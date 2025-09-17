Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 18 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: «Спартак» — «Ростов» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 сентября 2025 года
Аудио-версия:
За чем следить 18 сентября: «Ньюкасл» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Наполи», Никитин против «Локомотива» в КХЛ и ЧМ по волейболу!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 5:00: Бразилия — Сербия, чемпионат мира, мужчины, 3-й тур, группа H

ЧМ-2025 (м) . Группа H. 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 05:00 МСК
Бразилия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что смогут сделать сербы в сложной ситуации?

После провала в матче с Чехией сборная Сербии собралась и смогла показать хороший волейбол в игре с Китаем. Но ситуацию это не сильно облегчило. Команде Георге Крецу нужно побеждать Бразилию. Ну или хотя бы уступать не крупно и надеяться на нужный исход встречи Чехия — Китай. Вариантов не так много, но, может быть, прижатые к стенке сербы выжмут из себя максимум?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Шансы у сборной Сербии пока остаются:
Кто уже в плей-офф, а кто едет домой? Расклады перед 3-м туром ЧМ-2025
Кто уже в плей-офф, а кто едет домой? Расклады перед 3-м туром ЧМ-2025

🎾 8:00*: Лоис Буассон (Франция) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Сеул, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2025, четверг. 08:00 МСК
Лоис Буассон
49
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: что покажет Александрова в матче с сенсацией «Ролан Гаррос»?

Екатерина Александрова, будучи второй сеяной, начинает «пятисотник» в Сеуле со второго круга. Её первой соперницей будет сенсация «Ролан Гаррос» — Лоис Буассон, которая в статусе обладательницы уайлд-кард дошла аж до полуфинала «Шлема». Сейчас на старте Сеула Буассон разгромила местную теннисистку Ён Ву Ку. Лоис и Екатерина ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится в 1/4 финала Сеула с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Элла Зайдель.

WTA. Турнирная сетка. Сеул
Александрова и Шнайдер начали сближаться по турнирной дистанции:
В одной половине 2 россиянки, в другой — Швёнтек и ещё 3 чемпионки ТБШ: обзор сетки Сеула
В одной половине 2 россиянки, в другой — Швёнтек и ещё 3 чемпионки ТБШ: обзор сетки Сеула

🏐 16:30: Италия — Украина, чемпионат мира, мужчины, 3-й тур, группа F

ЧМ-2025 (м) . Группа F. 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 16:30 МСК
Италия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: стыковой матч за выход в плей-офф

И те и другие уступили Бельгии и победили Алжир. Ситуация простая — выигравший отправится в плей-офф, а потерпевший поражение поедет домой. Италия — явный фаворит, но не сыграет ли груз ответственности злую шутку с командой Фердинандо Де Джорджи?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Итальянцам чуть-чуть не повезло в матче с Бельгией:
Чудо-Бельгия и блестящая Финляндия! Сенсации на ЧМ-2025 по волейболу продолжаются
Чудо-Бельгия и блестящая Финляндия! Сенсации на ЧМ-2025 по волейболу продолжаются

🏒 17.00: «Металлург» Магнитогорск — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Магнитка» серию побед?

Команда Андрея Разина в этом сезоне хоть и проигрывала (дважды), но неизменно набирала очки во всех матчах, а короткая серия побед на данный момент составляет две игры. «Магнитка» находится в отличной форме и возглавляет Восточную конференцию. «Барыс», в свою очередь, тоже выдаёт практически идеальный старт чемпионата, особенно в сравнении с предыдущими сезонами. Справится ли «Металлург» и с этим соперником?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
С чем «Магнитка» и другие клубы конференции подошли к сезону:
Как идёт перестройка «Авангарда»? Нужны ли трансферы «Ак Барсу»? Всё о клубах Востока КХЛ
Как идёт перестройка «Авангарда»? Нужны ли трансферы «Ак Барсу»? Всё о клубах Востока КХЛ

⚽️ 18.30: ЦСКА — «Балтика», Кубок России, группа D, 4-й тур

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Балтика» продолжит проигрывать в Кубке?

«Балтика» занимает второе место в РПЛ после восьми туров. Но в Кубке — три поражения в трёх матчах. Калининградцы сделали ставку на чемпионат? Проверить это можно по итогам встречи с ЦСКА. Если команда Андрея Талалаева снова уступит, то шансов на верхнюю сетку почти не останется. У ЦСКА дела складываются неплохо: семь очков в трёх матчах и второе место в группе (по потерянным — первое). И в случае победы над «Балтикой» москвичи возглавят квартет.

Статистика Кубка России
Как оцените трансферное окно для ЦСКА и «Балтики»?
Глобальные итоги трансферного окна в РПЛ. Кто кого купил, продал и сколько потратил?
Глобальные итоги трансферного окна в РПЛ. Кто кого купил, продал и сколько потратил?

🏒 19.30: ЦСКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первая встреча Игоря Никитина с командой, которую он привёл к титулу?

Расставание Игоря Никита с Ярославлем вышло не самым красивым. Тренер, у которого был действующий контракт, ушёл в ЦСКА сразу после того, как привёл железнодорожников к их первому Кубку Гагарина. И прихватил с собой весь тренерский штаб. В Ярославле в ответ не изготовили для Никитина чемпионский перстень и не пригласили на парад, а вопрос с новым тренером решили мастерски, вернув в профессию Боба Хартли. В этой встрече мотивация будет запредельной с обеих сторон, а кто возьмёт в ней верх?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Почему тренер согласился оставить ярославцев ради ЦСКА:
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»

⚽️ 20.45: «Спартак» — «Ростов», Кубок России, группа С, 4-й тур

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» снова обыграет «Ростов» в Кубке?

В первом матче «Ростов» уступил «Спартаку» дома со счётом 0:2. В Москву команда Джонатана Альбы едет за реваншем. Настроения добавляет победа над ЦСКА в 8-м туре РПЛ. Однако в Кубке у южан три поражения в трёх турах. Получится исправить (хотя бы немного) ситуацию или ростовчане будут биться только за нижнюю сетку?

Статистика Кубка России
«Спартаку» не везёт на судейские решения?
Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба
Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба

⚽️ 22.00: «Ньюкасл» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увезёт ли «Барса» три очка с тяжёлого выезда?

«Барселона» — один из главных фаворитов Лиги чемпионов. Команде предстоит долгий путь за трофеем, который каталонцы не берут с 2015 года. Но для победы у каталонцев есть всё. В 1-м туре общего этапа «Барса» отправится в гости к «Ньюкаслу». Выезд в Англию — тяжёлое испытание. Команда Эдди Хау бешено прессингует соперников, а дополнительное давление оказывают трибуны «Сент-Джеймс Парка». Однако «Барса» переживала и не такие испытания. Если клуб настроен на титул, то обязан увозить три очка из гостей.

Статистика Лиги чемпионов
Упс…
На территории строящегося «Камп Ноу» заметили крыс. Видео
Истории
На территории строящегося «Камп Ноу» заметили крыс. Видео

⚽️ 22.00: «Манчестер Сити» — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится встреча Де Брёйне с бывшим клубом?

Кевин Де Брёйне — одна из главных легенд «Манчестер Сити». Он покинул клуб летом 2025 года и уже спустя пару месяцев возвращается на «Этихад». Будет непривычно видеть бельгийца на стадионе в другой форме. «Наполи» здорово начал сезон в Серии А, поэтому интересно глянуть на команду Антонио Конте в ЛЧ в матче с топ-соперником. Хотя «Сити» — фаворит предстоящей игры, «Наполи» готов воспользоваться любой ошибкой англичан.

Статистика Лиги чемпионов
Пеп зря расстался с Грилишем?
Пока что главное преображение сезона. Грилиш изумляет после «Сити» — уже стал рекордсменом
Пока что главное преображение сезона. Грилиш изумляет после «Сити» — уже стал рекордсменом
