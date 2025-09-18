Кейн снова закошмарил «Челси», но теперь за «Баварию»! Его статистика поражает

Кейн, Олисе и Джексон уехали из Лондона — и Лондон приехал к ним. Третий, правда, остался в запасе. «Бавария» принимала «Челси» в 1-м туре общего этапа ЛЧ. Статусный матч оправдал ожидания — голов было много! А зарешал тот, кто и должен был.

Игра началась на встречных курсах. Команды обменивались уколами и к 12-й минуте общими усилиями собрали пять ударов в сторону ворот: три у «Баварии» и два — у «Челси». Мюнхенцы действовали острее, старались контролировать ситуацию и быстро забили. На 20-й минуте оборона гостей разобрала всех в штрафной при стандарте. Но при этом дала свободу Олисе на правом фланге, что стало огромной ошибкой. Майкл раскачал Педро и прострелил, а Чалоба случайно устроил результативную срезку коленом.

Ну и куда же без Кейна. «Похоже, фанаты «Челси» не особо меня любят», — рассуждал Гарри перед встречей. Нападающий лишь усилил эти чувства, на 26-й минуте заработав пенальти за фол Кайседо. И сам же его реализовал.

Дальше — больше, потому что инстинкт убийцы у «Баварии» прокачан до предела. И иногда он может стать губительным. Мюнхенцы включили прессинг на чужой половине, завладели мячом и полетели вколачивать третий. Олисе пытался на дриблинге зайти в штрафную и уткнулся в Джеймса. Кайседо развил быструю контратаку, Палмер убежал со своей половины, обыгрался с Гюсто и поразил дальний верхний угол. 2:1 за полчаса игры! Ну не мощь ли?

Коул Палмер Фото: Chelsea FC via Getty Images

До перерыва, правда, счёт больше не менялся. Просто Лаймер и Олисе выстрелили рядом со штангой, а удар Кейна с ходу заблокировал Адарабиойо. У «Челси» совсем перестал держаться в ногах мяч — процент владения к концу первого тайма упал до 33. А как вам точность передач Энцо в 71%?

Лондонцы терпели под серьёзным натиском. На старте второй половины Кейн и Диас должны были увеличить разницу. Однако оба из убойной позиции бесхитростно пробили в Санчеса. А чуть позже испанец совершил реальное геройство, когда потащил удар Олисе метров с девяти. Совершенно никто не мешал французу замыкать прострел Кейна от края поля.

На 63-й же минуте «Бавария» наглядно показала, чем прекрасен контрпрессинг. Гнабри накрыл Гюсто, и тому пришлось небрежно пасовать назад. Получилось прямо на Кейна, который с благодарностью принял подарок и аккуратно из-под Адарабиойо оформил дубль.

Гарри Кейн Фото: Adam Pretty/Getty Images

У Гарри 23 матча с «Челси» и уже 10+2. А в шести играх нынешнего сезона у него уже 10+3. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да? Бьёт он обычно не издалека, как и положено нападающему. Но очень редко промахивается. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да? В старой FIFA такая фраза от Юрия Розанова в отношении Кейна повторялась бы неизменно.

«Челси» пытался отыграться, но опасных моментов после гола Палмера не создавал ну очень долго. Возможно, для этого пригодился бы Джексон. Однако он в «Баварии». Просидел всё основное время на лавке и вышел только в добавленное.

На 89-й минуте интрига вернулась будто из ниоткуда! Эстевао изумительной проникающей передачей на Палмера мимо четверых (!) соперников распорол всю мюнхенскую оборону! Гений? Гений. Коул забил, да только, как выяснилось, чуть-чуть забрался в офсайд. VAR не допустил огненной концовки.

Дальше «Челси» бодаться с «Бенфикой», куда только зашёл Жозе Моуринью. Просто тоже не будет. «Бавария» же пройдёт испытание «Пафосом».