«Ни один клуб в России столько не тренируется!» Появится ли в РПЛ второй «Спартак»?

Таблица Лиги Pari — просто чудо местами. И самое прекрасное в ней — Кострома в топ-3. Трое суток новичок дивизиона вообще единолично возглавлял её — пока «Урал» не настиг! И тренер у команды интересный — школы московского «Спартака» и киевского «Динамо», главных антагонистов советского футбола, мало кому удавалось совместить.

После очередной победы костромских красно-белых — в Туле над «Арсеналом» — мы обстоятельно побеседовали с Евгением Таранухиным. Пора запоминать эту фамилию!

«Футбол у нас чуть прямолинейный, британский стиль. В России мало кто в такой играет»

— Почти 77% набранных очков в первых 10 турах — старт в первом дивизионе превзошёл самые смелые ожидания?

— Конечно, никто не ожидал, что таким образом всё сложится. Разве что в мечтах. Мы дорожим тем, что есть на данный момент, и хотим продолжить. А там уже – как получится.

— Как футболисты воспринимают своё лидерство?

— У нас каждая игра «через не могу», на жилах. Вообще не бывает лёгких матчей. Кто бы ни был соперником — «Урал» или «Сокол», везде приходится одинаково тяжело.

— Какой из 10 матчей доставил наибольшее удовлетворение?

— В каждом матче были моменты, которые мы планировали и применили, но по качеству игры выделю встречу с Хабаровском. Минут 60 были очень неплохими. Ребята выполнили установку.

— Разницу между лигами в уровне футбола в полной мере ощутили?

— Конечно, разница есть. В первом дивизионе более качественные и мастеровитые футболисты. Это даже в борьбе проявляется. Если в «Золоте» мы из 10 единоборств выигрывали семь, то здесь — примерно 50 на 50.

— Роман Пилипчук в интервью «Чемпионату» говорил, что «Кострома попортит нервы многим и будет бороться за места наверху». Приятно слышать такое от опытных коллег?

— Безусловно. Большое спасибо ему. Неожиданно. Мы больше общаемся с Пилипчуком-младшим, Иваном. Периодически видимся на учёбе в Академии РФС, а с Романом только перекидываемся парой слов при встрече: «Как доехали?», «Как дела», «Удачи».

— Тот же Пилипчук охарактеризовал игру «Спартака» несколькими тезисами: доставка мяча в штрафную практически без средней зоны, борьба, подборы. В целом всё верно?

— Всё правильно сказал. У нас акцент делается на длинные, диагональные передачи, борьбу, подбор. Фланговые игроки должны бежать, подавать мяч в штрафную. Предпочитаем атлетичный, динамичный футбол. Может быть, он где-то чуть прямолинейный, но мы этого и не скрываем. Ничего в этом плохого нет. У каждого свой стиль игры — зависит от философии клуба.

— В вашем случае это старый добрый британский футбол?

— Так и есть, британский стиль.

— В России видите стилистические аналоги или образцы?

— В России в такой футбол мало кто играет. Может быть, «Балтика» только. В Первой лиге саратовский «Сокол» — тоже силовая команда.

— Это осознанный выбор игровой линии или вынужденный?

— Философия нашего клуба предполагает более вертикальный, силовой, атлетичный футбол с хорошо подготовленными игроками. Всё это подробно расписано. Другого стиля у нас не будет.

— Стилистическое направление клубу задал учредитель Дмитрий Хотимский?

— Да, он так видит футбол и хочет, чтобы именно такую игру проповедовала команда. Не у многих клубов у нас есть своя философия. В «Спартаке» же все эти принципы конкретно, по пунктам прописаны. Когда ты чётко понимаешь, к чему стремиться, и успеха добиваться легче.

— «Спартак» предпоследний в лиге по владению мячом (40%). Это обусловлено спецификой игры?

— Мы не стремимся к долгому розыгрышу и контролю мяча. Доставка на чужую половину происходит в три-четыре передачи. А дальше — борьба, вбегания, подборы, второй темп.

— Первое место по фолам — тоже издержки концепции?

— Мы часто играем плотно, один в один, поэтому судьи часто свистят не в нашу пользу.

— В Первой лиге судьи строже относятся?

— Судейство что во Второй, что в Первой лиге плюс-минус одинаковое. Серьёзных причин жаловаться у нас нет.

— Лучший бомбардир у вас — центральный защитник Жилмостных (четыре гола). О чём это говорит?

— Он сейчас играет крайнего защитника. У Жилмостных есть чуйка — здорово отклеивается, открывается на стандартах, предугадывает, куда мяч отскочит. В отличие от других защитников, он не «смотрит футбол», а всегда добегает до ворот, врывается в ту зону, куда с высокой вероятностью пойдёт передача или отскок. Это его сильные качества.

— Бывали в вашей практике более чудные голы, чем мяч Жилмостных в ворота «Родины»?

— Ничего подобного даже не вспомню. Гол, конечно, курьёзный. Последние минуты, хотел подальше выбить, разрядить обстановку — и так попал! Никто Дениса не травил, не подкалывал. Забил — молодец.

Денис Жилмостных Фото: ФК «Спартак» Кострома

«Футболистов и тренеров РПЛ наш недельный цикл очень удивил бы»

— Летом вы пригласили больше 10 новичков — понимали, что второлиговым костяком не потянете?

— Как раз планов круто менять состав и играть новыми не было. Наоборот, стояла задача сохранить костяк. Я не считал, сколько человек мы пригласили. Если вы говорите о 10, наверное, столько и было. Но среди них достаточно много молодёжи, в которую мы верим и которая должна подпитывать основу своей энергией. Это наша перспектива. А несколько новеньких, которые влились в стартовый состав, это усиление здесь и сейчас.

— При этом у вас почти нет известных по РПЛ фамилий, за редким исключением вроде Саплинова и Капленко. Целенаправленно делаете ставку на малоизвестных и голодных до футбола?

— Философию и стиль игры костромского «Спартака» не каждый поигравший футболист примет. Наши нагрузки в недельном цикле и энергозатратную игру не все выдержат. А это чревато недопониманиями. Мы принимаем все риски своей философии. Поэтому у нас большинство ребят — пока ноунеймы, которые только хотят сделать себе имя. Либо такие, как Ваня Енин, который спокойно воспринимает нагрузку и готов пахать наравне с молодыми.

— Дмитрий Хотимский мечтает «построить клуб, который по физическим кондициям будет соответствовать сборной СССР 80‑х годов». Работаете в этом направлении?

— Да, у нас большой акцент на физику. Задачу знаем, к ней стремимся. Но, думаю, мы и на данный момент очень хорошо физически готовы. Недаром часто забиваем в концовках, причём и дома, и на выезде.

— Правда, что учредитель даже участвовал в разработке тренировочной программы?

— Тренировочная программа — понятие обширное. У Дмитрия есть понимание, что в подготовке должны присутствовать определённые виды спорта, чтобы футболист правильно развивался. Ничего плохого в этом нет.

Сергей и Дмитрий Хотимские Фото: ФК «Спартак» Кострома

— Дмитрий выражал желание довести количество тренировочных часов в год с 500 до 1200. Сколько длится ваше среднестатистическое занятие?

— В обычном недельном цикле, с одной игрой в неделю, физическая нагрузка составляет примерно 21 час. В среднем получается около трёх часов в день — сюда входит как индивидуальная работа, так и командная. Загруженность у парней полная. Это не значит, что они умирают на тренировках. Нет, значительную часть времени они проводят в поддерживающем режиме — велосипед, тренажёрный зал, бассейн. Но физическая активность у них должна быть всю неделю — это 100%. Некоторые ребята и по 23 часа в неделю занимаются. Это нормально.

— Никто не стонет?

— Поначалу к новым требованиям всем новичкам тяжело привыкать. Но за месяц-полтора ребята адаптируются. Все, кто летом к нам пришёл, уже освоились и нормально воспринимают нагрузки.

— Что нетипичного для остальных команд входит в вашу программу?

— Прямо-таки нетипичного ничего не практикуем. Часто используем велосипед в восстановительных целях. После выходного добавляем в программу кросс на 8-10 км в лесу или парке. После отдыха полезно пробежаться, продышаться. Популярный ныне падел способствует тимбилдингу. Другие виды спорта помогают и немного перезагрузить мозги, и нагрузиться нормально.

Радость «Спартака» после гола Фото: ФК «Спартак» Кострома

— Можно сказать, что «Спартак» тренируется больше всех в лиге?

— Я думаю, не только в лиге — вообще в России. Это 100%. Уверен, так больше никто не работает у нас. Футболистов и тренеров РПЛ наш недельный цикл очень удивил бы.

— Чьими методиками вы руководствуетесь?

— Здесь больше ориентируемся на сборную СССР тех крутых времён, когда мы катком проходились по многим соперникам. То же киевское «Динамо» 1980-х Лобановского. Плюс что-то новое добавляем — футбол же развивается. Я и сам почти шесть лет находился в системе «Динамо» игроком — видел изнутри, как всё устроено. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда — так и выстраиваем план работы на год.

— Эти концепции по-прежнему актуальны, не устарели?

— Если использовать их в меру, усовершенствовать — почему нет? Сегодня мало кто так тренируется и играет, но и мода на короткий пас, выход в атаку через вратаря мне не близка. Для этого нужны футболисты, умеющие всё это делать. В «Барселоне» времён Гвардиолы они были, однако у нас таких игроков нет. Я, например, не вижу смысла играть в тики-таку и постоянно «привозить» себе моменты. А наш футбол не только приносит результат — он ещё и зрелищный. Постоянно скорость, давление, прессинг, подачи, опасные моменты — мне кажется, болельщикам всё это интересно. Конечно, контроль мяча той «Барсы» тоже смотрится супер, но такого уже нет и не будет. Тем более — у нас, в России.

— По пробегу вы тоже вне конкуренции в лиге?

— У нас нет сравнительных цифр, однако те же опорные полузащитники в «Спартаке» довольно много пробегают — в отдельных матчах – до 12-13 км. Когда ещё система Catapult более-менее нормально работала, у нас цифры пробега во Второй лиге были сравнимы с середняками РПЛ.

«Спартак» должен играть в Премьер-Лиге и быть главным донором сборной России»

— Братья Хотимские — прямо фанаты футбола?

— Дмитрий — да, очень активно участвует в жизни и развитии клуба. Это его главное детище.

— Кострома тоже «заболела» футболом?

— 100%. Будь у нас стадион больше 3,5 тысячи, и людей приходило бы намного больше. Но и так бум ощущается. Дома всегда полные трибуны, классно болеют. На выездах тоже нас здорово поддерживают — даже вчера в Туле было достаточно много болельщиков «Спартака».

Защитник Геннадий Киселёв с болельщиками Фото: ФК «Спартак» Кострома

— Ждать в обозримом будущем ещё один «Спартак» в РПЛ?

— В той же философии написано, что команда должна играть в Премьер-Лиге и быть главным донором сборной России. Как получится — пока не загадываем. Не хочется разбрасываться громкими заголовками. Стараемся просто по максимуму отдаваться в каждой игре. До этого на нас, может быть, так серьёзно не настраивались, однако понимаем, что с каждым туром будет всё тяжелее.

— А как быть со стадионом, если РПЛ возникнет на горизонте?

— Новый стадион строится. Надеюсь, если нужно будет, всё успеют в срок сделать.

— «План Б» на всякий случай есть? Не получится, как с «Черноморцем»?

— Я думаю, наше руководство всё понимает и держит вопрос на контроле. «План Б» 100% существует. Под Первую лигу открытие стадиона планируется уже в ноябре. Вторую часть чемпионата мы с высокой степенью вероятности будем играть на нём. Если к тому времени шансы на выход «Спартака» в РПЛ сохранятся, наверное, будет принято решение о возведении дополнительных трибун. Думаю, проблем с этим не должно возникнуть.

Футболисты Костромы благодарят болельщиков Фото: ФК «Спартак» Кострома

«Нашу команду курировал лично Лобановский. Если бы не его смерть…»

— Расскажите о своём главном приключении юности — поездке к Яковенко в киевское «Динамо».

— С девяти лет я постигал футбольные азы в школе московского «Спартака». Сергей Пучков, Леонид Мусин, которые сейчас входят в наш тренерский штаб, тоже были в этой команде. В начале 2000-х в киевском «Динамо» организовали спецкласс, куда собирали одарённых ребят со всего СНГ — в основном из России, Беларуси. Нескольких человек позвали из «Спартака». Мы приехали, посмотрели условия, тренировочный процесс — и решили остаться. Нашу команду тренировал Павел Яковенко, а курировал лично Лобановский. Планировалось, что наш возраст будет постепенно подниматься: из школы — в дубль, из дубля — в «Динамо-2», а потом и в первую команду.

— Как вам жилось в Киеве?

— Жили на базе в Конча-Заспе. Суперусловия, всё нравилось. И город красивый.

«Сборная СНГ» Павла Яковенко в киевском «Динамо» Фото: Из личного архива Евгения Таранухина

— Про нагрузки Яковенко ходят легенды. Юниоров он тоже гонял по полной программе?

— Я думаю, мы были главными футболистами, на которых он проверял свои тренировочные методы. Да, нагрузки были высокие, даже по четыре тренировки в день бывало, но при этом травм получали минимум. Как-то нормально к этому адаптировались. Никто не ныл и на выход не рвался. Работали, пахали, потому что понимали, к чему стремимся.

— Обмороки случались?

— Там — нет, а позже, в «Химках», бывало.

— Самыми талантливыми в той плеяде были Милевский с Алиевым?

— Про Алиева я бы так не сказал, а Милевский — выделялся.

— Они с юности чудили?

— У Яковенко такого не было. Все трудились. Наверное, уже позже, в первой команде, им крышу снесло. Завелись большие деньги, появилось много соблазнов, ну и старшие товарищи, видимо, показали красивую жизнь. Отсюда все эти нарушения режима.

— Кажется, Милевский и наполовину не реализовал свой талант?

— Я тоже так думаю. Уверен, что в молодости он спокойно заиграл бы где-нибудь в Италии или Англии.

— А мне запомнился двухметровый защитник Пучков — он даже Фернандо Торреса как-то закрыл.

— Да, он здорово котировался. При таком росте [202 см] Сергей очень координированный и довольно техничный. Таких защитников мало. Если бы динамовские тренеры нашли к нему индивидуальный подход, он спокойно заиграл бы на более высоком уровне. Человек, который прикрыл Фернандо Торреса, оказался не нужен «Динамо-2», нормально? Кстати, мы сейчас дозаявили Сергея за «Спартак». Он у нас будет работать с защитниками, но, возможно, и сам сыграет в каких-то матчах.

Леонид Мусин, Евгений Таранухин и Сергей Пучков Фото: ФК «Спартак» Кострома

— Лобановского вблизи видели?

— Естественно, мы не общались, однако часто видели его на наших играх. Валерий Васильевич разговаривал с Яковенко, следил за развитием команды. Если бы не смерть Лобановского [в мае 2002 года], наверное, проект получил бы большее развитие. А так пошла конкуренция между Яковенко и другими тренерами. Нашу команду решили прикрыть. У меня была возможность остаться в структуре клуба, но я уже понимал, что правильного развития при таком отношении не будет, и решил вернуться домой, в Москву.

— Вам украинский паспорт не успели оформить?

— Такие вопросы тогда решались просто. Но у меня все документы были и остались российские. Менять гражданство не пришлось.

— Как дальше сложилась футбольная карьера?

— Яковенко принял «Химки» и позвал с собой. Однако быстро получить трансферный лист из Украины не получилось. Долгое время тренировался без заявки. После поехал с Павлом Александровичем в «Кубань», но на сборах получил неприятную травму, полгода просидел без футбола. Когда восстановился, ехать куда-то во Вторую лигу уже не захотел. Наверное, зря. Нужно было продолжать играть, с низов пробовать подняться. Юношеский максимализм подвёл. Тогда же в Москве появился вариант начать тренерскую работу, и я закончил игровую карьеру.

— Вы были талантливым игроком?

— С Милевским точно не сравнить. Я больше самоотдачей, трудолюбием отличался. Крутых высот не достиг. Но, если бы меня ещё раз позвали в академию к Яковенко, я бы снова поехал.

Евгений Таранухин в «Спартаке» и киевском «Динамо» Фото: Из личного архива Евгения Таранухина

— С Яковенко с тех пор все связи оборвались?

— Раньше мы каждый год собирались своей академией, приезжали в Киев, встречались. А сейчас и простого общения, к сожалению, не осталось.

— У вас нет большого игрового бэкграунда. Не проскальзывает иногда высокомерия со стороны более именитых коллег?

— Мне отсутствие большого футбольного бэкграунда не мешает. Всё-таки я тоже считаю себя футбольным человеком — какие-то этапы на пути игрока прошёл. Возможно, мне приходится проделывать больше работы, потому что им легче понять какие-то процессы в силу опыта. Стараюсь впитывать и анализировать больше информации. Никакого высокомерия со стороны коллег не ощущаю.

— Мечтаете когда-нибудь сыграть против родного «Спартака»?

— Тот «Спартак», на котором мы росли, сильно отличается от современного, однако всё равно продолжаю следить за клубом. Жду, когда наконец выйдут на должный уровень. Пора бы уже. А мечты у меня простые — продолжать расти и развиваться в профессии. Конечно, было бы классно дойти до Премьер-Лиги. Если получится сыграть с московским «Спартаком» — будет здорово.