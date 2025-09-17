Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба

В МИР Российской Премьер-Лиге завершилось уже восемь туров. А что по судейским ошибкам? Каким клубам не везёт с решениями арбитров, а каким, наоборот, фартит? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова после 7-го и 8-го туров.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 7-м туре
Судья Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА (1:1). Однако арбитр не мог увидеть эпизод из-за того, что обзор был перекрыт игроками. В эпизод должен был вмешаться VAR.
«По моменту на 90+6-й минуте есть вопросы к VAR. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот VAR обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и VAR это не исправил. Почему – я не знаю».
Ошибки, допущенные судьями в 8-м туре
В 8-м туре ни один судья не совершил серьёзной ошибки, которую не исправил VAR.
Таблица ошибок судей после 8-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|+2
|«Динамо» Москва
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR в 7-м туре
- Судья Евгений Буланов назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Оренбургом» после просмотра VAR.
- Иван Абросимов верно отменил удаление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче с «Сочи» после подхода к монитору. А на 90+4-й минуте VAR верно помог арбитру назначить пенальти в ворота сочинцев.
- В игре «Локомотив» — «Крылья Советов» судья Сергей Карасёв верно отменил гол форварда москвичей Николая Комличенко из-за опасной игры против голкипера Сергея Песьякова.
- Судья Рафаэль Шафеев верно отменил гол полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка во встрече с «Краснодаром». Защитник москвичей Жоау Виктор секундами нарушил правила на форварде гостей Джоне Кордобе.
Рафаэль Шафеев в матче ЦСКА — «Краснодар»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ошибки, исправленные VAR в 8-м туре
- Владимир Москалёв после видеопросмотра назначил пенальти в пользу «Рубина» в матче с махачкалинским «Динамо».
- Судья Сергей Чебан назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» во встрече с «Оренбургом» после приглашения к монитору. А на 90+3-й минуте удалил защитника нижегородцев Ярослава Крашевского за попадание шипами в голову соперника.
- На 19-й минуте Ранэль Зияков верно поставил 11-метровый в ворота «Краснодара» в пользу «Акрона» после вмешательства VAR. А на 84-й минуте видеоассистенты помогли главному арбитру в эпизоде с Диего Костой. После просмотра Зияков удалил защитника «Краснодара».
- Сергей Карасёв верно показал красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гаичу за агрессивное поведение в игре с «Ростовом».
Сергей Карасёв в матче «Ростов» — ЦСКА
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Сочи»
|5
|1
|-4
|«Пари НН»
|4
|1
|-3
|«Краснодар»
|3
|1
|-2
|«Динамо» Махачкала
|2
|0
|-2
|ЦСКА
|2
|0
|-2
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Рубин»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Динамо» Москва
|1
|1
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|1
|2
|+1
|«Акрон»
|1
|3
|+2
|«Ростов»
|0
|4
|+4
|«Оренбург»
|0
|5
|+5