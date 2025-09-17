Где сейчас герои огненного финала ЛЧ «Бавария» — «Челси». Вы удивитесь, сколько ещё играет

«Бавария» и «Челси» сыграют в Мюнхене в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. А более 13 лет назад команды зарубились в финале турнира на том же стадионе! Тогда лондонцы в эпичном матче впервые в истории забрали трофей ЛЧ. Вспоминаем хронологию той встречи и рассказываем, что стало с её главными героями.

Сезон-2011/2012 получился не самым успешным для обоих клубов. «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в финале Кубка Германии и пропустила соперника на первое место в Бундеслиге. «Челси» же начинал год с тренером Андре Виллаш-Боашем, но в марте 2012-го португальца уволили. Вместе с временщиком Роберто Ди Маттео команда финишировала шестой в АПЛ и взяла Кубок Англии.

Однако в Лиге чемпионов дела у немцев и англичан складывались неплохо. «Бавария» прошла в плей-офф «Базель», «Марсель» и мадридский «Реал». «Челси» на характере разобрался с «Наполи» (выиграл дома 4:1 после гостевого поражения 1:3), а затем обыграл «Бенфику» и «Барселону». Каталонцы были главными претендентами на победу в Лиге чемпионов, но лондонцы сначала обыграли команду Пепа Гвардиолы дома (1:0), а затем выстояли на «Камп Ноу» (2:2).

Фаворитом в финале была «Бавария». Главный фактор — домашний стадион. Двойную мотивацию добраться до решающего матча команде Юппа Хайнкеса придавала «Альянц-Арена». И в финале мюнхенцы оправдали надежды. Они просто уничтожали «Челси» на поле: за матч нанесли 35 ударов (против девяти у англичан), владели мячом 64% времени, подали 20 угловых («Челси» — один) и провели 20 атак («Челси» — так же одну). В общем, тотальная доминация. Вот только гол всё никак не приходил.

ФИНАЛ ЛЧ «БАВАРИЯ» — «ЧЕЛСИ» Фото: Alex Livesey/Getty Images

И всё-таки на 83-й минуте Томас Мюллер открыл счёт. Он головой замкнул подачу Тони Крооса — у голкипера «Челси» Петра Чеха не было шансов. Игроки «Баварии» кинулись эмоционально праздновать гол. Времени на камбэк у англичан почти не оставалось, при этом гости совсем не атаковали. Трофей уже был в одной руке у Мюнхена.

Однако спасать «Челси» бросилась старая гвардия. На 88-й минуте Дидье Дрогба воспользовался, по сути, первым же моментом. Ивуариец классно пробил головой после навеса Хуана Маты с углового. Кто, если не Дидье? 1:1.

Матч перешёл в дополнительное время. И снова «Челси» подфартило: на 95-й минуте «Бавария» заработала пенальти, но Чех взял удар Арьена Роббена. Мюнхенцы продолжили давление — англичане припарковали даже не «автобус», а «бронепоезд» у своей штрафной. И дотерпели до серии пенальти.

У «Челси» первую же попытку не реализовал Мата. А у «Баварии» уверенно забили Филипп Лам, Марио Гомес и голкипер (!) Мануэль Нойер. Затем — катастрофа. Ивица Олич и Бастиан Швайнштайгер упустили свои шансы, зато у «Челси» после Маты все были точны. Давид Луис, Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул и… Дрогба. Дидье последним подошёл к «точке», переиграл Нойера и помчался к трибуне «Челси». Лондонцы впервые в истории выиграли Лигу чемпионов! В финале, который «Бавария» обязана была забирать. На «Альянц-Арене» праздник был только у 20% трибун. Остальные 80% находились в трауре.

Роберто Ди Маттео в 2012-м — тренер «Челси» «Футбол и жизнь иногда бывают непредсказуемыми и сумасшедшими. У нас был сложный сезон, и закончить его вот так — невероятное достижение. Очень рад за футболистов: они так долго и тяжело работали ради этого. «Бавария» сегодня играла очень хорошо. Это прекрасная команда, что подтверждают её выход в финал и несколько выигранных кубков. Я понимаю чувства наших соперников — проигрывать по пенальти всегда очень обидно».



Главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес отметил, что «Челси» заслужил победу: «Мы играли хорошо в течение всего матча, но нам не везло с реализацией. Наша команда вышла отлично заряженной на игру. Мы атаковали с самого начала и не предоставили сопернику ни единого шанса для взятия наших ворот. «Челси» хорошо защищался, а мы не смогли извлечь преимущество из нашего множества моментов. Ещё и не забили пенальти. Мы сами упустили победу при счёте 1:0. «Челси» заслужил трофей».

Томас Мюллер выступил радикальнее: «Это футбол, мы уже неоднократно видели подобное развитие событий. Не всегда лучшая команда турнира становится обладателем трофея. Когда забиваешь перед собственными фанатами ближе к концу матча, а затем видишь, как «Челси» поднимает трофей, понимаешь, что случаются разные вещи. Трудно подобрать слова, но футбол на этом не заканчивается».

«Челси» с трофеем Лиги чемпионов — 2011/2012 Фото: Alex Livesey/Getty Images

Джон Терри (пропускал финал из-за дисквалификации) отметил, как много эта победа значила для тогда ещё владельца «Челси» Романа Абрамовича: «Это было отличное зрелище. Игроки «Челси» провели фантастический матч. Испытывал неописуемые чувства во время серии пенальти. Если вспомнить наш путь, то в 1/8 финала мы уступали «Наполи», в полуфинале — «Барселоне». Нас всё время рано списывали со счетов. Даже сегодня мюнхенцы забили на 83-й минуте, но мы смогли отыграться. «Челси» навеки вписал себя в мировую футбольную историю. Для владельца клуба это был чудесный момент. После матча он плакал, и его можно понять — он так много для этого сделал».

Где сейчас герои финала ЛЧ-2011/2012?

«Бавария»

Мануэль Нойер, вратарь, 39 лет

2012 год Сейчас

Продолжает выступать за «Баварию». Приближается к топ-5 игрокам в истории клуба по количеству проведённых матчей (565). В 39 лет не задумывается о завершении карьеры, хотя в последние годы всё чаще выбывает из-за различных травм.

Жером Боатенг, защитник, 37 лет

2012 год Сейчас

Покинул Мюнхен летом 2021 года. После этого выступал за французский «Лион», итальянскую «Салернитану» и австрийский ЛАСК. С августа 2025-го находится в статусе свободного агента.

Филипп Лам, защитник, 41 год

2012 год Сейчас

Завершил карьеру летом 2017 года в составе «Баварии». Однако Лам остался в футболе: работал послом сборной Германии на чемпионате мира в России, комментатором, главой оргкомитета Евро-2024, а с лета 2022-го стал консультантом «Штутгарта». Параллельно Филипп владеет пакетом акций компаний Scheekoppe (продукты здорового питания) и Soxtus Werke (средства по уходу за телом).

Диего Контенто, защитник, 35 лет

2012 год Сейчас

В 2014 году Контенто сменил «Баварию» на «Бордо». Затем выступал за дюссельдорфскую «Фортуну» и «Зандхаузен». Диего официально завершил карьеру в 2023-м. Сейчас экс-защитник выступает послом «Баварии» и владеет собственной футбольной академией.

Даниэль ван Бюйтен, защитник, 47 лет

2012 год Сейчас

Ван Бюйтен завязал с футболом в 2014 году. «Бавария» стала последним клубом в карьере бельгийца. Сейчас он выступает послом мюнхенцев и УЕФА. Также Даниэль работает экспертом на канале Amazon Prime.

Франк Рибери, полузащитник, 42 года

2012 год Сейчас

Рибери — один из символов «Баварии» 2010-х. Француз выступал за клуб до 2019-го, после чего поиграл за «Фиорентину» и «Салернитану». В 2022 году Франк завершил карьеру. Затем он работал помощником в штабе тренера Давиде Николы в «Салернитане», а в октябре 2023-го получил лицензию УЕФА категории В. Сейчас француз участвует в выставочных матчах «Баварии» и различных мероприятиях по всему миру в статусе приглашённой звезды.

Арьен Роббен, полузащитник, 41 год

2012 год Сейчас

Роббен проходил по правому флангу, смещался ближе к центру и точно бил с левой за «Баварию» до 2019 года. В 2020-м он вернулся в родной «Гронинген», в котором и завершил карьеру спустя сезон. Арьен создал фонд помощи детям в Гронингене. Также активно участвует в соревнованиях по бегу и заплывах.

Бастиан Швайнштайгер, полузащитник, 41 год

2012 год Сейчас

Спустя год Бастиан всё же выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». А в 2015-м расстался с родным клубом ради «Манчестер Юнайтед». Швайнштайгер завершил карьеру в 2019 году в «Чикаго Файр». Сейчас экс-полузащитник — президент медиафутбольной Kings League Germany (проект Жерара Пике). Также Бастиан часто выступает экспертом на немецком телевидении.

Тони Кроос, полузащитник, 35 лет

2012 год Сейчас

«Бавария» и «Реал» летом 2014 года провели обмен с доплатой: Кроос отправился в Мадрид, Хаби Алонсо — в Мюнхен. Тони стал настоящей легендой мадридцев, а завершил карьеру в 2024-м после чемпионата Европы. У Крооса есть свои футбольная академия, благотворительная организация, любительская лига и подкаст. В общем, дел у немца хватает и без Лиги чемпионов с Примерой!

Анатолий Тимощук, полузащитник, 46 лет

2012 год Сейчас

Тимощук покинул «Баварию» после победы в Лиге чемпионов. Анатолий вернулся в «Зенит» (2013-2015), а после отправился в казахстанский «Кайрат» (2015-2016), где и завершил карьеру. А с 2017 года бывший полузащитник работает в тренерском штабе «Зенита».

Томас Мюллер, нападающий, 36 лет

2012 год Сейчас

Рекордсмен «Баварии» по количеству проведённых матчей (756) и третий в истории клуба по количеству забитых мячей (250). Томас стал не просто легендой, а одним из главных футболистов мюнхенцев наряду с Гердом Мюллером и Францом Беккенбауэром. Но летом 2025-го 36-летний немец сменил «Баварию» на МЛС. Теперь Мюллер выступает за «Ванкувер Уайткэпс».

Марио Гомес, нападающий, 40 лет

2012 год Сейчас

Гомес стабильно много забивал за «Баварию», однако задержался в клубе всего на четыре года. В 2013-м Марио покинул Мюнхен и перебрался в «Фиорентину». Позже он выступал за «Бешикташ», «Вольфсбург», а завершил карьеру в родном «Штутгарте» (2018-2020). С августа 2021-го бывший форвард работает экспертом на Amazon Prime. А с января 2022 года занимает должность технического директора «Ред Булл»: Гомес отвечает за стратегическое планирование и структурную работу «РБ Лейпциг», «Ред Булл Брагантино» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Ивица Олич, нападающий, 46 лет

2012 год Сейчас

После поражения в финале ЛЧ-2011/2012 Олич перешёл из «Баварии» в «Вольфсбург». Позже он выступал за «Гамбург» и «Мюнхен-1860», а завершил карьеру в 2016-м. Затем Ивица вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии, в 2021 году ненадолго стал главным тренером ЦСКА, а затем снова вернулся в национальную команду. В 2024-м возглавил Хорватию U21.

Юпп Хайнкес, тренер, 80 лет

2012 год Сейчас

Хайнкес четырежды возглавлял «Баварию» (1987-1991, 2009, 2011-2013 и 2017-2018). И третий заход получился самым успешным. Да, сезон-2011/2012 получился бестрофейным. Зато через год мюнхенцы взяли Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. А когда Юпп вернулся в 2017-м, команда выиграла ещё одно национальное золото. После этого «Бавария» уже не беспокоила тренера, который сейчас наслаждается отдыхом.

«Челси»

Петр Чех, вратарь, 43 года

2012 год Сейчас

Чех выступал за «Челси» до 2015 года, после чего перебрался в «Арсенал». Там чешский голкипер завершил карьеру в 2019-м и почти сразу вернулся в практически родной клуб. Петр стал техническим директором «Челси», проработав на должности до 2022-го (ушёл вместе с Романом Абрамовичем). У экс-голкипера есть собственное спортивное агентство и платформа для обучения менеджеров. Также Чех воспитал сына-вратаря, который летом 2025 года подписал контракт с «Фулхэмом». Петр не забывает и о любимом хоккее: в августе 2024-го он подписывал краткосрочное соглашение с «Белфаст Джайантс».

Эшли Коул, защитник, 44 года

2012 год Сейчас

Коул покинул «Челси» в 2014 году, после чего выступал за «Рому», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». В 2019-м он завершил игровую карьеру и тут же начал тренерскую. На протяжении трёх лет Эшли работал в академии «Челси». Затем путешествовал по штабам разных команд: Англия U21, «Эвертон», «Челси», «Бирмингем» и основная сборная Англии. В 2025-м Коул вернулся в Англию U21 и вместе с ней выиграл молодёжный Евро.

Давид Луис, защитник, 38 лет

2012 год Сейчас

Кудрявый бразильский защитник до сих пор играет! В 2014-м он ушёл из «Челси» в «ПСЖ», но вернулся спустя два года. В 2019-м перешёл в «Арсенал», далее были бразильские «Фламенго», «Форталеза»… и переезд в кипрский «Пафос» летом 2025 года! 38-летний Луис сыграет в Лиге чемпионов в составе дебютанта турнира.

Жозе Босингва, защитник, 43 года

2012 год Сейчас

Финал Лиги чемпионов стал последним матчем Жозе в «Челси». Португалец перебрался в «КПР» летом 2012-го. А через год Босингва переехал в турецкий «Трабзонспор», где и завершил карьеру в 2016-м. После ухода из футбола португалец ведёт непубличную жизнь. Периодически Босингва даёт комментарии различным СМИ.

Гари Кэхилл, защитник, 39 лет

2012 год Сейчас

Кэхилл удачно перешёл в «Челси» зимой 2012 года и тут же взял Лигу чемпионов. Англичанин выступал за клуб до 2019-го, после чего поиграл за «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Гари завязал с футболом в 2022 году. Сейчас Кэхилл работает послом UNICEF, экспертом на телевидении и участвует в различных мероприятиях.

Райан Бертранд, защитник, 36 лет

2012 год Сейчас

Финал Лиги чемпионов с «Баварией» стал первым матчем для Бертранда в турнире. Вот так дебют! Райан — воспитанник «Челси» и выступал за клуб до 2015-го. Затем он перебрался в «Саутгемптон» и стал основным левым защитником команды. В 2021-м Бертранд перешёл в «Лестер», а уже через два сезона завершил карьеру. Сейчас Райан работает в агентском бизнесе.

Фрэнк Лэмпард, полузащитник, 47 лет

2012 год Сейчас

Сердце «Челси», диспетчер «Челси». В 2014 году Лэмпард покинул клуб спустя 13 лет выступлений и стал игроком «Нью-Йорк Сити». Но до этого Фрэнк провёл полгода в аренде в «Манчестер Сити» и даже забил бывшему клубу. Англичанин завершил карьеру в США в 2016 году, а позже стал тренером. В 2019-м сбылась мечта Лэмпарда — он возглавил «Челси». Однако больших успехов с клубом не добился, и его уволили зимой 2021 года. Позже он возвращался в клуб в 2023-м в статусе временно исполняющего обязанности. Сейчас Лэмпард работает с «Ковентри» в Чемпионшипе.

Джон Оби Микел, полузащитник, 38 лет

2012 год Сейчас

Оби Микел выступал за «Челси» на протяжении 11 лет. Он сменил клуб в 2017 году и уехал в китайский «Тяньцзинь Тэда». Позже Джон дважды возвращался в Англию («Мидлсбро», «Сток Сити»), а между английскими вояжами заскочил в турецкий «Трабзонспор». Завершил карьеру нигериец в 2021 году в «Аль-Кувейте». Сейчас Оби Микел — яркий спикер. Он участвует в различных шоу и подкастах, периодически поджигая инфополе своими высказываниями.

Хуан Мата, полузащитник, 37 лет

2012 год Сейчас

Хуан Мата не собирается вешать бутсы на гвоздь! 37-летний испанец до сих пор играет. Из «Челси» он ушёл зимой 2014 года в «Манчестер Юнайтед», где провёл восемь лет. Затем Хуан выступал за турецкий «Галатасарай», японский «Виссел Кобе» и австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс». А буквально пару дней назад, 15 сентября, он перешёл в новый клуб — «Мельбурн Виктори», заключив с ним контракт до лета 2026-го.

Флоран Малуда, полузащитник, 45 лет

2012 год Сейчас

Французский вингер покинул «Челси» спустя год после победы в Лиге чемпионов. Позже он выступал за «Трабзонспор», «Метц», индийский «Дели Дайнамос», «Вади Дегла» из Египта и «Дифферданж» из Люксембурга. Экзотика! В 2019-м Флоран поработал в штабе швейцарского «Цюриха». Сейчас Малуда ездит по всему миру с разными программами. А зимой 2025 года сыграл за клуб Fight Nights в российской Медиалиге!

Дидье Дрогба, нападающий, 47 лет

2012 год Сейчас

Автор ответного гола «Челси» и победного пенальти в мюнхенском финале. Игрок, без которого этот трофей вряд ли бы оказался у лондонцев. Но при этом Дрогба покинул «Челси» после матча с «Баварией». Он решил не продлевать контракт: руководство предлагало ему пролонгирование всего на год, тогда как сам игрок хотел соглашение на больший срок.

Сначала Дидье провёл год в китайском «Шанхай Шэньхуа», затем — в турецком «Галатасарае». А в 2014-м вернулся в «Челси» и помог клубу взять золото АПЛ. В 2015 году ивуариец перебрался в МЛС, где выступал за «Монреаль Импакт» (2015-2016), а после перешёл в «Финикс Райзинг» (2017-2018) из USL. После завершения карьеры Дрогба активно участвует в мероприятиях ФИФА и УЕФА, гастролирует по миру и играет в выставочных матчах.

Саломон Калу, нападающий, 40 лет

2012 год Сейчас

Ивуарийский вингер покинул «Челси» после победы в Лиге чемпионов. Позже он выступал за «Лилль», «Герту», «Ботафого», а с 2022 по 2024 год играл за клуб «Арта/Солар7» из Джибути. После завершения карьеры Саломон занимается собственной академией в Кот-д’Ивуаре, благотворительным фондом и не забывает периодически сам выходить на поле.

Фернандо Торрес, нападающий, 41 год

2012 год Сейчас

Карьера Торреса в «Челси» вышла не такой яркой, как планировалось. Однако главное, что испанец взял с клубом Лигу чемпионов. Летом 2014-го Фернандо отправился в аренду в «Милан», а уже зимой 2015-го вернулся в родной «Атлетико». За мадридцев Торрес выступал до 2018 года и уступил с клубом в финале ЛЧ-2015/2016 «Реалу». Последней командой в карьере форварда стал японский «Саган Тосу». С 2021-го Фернандо работает тренером: сначала он возглавлял «Атлетико» U19, а с 2024 года назначен во вторую команду мадридцев. Параллельно Торрес увлёкся работой в спортзале: в соцсетях до сих пор удивляются, когда сравнивают нынешние фото Эль-Ниньо со старыми.

Роберто Ди Маттео, и. о. главного тренера, 55 лет

2012 год Сейчас

Ди Маттео привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов в статусе исполняющего обязанности. После этого Роман Абрамович назначил итальянца полноценным главным тренером. Однако Роберто проработал им недолго: уже 21 ноября 2012 года его уволили из-за неудовлетворительных результатов. Позже Ди Маттео возглавлял «Шальке» (2014-2015) и «Астон Виллу» (2016), но успехов не добился. Сейчас итальянец работает техническим советником корейского «Чонбука» и амбассадором «Челси».