Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в концовке, но потеряли двух защитников

«Реал» и «Марсель» не встречались друг с другом в Лиге чемпионов с 2009 года. Тогда испанский клуб набрал три очка — как и в трёх остальных матчах. Столичная команда снова победила, хотя потратила немало усилий.

Хаби Алонсо оставил в запасе Винисиуса Жуниора, а в атакующей группе с первых минут появились Родриго, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно и Килиан Мбаппе. Джуд Беллингем оказался в резерве — хорошая новость для болельщиков испанской команды. В межсезонье англичанин перенёс операцию на травмированном плече и уже восстановился. У «Марселя» в центре нападения вышел Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец знает, как обыгрывать «Реал», ведь он делал это в составе «Барселоны».

Первый тайм прошёл в очень высоком темпе. Игра больше напоминала баскетбольный матч, где почти каждая атака завершается броском по кольцу. В Мадриде же можно было сбиться со счёта ударов. «Реал» пробил восемь раз за 15 минут — запредельный показатель! Мбаппе приложился «ножницами» — мяч прошёл рядом со штангой. Это мог быть гол-шедевр! Мастантуоно протолкнул мяч мимо вратаря — штанга. Мбаппе убрал на замахе защитника, но голкипер Херонимо Рульи остановил удар француза.

Казалось, что в такой ситуации гол в ворота «Марселя» — дело времени. Правда, «Реалу» пришлось делать замену уже на пятой минуте — Трент Александер-Арнольд схватился за заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел опытный Дани Карвахаль, который сразу же получил капитанскую повязку.

«Марсель» слабо играл в обороне, однако создавал моменты у чужих ворот. Тимоти Веа зарядил в дальнюю девятку — американцу немного не хватило точности. Но через восемь минут он отправил мяч туда, куда нужно. Всё началось с того, что Мэйсон Гринвуд накрыл Гюлера. Мгновенная контратака «Марселя», результативный пас англичанина, голевое касание Веа.

Футболисты «Марселя» празднуют гол Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

Впрочем, «Реал» отыгрался уже спустя семь минут. Жоффрей Кондогбиа срубил Родриго в штрафной площади «Марселя» — пенальти. Мбаппе реализовал попытку, хоть вратарь и угадал направление удара. Уж слишком точно пробил «десятка» испанского клуба.

До перерыва Рульи остановил дальний удар Орельена Тчуамени, оставил Мбаппе без дубля и не дал забить Мастантуоно. В первой половине команды суммарно нанесли 26 ударов, «Реал» — 18 (11 — в створ). «Марсель» отвечал опасными контратаками. Обамеянг запорол момент, когда попал в сетку с внешней стороны. После этого энергичного тайма отдохнуть нужно было всем.

Килиан Мбаппе и Арда Гюлер после первого гола «Реала» Фото: Angel Martinez/Getty Images

На старте второй половины мяч попал в перекладину ворот «Марселя». Удар Мбаппе, рикошет от ноги Обамеянга, каркас спасёт французский клуб. А позже Тибо Куртуа справился с дальним выстрелом габонца. На 63-й минуте Хаби Алонсо разменял Родриго на Винисиуса, а Мастантуоно — на Браима Диаса.

«Реал» подвёл капитан. Опытный Карвахаль боднул Рульи у ворот «Марселя» после того, как голкипер что-то ему сказал. Движение головой было, и арбитр Ирфан Пельто удалил испанца после просмотра повтора. Рульи после этого словил волну хейта от трибун «Сантьяго Бернабеу» — те освистывали его при каждом касании мяча.

Естественно, счёт 1:1 не устраивал хозяев. Они шли вперёд даже после того, как остались в меньшинстве. И добились своего. Мяч попал в руку Факундо Медине — судья указал на «точку». А дальше похожий сценарий — Рульи угадал направление Мбаппе, однако не спас.

Арбитр добавил семь минут, а Мэйсон Гринвуд упустил возможность заглушить мадридский стадион. Англичанин оказался первым на отскоке на стандарте, но пробил выше ворот. К сожалению для «Марселя», мяч стукнулся о газон прямо перед Гринвудом, из-за чего удар получился не лучшим. «Реал» одержал тяжёлую победу, хотя на первых минутах казалось, что он легко наберёт три очка.