Первый гол Тюкавина и дубль Соболева. Но такие разные победы «Динамо» и «Зенита» в Кубке!

«Зенит» и московское «Динамо» выиграли на групповом этапе Фонбет Кубка России. У команды Сергея Семака теперь четыре победы в четырёх турах – петербуржцы спокойно решают задачу выхода в плей-офф с первого места. А команда Валерия Карпина поднялась на второе место в своём квартете и отстаёт на два очка от «Краснодара».

Соболев забил «Ахмату» три! Но форвард «Зенита» остался без хет-трика

Основа «Зенита» поменялась на 100% по сравнению с матчем прошедшего тура РПЛ с «Балтикой». А вот Станислав Черчесов оставил в стартовом составе «Ахмата» троих. Наибольший интерес вызывала фигура 18-летнего таланта сине-бело-голубых Шилова. Хотелось посмотреть на скоростного вингера на его привычной позиции на правом краю – на пространстве, со смещениями в центр под удар с сильной левой ноги. Но штаб «Зенита» поставил Вадима слева, при этом Шилов постоянно оставлял свой фланг Веге и смещался в центр, где должен был работать между линий при дефиците пространства.

Уже на 3-й минуте «Зенит» создал голевой момент, когда Шилов завязал комбинацию тонким пасом из центра, а завершавший атаку Луис Энрике бил головой и чуть-чуть промахнулся. В середине первого тайма передача Шилова на Вегу едва не стала предголевой, когда уже Ерохин стрелял со «второго этажа». «Ахмат» спасся благодаря сейву Ульянова. В целом «Зенит» играл с преимуществом, но команда Черчесова провела несколько опасных контрвыпадов.

Потом в центре внимания был Соболев. Центрфорвард забил до перерыва два гола, однако засчитали только один. В первом случае Александр точно пробил головой, опередив Тодоровича, после подачи Горшкова со штрафного. Судья Шафеев, изучив повтор, определил, что находившийся в офсайде Михайлов помешал защитнику «Ахмата». А вот на 43-й минуте Соболева не остановили ни свои, ни чужие. «Зенит» продолжал доминировать в воздухе в штрафной «Ахмата». Горшков хорошо исполнил угловой, Ерохин снова нанёс удар головой, а Соболев ловко обработал грудью отскочивший мяч и следующим касанием отправил его в сетку.

Соболев был заряжен в матче с «Ахматом» не меньше Шилова. Александр, судя по этой игре, не смирился с тем, что не попадает в основу «Зенита» в РПЛ, и упорно борется за свои шансы в Кубке России. Во втором тайме центрфорвард оформил дубль: Шилов пасом из центра на правый фланг отыскал Горшкова, тот снова хорошо подал, а Соболев продавил Уциева и ударом головой послал мяч в сетку при помощи рикошета от штанги.

Казалось, Соболев сделал результат для «Зенита», но как только его и Шилова заменили, хозяева пропустили. «Ахмат» вернулся в игру после гола с углового. Ерохин неудачно выбил мяч через центр, мощный Гандри зацепился за него в борьбе с двумя соперниками и оставил голкипера Латышонка без «сухаря».

Команда Черчесова стремилась отыграться до последнего, а в компенсированное время случился, вероятно, самый курьёзный момент Кубка России. Судья удалил Гандри за «фол последней надежды». Защитник «Ахмата», уходя с поля, бросил свою футболку болельщику. Однако затем в дело вмешался VAR – Шафеева отправили к монитору. Судья поменял красную карточку на жёлтую, а вернувшийся из подтрибунного помещения Гандри стал… просить футболку обратно! Тунисцу не в чем было играть. К счастью для Надера, болельщик вернул ему форму. Впрочем, уже через минуту рефери завершил матч – «Зенит» удержал победу над «Ахматом».

Московское «Динамо» вынесло «Сочи» за тайм. А потом забил Тюкавин!

В матче «Сочи» с московским «Динамо» в стартовом составе бело-голубых впервые после травмы вышел Тюкавин. За сочинцев дебютировал голкипер Ломаев. Валерий Карпин и Игорь Осинькин тоже сделали большое количество изменений в основе, но тренер сборной России, что интересно, сохранил в центре поля трио хавбеков национальной команды Глебов – Фомин – Миранчук.

Игра с самого начала проходила с большим преимуществом «Динамо», и первый гол не заставил себя ждать. Миранчук подал со штрафного, а Маухуб выиграл воздух и точно пробил головой в дальний нижний угол. Вскоре после этого марокканец мог и дубль оформить: Тюкавин проникающим пасом вывел его один на один, но Ломаев спас «Сочи».

Если в том моменте вратарь сочинцев стал героем эпизода, то второй гол «Динамо» в середине первого тайма отчасти на его совести. Бело-голубые развернули атаку с правого фланга в центр, Фомин забросил мяч в штрафную на Скопинцева, а Ломаев стал гадать, что дальше сделает динамовец. Иван ждал передачу, пошёл на перехват – открыл ближний угол. Туда и ударил левый защитник московской команды.

Более того, ещё до перерыва команда Карпина довела счёт до крупного. Третий гол «Динамо» забило после углового с правого фланга. Скопинцев здорово закрутил мяч на дальнюю штангу, где Мухин упустил Маричаля. Уругваец и пробить смог, и добить в сетку мяч, отраженный Ломаевым.

Во втором тайме «Динамо» продолжало расправляться с «Сочи», словно на тренировке. И Тюкавин забил свой первый гол в новом сезоне! Бело-голубые забрали подбор после выноса Ломаева и вернули мяч к штрафной «Сочи». Осипов не сумел выбить его, поэтому нападающий оказался в убойной позиции перед воротами. Константин зарядил под перекладину, после чего отправился на скамейку – сегодня Карпин дал Тюкавину час.

Константин Тюкавин Фото: ФК «Динамо»

Только тогда безнадёжный в этот вечер «Сочи» отметился своим единственным ударом за матч. Его нанёс Сааведра, который чуть ранее едва не получил серьёзную травму в единоборстве Макаровым. Денис жёстко встретил чилийца – попал ему плечом по голове. Начо оказался в нокдауне, его долго приводили в чувство врачи. Выглядело случившееся страшновато, а динамовец получил жёлтую карточку.

Разгромное поражение показало Осинькину, что готовность многих футболистов «Сочи», особенно запасных, сейчас на низком уровне. Работы у нового тренера очень много. Карпин же сегодня будет доволен игроками «Динамо».