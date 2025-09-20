Эти трансферы иностранцев в РПЛ остались в тени более звёздных. А зря

Этим летом топ-клубы Мир РПЛ привезли немало статусных иностранцев. «Зенит» взял полузащитника сборной Бразилии Жерсона. «Краснодар» — лучшего ассистента Лиги 1 Гаэтана Перрена. «Спартак» — звёздного Жедсона Фернандеша и Кристофера Ву из «Ренна». ЦСКА закупается множеством талантливых южноамериканцев — Матеус Алвес уже стал одним из лидеров армейцев. Московское «Динамо» порадовало Валерия Карпина приобретением бразильского левого защитника Рубенса.

На этом фоне ушли в тень трансферы команд поскромнее. А ведь среди их иностранных новичков тоже есть на кого посмотреть. Знакомимся поближе с самыми интересными и не учитываем тех, кого уже видели в РПЛ — таких как Адольфо Гайч («Крылья Советов»), Ду Кейрос («Оренбург») или Мохамед Конате («Ахмат»).

Экс-универсал из системы «Ливерпуля» и нападающий из Франции — в «Рубине»

Презентация Андерсона Арройо Фото: ФК «Рубин»

Да, Андерсон Арройо не провёл за мерсисайдцев ни единого матча. Но ведь просто так в «Ливерпуль» не берут. В 2018-м клуб Юргена Клоппа увидел в 18-летнем на тот момент защитнике перспективу и забрал того из колумбийской «Форталезы». Окрепнуть юный талант должен был в арендах: ездил в бельгийский «Гент», чешскую «Младу-Болеслав», испанские «Мальорку», «Мирандес», «Алавес» и «Андорру» Жерара Пике.

«Ливерпуль» долго верил в потенциал Арройо. Тем не менее звездой мирового уровня Андерсон так и не стал, поэтому прошлым летом «красные» со спокойной душой отпустили его в «Бургос». В команде из Сегунды колумбиец железно играл в основе и за год с небольшим провёл 57 матчей, оформив 2+2. «Рубин» подкупило и это, и универсальность защитника (способен сыграть и в центре, и на любом фланге), и его высокая скорость с умением отдать качественный длинный пас. Цена вопроса — € 1 млн. Теперь 33-летний Дмитрий Кабутов ощутит конкуренцию.

Также казанцы ещё в июле за € 1,6 млн взяли 27-летнего центрального защитника сборной Гондураса и румынской «Университати» Дениля Мальдонадо. Но он до сих пор не дебютировал в новой команде, залечивая травму.

А в последние часы трансферного окна казанцы за € 2,5 млн оформили покупку 24-летнего нападающего Жака Сиве. Француз камерунского происхождения в предыдущем сезоне Лиги 2 оформил солидные 11+2 в 28 матчах в составе «Генгама» — седьмой показатель в чемпионате. Есть у него и опыт в Лиге 1 — пять раз сыграл за «Дижон» в 2021-м. Прекрасная подмога Мирлинду Даку. Bonjour! За казанцев Сиве уже отбегал полную кубковую встречу с «Оренбургом», реализовав послематчевый пенальти (0:0, 2:4 пен.).

Ангольский и тунисский бомбардиры, опорник с клубного ЧМ — в махачкалинском «Динамо»

Презентация Миро Фото: ФК «Динамо» Мх

Высоченный (193 см) 22-летний ангольский нападающий Миро теперь будет напрягать защитников в России, а не в Португалии. Он начинал карьеру на родине, а потом его заприметил «Жил Висенте». За молодёжный состав Вальдемиро Пинту Домингос (полное имя) наколотил 30 голов в 49 матчах — талант у парня явно имеется. Но вот в основе его почему-то толком не рассматривали, поэтому летом 2024-го ангольцу пришлось ехать во вторую по силе лигу — пригласила «Тондела».

10 забитых мячей за 31 выход на поле сделали Миро седьмым бомбардиром чемпионата и позволили клубу выйти в элитный дивизион. Хотя SMM-служба махачкалинцев представила нападающего вот так, слегка приукрасив: «Он сыграл за клуб 31 матч, выиграл с ним первенство и с 10 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром лиги». Домингос обошёлся динамовцам в € 1,5 млн.

Есть в Махачкале и марокканско-тунисское пополнение. 28-летний нападающий сборной Туниса (девять матчей, три гола) и «Монастира» Хазем Мастури обошёлся клубу в € 350 тыс. И успел вскрыть в Фонбет Кубке России «Ростов» (3:1). На родине у него 30+9 в 68 встречах — забивать мужчина умеет. Если обойдётся без травм, летом Мастури попробует себя на ЧМ-2026, куда его сборная уже пробилась.

24-летний опорник Мехди Мубарик когда-то выступал за молодёжную и олимпийскую сборные Марокко. В 2021 году попадал в символическую сборную на Кубке Африки U20 и стал лучшим молодым игроком марокканского чемпионата. Этим летом он с «Аль-Айном» из ОАЭ боролся на клубном ЧМ против «Манчестер Сити» (0:2) и «Ювентуса» (1:4), получив невероятный опыт. В РПЛ переехал на правах аренды с правом, но без обязательства выкупа.

Селекция «Динамо» не раз отыскивала бриллианты: взять того же Мохаммеда Аззи и Мохаммада Хоссейннежада. Безумно интересно, станут ли таковыми анголец, тунисец, марокканец и колумбиец. Какой колумбиец? В последние часы трансферного окна на замену Валентину Пальцеву, который теперь в «Краснодаре», прибыл 24-летний Андрес Аларкон. Махачкалинцы арендовали его у клуба «Патриотас».

Победитель Бразилии — в «Акроне»

Йомар Роча Фото: ФК «Акрон»

Недавно сборная Боливии сотворила сенсацию, переиграв на родном высокогорье Бразилию (1:0) и попав в стыки ЧМ-2026. Был среди победителей и 22-летний правый защитник Йомар Роча. Несколько дней спустя он подписал контракт с «Акроном», который отдал € 300 тыс. В столь молодом возрасте у него уже 11 матчей за национальную команду. И аж 110 — за боливийский гранд «Боливар». 9+10 — отменная статистика для игрока его амплуа, правда? Как минимум — чемпионская в 2022 и 2024 годах.

Роча способен выйти и на левом фланге, и справа в атаке. Судя по видеонарезкам, правый защитник обладает отменным дриблингом, высокой скоростью и поставленным ударом. Артём Дзюба такое одобряет. Нападающий публично просил усиления, и в последние пару недель боссы «Акрона» исполнили его пожелание: помимо Йомара, в Тольятти подъехали Эдгар Севикян, Кристиян Бистрович и Илья Агапов. Теперь состав точно не назвать одним из худших в Премьер-Лиге.

Старый знакомый Шпилевского по «Арису» и вингер сборной Ямайки — в «Пари НН»

Алекс Сарфо Фото: ФК «Пари НН»

Футбол Алексея Шпилевского с акцентом на атаку приживается в «Пари НН» непросто. Помочь адаптации призван арендованный до конца сезона 20-летний опорник «Ариса» Алекс Сарфо, отыгравший под руководством белорусского тренера 33 матча. Футболист молодёжной сборной Ганы провёл на Кипре два года, выступая также за «АЕЗ Закакиу». «Сильные качества — цепкость при отборе мяча, выносливость, умение вести единоборства и игра головой», — описание Сарфо от телеграм-канала нижегородцев. Теперь за их центр поля спокойнее.

Другой новичок, 25-летний вингер сборной Ямайки Ренальдо Сефас, уже вышел за «Пари НН» в девяти матчах, однако результативными действиями пока не отметился. Если оценивать его показатель 8+5 за 27 встреч во второй турецкой лиге, то голевое молчание временно. Да и в македонском «Шкупи» ему удалось настрелять 16+6 в 40 играх. Сефаса повезло урвать бесплатно, поскольку «Анкарагюджю» задерживал ямайцу зарплату — он расторг контракт в одностороннем порядке.

Перспективный иранец и нападающий сборной Марокко — в «Ахмате»

Мехди Заре Фото: ФК «Ахмат»

Грозненцы здорово пошумели и на российском трансферном рынке, и на международном. Во втором случае хорошо изучены оказались иранская и марокканская лиги. Из команды «Гол Гохар» забрали сразу двоих центральных защитников — 22-летнего иранца Мехди Заре и 25-летнего сенегальца Усмана Ндонга. Второй здорово поколесил по миру, также поиграв в аргентинском «Ланусе», уругвайском «Альбионе» и эквадорском «Гуаласео». А первый недавно дебютировал за сборную Ирана U23 — команде махачкалинца Хоссейннежада и экс-оренбуржца Саида Сахархизана. Суммарно эти две покупки обошлись в € 1,2 млн.

Марокканская закупка стоила уже ровно € 1 млн. Из «Мекнеса» пригласили 24-летнего нападающего Анаса Эль-Махрауи, из «Униона Тоуагра» — 23-летнего сенегальского полузащитника Папу Амади Гадио. Первый наколотил 10 голов в 30 матчах на клубном уровне и трижды вышел на поле в цветах сборной Марокко. Вполне возможно, увидим его на ЧМ-2026. Второй же дважды играл в африканской ЛЧ за родной «Дженерейшн Фут». Среди воспитанников клуба — Идрисса Гейе («Удинезе») и Папе Матар Сарр («Тоттенхэм»). Как знать, возможно, Гадио тоже прославится.

Ещё свободным агентом пришёл 22-летний опорник португальской «Эштрелы» и сборной Анголы (девять матчей) Келиану. Он сразу же стал основным в Грозном, уже отыграл 10 встреч, забил «Оренбургу» и успел удалиться с поля — случилось это во встрече с «Ростовом». Между прочим, лучший футболист «Ахмата» в июле-августе по версии грозненских болельщиков. И звезда раздевалки!

Экс-игроки сборной Боснии и нигерийский громила — в «Балтике»

Элдар Чивич Фото: ФК «Балтика»

В РПЛ играло немало крутых боснийцев: Тони Шунич, Драган Блатняк, Марко Топич, Драган Блатняк, Элвир Рахимич и многие-многие другие. Да и сейчас их хватает: Гедеон Гузина, Ифет Джаковац, Дарко Тодорович, Амар Рахманович, Милош Шатара, Хидает Ханкич. Благодаря «Балтике» боснийский легион расширился: в Калининград пожаловали 29-летний левый защитник Элдар Чивич и 26-летний полузащитник Стефан Ковач. Первый прибыл из «Ференцвароша» свободным агентом, второй — за € 1,2 млн из «Партизана».

Чивич крайне опытен: есть и 28 матчей за сборную Боснии, и 23 выхода на поле в квалификации ЛЧ, и множество чемпионских титулов: не только в Венгрии, но и в Словакии со «Спартаком» из Трнавы. Плюс он играл под руководством Станислава Черчесова. «Это легенда, хороший парень, отличный тренер. Мне было приятно работать с ним», — слова Элдара для ТАСС. С Андреем Талалаевым контакт тоже налажен: в РПЛ у защитника пять встреч, три из них — победные. В копилке и ассист в матче со «Спартаком».

Ковач за главную национальную команду Боснии не выступал, зато привлекался в молодёжную. «Россия — хорошее место для футболистов», — сказал Стефан в интервью «Чемпионату». Но пока в РПЛ он преимущественно запасной (только примерно 10 минут в игре с «Зенитом») и набирается практики в Кубке. Возможно, просто нужно освоиться, ведь ранее Ковач играл исключительно в Сербии. В прошлом сезоне, например, забил шесть мячей в 37 матчах.

За 25-летнего нигерийского нападающего Чинонсо Оффора из болгарской «Орды» и его ровесника, марокканского опорника Аймана Мурида из «Юниона Турага», отдали по € 900 тыс. Первый обладает отменными физическими данными и буквально «топчет» соперников, выходя на замену. Джокер забил «Спартаку» и «Оренбургу». Правда, больше запомнился убойным промахом во встрече с «Локо» с нескольких метров — прицел ещё нужно поправить. Второй также в шести турах поднялся с лавки во втором тайме — и оформил ассист в матче с «Оренбургом». Обойма стала шире — Андрей Талалаев доволен.

Защитник сборной Сербии — в «Сочи»

Неманья Стоич Фото: ФК «Сочи»

В РПЛ любят защитников сборной Сербии: сейчас играют Страхиня Эракович и Срджан Бабич, ранее — Бранислав Иванович, Неманья Видич и другие. В списке пополнение: «Сочи» за € 1,2 млн укрепил оборону 27-летним Неманьей Стоичем из тель-авивского «Маккаби». У него четыре матча за национальную команду, в том числе недавний с Андоррой. С Англией он не играл. Возможно, оно и к лучшему (0:5).

Стоич — участник Евро-2024. Правда, Неманья всё время просидел в запасе. В составе «Графичара» в 2019 году он неожиданно оформлял хет-трик, так что соперникам по РПЛ нужно быть внимательными при его подключениях. А в нынешнем сезоне Стоич поучаствовал в квалификации ЛЧ и ЛЕ. Такой опыт точно пригодится застрявшим на последнем месте сочинцам.

Со Стоичем команда до 75-й минуты не пропускала в РПЛ от «Крыльев». А потом самарцы дважды забили.

Интернациональное укрепление «Оренбурга»

Эмил Ценов Фото: ФК «Оренбург»

Практически в каждой линии. Защиту за € 700 тыс. усилил 23-летний Эмил Ценов из сборной Болгарии и местного ЦСКА. В команде армейцев он, между прочим, капитанил, что в его возрасте весьма необычно. Как раз в последнем цикле состоялся его дебют в национальной команде. Удачным его не назвать, однако стоит учитывать силу соперников — Грузии и Испании (по 0:3). Та же Турция пропустила от испанцев шесть раз. Просто у неё не было Ценова. «Решение принимали быстро. Меня привлекло то, как они видят развитие команды, амбиции клуба. Они хотят быть в топе, — сказал Эмил «Матч ТВ».

В полузащиту за € 840 тыс. приобрели 26-летнего опорника Владана Бубанью, у которого есть один матч за сборную Черногории. Правда, он Владимира Слишковича пока не слишком впечатляет: сыграл во 2-м и 3-м турах РПЛ, после чего с лавки поднимался преимущественно в Кубке России. Чтобы, например, забить «Зениту» в сверхголевой встрече (3:5). Впрочем, в матче с «Пари НН» в последнем туре РПЛ на 18 минут всё же вышел.

Нападение же разбавилось за € 500 тыс. 23-летним Алешандре Жезусом из «Ботафого». Не того известного во всём мире из Рио-де-Жанейро, а из Рибейран-Прету. Во второй по силе лиге у него 10+3 в 53 матчах. Но опыт Серии А тоже имеется: семь выходов на замену за «Флуминенсе».

Уже выделяется в составе «Оренбурга» 29-летний правый защитник Фахд Муфи. В основной сборной Марокко он не играет, зато прошёл через юношескую, молодёжную и олимпийскую команды.

Выпускник французского футбола и академии «Лиона», в прошлом футболист португальских «Тонделы» и «Портимоненсе», хорватского «Хайдука» и «Видада». Как и Мубарик, бодался с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». В РПЛ он прибыл свободным агентом. Сыграл четыре встречи — «Оренбург» в них уступил лишь раз.