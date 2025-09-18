Команда из Казахстана уже кусала топов в ЛЧ. Историю творили ноунеймы из чемпионата России

Сегодня, 18 сентября, в Лиге чемпионов стартует, пожалуй, самый сенсационный участник турнира – «Кайрат». Клуб из Алма-Аты стал всего лишь вторым представителем Казахстана в ЛЧ за всю историю. И может оказаться первой командой из своей страны с победой на общем (групповом) этапе. А помните, как казахстанский чемпион играл в главном еврокубке 10 лет назад? Тогда «Астана» тоже показала зубы и даже покусала топов!

В сезоне-2015/2016 никто не ждал в Лиге чемпионов «Астану», как и сейчас «Кайрат». Тем не менее болгарский тренер Станимир Стойлов вместе со своей командой сделал большое дело, преодолев три раунда квалификации. Причём начала «Астана» с поражения в Словении в матче с «Марибором» (0:1), однако в ответной встрече второго раунда одержала волевую победу – 3:1. Затем казахстанский чемпион попал на финского – ХИК. В Хельсинки соперники так крепко сцепились, что не забил никто. Зато какое шоу устроили в Астане! Финны повели со счётом 2:0, но потом хозяева забили трижды и остались вдесятером. Команда Стойлова не удержала преимущество, пропустив на 86-й минуте с пенальти. Впрочем, ценнейший выездной гол не помог ХИКу пройти дальше. Лига чемпионов продолжилась для «Астаны», которая забила решающий мяч в компенсированное время и победила – 4:3.

Последним препятствием для казахстанцев на пути к мечте был кипрский АПОЭЛ. Дома «Астана» выиграла со счётом 1:0. На выезде пропустила, но в концовке снова продемонстрировала поразительную силу воли. На 84-й минуте 20-летний Неманья Максимович забил гол, который принёс Казахстану долгожданную путёвку в Лигу чемпионов. К слову, в том же году этот полузащитник взял золото со сборной Сербии на молодёжном ЧМ-2015, став автором победного гола в финале, а уже из «Астаны» он уедет в Испанию, где отыграет семь сезонов за «Валенсию» и «Хетафе».

Вообще, громких имён в составе «Астаны» не было. Костяк команды составляли футболисты сборной Казахстана и малоизвестные легионеры. Некоторые, кстати, в своё время выступали в России. Например, голкипер Ненад Эрич и полузащитник Рохер Каньяс – за «Сибирь», уроженец Старого Оскола Евгений Постников – за «Торпедо-ЗИЛ», Бранко Илич – за ФК «Москва» и «Локомотив», а лучший бомбардир команды в ЛЧ Патрик Твумаси (забил по два гола в квалификации и на групповом этапе) – за «Амкар». Денис Дедечко вообще поиграл за «Амкар», «Краснодар», «Луч-Энергию» и хабаровский СКА. Кроме того, Георгий Жуков позже окажется в «Урале», а Дмитрий Шомко – в «Роторе».

В тот год эта банда прыгнула выше головы. Вряд ли многие из них представляли себя в Лиге чемпионов, вот только жизнь иногда преподносит удивительные сюрпризы. На групповом этапе «Астана» попала в квартет с «Атлетико», «Бенфикой» и «Галатасараем» – один топ-клуб и две команды очень высокого уровня. С такими соперниками любая ничья сродни победе. Чемпион Казахстана, как и «Кайрат» в нынешней ЛЧ, стартовал в Лиссабоне, где прогнозируемо был бит «Бенфикой» (0:2). Однако после этого проиграл только однажды в пяти турах!

«Выход в Лигу чемпионов – большая победа для «Астаны» и для всех поклонников футбола в Казахстане. Мы все празднуем и испытываем чувство огромной радости. Прежде всего хочу поздравить с этим великолепным достижением своих игроков, наших болельщиков, мой тренерский штаб и весь клуб в целом. Постараемся выступить как можно лучше, хотя это нелегко. Мы будем наслаждаться новым опытом», – признавался Стойлов.

О том, как воспринимали ту «Астану» в Лиге чемпионов, свидетельствовали, например, прогнозы букмекеров. На победу чемпиона Казахстана они были ниже всего (коэффициент составлял приблизительно 2000.0). Разумеется, поражение от «Бенфики» не добавляло веры в то, что команда Стойлова зацепит хоть какие-нибудь очки в своей группе. Вдобавок в Лиссабоне случилась неприятность с талантливым Жуковым – у полузащитника проявилась тяжёлая аллергическая реакция, и его увезли со стадиона в машине скорой помощи в местную больницу. Георгий находился в состоянии анафилактического шока. Позже, давая интервью, Жуков пошутил: «Это была аллергия на поражения!»

Адаптация к Лиге чемпионов заняла у «Астаны» ровно тур. Уже во втором матче команда Стойлова добыла дома ничью с «Галатасараем» (2:2), в атаке у которого играли Уэсли Снейдер и Лукаш Подольски. Та встреча вошла в историю тремя автоголами, причём турки забили в свои ворота дважды. Тренер стамбульского клуба сыпал комплиментами в адрес «Астаны», а его болгарский коллега уже предвкушал две битвы с «Атлетико».

В Мадриде команда Стойлова получила хороший урок футбола – была разгромлена со счётом 0:4. Этот урок пошёл впрок. Две недели спустя «Астана» преподнесла одну из главных сенсаций группового турнира, отобрав очки у «Атлетико». Дома казахстанцы сдержали Антуана Гризманна с Фернандо Торресом и заработали почётную нулевую ничью. Симеоне, характеризуя «Астану», назвал её «динамичной, компактной, умеющей контролировать мяч и действующей как единое целое» командой. Похвалил коллегу Стойлова за физическую подготовку футболистов.

Перед финишем группового этапа Лиги чемпионов «Астана» защитила чемпионский титул в Казахстане. А в последних турах на кураже остановила и «Бенфику» с «Галатасараем». Домашний матч с португальцами команда Стойлова завершила вничью 2:2, при этом соперник, что называется, «отскочил», так как проигрывал по ходу встречи – 0:2. В Стамбуле «Астана» тоже повела, но «Галатасарай» сумел уйти от поражения – 1:1. Благодаря спасительному голу турки финишировали на третьем месте в группе, а казахстанцы остались четвёртыми. Тем не менее со своими четырьмя очками именно они в какой-то мере чувствовали себя победителями.

На тот момент «Астана» была совсем молодым клубом – её основали в 2009 году. Тогдашний президент чемпионов Казахстана Саян Хамитжанов рассказывал, что игроки решили задачу, несмотря на то что в коллективе появилось недовольство из-за финансовых вопросов.

«Мировой финансовый кризис серьёзно затронул и наш клуб. Мы испытываем все те же проблемы, что и вся страна. Возник дефицит бюджета, и из-за колебаний курса тенге изменилась удельная доля условных единиц в зарплатах футболистов, что, естественно, вызвало недовольство игроков. Надеемся, что в данном вопросе мы найдём понимание у попечителей клуба и совместно решим эту проблему. Сколько клуб заработает от участия в Лиге чемпионов? За выход в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА клуб заработал € 12 млн, каждое очко, завоеванное на групповом этапе, оценено в € 500 тыс.» (в интервью для Sports.kz).

С тех пор «Астана» ещё четыре раза выиграла золото своего чемпионата, но в Лигу чемпионов больше не пробилась. Спустя 10 лет это сделал «Кайрат». За первой победой в ЛЧ команда из Алма-Аты идёт с казахстанским тренером Рафаэлем Уразбахтиным и российским защитником Егором Сорокиным.

