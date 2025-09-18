Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Манчестер Сити — Наполи, Лига чемпионов, 18 сентября 2025: как изменился Сити, новая тактика Гвардиолы, состав, Доннарумма, разбор

Трансферы «Сити» казались необъяснимыми. Теперь всё изменилось
Григорий Телингатер
Превью «Манчестер Сити» — «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии
Гвардиола часто что-то выдумывал, но сейчас пошёл ещё дальше.

«Манчестер Сити» — команда, которую ещё недавно называли сильнейшей в мире, однако за последний год она сдала позиции. Сейчас это скорее просто ещё один топ-клуб. Сильный, грозный, но уже не приходит в голову первым, когда мы говорим о фаворитах Лиги чемпионов. Главный тренер Хосеп Гвардиола после продления контракта задумал большую перестройку в клубе. Казалось, это вопрос обновления состава, однако теперь стало понятно, что речь не в меньшей степени и о смене стиля. Хотя это напрямую связанные вещи.

Перестройка, по сути, началась зимой, когда пришли Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Абдукодир Хусанов и Витор Рейс. Летом добавились Тейани Рейндерс, Райан Аит-Нури, Райан Шерки, Джеймс Траффорд и Джанлуиджи Доннарумма. Многие из них явно брались в основу, что мы видим по свежим матчам. И это выглядело странно. А точно все эти игроки подходят Гвардиоле? Уже во 2-м туре АПЛ новый вратарь «Сити» Траффорд «привёз» гол в свои ворота, когда команда выходила низом из-под прессинга «Тоттенхэма».

Неудачный пас Джеймса Траффорда

Неудачный пас Джеймса Траффорда

Фото: Кадр из трансляции

Если упрощать, то игра в пас — это базовая настройка в футболе Гвардиолы. Основа, на которой держится всё. В том числе чтобы выходить из-под прессинга и за счёт этого получать пространство для атак. Только вот игра низом не сильная сторона Траффорда. Как и Доннаруммы, который пришёл в самом конце трансферного окна. Итальянец как раз и покинул «ПСЖ», потому что этого качества ему не хватало для игры у Луиса Энрике. Ещё одного, наряду с Гвардиолой, догматика в плане контроля мяча. Этот стиль бывает и крайне эффективным (куча трофеев тому подтверждение), и провальным (до сих пор страшно вспоминать сборную Испании на ЧМ-2022).

На одной из последних пресс-конференций Гвардиолу прямо спросили, планирует ли он измениться и показывать более вертикальный футбол. В ответ испанский тренер включил иронию на максимум.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
главный тренер «Манчестер Сити»

«Ну действительно. После 18 титулов я, конечно же, сменю план на игру. После четырёх чемпионств подряд в АПЛ я откажусь от своих убеждений. На самом деле, я никогда, абсолютно никогда не передумаю на счёт того, во что верю. Если мы отбираем мяч высоко на половине поля соперника, я хочу атаковать быстро. Когда соперник прессингует высоко и мы справляемся с первой волной давления, я хочу атаковать быстро. Но потом… Мне нравится катать мяч. Тысячи, миллионы скучных-скучных пасов. Обожаю это».

Статистика неумолима. Гвардиола провёл в АПЛ девять сезонов, и каждый раз его команда становилась лидером по среднему владению, которое колебалось от 61% до 71%. Как раз в прошлом сезоне был самый низкий процент, но причина тому во многом травма Родри. Ключевой футболист команды, который обеспечивал владение, отыграл в прошлом чемпионате лишь 72 минуты.

Ответы на многие вопросы о перестройке в команде дал последний матч с «Манчестер Юнайтед» (3:0 в пользу «Сити»). Тут лучше всего игру опишет стоп-кадр, на котором один из самых медленных центральных защитников АПЛ Гарри Магуайр пытается догнать Эрлинга Холанда, который, не напрягаясь, убегает на дистанции в 40 метров. Это выглядело как издевательство.

Атака «Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Атака «Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Фото: Кадр из трансляции

И здесь не стоит всё объяснять удобным счётом. Раньше «Сити», даже побеждая, оставлял за собой контроль — и либо шёл забивать ещё, либо за счёт перекатывания мяча сушил игру. Теперь же владение «Сити» во втором тайме составило 30,3%. Родри ушёл на 76-й минуте и явно не из-за травмы. Что это, если не стилистическая революция? Причём ещё до этой игры «Сити» не был лидером сезона АПЛ по владению. После этого тура — тем более. Сейчас владение мячом у команды Гвардиолы составляет 57% — обычный показатель для любого топ-клуба. Больше — у «Тоттенхэма» (57,5%), «Челси» (62,3%) и «Ливерпуля» (64,0%).

И тут всё встало на свои места. Теперь понятно, почему ключевым игроком в центре поля становится Рейндерс, привыкший играть вертикально. Отпадают вопросы и по Доннарумме, который практически не играет низом, а почти всегда выносит мяч верхом. Его точность передач в дерби составила 57%. Для сравнения: у Эдерсона средний показатель точности пасов в прошлом сезоне — 88%. Теперь в «Сити» уместнее смотрятся и дриблёры вроде Оскара Бобба и Жереми Доку. Последний так и вовсе выдал шикарный матч. И понятно, почему второй тур подряд в основе появляется Хусанов, который плохо играет в пас, но качественно обороняется. Рядом с Гвардиолой на скамейке сидит уже Пепейн Лейндерс, а не Хуан Лильо. Ну и показательно, что в конце матча «Сити» вообще перешёл на игру в пять защитников, что в целом несвойственно для Пепа.

Расстановка «Сити»

Расстановка «Сити»

Фото: Кадр из трансляции

Слова тренера на пресс-конференции, что он никогда не откажется от своих убеждений? Что ж, ирония — удобная штука, за которой можно спрятаться и не дать прямой ответ. В самый раз, когда не хочешь раскрывать перед соперниками свои карты. В конце концов, никто не говорит, что «Сити» теперь оборонительная команда и полностью отказывается от коротких передач. Тут нужно рассматривать стиль как спектр. Раньше игра в пас низом была фундаментом – теперь команда становится более гибкой.

Комментарии
