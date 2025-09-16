Комличенко добрался до знаковой отметки. «Локо» прибил соперника в Кубке за две минуты

«Акрон» проиграл в шестой раз подряд во всех турнирах.

«Локомотив» приехал в Самару на матч Фонбет Кубка России с «Акроном». Три недели назад москвичи обыграли тольяттинцев (2:0) в столице, а теперь справились с ними на выезде.

Кубок — время для больших изменений в составе. «Акрон» выпустил в основе сразу нескольких молодых игроков — 18-летнего Арсения Дмитриева, а также 19-летних Тамерлана Кузьменко, Дениса Попенкова, Никиту Базилевского и Александра Морозова. В роли своеобразного ментора для всей этой компании выступил капитан Константин Савичев. А ещё место в стартовом составе получили новички Илья Агапов и Эдгар Севикян. Артём Дзюба наблюдал за игрой с трибун.

«Локомотив» доверил место в составе 19-летнему Руслану Мялковскому. В воротах появился Даниил Веселов, в атаке — Николай Комличенко. Владислав Сарвели и Александр Руденко. Дмитрий Баринов вышел с капитанской повязкой — видимо, он в отдыхе не нуждается. Перед матчем «Локомотив» занимал второе место в группе, «Акрон» — третье.

Первые минуты прошли с преимуществом хозяев. Веселов сначала справился с ударом Базилевского, а потом — Севикяна. Кстати, Эдгар играл против родного клуба, за который выступал ещё в прошлом сезоне. А вот в концовке первой половины матча «Локо» смотрелся гораздо убедительнее. Если бы не Александр Васютин, хозяева ушли бы на перерыв, уступая в счёте.

Отменная реакция голкипера спасла «Акрон» от автогола Морозова. После этого Васютин оставил без забитых мячей Сарвели и Кристиана Рамиреса. Было понятно, что хозяева не выдержат, если гости продолжат в том же духе. В перерыве Михаил Галактионов снял с игры Рамиреса и выпустил вместо него Лукаса Фассона. И первые же минуты второго тайма превратились для «Акрона» в кошмар.

Комличенко — футболист, который смял тольяттинскую команду. Вторая минута после перерыва: Сарвели (выиграл единоборство у Агапова и Кузьменко) головой сбросил мяч на Николая, и тот спокойно переиграл Васютина. 100-й гол Комличенко на высшем уровне!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом Фассон прострелил с фланга во вратарскую, а там Комличенко замкнул с нескольких метров. Защита «Акрона» опять не справилась с габаритным нападающим «Локомотива». 47-я минута — 0:1, 49-я — 0:2. Судейская бригада проверила эпизод на предмет офсайда у Фассона, однако всё было чисто.

«Акрон» после этого совсем расклеился. Сарвели перекинул мяч через Васютина, но не попал в створ, а удар Мялковского пришёлся в штангу. Галактионов освежил атаку и среднюю линию — выпустил поочерёдно Артёма Карпукаса, Зелимхана Бакаева, Никиту Салтыкова и Дмитрия Воробьёва. Салтыков мог делать счёт крупным, однако его обводящий удар приняла на себя штанга. Свой шанс был и у «Акрона», но Веселов лишил Морозова гола.

Впрочем, хозяева всё-таки отыграли один мяч. Жерзино Ньямси сыграл рукой в собственной штрафной — и судья назначил пенальти. Вышедший на замену Пестряков (к нему перешла капитанская повязка после ухода Савичева) легко переиграл Веселова — 1:2. Чуть позже на поле вспыхнула потасовка, по итогам которой судья раздал несколько жёлтых карточек.

Впрочем, интрига жила недолго. Мялковский попал в перекладину, и мяч влетел в ворота после рикошета от Попенкова — автогол.

«Локомотив» после победы вышел на первое место в группе, но у ЦСКА – матч в запасе. Железнодорожники заметно приблизили себя к верхней сетке плей-офф. «Акрон», в свою очередь, проиграл уже шесть раз подряд во всех турнирах.