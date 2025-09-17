Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба

В МИР Российской Премьер-Лиге завершилось уже восемь туров. А что по судейским ошибкам? Каким клубам не везёт с решениями арбитров, а каким, наоборот, фартит? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова после 7-го и 8-го туров.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 7-м туре

Судья Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА (1:1). Однако арбитр не мог увидеть эпизод из-за того, что обзор был перекрыт игроками. В эпизод должен был вмешаться VAR.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «По моменту на 90+6-й минуте есть вопросы к VAR. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот VAR обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и VAR это не исправил. Почему – я не знаю».



Ошибки, допущенные судьями в 8-м туре

В 8-м туре ни один судья не совершил серьёзной ошибки, которую не исправил VAR.

Таблица ошибок судей после 8-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 0 -3 «Акрон» 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Локомотив» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ростов» 0 0 0 «Пари НН» 0 0 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Ахмат» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 0 2 +2 «Динамо» Москва 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR в 7-м туре

Судья Евгений Буланов назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Оренбургом» после просмотра VAR.

Иван Абросимов верно отменил удаление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче с «Сочи» после подхода к монитору. А на 90+4-й минуте VAR верно помог арбитру назначить пенальти в ворота сочинцев.

В игре «Локомотив» — «Крылья Советов» судья Сергей Карасёв верно отменил гол форварда москвичей Николая Комличенко из-за опасной игры против голкипера Сергея Песьякова.

Судья Рафаэль Шафеев верно отменил гол полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка во встрече с «Краснодаром». Защитник москвичей Жоау Виктор секундами нарушил правила на форварде гостей Джоне Кордобе.

Рафаэль Шафеев в матче ЦСКА — «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ошибки, исправленные VAR в 8-м туре

Владимир Москалёв после видеопросмотра назначил пенальти в пользу «Рубина» в матче с махачкалинским «Динамо».

Судья Сергей Чебан назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» во встрече с «Оренбургом» после приглашения к монитору. А на 90+3-й минуте удалил защитника нижегородцев Ярослава Крашевского за попадание шипами в голову соперника.

На 19-й минуте Ранэль Зияков верно поставил 11-метровый в ворота «Краснодара» в пользу «Акрона» после вмешательства VAR. А на 84-й минуте видеоассистенты помогли главному арбитру в эпизоде с Диего Костой. После просмотра Зияков удалил защитника «Краснодара».

Сергей Карасёв верно показал красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гаичу за агрессивное поведение в игре с «Ростовом».

Сергей Карасёв в матче «Ростов» — ЦСКА Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR