Итоги трансферного окна в Саудовской Аравии. Европа снова потеряла несколько звёзд

Давно прошли времена, когда все саудовские топ-клубы пачками завозили мировых звёзд. Всё-таки составы у большинства и так укомплектованы. Да и лимит на легионеров никто не отменял. Из-за него круглые суммы приходится отдавать за местных, кто хотя бы немного умеет пинать мяч.

К тому же трансферная стратегия у многих сместилась в сторону молодых и перспективных, а не широко известных игроков. Те не стесняются провести в Саудовской Аравии год-два, прилично заработать и перебазироваться в Европу. 23-летний Габриэль Вейга, к примеру, перешёл в «Порту» из «Аль-Ахли». А его ровесник Эсекьель Фернандес оказался в «Байере» за € 25 млн, и «Аль-Кадисия» даже чуть заработала на этом. Ведь брала его из «Бока Хуниорс» за € 18,7 млн.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось одновременно с российским. Время подводить итоги звёздного пополнения.

«Аль-Иттихад» переплатил за саудовцев-ноунеймов и взял альтернативу Педро

Рожер Фернандеш Фото: ФК «Аль-Иттихад»

В Foot Mercato писали, что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» за Педро € 35 млн. На тот момент босс петербургского клуба Александр Медведев подтвердил наличие оффера. Однако бразильца не отпустили, и чемпион Саудовской Аравии заплатил € 32 млн за 19-летнего Рожера Фернандеша из «Браги». Также за € 16 млн удалось выманить из бельгийского «Антверпена» 21-летнего полузащитника Махамаду Думбия.

А вот и рубрика «переплачиваем за саудовских крепышей». Клуб Карима Бензема, Фабиньо и Н’Голо Канте выложил за Ахмеда Аль-Джулайдана и Хамеда Аль-Гамди суммарно чуть больше € 20 млн. При их ориентировочной стоимости в € 300 тыс. и € 250 тыс. соответственно. Комментарии излишни.

«Аль-Хиляль» заманил Нуньеса, Тео и перспективного турка

Дарвин Нуньес Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Новички «Аль-Хиляля» не то что в разы, в миллион раз статуснее. Дарвин Нуньес порол моменты и стал мемом в Англии, а «Ливерпуль» серьёзно вложился в обновление атакующей линии. € 53 млн от четвертьфиналиста клубного ЧМ пришлись кстати. Как писал инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Наполи» данная сумма отпугнула. Так бы уругваец ещё попылил в Серии А.

Тео Эрнандес понял, что провёл достаточно времени в топ-футболе, и «Милан» отпустил его за € 22,8 млн. «Он сделал другой выбор. Это отличный игрок, и я желаю ему удачи», — лаконичный комментарий Массимилиано Аллегри. Журналист Пабло Оливейра указывал, что зарплата француза увеличилась в четыре с половиной раза. Будто бы даже поскромничал.

Также «Аль-Хиляль» под Симоне Индзаги забрал у «Фенербахче» любимчика Жозе Моуринью — 19-летнего защитника Юсуфа Акчичека. Португальский тренер раскрыл его и довёл до попадания в сборную Турции. Плюс, как выяснилось, до трансфера в клуб Малкома, Рубена Невеша и Калиду Кулибали за € 22 млн.

«Аль-Наср» укрепился в «Баварии», «Барселоне» и «Челси»

Жоау Феликс Фото: ФК «Аль-Наср»

Пожалуй, самую звонкую закупку провёл «Аль-Наср». Всё-таки два предыдущих клуба не так давно становились чемпионами, а вот Криштиану Роналду в Саудовской Аравии сидит без трофеев — необходимо это исправить. Криш уболтал присоединиться к нему соотечественника Жоау Феликса, который не прижился ни в «Милане», ни в «Челси», ни в «Барселоне», ни в «Атлетико». Зато остался в истории человеком, за которого мадридцы отдали € 127 млн. Саудовцам он обошёлся в € 30 млн.

Кингсли Коман — вообще трофейный магнит. Грех было не пригласить его, тем более тот заскучал в «Баварии». В Bild уточняли: Роналду лично просил взять француза у руководителей «Аль-Насра», потому что восхищается его талантом и мастерством. Такое отношение подкупило Комана. А предложенные € 25 млн убедили мюнхенцев.

Иньиго Мартинеса вообще подписали свободным агентом, потому что он сначала расторг соглашение с «Барселоной». «Я поговорил с Ханси (тренером каталонцев Ханс-Дитером Фликом. — Прим. «Чемпионата») у одной из аварийных дверей самолёта. Мы обсудили ситуацию, и он был в шоке. Я сказал ему, что получил предложение, отказаться от которого считаю невозможным. Минувший год был лучшим в моей карьере, но мне было бы очень сложно провести ещё один такой же», — 34-летний защитник не скрывает мотивацию такого шага.

«Аль-Кадисия» увела лучшего бомбардира Серии А

Матео Ретеги Фото: ФК «Аль-Кадисия»

Больше других потратилась «Аль-Кадисия» — суммарно на € 124 млн. Больше половины этой суммы (€ 68,25 млн) ушло на подписание Матео Ретеги. Лучший бомбардир предыдущего розыгрыша Серии А в 26 лет осознал, что мечтает поиграть в одной команде с Коэном Кастельсом и легендой «Реала» Начо Фернандесом. Ну и повышение зарплаты тоже повлияло, конечно. По сведениям Capology, с € 2,8 млн до € 16,8 млн. То есть в шесть раз. Тут многие не устояли бы.

Другим заметным новичком стал Юлиан Вайгль. За опытного немецкого опорника гладбахская «Боруссия» приняла € 8 млн. Отавио приютили из «Аль-Насра» свободным агентом. В совокупности € 32,6 млн попросили за перспективу: «Генк» — за 20-летнего левого вингера Кристофера Бонсу Баа и бразильский «Интернасьонал» — за 18-летнего правого вингера Габриэла Карвальо.

«Аль-Ахли» перехватил игроков у «Атлетико» и ЦСКА

Энцо Мийо Фото: ФК «Аль-Ахли»

23-летний французский атакующий полузащитник Энцо Мийо накопил в «Штутгарте» 22+21 за 122 матча. И принёс клубу пользу не только на поле: «Аль-Ахли» не пожадничал и отдал € 30 млн. Sky Sport утверждал, что на продвинутой стадии переговоров с немцами находился «Атлетико», готовый активировать опцию выкупа за € 23 млн. А потом вклинились саудовцы, и мадридцы не стали ввязываться в торги.

20-летний полузащитник «Ренна» Валентен Атаньяна стоил «Аль-Ахли» немногим меньше — € 25 млн. Всё-таки основной игрок и автор гола «Марселю». Плюс возвращаемся к рубрике «переплачиваем за саудовских крепышей». Не так, как у «Аль-Иттихада», но тоже мощно: суммарно € 8,72 млн за Мохаммеда Абдулрахмана и Абдулелу Аль-Хайбари, стоящих € 550 тыс. и € 450 тыс. соответственно.

Ещё € 9 млн ушли на бразильского таланта — Матеуса Гонсалвеса из «Фламенго». Неудавшегося армейца, кстати. Инсайдер Вене Касагранде утверждал, что ЦСКА согласовал приобретение 70% прав на игрока за € 7 млн, однако тут «Аль-Ахли» сверкнул кошельком. Прямо как в случае с Мийо.

«Неом» затарился во Франции. В том числе Ляказеттом и Булкой

Александр Ляказетт Фото: ФК «Неом»

«Неом» пошёл по пути «Аль-Кадисии», которая тоже выиграла вторую по силе лигу, здорово укрепилась и уже в высшей сразу стала четвёртой. Для этого состоялся набег на французский рынок. И чуть-чуть – на другие. € 115,19 млн отвалили за вратаря Марцина Булку («Ницца»), защитника Натана Зезе («Нант»), полузащитников Амаду Коне («Реймс»), Саида Бенрахма («Лион») и Саймона Буабре («Монако»), нападающего Лусиано Родригеса («Баия»).

Разумеется, задорого набрали и саудовских крепышей. Но главное — сводобными агентами оформили легендарного нападающего Александра Ляказетта («Лион») и атакующего полузащитника Абдулайе Дукуре («Эвертон»). Была одна команда. Хоп, и стала другая. А руководит ею, разумеется, француз — экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

Другие подписания из топ-лиг

Ясин Адли — в «Аль-Шабаб» из «Милана» (€ 7 млн);

Венсан Сьерро — в «Аль-Шабаб» из «Тулузы» (€ 3 млн);

Фернандо Пачеко — в «Аль-Фатех» из «Эспаньола» (свободный агент);

Хесус Медина — в «Дамак» из «Спартака» (свободный агент);

Валентин Вада — в «Дамак» из «Рубина» (свободный агент);

Джошуа Кинг — в «Аль-Халидж» из «Тулузы» (свободный агент);

Ахмед Хассан — в «Аль-Иттифак» из «Гавра» (свободный агент);

Корай Гюнтер — в «Аль-Ахдуд» из «Вероны» (свободный агент);

Ондрей Дуда — в «Аль-Иттифак» из «Вероны» (свободный агент);

Серхио Гонсалес — в «Эр-Рияд» из «Леганеса» (свободный агент).

Кто из звёзд покинул Саудовскую Аравию

Ренан Лоди оказался не нужен «Аль-Хилялю», ведь на его место взяли более звёздного Тео. Пришлось в одностороннем порядке разрывать контракт, ведь бразильца даже не смогли внести в заявку на сезон — спасибо лимиту. Полтора года назад за него платили «Марселю» € 23 млн.

Ближневосточное путешествие продолжил Александр Митрович. СМИ указывали, что сербом интересовались «Зенит» и «Милан». Однако в итоге нападающий на правах свободного агента оказался в катарском «Аль-Райяне». Летом 2023-го «Аль-Хиляль» отстёгивал за Митровича € 52,6 млн «Фулхэму».

Эмерик Лапорт вернулся в родной «Атлетик». Баски отдали «Аль-Насру» € 10 млн. Команда Криштиану Роналду едва ли грустит, потому что её оборону теперь цементирует Мартинес.

Джону Дурану хватило полгода, чтобы утомиться от саудовской лиги. Колумбийца арендовал «Фенербахче». «Аль-Наср» выкупал нападающего у «Астон Виллы» за € 77 млн. Прекрасное вложение, ничего не скажешь.

Пьер-Эмерик Обамеянг снова стал игроком «Марселя». «Аль-Кадисия» отпустила его бесплатно, хотя прошлым летом не пожалела за него € 9 млн. Бизнес по-саудовски.

Уход Габи Вейги в «Порту» уже упоминали. Португальский гранд заплатил € 15 млн. Также «Аль-Ахли» попрощался с Роберто Фирмино и Алланом Сент-Максименом. Первого забрал катарский «Аль-Садд» (за € 7 млн), второго — мексиканская «Америка» (за € 10,3 млн).

Ещё завершилось соглашение Джакомо Бонавентуры и «Аль-Шабаба»: новый клуб возрастной итальянец пока не нашёл. В Англию вновь пожаловал Демарай Грей. Но уже не в АПЛ, а в Чемпионшип — «Бирмингем» бесплатно приютил ямайского беглеца из «Аль-Иттифака». Хабиб Диалло вновь примерил цвета «Метца», поиграв в «Дамаке» и «Аль-Шабабе». Глен Камара — опять в «Ренне».

Также упоминания заслуживают два перехода свободных агентов в РПЛ. «Ахмат» вернул Мохамеда Конате из «Эр-Рияда», «Сочи» подписал экс-игрока «Локомотива» и «Дамака» Франсуа Камано.