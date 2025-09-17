Ради такого мы и ждали ЛЧ! Камбэк «Юве» с «Боруссией» после 90-й минуты — это нечто. Видео

«Ювентус» в последнем туре Серии А выдал сумасшедший матч – победил «Интер» со счётом 4:3. Большинство голов в той встрече были забиты дальними ударами. В том числе победный гол туринцев. Вот и новый матч «Юве» начался с дальнего удара от Кефрена Тюрама. После небольшого рикошета мяч шёл в самую «девятку», но вратарь «Боруссии» Грегор Кобель спас команду. Это была лишь прелюдия к новому шоу от «Ювентуса».

Первый тайм складывался по одному сценарию. Гости лучше владели мячом, а «Ювентус» создавал больше моментов. Разница ударов за первый тайм – 8:2. Причём «Боруссия» оба раза била издали, а хозяева чаще наносили удары из штрафной. В первом тайме никто забить не смог, однако итальянцы выглядели нацеленнее. А вот после перерыва игра изменилась.

На 50-й минуте Максимилиан Байер получил пас со своей половины поля, вышел один на один и пробил с угла вратарской – мяч попал в штангу. И буквально через пару минут «Боруссия» открыла-таки счёт. Карим Адейеми получил мяч у дуги штрафной, ушёл от защитников и отменно ударил в угол. Без шансов для вратаря.

Карим Адейеми Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Вообще, второй тайм по содержанию получился значительно веселее, чем первый. Серу Гирасси уже через три минуты после ассиста на Адейеми обязан был забивать сам, но из убойной позиции попал в плечо Микеле Ди Грегорио. После этого уже «Ювентус» начал давить. В том числе Тён Копмейнерс упустил отличный шанс, чтобы сравнять счёт. Зато чуть позже это сделала главная звезда «Ювентуса» на сегодня. Кенан Йылдыз забил красивым дальним ударом. Он такое любит.

«Ювентус» радовался не так долго. Только игра возобновилась, гости забили снова! Прямо в первой же атаке. С момента розыгрыша мяча в центральном круге прошло всего 23 секунды. На этот раз Адейеми стал уже ассистентом, а отличился Феликс Нмеча. Причём точно с той же точки, что и его партнёр по команде.

Феликс Нмеча празднует гол Фото: UEFA via Getty Images

Когда казалось, что перестрелка закончилась, выяснилось, что Душан Влахович так не считает. После отбора мяча на своей половине поля «Ювентус» провёл максимально вертикальную атаку. Сербский нападающий вышел один на один с голкипером «Боруссии» и точно пробил в дальний – 2:2.

Конечно, это тоже было ещё далеко не всё. Ян Коуто благодаря партнёрам получил возможность пробить из штрафной и хорошенько приложился в ближний угол. Есть небольшие вопросы к Ди Григорио, который не справился с этим ударом. Получалось так, что команды забивали через раз, и наступила очередь «Ювентуса». Вот только удар Йылдыза пришёлся в штангу. На повторах стало понятно, что это Кобель потащил.

Кенан Йылдыз Фото: Juventus FC/Getty Images

Можно было подумать, что все вопросы по исходу матча отпали после пенальти в пользу «Боруссии» за попадания мяча в руку Мануэлю Локателли. Возможно, даже в локоть. Интересно, что Гирасси до последнего не отдавал мяч Рами Бенсебаини, хотя главный тренер Нико Ковач весьма эмоционально требовал этого со скамейки. В результате форвард всё-таки уступил право пробить с 11 метров, и Бенсебаини сделал это достаточно стильно – с помощью как бы замедленного замаха, чтобы посмотреть, куда упадёт вратарь.

Судья добавил к матчу шесть минут. «Ювентус» к этому времени уступал 2:4, однако команда Игора Тудора каким-то чудом смогла отыграться. На 90+4-й минуте итальянцы накрыли гостей у их штрафной, и Влахович в касание забил. На 90+6-й минуте всё тот же нападающий выдал ассист на центрального защитника Ллойда Келли, который открылся в штрафной как форвард и головой точно ударил по воротам. Фантастический матч с восемью голами во втором тайме.

Спасибо, Лига чемпионов, что ты вернулась. Нам тебя не хватало.

