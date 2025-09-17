Моуринью возвращается в ЛЧ! Жозе возглавит клуб, «уволивший» его из «Фенербахче»

Жозе Моуринью уволили из «Фенербахче» после поражения от «Бенфики» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Но уже менее чем через месяц португалец нашёл новую работу. Где? В «Бенфике»! Легендарный тренер возвращается в клуб спустя 25 лет.

Лиссабонцы уволили Бруну Лаже после поражения в матче с «Карабахом» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Также до этого «орлы» сыграли вничью с «Санта-Кларой» (1:1) в чемпионате Португалии. Вероятно, боссы клуба посчитали, что с нынешним тренером «Бенфика» не обгонит «Порту» и «Спортинг». Да и старт в Лиге чемпионов получился отнюдь не обнадёживающим.

«Мы только что достигли соглашения с Бруну Лаже, который с сегодняшнего дня больше не является тренером «Бенфики». Я хотел бы поблагодарить Бруну за всё, что он старался сделать, за всё, что он сделал для «Бенфики», и за всю преданность, которую он проявил в этом году, представляя наш клуб. Но, к сожалению, мы считаем, что настало время перемен. Что касается следующего тренера: конечно же, надеемся, что в субботу у нас уже будет новый тренер на скамейке запасных», – отметил президент лиссабонцев Руй Кошта.

БРУНУ ЛАЖЕ Фото: Alex Grimm/Getty Images

И в следующем матче «Бенфики» в чемпионате Португалии с АВС (20 сентября) у неё действительно будет тренер. Жозе Моуринью! Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лиссабонцы ведут переговоры о назначении Жозе. Моуринью открыт к переходу в «Бенфику», потому что хочет скорее вернуться к работе. А по данным CNN Portugal, переговоры между тренером и клубом находятся в финальной стадии.

В случае назначения в «Бенфику», Моуринью ждут сразу два эпичных матча в Лиге чемпионов. Уже во 2-м туре лиссабонцы едут в гости к «Челси». А в январе 2026-го «Бенфика» примет дома мадридский «Реал». У Жозе появится шанс обыграть сразу два бывших клуба! Также лиссабонцы на общем этапе сыграют с «Ньюкаслом», «Байером», «Аяксом», «Наполи» и «Ювентусом». Дикий календарь и мощная проверка тренерских навыков Жозе.

Моуринью уже работал в «Бенфике». Провёл 10 матчей и ушёл из-за отказа президента в продлении контракта

«Бенфика» – первый большой клуб в карьере Моуринью. Он возглавил лиссабонцев в 2000 году. До этого Жозе работал либо ассистентом, либо главным тренером в молодёжных и юниорских командах. В «Бенфике» португалец сменил уволенного Юппа Хайнкеса. Однако почти сразу Жозе поссорился с руководством, отказавшись назначить тренера молодёжной сборной Португалии Жезуалду Феррейру своим ассистентом. Интересно, что Жозе звал в «Бенфику» Луи ван Гала и Бобби Робсона, чтобы стать их ассистентом. Однако оба тренера отказались.

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ В «БЕНФИКЕ», 2000 ГОД Фото: slbenfica.pt

Первый матч Моуринью в «Бенфике» состоялся 23 сентября 2000 года с «Боавиштой» (0:1). Вскоре у лиссабонцев прошли выборы президента: и действующий на тот момент руководитель Жоау Вале-и-Азеведу уступил Мануэлю Виларинью. Новый босс «Бенфики» заявил, что назначит новым тренером бывшего игрока – Тони. Однако Виларинью не собирался увольнять Моуринью немедленно, а тренер использовал победу в дерби со «Спортингом», чтобы проверить президента. Он попросил его продлить контракт. Виларинью ожидаемо отказал, после чего Моуринью немедленно подал в отставку 5 декабря 2000 года. Тренер провёл с клубом всего 10 матчей.

Позже Виларинью признавался, что расставание с Моуринью стало его большой ошибкой. Но теперь у Жозе и «Бенфики» появился второй шанс создать красивый союз.