36 секунд после выхода! Замена «Арсенала» в первом матче ЛЧ сработала идеально

«Арсенал» до этого дня никогда не встречался с «Атлетиком» в официальных матчах. Благодаря победе лондонцы установили рекорд – стали первой командой в мире, которая шесть раз подряд выиграла у испанских клубов в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов (это бывшая ЛЧ). В сезоне-2023/2024 «Арсенал» дважды обыграл «Севилью» в группе, а в сезоне-2024/2025 сначала победил «Жирону» на общем этапе, а потом дважды одолел «Реал» в 1/4 финала.

Правда, с самого начала было видно, с каким настроем вышли хозяева. «Арсенал» считался достаточно явным фаворитом по оценкам букмекеров, но у него мало что получалось в первом тайме. Деклан Райс получил жёлтую уже на восьмой минуте, у Нони Мадуэке не получался дриблинг, с Юрриена Тимбера вообще бутса слетела, и затем именно по его флангу прошла опасная атака «Атлетика». Можно было заметить, как Габриэл Магальянс, вышедший с капитанской повязкой из-за очередной травмы Мартина Эдегора, раз за разом что-то эмоционально выговаривал партнёрам.

Виктор Дьёкереш хорошо ставил корпус и был весьма нацелен на ворота, хотя все три его удара в первом тайме не назовёшь опасными. На 30-й минуте он бил снова, и ему сзади в голову попал Габриэл, который тоже хотел сыграть в мяч. Оба футболиста схватились за голову. У нападающего даже оказалось рассечение затылка. Врачам пришлось накладывать повязку, чтобы остановить кровотечение. Матч прервали больше чем на три минуты. У «Арсенала» побежали разминаться едва ли не все запасные, но Дьёкереш продолжил игру.

«Атлетик» Бильбао – «Арсенал» Фото: David Ramos/Getty Images

В самом начале второго тайма как раз у шведского форварда был хороший момент. После навеса со штрафного он бил головой, и мяч прошёл рядом со штангой. Для Дьёкереша этот удар стал последним в матче. Вскоре вместо него вышел Леандро Троссард, который отправился в центр нападения.

А ещё на замену вышел Габриэл Мартинелли и использовал свой первый же момент – через 36 секунд! Причём бразилец стартовал ещё со своей половины поля. Пробежал с мячом от центрального круга до чужой штрафной и реализовал выход один на один. Хватило даже удара более-менее по центру ворот. Основной вратарь испанской сборной Унай Симон хоть и дотянулся до мяча, но не спас. Если учесть, кто отдал голевую передачу, можно сказать, что Микель Артета угадал с заменами.

Игроки «Арсенала» празднуют гол Фото: Arsenal FC via Getty Images

«Арсенал», возможно, лучше всех в Европе убивает время, когда требуется. Вот и на этот раз гости не торопились. В том числе вставать с газона, когда на нём оказывались после фолов соперника. Мадуэке получил жёлтую за то, что слишком долго подавал угловой, что вообще редко случается в футболе.

При удобном счёте гости выглядели в целом увереннее и даже забили второй мяч. Причём снова сработала связка Троссарда и Мартинелли! Только на этот раз уже бразилец отдал ассист, а бельгиец отличился. Ему помогли рикошеты от соперника и штанги, и на этом результат был сделан. «Арсенал» начинает выступление в ЛЧ с победы.