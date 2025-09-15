Скидки
Родина — Факел — 2:0, видео драки после матча Первой лиги, подробности, причины конфликта, как наказали, 15 сентября 2025

Мордобой в Первой лиге! Тренеры и игроки вспыхнули после неприличного жеста. Видео
Артём Шувалов
Отчет «Родина» — «Факел» — 2:0
Аудио-версия:
Комментарии
«Родина» добила «Факел» в игре, но затем соперники пошли друг на друга врукопашную.

Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, напрямую повлияла на расклад сил в турнирной таблице Лиги Pari. «Факел» Игоря Шалимова потерпел второе поражение в сезоне и потерял первую строчку — сейчас впереди костромской «Спартак» и «Урал». «Родина» при этом приблизилась к группе лидеров — до стыков теперь всего четыре очка.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

На 63-й минуте счёт шикарным дальним ударом открыл Пап Гейе.

«Факел» мог отыграться — Максим Турищев пробил в перекладину. Но вместо этого команда получила второй мяч, автором которого стал Артём Максименко. «Русский Ибрагимович» эффектно завершил сольный проход на 90+5-й минуте.

После финального свистка страсти полыхнули с новой силой. На поле началась потасовка, а в центре внимания оказался игрок «Родины» Артём Мещанинов, за которым погнались футболисты и сотрудники «Факела».

За одноклубника вступился Лео Гогличидзе, вступивший в драку с Валерием Климовым (тот самый из «Томи», сейчас работает в штабе Шалимова). Они обменялись несколькими ударами. В какой-то момент на газон повалили вратаря «Родины» Сергея Волкова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Градус быстро упал, однако участники потасовки ещё долго перебрасывались ругательствами вплоть до ухода в подтрибунное помещение. Как итог, куча карточек уже постфактум: три жёлтых и две красных — как раз Климову и Гогличидзе.

На пресс-конференции после матча Игорь Шалимов рассказал о причине драки: «После второго гола игрок «Родины» показал жест — у нас все завелись. Была потасовка, но ничего жёсткого. Чтобы прям пинали — такого не было. Потом три игрока пришли в раздевалку, извинились, пожелали удачи. Они сказали, что не хотели затронуть кого-либо лично — ни болельщиков, ни игроков: «Мы извиняемся, что спровоцировали такую историю».

Скорее всего, КДК РФС вынесет серьёзные решения по самым активным участникам мероприятия (Гогличидзе и Климову). И если «Факел» как-то сможет пережить дисквалификацию тренера, то «Родина» потеряет ключевого игрока — сейчас на счету защитника три голевые передачи в восьми встречах.

А что там в таблице?
Комментарии
