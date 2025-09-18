Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Ливерпуль — Атлетико — 3:2, обзор матча Лиги чемпионов, голы: Робертсон, Салах, ван Дейк, статистика, 17 сентября 2025

Как «Ливерпуль» это делает?! «Атлетико» сотворил чудо, но потом ван Дейк пришёл на угловой
Григорий Телингатер
Отчёт «Ливерпуль» — «Атлетико» — 3:2
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Слота словно играет в футбол с кодами. Даже Симеоне не выдержал и удалился.

В этом сезоне «Ливерпуль» в каждом из четырёх туров АПЛ не забивал в первые 30 минут. На этот раз всё вышло сильно иначе. Едва команды вышли на поле, как «Ливерпуль» отличился дважды. Гол на четвёртой минуте получился во многом случайным — Салах явно бил по воротам, но мяч задел Робертсона и зашёл в другую часть ворот.

Египтянин в начале сезоне смотрелся далеко не так ярко, как в прошлом, однако в этом матче выглядел отлично. И дело не в случайном ассисте, а в том, как Салах играл дальше. Практически в следующей же атаке он выдал классный проход в штрафную, обыгрался в стеночку с Гравенберхом и расстрелял ворота. Да и в дальнейшем выглядел одним из самых опасных футболистов в составе хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

Интересно было взглянуть и на Исака. Самый дорогой футболист в истории АПЛ наконец дебютировал за «Ливерпуль» — и сразу в основе. Сначала он был не особо заметен, но в конце тайма пару раз пробил по воротам, а ещё вывел Вирца на ударную позицию в центре штрафной. Немец решил не завершать самостоятельно, а скатил под удар своему бывшему партнёру по «Байеру», однако Фримпонг неуклюже ковырнул мяч.

Можно обратить внимание, что до сих пор не было ни слова про атаки «Атлетико». Они проходили, но не в таком количестве и не такие опасные. Казалось, у англичан (хотя как раз англичан в составе «Ливерпуля» и не было) не возникнет проблем в этой встрече. Однако под самый конец тайма гостям удалась быстрая атака, которая завершилась голом Льоренте — тот проткнул мяч между ног Конате.

«Ливерпуль» — «Атлетико»

Фото: PA Images via Getty Images

Во втором тайме «Ливерпуль» не стал сбавлять давление на соперника. Гравенберх и Собослаи круто смотрелись в центре поля — причём и с мячом, и без. В результате хозяева провели ещё целую серию атак. На 65-й минуте у них получился вообще убойный момент — выход «три в одного». Салах обязан был забивать снова, но попал в штангу.

И, как это часто бывает, нереализованные моменты быстро аукнулись. На 81-й минуте рикошет помог уже «Атлетико». Льоренте пробил с лёта, и мяч, задев ногу Мак Аллистера, зашёл в ворота — 2:2.

Что в такой ситуации сделал «Ливерпуль»? Правильно, в пятой игре подряд вырвал победу в самом конце встречи. На этот раз ван Дейк забил победный мяч головой после навеса с углового. Как это делает команда Слота — загадка. Будем считать, что это получился подарок главному тренеру на день рождения. А вот Симеоне не выдержал и получил красную карточку за свои эмоции. Можно понять аргентинца, потому что «Ливерпуль» уже словно с чит-кодами играет в футбол.

