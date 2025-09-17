Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

РПЛ, таблица ошибок судей после восьми туров, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба
Никита Паглазов
РПЛ, таблица ошибок судей после восьми туров
Аудио-версия:
А от VAR страдает аутсайдер лиги.

В МИР Российской Премьер-Лиге завершилось уже восемь туров. А что по судейским ошибкам? Каким клубам не везёт с решениями арбитров, а каким, наоборот, фартит? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова после 7-го и 8-го туров.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Итоги прошедших шести туров:
Ошибки, допущенные судьями в 7-м туре

Судья Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА (1:1). Однако арбитр не мог увидеть эпизод из-за того, что обзор был перекрыт игроками. В эпизод должен был вмешаться VAR.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«По моменту на 90+6-й минуте есть вопросы к VAR. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот VAR обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и VAR это не исправил. Почему – я не знаю».

Ошибки, допущенные судьями в 8-м туре

В 8-м туре ни один судья не совершил серьёзной ошибки, которую не исправил VAR.

Таблица ошибок судей после 8-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА30-3
«Акрон»10-1
«Крылья Советов»10-1
«Зенит»000
«Оренбург»000
«Локомотив»000
«Рубин»000
«Ростов»000
«Пари НН»000
«Краснодар»01+1
«Ахмат»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Махачкала02+2
«Динамо» Москва02+2
Полный разбор судейства в 8-м туре:
Ошибки, исправленные VAR в 7-м туре

  • Судья Евгений Буланов назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Оренбургом» после просмотра VAR.
  • Иван Абросимов верно отменил удаление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче с «Сочи» после подхода к монитору. А на 90+4-й минуте VAR верно помог арбитру назначить пенальти в ворота сочинцев.
  • В игре «Локомотив» — «Крылья Советов» судья Сергей Карасёв верно отменил гол форварда москвичей Николая Комличенко из-за опасной игры против голкипера Сергея Песьякова.
  • Судья Рафаэль Шафеев верно отменил гол полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка во встрече с «Краснодаром». Защитник москвичей Жоау Виктор секундами нарушил правила на форварде гостей Джоне Кордобе.
Рафаэль Шафеев в матче ЦСКА — «Краснодар»

Рафаэль Шафеев в матче ЦСКА — «Краснодар»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ошибки, исправленные VAR в 8-м туре

  • Владимир Москалёв после видеопросмотра назначил пенальти в пользу «Рубина» в матче с махачкалинским «Динамо».
  • Судья Сергей Чебан назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» во встрече с «Оренбургом» после приглашения к монитору. А на 90+3-й минуте удалил защитника нижегородцев Ярослава Крашевского за попадание шипами в голову соперника.
  • На 19-й минуте Ранэль Зияков верно поставил 11-метровый в ворота «Краснодара» в пользу «Акрона» после вмешательства VAR. А на 84-й минуте видеоассистенты помогли главному арбитру в эпизоде с Диего Костой. После просмотра Зияков удалил защитника «Краснодара».
  • Сергей Карасёв верно показал красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гаичу за агрессивное поведение в игре с «Ростовом».
Сергей Карасёв в матче «Ростов» — ЦСКА

Сергей Карасёв в матче «Ростов» — ЦСКА

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Сочи»51-4
«Пари НН»41-3
«Краснодар»31-2
«Динамо» Махачкала20-2
ЦСКА20-2
«Спартак»330
«Рубин»220
«Локомотив»220
«Крылья Советов»110
«Динамо» Москва110
«Ахмат»000
«Балтика»01+1
«Зенит»12+1
«Акрон»13+2
«Ростов»04+4
«Оренбург»05+5
