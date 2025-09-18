Трансферы «Сити» казались необъяснимыми. Теперь всё изменилось

«Манчестер Сити» — команда, которую ещё недавно называли сильнейшей в мире, однако за последний год она сдала позиции. Сейчас это скорее просто ещё один топ-клуб. Сильный, грозный, но уже не приходит в голову первым, когда мы говорим о фаворитах Лиги чемпионов. Главный тренер Хосеп Гвардиола после продления контракта задумал большую перестройку в клубе. Казалось, это вопрос обновления состава, однако теперь стало понятно, что речь не в меньшей степени и о смене стиля. Хотя это напрямую связанные вещи.

Перестройка, по сути, началась зимой, когда пришли Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Абдукодир Хусанов и Витор Рейс. Летом добавились Тейани Рейндерс, Райан Аит-Нури, Райан Шерки, Джеймс Траффорд и Джанлуиджи Доннарумма. Многие из них явно брались в основу, что мы видим по свежим матчам. И это выглядело странно. А точно все эти игроки подходят Гвардиоле? Уже во 2-м туре АПЛ новый вратарь «Сити» Траффорд «привёз» гол в свои ворота, когда команда выходила низом из-под прессинга «Тоттенхэма».

Неудачный пас Джеймса Траффорда Фото: Кадр из трансляции

Если упрощать, то игра в пас — это базовая настройка в футболе Гвардиолы. Основа, на которой держится всё. В том числе чтобы выходить из-под прессинга и за счёт этого получать пространство для атак. Только вот игра низом не сильная сторона Траффорда. Как и Доннаруммы, который пришёл в самом конце трансферного окна. Итальянец как раз и покинул «ПСЖ», потому что этого качества ему не хватало для игры у Луиса Энрике. Ещё одного, наряду с Гвардиолой, догматика в плане контроля мяча. Этот стиль бывает и крайне эффективным (куча трофеев тому подтверждение), и провальным (до сих пор страшно вспоминать сборную Испании на ЧМ-2022).

На одной из последних пресс-конференций Гвардиолу прямо спросили, планирует ли он измениться и показывать более вертикальный футбол. В ответ испанский тренер включил иронию на максимум.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Ну действительно. После 18 титулов я, конечно же, сменю план на игру. После четырёх чемпионств подряд в АПЛ я откажусь от своих убеждений. На самом деле, я никогда, абсолютно никогда не передумаю на счёт того, во что верю. Если мы отбираем мяч высоко на половине поля соперника, я хочу атаковать быстро. Когда соперник прессингует высоко и мы справляемся с первой волной давления, я хочу атаковать быстро. Но потом… Мне нравится катать мяч. Тысячи, миллионы скучных-скучных пасов. Обожаю это».



Статистика неумолима. Гвардиола провёл в АПЛ девять сезонов, и каждый раз его команда становилась лидером по среднему владению, которое колебалось от 61% до 71%. Как раз в прошлом сезоне был самый низкий процент, но причина тому во многом травма Родри. Ключевой футболист команды, который обеспечивал владение, отыграл в прошлом чемпионате лишь 72 минуты.

Ответы на многие вопросы о перестройке в команде дал последний матч с «Манчестер Юнайтед» (3:0 в пользу «Сити»). Тут лучше всего игру опишет стоп-кадр, на котором один из самых медленных центральных защитников АПЛ Гарри Магуайр пытается догнать Эрлинга Холанда, который, не напрягаясь, убегает на дистанции в 40 метров. Это выглядело как издевательство.

Атака «Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

И здесь не стоит всё объяснять удобным счётом. Раньше «Сити», даже побеждая, оставлял за собой контроль — и либо шёл забивать ещё, либо за счёт перекатывания мяча сушил игру. Теперь же владение «Сити» во втором тайме составило 30,3%. Родри ушёл на 76-й минуте и явно не из-за травмы. Что это, если не стилистическая революция? Причём ещё до этой игры «Сити» не был лидером сезона АПЛ по владению. После этого тура — тем более. Сейчас владение мячом у команды Гвардиолы составляет 57% — обычный показатель для любого топ-клуба. Больше — у «Тоттенхэма» (57,5%), «Челси» (62,3%) и «Ливерпуля» (64,0%).

И тут всё встало на свои места. Теперь понятно, почему ключевым игроком в центре поля становится Рейндерс, привыкший играть вертикально. Отпадают вопросы и по Доннарумме, который практически не играет низом, а почти всегда выносит мяч верхом. Его точность передач в дерби составила 57%. Для сравнения: у Эдерсона средний показатель точности пасов в прошлом сезоне — 88%. Теперь в «Сити» уместнее смотрятся и дриблёры вроде Оскара Бобба и Жереми Доку. Последний так и вовсе выдал шикарный матч. И понятно, почему второй тур подряд в основе появляется Хусанов, который плохо играет в пас, но качественно обороняется. Рядом с Гвардиолой на скамейке сидит уже Пепейн Лейндерс, а не Хуан Лильо. Ну и показательно, что в конце матча «Сити» вообще перешёл на игру в пять защитников, что в целом несвойственно для Пепа.

Расстановка «Сити» Фото: Кадр из трансляции

Слова тренера на пресс-конференции, что он никогда не откажется от своих убеждений? Что ж, ирония — удобная штука, за которой можно спрятаться и не дать прямой ответ. В самый раз, когда не хочешь раскрывать перед соперниками свои карты. В конце концов, никто не говорит, что «Сити» теперь оборонительная команда и полностью отказывается от коротких передач. Тут нужно рассматривать стиль как спектр. Раньше игра в пас низом была фундаментом – теперь команда становится более гибкой.