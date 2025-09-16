Допрос вместо финала и претензии от Босса. Байки от самого универсального автора «Чемпа»

Весь 2025 год мы празднуем юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

На «Чемпионат» я пришёл летом 2006-го. Просто отдыхал перед очередным курсом университета, когда на форуме — да-да, тогда на «Чемпе» был форум! — увидел объявление, что сайт ищет людей, у которых есть возможность смотреть матчи РПЛ и писать по ним обзоры. А я ещё к Евро-2004 поставил себе «НТВ-Плюс», чтобы смотреть чемпионат в полном объёме — и вот покупка снова пригодилась. Списался с Колей Петросяном, и он стал давать задания на очередной тур — отчёты нужно было сдать в пределах получаса после окончания матча. Опыта у меня особо не было, так что пришлось потренироваться. Помню, особенно часто мне почему-то доставались матчи «Сатурна»…

Приходила какая-то денежка, но чемпионат закончился, а с ним и задания. Я постепенно начал забывать, но ближе к весне 2007-го снова написали — организуем полноценную редакцию, приезжай поговорить. Я пообщался с Артёмом Загумённовым и Сергеем Королёвым, и началась уже полноценная работа, в том числе корреспондентская. Так что получалось, что с утра я ходил на учёбу, а потом переключался на «Чемпионат». Короче, по своему юридическому профилю так ни дня и не проработал! Зато накопил истории, которые сейчас расскажу.

Позвонил Босс — и я напрягся…

Довольно быстро на «Чемпионате» начали появляться блоги игроков, которые заводили на базе «Живого Журнала». Я помогал вести блог Сергею Овчинникову. С Боссом было прикольно, он вспоминал интересные истории, но нужно было правильно попасть под настроение — готов он общаться или нет.

А однажды получил выговор: Сергею не понравился стиль очередной записи в блоге. Признаюсь: передавать авторский стиль на бумаге действительно было сложной задачей. Правда, как выяснилось на самом деле, не понравилось не ему, а его жене. В общем, Босс мне довольно жёстко высказал, однако через некоторое время опять созвонились — и нормально работали дальше. Думаю, я просто попал на выплеск эмоций, не более того. Но в тот момент напрягся!

Отар Кушанашвили и Александр Служаков Фото: Из личного архива Александра Служакова

Футбол на Бережковке и Россия — Англия

За время моей работы «Чемпионат» не раз менял офисы. На работу меня брали ещё в «Смоленском пассаже», а потом мы переехали на Бережковскую набережную. Когда новый офис ещё не был готов, мы с коллегами договорились в нём встретиться, посмотреть, а потом пойти в какое-нибудь заведение. Приехало довольно много народу, человек 10. А в офис вообще не завезли мебель — и мы решили его обновить: поиграть в футбол! Это было очень забавно. Но, кстати, ничего не разбили, хотя носились туда-сюда.

А что касается офиса на «Смоленской», то помню день матча Россия — Англия. Там недалеко посольство Великобритании, так что английские фанаты заполонили весь наш район — окрестные переулки просто сходили с ума. Даже на всякий случай стали стягивать милицию, однако всё обошлось — англичане разбили пару бутылок, не более. А мы из офиса за всем этим наблюдали.

Потом поехал на сам матч. Кажется, такой атмосферы на футболе я никогда не встречал! По крайней мере, в России. Тот самый огромный баннер с медведем… Вдобавок ко всему мы ещё и сидели прямо напротив линии ворот, в которые забивал Павлюченко. Какие же крутые были эмоции!

Александр Служаков и Михаил Тяпков на матче «Динамо» Фото: Из личного архива Александра Служакова

Сменил отдел прямо в самолёте

Вообще, я лишь в первые годы писал только про футбол. Наверное, в истории «Чемпионата» я самый универсальный автор — думаю, можно минут 15-20 вспоминать все виды спорта, про которые успел написать! Одно время всех авторов «Чемпионата» пытались сделать универсалами, и многим «футболистам» было очень нелегко, а я с детства смотрел всё подряд, так что никаких проблем. Есть материалы про теннис, биатлон, бейсбол, американский футбол, Формулу-1, стрельбу из лука — реально, очень трудно найти, про что не писал.

Неудивительно, что в какой-то момент меня перевели в отдел «Другие виды спорта». Причём было забавно, что произошло это аккурат во время тройной командировки на футбольные еврокубки: «Зенит» играл в Малаге (0:3, и там вроде дебютировал Халк), потом был великий матч «Спартака» в Барселоне, где он даже вёл 2:1, но в итоге проиграл, ну и финальная точка — «Анжи» в Удине. И вот прямо в самолёте я встретился с нашим тогдашним главным редактором Александром Шмурновым* (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), и он предложил перейти в «Другие» — мол, знаю твой универсализм, а нам как раз надо укрепить отдел перед Олимпиадой в Сочи. Плюс тогда как раз выходил на пик популярности биатлон.

От футбола отошёл спокойно. Пусть это не совсем новый вызов, но всё-таки немного другая работа. Когда долго работаешь в одном отделе, постепенно это становится рутиной, начинается небольшое выгорание. А я как раз всего этого избежал — и поработал на двух Олимпиадах в Лондоне и Сочи. Про них тоже есть что вспомнить.

На матче «Барселона» — «Спартак» Фото: Из личного архива Александра Служакова

Диктофон? Нельзя!

Главное воспоминание о Лондоне — сложности с аккредитацией. «Чемпионату» тогда дали четыре пропуска, но два — для «Чемпионат.ТВ». То есть формально я был не пишущим журналистом, а представителем видеоструктуры, которая при этом не имеет права ничего снимать. И некоторые волонтёры в зонах для прессы тщательно следили, чтобы я не доставал не только камеру (я и не пытался, понимая, что это нарушение правил), но и даже диктофон! А вот это уже было проблемой, ведь надо было записывать интервью, передавать цитаты на новости.

Бо́льшую часть времени я работал в выставочном центре ExCeL и, к сожалению, быстро там примелькался, так что волонтёры запомнили: этот не имеет права ничего записывать. А там ведь наши медалисты — борцы, дзюдоисты… Что ж, приходилось просить коллег подержать и мой диктофон или потом поделиться записью. Хуже всего, когда в микст-зоне оказывалась всего пара человек — тогда провернуть всё было сложнее…

Ещё запомнилось, как прямо во время Игр я праздновал день рождения в квартире, которую снимала нам редакция. Нет, всё прошло прилично, посидели до двух ночи. Но в качестве «подарка» мне надо было встать в шесть утра и вместе с фотографом Сашей Сафоновым ехать на Гребной канал, где ожидались медали. Надо было на метро попасть на точку, откуда отправлялся журналистский шатл. И тут — типичный сбой в лондонском сабвее. То ли электричество пропало, то ли ещё чего… Слава богу, успели поймать кэб и успеть к отправлению, а иначе автобус просто уехал бы без нас.

Зато на Гребном канале было весело — как иначе, ведь после победы Постригая и Дьяченко в байдарке-двойке к журналистам вышел Виталий Леонтьевич Мутко. Как всегда всё очень красочно рассказывал, на эмоциях. Рядом проходит какой-то мужик с флагом — Мутко оборачивается и произносит: «О, наш знаменосец идёт». Оборачиваемся и видим — флаг-то канадский. Ну, не стали расстраивать министра.

Реклама Игр в Сочи на Олимпиаде в Лондоне Фото: Из личного архива Александра Служакова

Из-за ограбления не попал на великий волейбольный финал

Отдельно выделю ещё один лондонский эпизод. «Мои» соревнования уже закончились, но удалось получить билет на тот самый великий волейбольный финал между сборными России и Бразилии. Начинаю собираться на матч, и тут — стук в дверь. В нашей лондонской «штаб-квартире» никого, кроме меня, а за дверью оказалась полиция.

Выяснилось, что накануне ограбили квартиру под нами. В общем, стали брать показания, попросили показать нашу квартиру… При этом полисмены говорили с таким жутким акцентом, что половину я не понимал. Так или иначе, претензий ко мне не возникло, но все эти разборки длились примерно час. Финал уже начался, так что ничего не оставалось, кроме как посмотреть его на ноутбуке. Что ж, зато моё воспоминание об этой победе действительно уникальное.

Александр Служаков на корпоративе «Чемпионата» Фото: Из личного архива Александра Служакова

Молился на надёжность фуникулёра и катался с бобами

Про Олимпиаду-2014 невероятно ярких историй нет, но запомнился один эпизод. Я работал в горном кластере, так что каждый день катался до отеля минут 10-12 на фуникулёре, хотя, признаюсь, не большой любитель высоты. А тут ты, по сути, на огромной барже едешь над пропастью метров в 150 — в общем, накатался на всю жизнь. Конечно же, однажды мы застряли. Это были не самые приятные пять минут в моей жизни. Успокаивало, что все эти фуникулёры построили или обновили к Олимпиаде, оборудование было свеженькое. К счастью, всё закончилось хорошо — ну, раз вы читаете эти воспоминания.

Вот вам ещё одно — как меня перевозили с бобами сборной России. Внезапно сказали: «Через неделю летишь в Швейцарию и Австрию на этапы Кубка мира по бобслею и скелетону». Получился интересный опыт. В Санкт-Морице атмосфера просто сказочная: типичная швейцарская деревушка, красивые виды, но ехать по вечерним и ночным дорогам страшновато. А потом мы перебрались в Австрию, где главная проблема — транспорта от Инсбрука до санно-бобслейной трассы в пригороде практически нет.

Я как-то доехал до тренировки, однако совершенно не представлял, как добираться обратно. И тут пресс-атташе сборной предложила проехать прямо внутри фургона с бобами — уникальная путёвочка! В общем, пристроился я в кузове между двумя бобами, меня закрыли — так и ехал почти в полной темноте минут 15-20. Не скажу, что испытывал какие-то особенные чувства, но факт точно прикольный. А потом ещё приятнее было смотреть, как мои «соседи-бобы» выступают на Олимпиаде в Сочи.

«Соседи-бобы» Александра Служакова Фото: Из личного архива Александра Служакова

Ставки, фэнтези и прощание

Успел я на «Чемпионате» попробовать и ещё одно направление, вернее, даже два. Во-первых, меня перевели в раздел «Ставки», когда букмекерский бум только начинался. Плюс на «Чемпионате» запускали собственное фэнтези — это была необычная работа, что-то новенькое: надо было оценивать футболистов, готовить турниры… А параллельно я долгое время лидировал на «Чемпионате» по количеству статей. Наверное, с тех пор уже кто-то обогнал, но чего не знаю, того не знаю.

Алексей Яшин и Александр Служаков Фото: Из личного архива Александра Служакова

Ну а решение уйти в конце 2017 года, конечно, было дико тяжёлым. Я провёл на «Чемпионате» 11 с лишним лет — чуть ли не бо́льшая часть жизни на тот момент! Всё родное, все знакомые, столько всего вместе пережили, достаточно дружный коллектив. Решиться на перемены было чуть проще, потому что в новый проект позвали свои же ребята с «Чемпионата». Думаю, в одиночку я бы никуда не ушёл, ведь всё устраивало. Да и так думал до последнего, решился позже многих других ребят. В итоге решил — что ж, это ещё один новый вызов.

Я читал материалы других легенд, и многие писали, что не зарекаются, что когда-нибудь ещё вернутся на «Чемп». Может, вернусь и я — мало ли, как всё сложится в будущем. Ну а пока — с юбилеем!