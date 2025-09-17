«Было понятно, что уеду из-за семейных проблем». Первое интервью с Рошей после ЦСКА

Виллиан Роша провёл в ЦСКА три сезона и неплохо пошумел за этот период. Взял несколько трофеев и запомнился эмоциональными эпизодами в дерби со «Спартаком». Мы созвонились с бразильцем, чтобы он рассказал, с какими чувствами покинул Россию.

«На память о ЦСКА осталась татуировка с Кубком России»

– Расскажите, когда вообще появился вариант с «Аль-Джазирой»?

– Агент рассказал мне об интересе в конце прошлого сезона. Мы тогда начали общаться и пришли к соглашению.

– Для вас это было трудное решение?

– Нет, лёгкое. Всё продвигалось естественно и завершилось тем, что переход состоялся.

– В какой-то момент были новости, что вы чуть ли не сами выкупите свой контракт у ЦСКА. Как это происходило?

– На самом деле, я не сильно вникал, потому что всем занимался мой агент. Насколько я понимаю, «Аль-Джазира» договорилась с ЦСКА по стоимости трансфера (€ 5 млн согласно Тrasnfermarkt. – Прим. «Чемпионата»).

– Что бы вы хотели сказать болельщикам из России?

– Мы вместе провели отличное время – три года. Много побеждали, творили историю, я был счастлив вместе с ними. То, как меня принимали, как поддерживали – за всё крайне благодарен. Я остаюсь болельщиком ЦСКА и желаю команде только успехов.

Виллиан Роша с Кубком России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Вам приходилось пересекаться с фанатами не только на стадионе?

– Да. Ко мне подходили на улицах и в магазинах. Мы фотографировались и даже пытались общаться, хотя я мало что понимал, но это не мешало. Спасибо каждому фанату, который скандировал моё имя. Это важно для футболистов. По крайней мере, для меня.

– Что у вас останется на память о периоде в ЦСКА?

– Татуировка с Кубком России, который мы выиграли. Правда, речь про первый трофей. Второй ещё не успел набить, но планирую.

«Нравилось ходить в ЦУМ, моя жена там часто бывала»

– Какие впечатления от нового клуба?

– «Аль-Джазира» – тоже отличная команда. Разница в климате, само собой, ощущается. После холодов в России ты приезжаешь в страну, где 40-45°С. Я адаптируюсь и уже провёл несколько хороших матчей. На тренировках вроде тоже нет проблем. Мне вообще всё равно – солнце, мороз или дождь. Я просто отдаюсь игре.

– А если сравнивать чемпионаты, то какой сильнее?

– Просто разные турниры, разные страны, разная культура, и игра в футбол тоже отличается. У всех свой стиль. В России больше единоборств и физики. Здесь всё-таки меньше борьбы один в один и больше самого футбола. В РПЛ постоянно были дуэли с Кордобой, Даку, Кассьеррой и другими. В России дают меньше пространства для игры.

– У ЦСКА достаточно устаревшая база. У «Аль-Джазиры» в этом плане лучше условия?

– У моего нового клуба комфортная база, где футболистам предоставляется всё необходимое. Мне и в Москве нравилось. Было бы интересно побывать на новой базе ЦСКА, но я перешёл в «Аль-Джазиру». Кто знает, может, ещё вернусь однажды. В футболе нельзя загадывать. Тем более мы хорошо расстались. Я получил много сообщений, что двери ЦСКА для меня открыты. В Москве остались места, в которые я был бы рад вернуться.

– Какие?

– Красная площадь – красивейшее место. Мне нравилось ходить в ЦУМ, моя жена там часто бывала. На самом деле, я буду рад однажды просто оказаться на стадионе ЦСКА. Посмотреть матч, снова встретить болельщиков.

Виллиан Роша с семьёй Фото: Из личного архива Виллиана Роши

– Руководство ЦСКА говорило, что вы получили выгодное предложение, которое они не могли повторить. И всё же были попытки вас удержать?

– Да, у меня был разговор с руководством, но это решение моё и моей семьи. Попробовать что-то новое. Было понятно, что однажды я уеду из-за семейных проблем.

– Ваша семья хотела уехать из России?

– Да, мы общались. Это был спокойный разговор, и мы поняли друг друга.

– Вы испытывали давление со стороны родителей, которые переживали по поводу безопасности на фоне новостей об Украине?

– Я всегда говорил друзьям и родным, что со мной всё в порядке, что у нас ничего не происходит, что мы нормально живём, но моей дочке 10 месяцев. Мы бы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский. Это нас подталкивало к переезду.

– В Москве вроде хватает школ, где преподают английский.

– Да, но их не было там, где мы жили. Когда появилось такое предложение от «Аль-Джазиры», посоветовались с женой и решили согласиться.

Виллиан Роша с дочерью Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Видимо, Соболев хотел вывести меня, спровоцировать на удаление»

– В ЦСКА вы поработали с тремя тренерами. В чём была уникальность каждого?

– Когда я пришёл в команду, ей руководил Владимир Федотов. Он верил в меня, а мне нравилось работать с ним. Затем был Марко Николич – тоже великолепный тренер, как и Фабио Челестини. У всех свои требования во время матчей и тренировок. С последним мы хоть и мало поработали, но взяли Суперкубок. Уверен, ЦСКА будет хорош с Фабио, и команда поборется за чемпионство.

– Можно сказать, что стилистически это были весьма разные тренеры?

– При Федотове мы играли в пять защитников, а Марко перестроил игру на 4-4-2 или 4-3-3. Мне было удобно и так, и так. Всё-таки у меня был опыт игры в Португалии с «пятёркой» сзади. Хотя, пожалуй, мне привычнее со схемой в четыре защитника. У Фабио свой подход. Он хочет, чтобы команда прессинговала соперника весь матч, не позволяла ему играть. Это тоже круто, потому что так ты перехватываешь мяч ближе к чужим воротам. При этом Челестини требует максимальную концентрацию всегда. Вообще не даёт расслабиться. Такие тренеры и добиваются результата.

– Уход Николича был шоком для многих. Для вас тоже?

– Да, сюрприз. Мы не ожидали. Там уже скоро был Суперкубок. Несколько недель до матча с «Краснодаром» за трофей. Каждый делает так, как лучше для него и его семьи. Это нужно принять. Я ему желаю только хорошего. Тем более многому у него научился. И мой уход точно не был связан с тем, что Николич покинул команду.

Матвей Кисляк и Виллиан Роша Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В ЦСКА хватает молодых игроков. Кто, на ваш взгляд, может стать топ-футболистом?

– У многих есть потенциал. Я бы выделил бразильца Матеуса Алвеса.

– А из россиян – Кисляк?

– Не нужно говорить про его потенциал. Он не будущее, а настоящее ЦСКА. У него уже сейчас отличный уровень. Я бы скорее о Глебове говорил – как о футболисте, который выделяется и может стать действительно большим игроком. Он ещё будет привлекать внимание.

– За ваш период в ЦСКА что вы запомните навсегда?

– В голове останется единение, которое было у нас в коллективе. Как после победы в Кубке России мы пошли праздновать в ресторан и общались все вместе. Все танцевали, душевно получилось. Вы бы видели, как Алеррандро и Мойзес двигались – это было забавно.

– А из моментов на поле, что первым делом вспоминается за эти три года?

– Матч с «Крыльями», когда я забил два мяча и посвятил их дочери. Ну и, конечно, три трофея. Плюс ещё момент, когда впервые вышел с дочкой на поле. Это всё был отличный период, и я рад, что он стал частью моей жизни. Каждый матч, каждая тренировка, каждая минута.

Александр Соболев и Виллиан Роша Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Когда я спрашивал болельщиков ЦСКА о самом памятном моменте, связанном с вами, они назвали две вещи. Во-первых, вашу зарубу с Соболевым...

– Он в той истории чуть преувеличил, но это часть игры. Видимо, он хотел вывести меня из себя, спровоцировать на удаление. Но вообще, мне кажется, у нас получились интересные матчи. Каждый из нас делал всё для своей команды.

– Вторая вещь – драка с игроками «Спартака», когда вы кулаком заехали по голове Литвинову.

– Я понимал, что меня удалят по итогам того эпизода. В тот момент был немного взвинчен, потому что красную показали только мне, хотя там принимал участие далеко не только я. Уже потом судья вернулся и удалил игрока «Спартака». Хотя там можно было показывать красную ещё одному оппоненту. Я потом получил три матча дисквалификации – мне кажется, справедливо. Для меня это был урок, и, само собой, больше не буду так себя вести. А там всё-таки было дерби, все завелись.

– И последнее. Какими тремя словами вы могли бы описать ваш период в ЦСКА?

– Счастье, благодарность и много упорства. Всё-таки четыре получилось.