьмого и восьмого мест общего зачёта);

11-е или 12-е место сыграет против 21-го или 22-го (определятся два соперника по 1/8 финала для пятого и шестого мест общего зачёта);

13-е или 14-е место сыграет против 19-го или 20-го (определятся два соперника по 1/8 финала для третьего и четвёртого мест общего зачёта);

15-е или 16-е место сыграет против 17-го или 18-го (определятся два соперника по 1/8 финала для первого и второго мест общего зачёта).

Ашраф Хакими Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Что поменялось в новом сезоне Лиги чемпионов

Во-первых, изменения связаны с принципом проведения матчей плей-офф в гостях и дома. В новом сезоне команды, финишировавшие в топ-4 на общем этапе, проведут ответные встречи четвертьфиналов на своём поле. А в полуфинале такое право получат первая и вторая команды общего этапа. Однако если клуб с более высоким посевом вылетит из плей-офф, то место фаворита в сетке займёт тот, кто его выбил.

Ещё одну поправку УЕФА внёс в систему заявок. Теперь по ходу турнира разрешена временная замена одного игрока, получившего долгосрочную травму или выбывшего на длительный срок из-за болезни. Заменять футболистов можно до 6-го тура общего этапа включительно. Эту поправку в регламенте объяснили желанием не допустить несправедливое сокращение составов команд и оградить игроков от чрезмерной нагрузки.