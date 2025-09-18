Лига чемпионов — проклятие Конте. Как же много он страдал!

Антонио Конте — чемпион по быстрому достижению результата. Все знают: он никогда не работает долго, но при этом за короткий срок способен слепить команду, которая будет играть на максимуме возможностей. В прошлом сезоне Конте провернул свой фирменный трюк с «Наполи». Он пришёл и с не самыми выдающимися ресурсами выиграл скудетто. А Скотт Мактоминей стал лучшим футболистом Серии А. Это подчёркивает качество работы Конте не меньше, чем чемпионский титул.

Криптонит Конте — еврокубки. Конкретно — Лига чемпионов. Антонио тяжело давать результат, когда нужно рубиться на несколько фронтов. У него была не одна попытка в ЛЧ, и больших успехов он там не добился.

Этим летом «Наполи» ввалил в трансферы больше € 100 млн. Конте получил усиление и глубину состава. Плюс не ушёл никто из лидеров. А ещё в Серии А пока не появилось ни одной команды, которая могла бы посоперничать с «Наполи» в плане стабильности и качества игры. Стало быть, неаполитанское руководство и болельщики вправе ожидать успехов и на внутренней арене, и в еврокубках.

Перед стартом Антонио Конте в Лиге чемпионов — 2025/2026 давайте вспомним его предыдущие попытки покорить этот турнир. Как футболист он выиграл ЛЧ в 1996-м, а затем уступил в финале в 2003-м. Оба раза — в составе «Ювентуса». Позднее, уже как тренер, Конте несколько раз заходил в главный клубный евротурнир, но каждый раз покидал его достаточно рано. Гораздо раньше, чем ему самому того бы хотелось.

Италия

«Ювентус»

Первый тренерский опыт в Лиге чемпионов Конте получил в «Ювентусе». Он вернул команде скудетто после почти 10-летнего перерыва. И вот — главный европейский турнир. Первую половину группового этапа «Юве» провёл не лучшим образом: три очка в трёх турах. Команда поочерёдно сыграла вничью с «Челси», «Шахтёром» и «Норшелланном».

Однако дальше были три подряд сухие победы. Особенно впечатлил разгром «Челси». Того самого «Челси», который несколькими месяцами ранее выиграл Лигу чемпионов с Роберто Ди Маттео. У себя дома, в Турине, «Ювентус» просто не заметил лондонцев — 3:0. В протоколе — сплошь легенды: Фабио Квальярелла, Артуро Видаль и Атомный муравей – Себастьян Джовинко.

Антонио Конте — тренер «Ювентуса» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Благодаря первому месту в группе «Юве» получил не самого сложного соперника в 1/8 финала. Им стал «Селтик». Всё прояснилось уже после первого матча: в Глазго команда Конте победила со счётом 3:0. Ответная встреча была не более чем формальностью, и её «старая синьора» тоже выиграла — 2:0.

А вот дальше туринцам попалась команда, с которой они не смогли сделать вообще ничего. Можно сказать, «Ювентус» оказался на месте «Селтика». Жребий свёл банду Конте с «Баварией». Годом ранее мюнхенцы проиграли домашний финал ЛЧ как раз «Челси» Ди Маттео. Но не просто не расклеились — напротив, стали только сильнее.

Команда Юппа Хайнкеса фактически уничтожила «Ювентус». Две победы по 2:0 — и Антонио Конте получил возможность сосредоточиться на Серии А. В итоге «Бавария» выиграла турнир, её не смог остановиться никто. Но факт остаётся фактом: подопечные Конте вообще ничего не смогли противопоставить мюнхенцам. Это были команды совершенно разного уровня.

В сезоне-2013/2014 «Ювентус» Конте вновь встретился с будущим победителем Лиги чемпионов. На сей раз это был «Реал». «Бьянконери» пересеклись с мадридцами в группе. В Турине была ничья 2:2, а в Испании сильнее оказался «Реал» — 2:1.

Мадридцы уверенно вышли в плей-офф с первого места. А «Юве» увяз в борьбе с «Копенгагеном» и «Галатасараем». В последнем туре туринцев ждал матч в Стамбуле. У них было шесть очков, у «Галатасарая» — четыре. Матч получился абсолютно уникальным — он растянулся на два дня! На Стамбул обрушился дикий снегопад. Да, это был декабрь. Но даже в это время года снегопад не рядовое событие для Турции. Из-за погодных условий встречу прервали на 34-й минуте и решили доиграть на следующий день.

«Галатасарай» — «Ювентус» под снегом (2013 год) Фото: Erhan Elaldi/Anadolu Agency/Getty Images

Именно про визиты на стадион «Галатасарая» когда-то стали говорить «добро пожаловать в ад». И так вышло, что «Юве» в ад утянули экс-«интеристы»: тренером «Галатасарая» был Роберто Манчини, а единственный гол забил Уэсли Снейдер. Туринцы заняли третье место в группе и свалились в Лигу Европы. Это было серьёзное разочарование. Но при этом проявился важный нюанс: финал ЛЕ в том сезоне должен был пройти как раз на стадионе «Ювентуса»!

Однако до домашнего финала Конте не дотянул. В полуфинале «старая синьора» по сумме двух матчей уступила «Бенфике». А лиссабонцы, давно и прочно заговорённые Белой Гуттманном, в Турине проиграли «королеве» Лиги Европы «Севилье».

Из «Ювентуса» Конте ушёл летом 2014-го. Его сменил Массимилиано Аллегри и выдал серию из пяти чемпионств. А ещё под руководством Макса «бьянконери» дважды сыграли в финале Лиги чемпионов. Да, оба раза уступили — «Барселоне» в 2015-м и «Реалу» в 2017-м. Но факт в том, что при Конте туринцы ни разу не прошли в Лиге чемпионов так далеко.

«Интер»

Конте вернул скудетто после долгих лет ожиданий не только «Ювентусу», но и «Интеру». Он возглавил миланцев летом 2019-го и со второй попытки, в сезоне-2020/2021, выиграл чемпионат Италии. Однако в Лиге чемпионов у Конте вновь случилось фиаско — даже более серьёзное, чем с «Юве».

Из 12 матчей на групповых этапах ЛЧ во главе «Интера» Конте выиграли всего три. В сезоне-2019/2020 команда заняла третье место в группе с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией». Дальше была Лига Европы, ковидный локдаун, матчи без зрителей и финал, в котором «Интер» проиграл уже упоминавшейся «Севилье».

Антонио Конте — чемпион Италии с «Интером» Фото: Claudio Villa — Inter/Inter via Getty Images

В сезоне-2020/2021 в Лиге чемпионов получилось ещё хуже. «Интер» стал четвёртым в группе с «Реалом», «Шахтёром» и «Боруссией» — но уже из Мёнхенгладбаха. Команда Конте взяла четыре очка с немцами, дважды сыграла вничью с «Шахтёром» и оба раза уступила «Реалу». Долгожданное чемпионство, которое «Интер» добыл в конце сезона, конечно, сгладило вторую подряд неудачу в ЛЧ. Однако Конте всё равно покинул клуб сразу по окончании чемпионата — летом 2021-го.

На его место пришёл Симоне Индзаги. Он проработал дольше Антонио — целых четыре года. Скудетто Индзаги выиграл одно — как Конте. А вот в Лиге чемпионов Симоне выступил гораздо успешнее. Он дважды был в финале. На багаже Конте? Разве что отчасти. Антонио, безусловно, оставил после себя очень хорошую команду. Но Индзаги её развил и сделал более разнообразной. Так что в финалах ЛЧ в 2023-м и в 2025-м играл «Интер» именно Индзаги, а не Конте.

Англия

«Челси»

Как только Антонио Конте приехал в Англию, он снова сделал всех. Итальянец быстро перестроил «Челси» на игру в три центральных защитника и в своём любимом формате, без еврокубков, уверенно обошёл Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Арсена Венгера и остальных. В следующем сезоне конкуренты стали сильнее и адаптировались к «Челси». Плюс добавилась Лига чемпионов. И футбольное бытие Конте в Англии стало существенно тяжелее.

В ЛЧ «Челси» занял второе место в группе с «Ромой», «Атлетико» и «Карабахом». Лондонцы на пару с «Ромой» набрали по 11 очков, но итальянский клуб оказался выше в таблице благодаря личным встречам. На «Стэмфорд Бридж» «Челси» и «Рома» сыграли 3:3, а на «Олимпико» команда Конте была разгромлена — 3:0.

Антонио Конте — тренер «Челси» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Соперника по 1/8 финала «Челси» получил из числа команд, которые выиграли свои группы. Банде Конте досталась «Барселона». После 1:1 в Англии «Челси» приехал на «Камп Ноу», и там раскрылся Тибо Куртуа. Раскрылся — в самом прямом смысле: Лео Месси дважды забил бельгийцу между ног. Ещё один мяч загрузил Усман Дембеле. Итог — поражение «Челси» 0:3 и ранний вылет из ЛЧ.

Впрочем, «Барселона» вылетела уже на следующей стадии. Каталонцам попалась «Рома», с которой в группе не справился «Челси». И кто же мог подумать, что итальянцы будут настолько неудержимы! После 1:4 в Испании «Рома» устроила суперкамбэк 3:0 дома. Лицо Костаса Маноласа после третьего гола — один из самых ярких моментов Лиги чемпионов последних 10-15 лет.

«Тоттенхэм»

Спустя 3,5 года после ухода из «Челси» Конте вернулся в Англию. И снова — в Лондон. Он возглавил «Тоттенхэм». Схема классическая: Антонио принял команду без еврокубков («шпоры» не вышли в плей-офф Лиги конференций, так что весной у них не было дополнительной нагрузки) и дал результат. «Тоттенхэм» занял четвёртое место и пробился в Лигу чемпионов.

Антонио Конте и футболисты «Тоттенхэма» Фото: Clive Rose/Getty Images

В группе всё получилось отлично: «шпоры» набрали 11 очков в матчах с «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Марселем» и заняли первое место. А вот дальше жребий мог быть более благосклонным. Однако вышло как вышло: «Тоттенхэму» достался «Милан». Во времена Романа Павлюченко «шпоры» выбивали его на этой стадии. А вот при Конте этого сделать не получилось. В первой встрече уже на седьмой минуте забил Браим Диас, и этот гол так и остался единственным в противостоянии. «Милан» выиграл 1:0 по сумме двух матчей и выбил «Тоттенхэм» из ЛЧ.

«Шпоры» покинули Лигу чемпионов 8 марта. А уже в 20-х числах было объявлено об уходе Конте. Он пришёл, быстро дал результат — максимальный или близкий к максимальному — и так же быстро ушёл.

В Лигу чемпионов «Тоттенхэм» вернулся только в этом сезоне. И как вернулся — завоевав трофей Лиги Европы! В целом по карьере Ангелос Постекоглу, конечно, уступает Конте. Но нет сомнений, что для фанатов «шпор» Энж — значительно более важная фигура, чем Антонио. Он принёс титул! Такого не было 17 лет до его прихода. И неизвестно, когда случится после.