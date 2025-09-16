Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 17 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Бавария» — «Челси» в ЛЧ, Черчесов против «Зенита» в КР и регулярка КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Горячее 17 сентября: волейбольный ЧМ, «Авангард» — «СЮ» и «Авто» — «Трактор» в хоккее, игры «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Краснодара» в футболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 12:30: США — Куба, чемпионат мира, мужчины, группа D, 3-й тур

ЧМ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 12:30 МСК
США
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний шанс кубинцев

Поражение от Португалии резко снизило шансы Кубы на выход в плей-офф. Теперь нужно побеждать сборную США. Причём гарантирует кубинцам продолжение борьбы только победа 3:0 или 3:1. В противном случае нужно надеяться на то, что Португалия сенсационно оступится в матче с Колумбией. Американцы же спокойно идут с двумя победами и, конечно, постараются, выйти с первого места. Для этого им нужно взять две партии.

Статистика чемпионата мира по волейболу
Куба рискует повторить судьбу Японии на ЧМ-2025:
Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы
Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы

🏐 🎦 16:00: Словения — Германия, чемпионат мира, мужчины, группа E, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (м) . Группа E. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проигравший вылетает

Первое место в этом квартете наверняка достанется Болгарии — вряд ли эта команда оступится в игре с Чили. Вот и получается, что матч Словении и Германии будет на вылет. У словенцев на одно очко больше, но первый критерий — победы, так что мы увидим лобовой стык за место в плей-офф. Это будет интересно!

Статистика чемпионата мира по волейболу
Словения понесла серьёзные потери перед стартом ЧМ-2025:
Ну и звездопад! Кто из топ-игроков пропустит мужской ЧМ-2025 по волейболу
Ну и звездопад! Кто из топ-игроков пропустит мужской ЧМ-2025 по волейболу

🏒 16:30: «Авангард» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Авангард» одержит четвёртую победу подряд?

«Ястребы» готовятся завершить домашнюю серию и наверняка захотят сделать это на высокой ноте – пусть команда Ги Буше и проиграла в стартовом матче сезона, но в следующих трёх не потеряла ни одного очка. «Салават» же в четырёх встречах порадовал своих болельщиков лишь одной победой – получится ли у уфимцев подпортить настроение хозяевам «Джи-Драйв-Арены» перед выездом?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Дела у «Салавата» пока не очень:
«Салават» — предпоследний в КХЛ! Уфимцев прикончили легионеры «Автомобилиста»
«Салават» — предпоследний в КХЛ! Уфимцев прикончили легионеры «Автомобилиста»

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Трактор» победную серию екатеринбуржцев?

«Автомобилист» после поражения в первом матче сезона одержал уже три победы подряд – одну над «Ак Барсом» и две — над «Салаватом Юлаевым». Теперь к ним в гости приезжает команда Бенуа Гру, которая в последнее время чередует победы с поражениями. В предыдущей игре челябинцы одолели «Сочи» – как будет на этот раз?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Автомобилист» может надолго потерять лидера:
«Я разочарован». Главное, что известно о деле Голышева
«Я разочарован». Главное, что известно о деле Голышева

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — «Краснодар», Кубок России, группа B, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Крылья» возьмут реванш у «Краснодара» за разгром в РПЛ?

«Краснодар» и «Крылья» уже встречались в Кубке. В первом матче самарцы одержали гостевую победу со счётом 2:1. Также клубы сыграли и в РПЛ: только на этот раз «Краснодар» разнёс соперника на чужом поле (6:0). Получится ли у команды Магомеда Адиева взять реванш за такой разгром?

Статистика Кубка России
В последнем туре РПЛ «Краснодар» одержал тяжёлую победу:
«Краснодар» мучился без Кордобы. Пропустили от Дзюбы и потеряли лидера перед «Зенитом»
«Краснодар» мучился без Кордобы. Пропустили от Дзюбы и потеряли лидера перед «Зенитом»

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Нефтехимик» преподнесёт ещё один сюрприз?

Многие успели похоронить нижнекамцев после невыразительной игры на предсезонке и разгромного поражения в стартовом матче сезона с «Северсталью». Но затем команда Игоря Гришина преобразилась – едва не отобрала очки у «Трактора», а затем одолела минское «Динамо» и обладателей Кубка Гагарина из «Локомотива». Кажется, сейчас идеальный момент, чтобы обыграть соседей по Татарстану – тем более что те находятся далеко не в лучшем состоянии.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что о поражениях «Ак Барса» говорит его капитан?
Капитан «Ак Барса» отреагировал на очередное крупное домашнее поражение команды

⚽️ 19:45: «Славия» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебют в ЛЧ для команды Хайкина

«Будё-Глимт» дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов. В 1-м туре команда с российским голкипером Никитой Хайкиным едет в Чехию. «Славия» — не самый сложный соперник на основной стадии турнира. Поэтому у норвежцев есть неплохой шанс набрать как минимум одно очко.

Статистика Лиги чемпионов
«Будё-Глимт» — уникальный клуб для Лиги чемпионов:
Новички ЛЧ привнесли географические особенности в турнир
Истории
Новички ЛЧ привнесли географические особенности в турнир

⚽️ 20:30: «Сочи» — «Динамо» Москва, Кубок России, группа B, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» исправится за два поражения в Кубке?

Московское «Динамо» хандрит при Валерии Карпине. В чемпионате клуб идёт на девятом месте, а в Кубке одержал одну победу при двух поражениях. Три кубковых очка «Динамо» как раз набрало во встрече с «Сочи». Южане испытывают большие проблемы: в РПЛ есть всего одна ничья за восемь туров, в Кубке — победа в серии пенальти над «Крыльями» и два поражения. Но, возможно, новый тренер Игорь Осинькин исправит положение.

Статистика Кубка России
Недавно «Чемпионат» пообщался с Карпиным:
«В «Спартаке» в 2009-м гораздо тяжелее было». Большой разговор с Валерием Карпиным
Эксклюзив
«В «Спартаке» в 2009-м гораздо тяжелее было». Большой разговор с Валерием Карпиным

⚽️ 20:30: «Зенит» — «Ахмат», Кубок России, группа A, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» одержит четвёртую подряд победу в Кубке?

У «Зенита» плохой старт сезона в РПЛ. Но в Кубке петербуржцы одержали три победы в трёх турах. Впереди — домашний матч с «Ахматом». В Грозном команда Сергея Семака выиграла со счётом 2:1. Дома разобраться с соперником будет чуть проще. Впрочем, у Станислава Черчесова всегда одна задача — победа. Поэтому просто «Зениту» с «Ахматом» точно не будет.

Статистика Кубка России
В РПЛ у петербуржцев всё плохо:
У «Зенита» худший старт сезона за 17 лет
Истории
У «Зенита» худший старт сезона за 17 лет

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Аталанта», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнёт ЛЧ действующий обладатель трофея?

«ПСЖ» впервые в истории начинает сезон ЛЧ в статусе действующего победителя. Статус, наделяющий клуб дополнительным давлением. Нет сомнений, что парижане хотят стать второй в истории командой, взявшей Лигу чемпионов два раза подряд (после «Реала»). Сделать это очень трудно, но если амбиции есть, то нужно их показывать с первой встречи. Так что матч с «Аталантой» станет неплохим индикатором формы «ПСЖ».

Статистика Лиги чемпионов
«ПСЖ» поссорился со сборной Франции:
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле

⚽️ 22:00: «Аякс» — «Интер» Милан, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» с Киву обыграет «Аякс»?

«Интер» — финалист прошлого сезона Лиги чемпионов. Но в новом сезоне повторить успех будет чрезвычайно трудно. Нынешний год — переходный для миланцев под руководством тренера Кристиана Киву. Однако это не значит, что клуб не будет бороться. И в плей-офф «Интер» всё равно обязан выходить. Для этого нужно стартовать в ЛЧ с уверенной победы над «Аяксом».

Статистика Лиги чемпионов
В эпичном дерби «Интер» уступил «Юве»:
Бомбическая развязка у «Интера» с «Юве». Матч с семью голами — энциклопедия дальних ударов
Бомбическая развязка у «Интера» с «Юве». Матч с семью голами — энциклопедия дальних ударов

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» начинает поход за трофеем ЛЧ с топ-матча

«Ливерпуль» — один из главных фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов. И у клуба сразу же открывается перспектива подтвердить статус. В 1-м туре общего этапа на «Энфилд» приезжает мощный «Атлетико». Если команда Арне Слота рассчитывает на успех в турнире, то должна разбираться с топ-соперниками. Впрочем, «Атлетико» также входит в список претендентов на победу в ЛЧ. И команда также отправилась в Англию за очками.

Статистика Лиги чемпионов
Легенда не только «Ливерпуля», но и всей АПЛ:
Салах вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

⚽️ 22:00: «Бавария» — «Челси», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторение финала ЛЧ 2012 года

В 2012 году в Мюнхене в финале ЛЧ «Челси» обыграл «Баварию». После этого клубы встречались трижды — и все три матча забрали немцы. Конечно, в «Баварии» помнят то болезненное поражение в домашнем финале. И каждая встреча с «Челси» принципиальна. Но лондонцы сейчас находятся в хорошей форме: команда Энцо Марески способна прервать неудачную серию и разобраться с «Баварией» даже в гостях. Нас ждёт топ-футбол!

Статистика Лиги чемпионов
«Бавария» арендовала игрока «Челси», но уже сказала, что не выкупит его:
«Бавария» мощно вложилась в трансфер! Но сделала всё, чтобы не выкупать Джексона у «Челси»
«Бавария» мощно вложилась в трансфер! Но сделала всё, чтобы не выкупать Джексона у «Челси»
Новости. Футбол
Все новости RSS

