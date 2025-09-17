«Сокрушительный удар». Грандиозный камбэк «ПСЖ» в четвертьфинале ковидной ЛЧ

Стартовал общий этап Лиги чемпионов. 1-й тур разбит на три дня, и во втором из них «ПСЖ» сыграет с «Аталантой». В ковидном 2020-м команды встретились в четвертьфинале. Всё завершилось безумной развязкой.

Как «ПСЖ» шёл к четвертьфиналу

Французский клуб отлично показал себя на групповой стадии — 16 очков из 18 возможных. В соперниках были «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай». «ПСЖ» одержал пять побед и пропустил всего два мяча. Только «Реал» не проиграл французской команде два раза — в Мадриде соперники поделили очки (2:2). Из 17 голов «ПСЖ» на групповом этапе по пять оформили Мауро Икарди и Килиан Мбаппе. По два мяча забили Пабло Сарабия и Анхель Ди Мария, по одному — Тома Мёнье, Неймар и Эдинсон Кавани.

В 1/8 финала «ПСЖ» встретился с дортмундской «Боруссией». Команда Томаса Тухеля проиграла в Германии (1:2), несмотря на гол Неймара с передачи Мбаппе. У хозяев разрывал Эрлинг Холанд — дубль норвежца приблизил «Боруссию» к выходу в четвертьфинал. В Париже играли без зрителей — французские власти приняли такое решение, дабы избежать распространения коронавируса.

«ПСЖ» выбил из плей-офф «Боруссию» из Дортмунда Фото: UEFA via Getty Images

«ПСЖ» решил всё в первой половине. Сначала голом отметился Неймар, а потом — Хуан Бернат. «Боруссия» не нашла, чем ответить. Итог: проход французского клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов. После финального свистка футболисты «ПСЖ» потроллили Холанда. Они демонстративно сели в позу медитации — именно так свои голы праздновал норвежец. Троллинг продолжился и в раздевалке.

«Мы должны забить шесть, семь, сколько сможем… Опозорим их, унизим этих сукиных детей!» — говорил Ди Мария после второго гола. А Икарди после финального свистка тоже был достаточно резок: «Пусть теперь празднуют, сукины дети!» Так что победа французского клуба получилась достаточно эмоциональной.

Как «Аталанта» добралась до 1/4 финала

Бергамаски оказались в одной группе с «Манчестер Сити», «Шахтёром» и загребским «Динамо». Старт получился максимально ужасным — «Аталанта» неудачно слетала в столицу Хорватии (0:4). Дальше — хуже. Итальянский клуб проиграл дома «Шахтёру» (1:2), а потом пропустил пять мячей в Англии (1:5). Ни одного очка по итогам первого круга — о каком вообще выходе из группы могла идти речь?

Во второй части группового этапа команда Джан Пьеро Гасперини выглядела куда лучше. Ничья с «Сити» (1:1) и две победы в матчах с «Динамо» (2:0) и «Шахтёром» (3:0). Семи очков хватило для выхода в 1/8 финала со второго места. Украинский клуб отстал на одно очко, хорватский — на два. Перед заключительным туром «Аталанта» была последней в группе, но в итоге пробралась в плей-офф.

Йосип Иличич празднует гол в Валенсии Фото: Handout via Getty Images

Первый соперник в плей-офф — «Валенсия». «Аталанта» не оставила ей никаких шансов. Сначала разгромила в Италии (4:1), а затем справилась и на выезде (4:3). Йосип Иличич забил один мяч в первом матче и сразу четыре – в ответном. «Успехи «Аталанты» больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела», — скажет словенец после матча. Спустя несколько часов его признают лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Грандиозный камбэк «ПСЖ» в Лиссабоне

Французский клуб вышел на четвертьфинальный матч без Лейвина Курзава, Марко Верратти и Ди Марии. Первые двое были травмированы, а аргентинец перебрал с карточками. Тухель включил в заявку Мбаппе, который только-только оправился от травмы лодыжки. У «Аталанты» тоже была серьёзная потеря — тот самый Иличич попал в список травмированных.

Четвертьфинал прошёл в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Именно эту арену выбрали в качестве нейтральной для проведения оставшихся матчей плей-офф. Все встречи прошли без болельщиков из-за пандемии. Телезрители увидели один гол до перерыва — его автором стал экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. Хорват вогнал мяч в девятку — у вратаря Кейлора Наваса не было шансов.

«Аталанте» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пройти «ПСЖ» Фото: Pool via Getty Images

В целом «Аталанта» смотрелась довольно хорошо. За полчаса до конца игры Тухель отправил на поле Мбаппе. После этого «ПСЖ» чаще владел мячом, а соперник сел в оборону и рассчитывал на контратаки. Мбаппе не реализовал два момента, его команда наседала на ворота «Аталанты». На 79-й минуте у «ПСЖ» вышли вратарь Серхио Рико и нападающий Эрик Шупо-Мотинг. Первый – из-травмы Наваса, второй — вместо Икарди.

Французский клуб был очень близок к вылету из Лиги чемпионов, но перевернул всё в концовке. На 90-й минуте Неймар скинул на Маркиньоса, и тот сравнял счёт. Через 149 секунд тот же Неймар отдал на Мбаппе, а француз прострелил на Шупо-Мотинга. Камерунцу оставалось не промахнуться по пустым воротам — 2:1 в пользу парижан. Камбэк в стиле «Манчестер Юнайтед» в финале ЛЧ-1998/1999! «ПСЖ» нанёс сокрушительный удар», — гласил заголовок Sky Sports. Клуб из Парижа впервые за 25 лет вышел в полуфинал турнира. Позднее команда остановится в шаге от победы в Лиге чемпионов.

Футболисты «ПСЖ» празднуют выход в полуфинал ЛЧ Фото: David Ramos/Getty Images

Томас Тухель, главный тренер «ПСЖ»: «Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь таких целей, даже если это кажется легко с хорошей командой и звёздным составом. Это очень большой шаг для всех нас. Победа была заслуженной, но, когда забиваешь так поздно, это ещё и удача».

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты»: «Мбаппе и Неймар оживили игру соперника в определённый момент. Мы могли пропустить раньше, и это было бы лучше, так как пропускать в концовке всегда больнее. Я могу только поблагодарить ребят».

Теперь «ПСЖ» и «Аталанта» сыграют друг с другом не в плей-офф, а на общем этапе. Может быть, команды снова подарят нам увлекательный сюжет?