«Сити» ждёт встреча с Де Брёйне! А как легенды клубов проводили матчи с «бывшими»?

Кевин Де Брёйне снова сыграет на «Этихаде». Бельгиец покинул «Манчестер Сити» летом 2025 года и перебрался в «Наполи». А жеребьёвка Лиги чемпионов свела команды на общем этапе. Поэтому легенда «Сити» встретится с бывшим клубом уже спустя пару месяцев после расставания. А как проводили встречи с «бывшими» другие культовые для своих команд футболисты?

Тьерри Анри («Арсенал»/«Барселона»)

Тьерри Анри в четвертьфинале ЛЧ-2009/2010 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Анри перебрался из «Арсенала» в «Барселону» летом 2007 года. И вместе с каталонцами добрался до заветной победы в Лиге чемпионов в сезоне-2008/2009. А первая встреча с бывшим клубом состоялась в четвертьфинале ЛЧ-2009/2010. Анри появился на поле в концовке первого матча в Лондоне. К 77-й минуте «Барса» выигрывала у «Арсенала» в гостях – 2:1. Но лондонцы закатили второй мяч в концовке (Сеск Фабрегас отличился с пенальти), а француз так и не получил шанс огорчить бывший клуб.

Впрочем, Анри ещё до матча говорил, что не сильно хочет играть против «Арсенала»: «Не говорю, что не желаю бороться в матче с «Арсеналом». Но мне не хочется играть с бывшей командой. Когда я выйду на поле, мне предстоит испытать странные чувства, несмотря на то что будем играть на «Эмирейтс», а не на «Хайбери». Буду ли я праздновать гол в ворота лондонцев? Забудьте об этом».

В ответном матче «Барселона» разгромила «Арсенал» со счётом 4:1, но Тьерри не появился на поле.

Фрэнк Лэмпард («Челси»/«Манчестер Сити»)

Фрэнк Лэмпард против «Челси» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Лэмпард покинул «Челси» летом 2014 года и подписал контракт с «Нью-Йорк Сити». Однако Фрэнка на год отдали в аренду в «Манчестер Сити» — главный клуб системы City Football Group. И за это время англичанин провёл два матча против «Челси». Особенно эпичной получилась первая игра. Лэмпард вышел на замену во встрече 5-го тура АПЛ на «Этихаде» при счёте 0:1 («Сити» играл вдесятером после удаления Сабалеты). И через семь минут Фрэнк забил ответный мяч, в касание замкнув навес Джеймса Милнера!

Лэмпард не стал праздновать, сохранив покер-фейс. Но в душе у игрока наверняка кипели эмоции. «Это было бы непрофессионально, если бы пришёл в клуб и не делал свою работу. Я, конечно, рад, что помог свести матч к ничьей. Не ожидал, что выйду и забью. Фанаты «Челси» скандировали моё имя. Это был очень эмоциональный день», — отметил Фрэнк после матча.

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/«Реал»)

Криштиану Роналду против «Манчестер Юнайтед» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Роналду пять раз встречался с «Манчестер Юнайтед» после первого ухода из клуба. Трижды он играл за «Реал», ещё в два раза – за «Ювентус». Вместе с мадридцами Криштиану прошёл «МЮ» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 2012/2013 и одержал победу в финале Суперкубка УЕФА — 2018. А за «Ювентус» сыграл с «Манчестер Юнайтед» в группе ЛЧ-2018/2019 (1:0, 1:2). Интересно, что в четырёх матчах из пяти Роналду отметился результативными действиями – три гола, один ассист).

В первом матче с «МЮ» в 1/8 финала Лиги чемпионов Криштиану забил на «Сантьяго Бернабеу». Но англичане увезли из Испании ничью (1:1) и сохранили отличные шансы на проход. Ключевой стала битва на «Олд Траффорд». Болельщики на стадионе в Манчестере эмоционально поприветствовали Роналду зарядами в его честь перед матчем. Криштиану поблагодарил болельщиков в ответ, а во время гимна Лиги чемпионов выглядел нервничающим. Однако самое важное, что Роналду справился с напряжением по ходу матча. На 69-й минуте при счёте 1:1 он забил второй мяч «Реала» и вывел команду в четвертьфинал.

После матча Криштиану признался: «Это был очень эмоциональный вечер. Болельщики сотворили нечто невероятное, и я никогда не забуду этот момент. С одной стороны, я рад за «Реал», который вышел в следующий раунд, но с другой – немного опечален, поскольку всегда чувствовал себя здесь как дома. Я отыграл здесь шесть лет, и люди, когда я приехал сюда практически ребёнком, были очень ко мне добры.

Чувства довольно странные, и я говорю не только об этом, но и о первом матче. Сегодня ощущал себя не совсем в своей тарелке. Однако я счастлив, ведь «Реал» пробился дальше, а я играю за мадридцев и стараюсь приносить клубу максимальную пользу».

Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»/«Эвертон»)

Уэйн Руни против «Манчестер Юнайтед», сезон-2017/2018 Фото: Alex Livesey/Getty Images

После возвращения из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», Руни провёл два матча с бывшим клубом. В сезоне-2017/2018 ливерпульцы дважды уступили сопернику в АПЛ – 0:4 и 0:2. Уэйн в обеих встречах выходил в старте, но так и не смог огорчить «бывших». Хотя мотивация была запредельной: форвард ушёл из «МЮ» из-за тренера Жозе Моуринью. К сожалению для Руни, огорчить португальца не вышло.

В последний раз Уэйн встретился с «МЮ» в Кубке Англии – 2019/2020. В пятом круге его «Дерби» вышел на манкунианцев, однако проиграл – 0:3. Идеальная легенда «Манчестер Юнайтед»! 0:9 в трёх матчах против главного клуба в карьере.

Серхио Рамос («Реал»/«Севилья»)

Серхио Рамос против мадридского «Реала», сезон-2023/2024 Фото: Fran Santiago/Getty Images

Рамос провёл два матча против мадридского «Реала» после ухода из клуба. С «ПСЖ» Серхио не пересекался с бывшей командой. А вот после возвращения в «Севилью» защитник поучаствовал в двух встречах с «Реалом» в сезоне-2023/2024. Андалусийцы сыграли с мадридцами вничью (1:1) дома и уступили (0:1) в гостях. В обеих встречах Рамос провёл по 90 минут.

Однако первый матч получился жарким. На 41-й минуте Рамос опекал Джуда Беллингема на угловом. Англичанин пожаловался, что испанец нарушает на нём правила, после чего Рюдигер вступил в диалог с Серхио. В ходе стычки Рамос схватил игрока мадридцев за щёки и потянул их. Остальные игроки «Реала» отвели конфликтующих подальше друг от друга.

По окончании встречи Рамос зашёл в раздевалку бывшей команды и принёс извинения нескольким игрокам, в том числе и Беллингему. Классический Серхио: 19 клубов-соперников ненавидят его, а за свою команду испанец всегда бьётся любыми методами.

Луис Суарес («Барселона»/«Атлетико»)

Луис Суарес против «Барселоны», сезон-2020/2021 Фото: David Ramos/Getty Images

За шесть лет в «Барселоне» Суарес стал культовым игроком. Луис – третий бомбардир в истории клуба (195 голов). Однако в 2020 году тренер Рональд Куман сказал уругвайцу, что не рассчитывает на него. И Суарес решил перебраться из Каталонии в мадридский «Атлетико». И в первом же сезоне в новом клубе стал чемпионом Испании!

Первый матч против «Барсы» в сезоне-2020/2021 Луис пропустил из-за коронавируса. А в 35-м туре вышел в старте и провёл 90 минут. Правда, встреча завершилась нулевой ничьей. Но самое важное – золото в итоге оказалось у «Атлетико». После победы в матче с «Вальядолидом» (2:1) в 38-м туре Суарес расплакался прямо на газоне. Позже он объяснил свои эмоции: «Было сложно. Я всегда буду благодарен «Атлетико» за то, что они поверили в меня. Страдал не только я, но и моя жена, мои дети. Я в футболе уже много лет, однако в этом году они пережили больше, чем когда-либо».

Расставание с «Барселоной» получилось трудным, но всё равно принесло Суаресу счастье.

Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»)

Леонардо Бонуччи против «Ювентуса», сезон-2017/2018 Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

В 2017 году Бонуччи неожиданно сменил «Ювентус» на «Милан». Туринцы на тот момент брали золото за золотом, а миланцы шли в середине таблицы. Почему Леонардо пошёл на этот шаг? Позже он выдвигал разные версии: «Я прямой человек, поэтому споры с тренером — это нормально. Последней каплей стал февральский матч с «Палермо», хотя и до этого у нас с Аллегри были не слишком приятные ситуации. Я не чувствовал, что важен для клуба, и это не позволяло мне выкладываться на все сто. Однако меня заводил свист болельщиков «Юве», – сказал он в июле 2017 года.

«Всё происходило после болезни Маттео (сын футболиста. — Прим. «Чемпионата»). Был тяжёлый год. Уже потом я понял, что в момент перехода у меня была не совсем ясная голова», — а это уже слова из 2019-го.

В итоге Бонуччи провёл за «Милан» всего один сезон-2017/2018. И успел трижды сыграть против «Ювентуса»: дважды в Серии А (0:2, 1:3) и в финале Кубка (0:4). Интересно, что единственный гол «Милана» за три встречи забил как раз Леонардо. В гостевой встрече он точно пробил головой после углового и эмоционально отпраздновал гол, что не понравилось тифози на стадионе в Турине.

Однако уже летом 2018 года защитник вернулся в «Ювентус». Болельщики не сильно обрадовались возвращению Леонардо, который в итоге ещё пять лет выступал за клуб. «Это был сложный сезон и с личной, и с профессиональной точек зрения. Были разногласия [с тренерами и партнёрами], и я понял, что переход был плохим решением. Но должен сказать, что из-за этого я стал лучше. Месяцы, проведённые в «Милане», помогли мне исследовать собственную душу и понять, что «Ювентус» — моё настоящее призвание, семья», — сказал Бонуччи в 2020 году.

Андреа Пирло («Милан»/«Ювентус»)

Андреа Пирло против «Милана» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Один из лидеров легендарного состава «Милана» покинул клуб в 2011 году. В статусе свободного агента он перебрался в «Ювентус». «Когда Андреа сказал мне, что присоединился к нам, первое, что я подумал: «Бог существует». Игрок его уровня и способностей, не говоря уже о том, что он свободен – я думаю, что это было подписание века», — отметил тогда голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон.

Вместе с туринцами полузащитник взял четыре скудетто, Кубок Италии, два Суперкубка и вышел в финал Лиги чемпионов – 2014/2015. А также постоянно огорчал «Милан»: Пирло провёл 11 матчей за «Юве» против бывшего клуба, одержал восемь побед и уступил всего лишь раз. А свой лучший матч против «Милана» Андреа выдал в 7-м туре Серии А – 2013/2014. Тогда «Юве» выиграл со счётом 3:2, а Пирло отметился голом и ассистом.

По окончании игровой карьеры итальянец успел поработать главным тренером туринцев. Но если смотреть на его высказывания, он всё равно считает себя чуть больше «россонери»: «Честно говоря, хотел бы продолжать играть за «Милан», но такой возможности не было — я выбрал другой путь. Эти 10 лет, возможно, были самыми красивыми. Я провёл их с друзьями, с которыми до сих пор поддерживаю связь, мы отдыхаем вместе. Это то, что осталось после десятилетия в «Милане» — настоящая дружба».

Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона»)

Роберт Левандовски против «Баварии», сезон-2024/2025 Фото: David Ramos/Getty Images

Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону» после восьми отличных лет в Мюнхене. Роберт стал вторым бомбардиром в истории клуба (344 гола) после Герда Мюллера. Также он выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов и восемь чемпионатов Германии. Но затем решил, что пора сменить обстановку.

Выступая за «Барселону», Левандовски трижды встречался с «Баварией». Жеребьёвка свела команды сразу же – на групповом этапе Лиги чемпионов – 2022/2023. Однако каталонцы ничего не смогли сделать с немцами, уступив в обоих матчах (0:2, 0:3). Но с третьей попытки Роберт обыграл «Баварию». Случилось это на общем этапе ЛЧ-2024/2025. «Барселона» разгромила мюнхенцев на своём поле – 4:1. А Левандовски отметился одним забитым мячом.

После игры Роберт рассказал об эмоциях: «Это определённо особенная победа, и я не буду этого скрывать. Я подошёл к этой игре немного иначе, чем два года назад, потому что теперь провёл больше времени в «Барселоне». Был уверен, что сегодня мы сыграем хороший матч и одержим победу. Перед игрой ожидал, что победим со счётом 3:1».

Кака («Милан»/«Реал»)

Кака против «Милана», сезон-2009/2010 Фото: Alex Livesey/Getty Images

В составе «Милана» Кака стал лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч» в 2007 году. Бразилец вместе с клубом выиграл Серию А, Лигу чемпионов, два Суперкубка УЕФА, Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. А в 2009-м его переманил к себе «Реал». Президент мадридцев Флорентино Перес мечтал объединить в клубе сильнейших: за одно трансферное окно он приобрёл не только Кака, но и Криштиану Роналду.

Период бразильца в «Реале» (в отличие от португальца) получился неудачным. Да, Кака выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании. Однако не выдал и 50% от того, что показывал в «Милане». Главной проблемой стали травмы, как следствие – проигранная Месуту Озилу конкуренция.

Но два матча за «Реал» против «Милана» у Кака получились индивидуально успешными. Клубы встретились на групповом этапе Лиги чемпионов – 2009/2010. В первой игре на «Сантьяго Бернабеу» победу одержали гости (3:2), а на «Сан-Сиро» была зафиксирована ничья (1:1). Кака в обеих встречах отметился голевыми передачами: в первом случае он ассистировал Раулю, во втором – Кариму Бензема.

В 2013-м бразилец вернулся из «Реала» в «Милан». Однако провёл в Италии всего год: вернуться на пик формы уже не вышло, после чего Кака уехал покорять МЛС в составе «Орландо Сити».