«Факел» больше не первый, а у Евсеева вторая победа подряд.

«Торпедо» — на дне, взлёт «Ротора» и драка в Химках. Главное в туре Первой лиги. Видео

Позади уже 10 туров Лиги Pari. В группе лидеров произошли интересные перестановки, а сама игровая неделя закончилась битвой имени «Родины» и «Факела».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Волга» изобрела Белов-тайм

Пожелаем Дмитрию Парфёнову удачи и крепких нервов — он стал главным тренером «Торпедо». Смелый поступок. Правда, с «Волгой» в роли временщика рубился Сергей Жуков. Четыре перестановки за два месяца — почему бы и нет?

В последний день трансферного окна в «Торпедо» перешли Алексей Каштанов, Владислав Шитов, Олег Кожемякин и Александр Ломакин — солидное усиление, хотя состав и без того достаточно силён. Именно поэтому пребывание клуба в зоне вылета воспринимается как сюр.

Всё началось неплохо — Александр Юшин открыл счёт на 32-й минуте. Однако во втором тайме «Волга» перехватила инициативу после грамотных перестановок. Евгений Воронин и Дмитрий Каменщиков буквально за три минуты вывели гостей вперёд. Своим голом в ворота бывшей команды ответил Каштанов — забил в дебютном матче за новый клуб. Однако уже в компенсированное время вышедший на замену Данил Новиков затолкал мяч в сетку и принёс «Волге» три очка.

Ещё одна деталь, подчёркивающая эффективный матч-менеджмент Михаила Белова — Владислав Руденко и Дмитрий Рахманов, вышедшие в концовке, отметились голевыми передачами. «Волга» уже в третий раз в сезоне забивает после 90-й минуты. Даже «Ливерпуль» не подкидывает такие эффектные развязки.

Камбэк «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Неудержимые киборги из Костромы снова побеждают с любимым счётом 2:1. На этот раз скальп очень ценный — «Арсенал» в нынешнем чемпионате ещё ни разу не проигрывал дома.

Тульский клуб в трансферный дедлайн выписал Александра Трошечкина из «Пари НН» — именно он забил на 61-й минуте.

Однако тренерский штаб «Спартака» снова вытащил игру через грамотные замены. Сначала отличился Артур Гарибян, вышедший вместо Максима Чиканчи. А затем «Арсенал» просто не справился с натиском гостей. Автором победного гола стал Кирилл Чурсин, который тоже начинал игру на скамейке запасных.

«Спартак» не проигрывает уже в девяти матчах подряд. А вот «Арсенал» заглох — два поражения в двух последних турах.

Сонный размен в Хабаровске

Матч «СКА-Хабаровск» с «Челябинском» начинался в 8:00 мск. Команды Первой лиги всегда долго раскачиваются на Дальнем Востоке, поэтому шесть ударов на двоих по итогам первого тайма никого не должны удивлять.

После перерыва динамика матча резко выросла, Александр Гаглоев подал со штрафного и нашёл голову Макара Чиркова. Впрочем, «Челябинск» не сдался, несмотря на усталость. На 88-й минуте Гаррик Левин пушечным ударил вонзил мяч в сетку.

Беспроигрышная серия команды Романа Пилипчука составляет пять матчей. А вот «СКА-Хабаровск» не побеждает уже на протяжении семи встреч. Возможно, переход Дмитрия Цыпченко как-то повлияет на ситуацию.

Крах «КАМАЗа» в Волгограде

Всё-таки Ильдар Ахметзянов рано или поздно должен был проиграть. Причём «КАМАЗ» опять смотрелся здорово — 21 удар против 12 и 2,29 xG против 0,67. Просто «Ротор» продемонстрировал убийственную реализацию.

Хозяева вышли на поле в стильной ретроформе — так клуб отметил 30-летие легендарной победы в противостоянии с «МЮ» в Кубке УЕФА. Возможно, дух команды, в которой зажигали Олег Веретенников и Владимир Нидергаус, помог «Ротору» в прошедшую субботу.

Голами отметились Давид Давидян, Илья Сафронов (для него это уже пятый мяч в сезоне) и Александр Хохлачёв. «КАМАЗ» не реализовал свои моменты — пару раз по традиции выручил Никита Чагров. На счету «Ротора» уже три победы подряд с общим счётом 10:0 — команда Дениса Бояринцева врывается в топ-4.

Нули в Саратове

Первая лига не была бы Первой лигой без дежурных 0:0 в туре. На этот раз за окопы отвечали «Сокол» и «Шинник». Команда Младена Кашчелана забивает меньше всех в лиге — всего четыре гола. Ярославцы в последнее время тоже не особо результативны. Артём Булойчик после слухов об увольнении перешёл на более прагматичный стиль — в последних четырёх турах его команда не пропустила ни одного мяча.

Главным героем встречи стал голкипер «Шинника» Тимофей Митров — оформил четыре сейва. «Сокол» владел преимуществом, однако в очередной раз не конвертировал моменты в голы.

17-летний Воронов из «Урала» — в огне

«Урал» потерял очки в матчах с «Нефтехимиком» (1:1) и «Спартаком» (1:1), поэтому третья осечка подряд уже навела бы на мысли о кризисе. И команде Мирослава Ромащенко действительно пришлось тяжело.

«Уфа» пропустила на 15-й минуте после ошибки Александра Беленова (забил Матвей Бардачёв), но отыгралась в концовке тайма — Давид Озманов пробил Александра Селихова. «Уралу» помогли замены. На 63-й минуте Ромащенко выпустил 17-летнего Максима Воронова, который вскоре вывел гостей вперёд (отметим классный ассист Лео Кордейро), а потом оформил дубль после тонкой передачи Романа Акбашева.

Также от Воронова пострадал Александр Лукьянов — судья удалил защитника «Уфы» за фол последней надежды. Причём хозяева вдесятером отыграли один гол (Никита Мацхарашвили не забил с пенальти Селихову, но первым успел на добивание). «Урал» поднимается на вершину, а на счету юного Воронова уже четыре гола в сезоне.

«Нефтехимик» наконец-то побеждает дома

«Нефтехимику» попался удобный соперник — «Енисей» не забивал в двух последних турах. Команду Андрея Тихонова мучат кадровые проблемы, слишком много травм.

Здесь помогло ещё и удаление в составе гостей — Артур Гилязетдинов на целый тайм оставил «Енисей» в меньшинстве. На 81-й минуте Султан Джамилов реализовал преимущество «Нефтехимика» и принёс клубу долгожданную домашнюю победу (такого в сезоне ещё не было).

Кирилл Новиков мобилизовал команду после кошмарных 1:5 от «Родины». В прошлом туре «Нефтехимик» тормознул «Урал» (1:1), теперь взял важные три очка с «Енисеем». Красноярский клуб незаметно вплотную приблизился к зоне вылета.

Вторая победа Вадима Евсеева

Новый тренер действительно пробудил победный дух. В прошлом туре «Черноморец» в концовке вырвал победу в матче с «Уфой» (3:2). Теперь разгромил «Чайку». Отличную форму набрал центральный полузащитник «Черноморца» Илья Жигулёв — уже в третьей игре подряд он абсолютно лучший в составе своей команды.

Во встрече с «Чайкой» Жигулёв оформил две голевые передачи (на Евгения Тоневицкого и Заурбека Плиева), а также заработал пенальти для Антона Антонова. Точку в игре на 79-й минуте поставил Илья Родионов. «Чайка» ответила только голом Руслана Червякова.

«Черноморец» отдалился от зоны вылета, а команда Дмитрия Комбарова накопила уже шесть поражений подряд. «Чайка» пропустила 22 мяча (2,2 за игру в среднем) — абсолютно худший результат в лиге.

«Родина» и «Факел» устроили драку

Матч в Химках получился крайне напряжённым. «Факел» опять играл вторым номером и сделал ставку на оборону. «Родина» владела преимуществом, однако реализовала его только во втором тайме.

Когда не можешь взломать автобусы — бей издали. Именно так подумал Пап Гейе. Огромный (рост — 194 см) вингер «Родины» с левой положил шикарный гол в дальнюю девятку ворот Даниила Фролкина. «Факел» пошёл вперёд и создал несколько крутых шансов — в частности Александр Турищев попал в перекладину. Однако последнее слово осталось за «Родиной»: Артём Максименко накрутил всю оборону гостей и оформил окончательные 2:0. А потом команды устроили побоище прямо на поле.

Как объяснил Шалимов, один из игроков «Родины» показал неприличный жест скамейке «Факела». Главными действующими лицами драки после финального свистка стали Лео Гогличидзе и Валерий Климов (сейчас работает помощником Шалимова). Их титульный поединок завершился ничьей. Правда, вместо пояса UFC участники драки получили по красной карточке.

«Факел» потерял первую строчку — второе поражение в сезоне отбросило команду на третье место. У «Родины» уже четыре победы подряд. Москвичи набрали отличный ход.