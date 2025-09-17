«Краснодар» устроил себе приключения в Кубке! Вели 2:0 и рано расслабились. Видео

Чуть менее месяца назад «Краснодар» уничтожил «Крылья» в Самаре — 6:0. Но то было в Мир РПЛ. Сейчас команды встретились в той же локации, только в рамках Фонбет Кубка России. Чемпионы снова добились своего. Но не с такой же огромной разницей. Более того, едва не случился камбэк.

Без привычной кубковой ротации не обошлись оба тренера. Из интересного — Кокарев против родной команды, первое за долгое время попадание в основу Олейникова, дебют Пальцева в «Краснодаре» и Кордоба с Перреном и Агкацевым в старте, хотя скоро играть с «Зенитом».

Там же оказался и Стежко. На первых минутах он болезненно столкнулся головами с Костанцей, однако всё равно остался на поле до перерыва. А у «Крыльев» на ровном месте, без столкновения с соперником, травму получил Витюгов — Марину пришлось подниматься с лавки. Здоровья Максиму! Он и так пропустил практически весь прошлый сезон.

Самарцы начали активнее краснодарцев и заслужили похвалу за прессинг. Тот же Олейников бил низом и потревожил Агкацева. Но быстрый гол удался всё равно чемпионам. На 14-й минуте Батчи обошёл Печенина на правом фланге и сделал неудобный пас. На его счастье, Перрен выцарапал мяч у Чернова и покатил на Козлова. А тот прицельно поразил ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» забрал мяч под контроль, действовал с позиции силы и должен был увеличивать преимущество — тоже благодаря Перрену. Французский плеймейкер продрался к штрафной и вывел Батчи практически один на один с Кокаревым. Только вот вратарь здорово сократил угол и помешал Жоау. Как и Кордобе в конце первого тайма, когда тот продавил Лепского и выцеливал в ближний угол.

«Крылья» за первую половину подали четыре угловых. Но в целом после пропущенного гола у них мало что получалось. Повезло на 47-й минуте второй не пропустить. Вернее, пропустить-то пропустили. Только Кордоба был в офсайде, когда Пальцев далеко выбросил с аута, а Божин играл на вынос и попал в Тормену. Довольно курьёзно.

Тем не менее «Краснодар» всё равно вновь забил легитимно — на 62-й минуте. И тоже помог аут. Сначала Кокарев потащил мощный выстрел со штрафного от Ленини. Потом краснодарцы выиграли подбор, и едва вышедший на замену Аугусто головой сбросил на Кордобу. Чтобы дождаться ответной передачи и в одно касание прошить ворота. Замена Мурада Мусаева сработала.

«Крылья» встрепенулись и навязали борьбу, полетев в атаку. Вернуть интригу мог Сутормин, да Агкацев был против. А вот Божину он противопоставить ничего не смог! Наконец-то сработал угловой — уже седьмой по счёту! На 83-й минуте Марин подал на ближнюю штангу, Игнатенко перепрыгнул Пальцева и перевёл мяч дальше, где Божин выступил замыкателем.

Самарцы мчались за камбэком. Марин его почти организовал, опасно пробив в ближний угол. Агкацев сделал всё, чтобы счёт больше не менялся: и ворота спасал, и жёлтую за затяжку времени получил. Сработало.

«Краснодар» запрыгнул на первое место в группе В. Самарцы остались вторыми — московское «Динамо» подвинет их, если пересилит «Сочи» в основное время.