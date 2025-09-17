Космический «Карабах» — отыгрался с 0:2 и победил! Обзор чумового вечера в ЛЧ. Видео

Обновлённый формат Лиги чемпионов пришёлся зрителям по душе: топ-матчей стало больше, а интрига лишь усилилась. Отныне это не эксперимент, а новая реальность, притягивающая любителей футбола к экранам телевизоров, смартфонов или компьютеров. Это был шикарный первый игровой день турнира (нет, серьёзно, он великолепен), представляем дайджест – мы расскажем о главных событиях.

«Юнион» порвал чемпиона Эредивизии

А вот и первая сенсация общего этапа: «Юнион» прихлопнул чемпиона Нидерландов, сумасшедшую голевую машину Петера Боша. Ещё и на выезде. Открыли счёт уже на девятой минуте с пенальти, вынудив ПСВ раскрыться – бельгийцы дальше точечно ловили хозяев на контратаках. Хотя с командами Боша это проделывается проще простого: «Юнион» положил ещё два мяча в концовках обоих таймов и даже перебил соперника по ударам (18-10). Если бы сыграли «на ноль», матч можно было вообще назвать идеальным, однако Камил ван де Перре на последних минутах головой скинул мяч на Рубена ван Боммела из ПСВ, сотворившего гол престижа. Хотя вряд ли это сильно улучшило настроение нидерландцам.

Мартинелли не хочет уезжать из «Арсенала»

Герой вечера – Габриэл Мартинелли. Бразилец настолько не убеждал в стартовых встречах сезона, что отправился на скамейку. Фанаты так вообще предрекали продажу следующим летом. А Мартинелли взял и принёс «Арсеналу» победу над «Атлетиком»: выскочил на замену и уже через полминуты открыл счёт, стартовав с центра поля. На 87-й минуте Габи уже отдал голевую на Леандро Троссарда. Кстати, он тоже появился со скамейки запасных – Микель Артета доминирует не только в футболе, но и в матч-менеджменте.

Томас Франк стартовал в ЛЧ с победы

Игра началась с конфуза: вратарь «Вильярреала» Луис Жуниор поймал мяч после прострела Лукаса Бергвалля, но не зафиксировал его нормально, и тот убежал в ворота. У «Вильярреала» были неплохие моменты, чтобы отыграться: уже через несколько минут Тейджон Бьюнекен беспрепятственно мог сравнивать ударом в дальний угол, однако канадец промазал. Главной надеждой гостей стал Николя Пепе. Он хорош на старте сезона, вот только в игре с «Тоттенхэмом» его прицел сбился. Из трёх ударов – все мимо. Ругать одного Николя неправильно: никто из других игроков не сподобился даже на удар в створ, хотя моменты были. Остаётся только поздравить Томаса Франка с уверенным дебютом в ЛЧ.

«Карабах» впервые победил в основном раунде ЛЧ!

Игра изначально казалась лёгкой прогулкой для лиссабонцев – так она и начиналась! «Бенфика» уже к 16-й минуте отгрузила азербайджанской команде два мяча. Гол Вангелиса Павлидиса вообще вышел издевательским: оба защитника «Карабаха» попытались прервать обостряющую передачу Георгия Судакова, однако в итоге мяч рикошетом отскочил им за спину, прямиком в ноги грека.

И вот кто мог подумать, что «Карабах» отыграется? На 30-й минуте Леандро Андраде со всей злости воткнул мяч в створ после углового и стал первым игроком из Кабо-Верде с голом в ЛЧ. Вскоре, на 49-й Камило Дуран, отдавший ранее голевую на африканца, сравнял после отскока от штанги.

Игроки «Карабаха» Фото: Sports Press Photo/Getty Images

Пропустив, «Бенфика» совсем потускнела, а «Карабах» только сильнее уверовал в себя. В первый раз стадион лиссабонцев повергли в шок после гола Бахлула Мустафазаде – его отменили из-за офсайда. Во второй раз – после легитимного гола Алексея Кащука. Абделла Зубир, по ощущениям, минуту держал мяч в штрафной в поисках продолжения атаки и решился на рискованный пас во вратарскую – Кащук обработал мяч, развернулся и поразил ближний угол. Руй Кошта, текущий президент португальцев, от отчаяния схватился за лицо. Осознал, что это Game Over – так оно и вышло. Поздравляем азербайджанский клуб с первой победой в общем этапе Лиги чемпионов!

«Ювентус» и «Боруссия» забили восемь за тайм!

Если бы не «Карабах», мы бы назвали этот матч самым безумным в 1-м туре. «Юве» доминировал в первом тайме, от «Боруссии» не было ни слуху ни духу. Нико Ковач, видимо, раздал пару пощёчин в раздевалке, и уже в начале второй половины матча Карим Адейеми открыл счёт. «Юве» же упорно искал трещины в чужой штрафной, пока Кенан Йылдыз не психанул и не пробил в дальнюю «девятку». Почти такой же гол он положил в 1-м туре ЛЧ прошлого сезона, кстати. Новая традиция турнира?

Потом начался пинг-понг: спустя минуту Феликс Нмеча забил ответный, а затем Душан Влахович сравнял. Думали, команды остановятся? Не-а: на 75-й Ян Коуто отметился дальним ударом в ближний угол. Интересно, что три мяча «Боруссия» забила издали. Дортмундцам, видимо, сказали, что штрафная «Юве» – это лава. Судья переубедил гостей, назначив в ворота туринцев пенальти – удар неожиданно доверили Рами Бенсебаини. А тот его без нервов реализовал.

Многие сдались бы на месте хозяев, но только не эмоциональный «Ювентус» Игора Тудора! На 90+4-й минуте Влахович оформил дубль, а спустя две минуты подал с фланга на голову Ллойду Келли – англичанин забил уже во втором матче подряд! А уже этот мяч подарил «Юве» первые еврокубковые очки в сезоне, арбитр даже не стал тянуть и сразу завершил игру.

Мбаппе — властелин 11-метровых

«Реал» провёл одну из самых красочных игр в атаке при Хаби Алонсо в первом тайме: Килиан Мбаппе чуть не забил через себя на первых секундах, хозяева за первые 15 минут ударили по воротам аж восемь раз. «Марсель» в то же время напирал на быстрые атаки. Главными звёздами первого тайма стали Франко Мастантуоно и Мэйсон Гринвуд. Первый на дриблинге создал себе уйму моментов, но запорол убойный в конце тайма – а Гринвуд отрабатывал в прессинге и завёл первую голевую атаку гостей. Ответный гол «Мадрида» завёл уже Родриго, заработавший пенальти – там Мбаппе разобрался по-королевски.

Во втором тайме стало спокойнее, пока за дело не взялся Дани Карвахаль. Отмотаем время назад: уже на третьей минуте Трент повредил заднюю поверхность бедра, и Даниэль вышел на замену. На 69-й минуте «Реал» заработал угловой, и перед подачей случилась стычка с Херонимо Рульи – вратарь что-то сказал защитнику, тот в ответ «боднул» наглого аргентинца. После просмотра VAR «Реал» потерял уже второго правого защитника. И всё равно «Реал» вырвал победу: Мбаппе реализовал уже второй удар с «точки», вот там Рульи чуть не отбил.

