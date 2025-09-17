Топ-матчи четверга: «Спартак» — «Ростов» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей

За чем следить 18 сентября: «Ньюкасл» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Наполи», Никитин против «Локомотива» в КХЛ и ЧМ по волейболу!

Время в материале указано по Москве.

🏐 5:00: Бразилия — Сербия, чемпионат мира, мужчины, 3-й тур, группа H

Интрига: что смогут сделать сербы в сложной ситуации?

После провала в матче с Чехией сборная Сербии собралась и смогла показать хороший волейбол в игре с Китаем. Но ситуацию это не сильно облегчило. Команде Георге Крецу нужно побеждать Бразилию. Ну или хотя бы уступать не крупно и надеяться на нужный исход встречи Чехия — Китай. Вариантов не так много, но, может быть, прижатые к стенке сербы выжмут из себя максимум?

🎾 8:00*: Лоис Буассон (Франция) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Сеул, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Александрова в матче с сенсацией «Ролан Гаррос»?

Екатерина Александрова, будучи второй сеяной, начинает «пятисотник» в Сеуле со второго круга. Её первой соперницей будет сенсация «Ролан Гаррос» — Лоис Буассон, которая в статусе обладательницы уайлд-кард дошла аж до полуфинала «Шлема». Сейчас на старте Сеула Буассон разгромила местную теннисистку Ён Ву Ку. Лоис и Екатерина ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится в 1/4 финала Сеула с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Элла Зайдель.

🏐 16:30: Италия — Украина, чемпионат мира, мужчины, 3-й тур, группа F

Интрига: стыковой матч за выход в плей-офф

И те и другие уступили Бельгии и победили Алжир. Ситуация простая — выигравший отправится в плей-офф, а потерпевший поражение поедет домой. Италия — явный фаворит, но не сыграет ли груз ответственности злую шутку с командой Фердинандо Де Джорджи?

🏒 17.00: «Металлург» Магнитогорск — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Магнитка» серию побед?

Команда Андрея Разина в этом сезоне хоть и проигрывала (дважды), но неизменно набирала очки во всех матчах, а короткая серия побед на данный момент составляет две игры. «Магнитка» находится в отличной форме и возглавляет Восточную конференцию. «Барыс», в свою очередь, тоже выдаёт практически идеальный старт чемпионата, особенно в сравнении с предыдущими сезонами. Справится ли «Металлург» и с этим соперником?

⚽️ 18.30: ЦСКА — «Балтика», Кубок России, группа D, 4-й тур

Интрига: «Балтика» продолжит проигрывать в Кубке?

«Балтика» занимает второе место в РПЛ после восьми туров. Но в Кубке — три поражения в трёх матчах. Калининградцы сделали ставку на чемпионат? Проверить это можно по итогам встречи с ЦСКА. Если команда Андрея Талалаева снова уступит, то шансов на верхнюю сетку почти не останется. У ЦСКА дела складываются неплохо: семь очков в трёх матчах и второе место в группе (по потерянным — первое). И в случае победы над «Балтикой» москвичи возглавят квартет.

🏒 19.30: ЦСКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт первая встреча Игоря Никитина с командой, которую он привёл к титулу?

Расставание Игоря Никита с Ярославлем вышло не самым красивым. Тренер, у которого был действующий контракт, ушёл в ЦСКА сразу после того, как привёл железнодорожников к их первому Кубку Гагарина. И прихватил с собой весь тренерский штаб. В Ярославле в ответ не изготовили для Никитина чемпионский перстень и не пригласили на парад, а вопрос с новым тренером решили мастерски, вернув в профессию Боба Хартли. В этой встрече мотивация будет запредельной с обеих сторон, а кто возьмёт в ней верх?

⚽️ 20.45: «Спартак» — «Ростов», Кубок России, группа С, 4-й тур

Интрига: «Спартак» снова обыграет «Ростов» в Кубке?

В первом матче «Ростов» уступил «Спартаку» дома со счётом 0:2. В Москву команда Джонатана Альбы едет за реваншем. Настроения добавляет победа над ЦСКА в 8-м туре РПЛ. Однако в Кубке у южан три поражения в трёх турах. Получится исправить (хотя бы немного) ситуацию или ростовчане будут биться только за нижнюю сетку?

⚽️ 22.00: «Ньюкасл» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Интрига: увезёт ли «Барса» три очка с тяжёлого выезда?

«Барселона» — один из главных фаворитов Лиги чемпионов. Команде предстоит долгий путь за трофеем, который каталонцы не берут с 2015 года. Но для победы у каталонцев есть всё. В 1-м туре общего этапа «Барса» отправится в гости к «Ньюкаслу». Выезд в Англию — тяжёлое испытание. Команда Эдди Хау бешено прессингует соперников, а дополнительное давление оказывают трибуны «Сент-Джеймс Парка». Однако «Барса» переживала и не такие испытания. Если клуб настроен на титул, то обязан увозить три очка из гостей.

⚽️ 22.00: «Манчестер Сити» — «Наполи», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Интрига: чем закончится встреча Де Брёйне с бывшим клубом?

Кевин Де Брёйне — одна из главных легенд «Манчестер Сити». Он покинул клуб летом 2025 года и уже спустя пару месяцев возвращается на «Этихад». Будет непривычно видеть бельгийца на стадионе в другой форме. «Наполи» здорово начал сезон в Серии А, поэтому интересно глянуть на команду Антонио Конте в ЛЧ в матче с топ-соперником. Хотя «Сити» — фаворит предстоящей игры, «Наполи» готов воспользоваться любой ошибкой англичан.