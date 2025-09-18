У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!

Первый игровой день Лиги чемпионов — 2025/2026 подарил крутой камбэк «Карабаха», сенсацию «Юниона» и шикарный футбол от топ-команд. Но мы только разгоняемся: на второй день случилось не меньше сочных сюжетов. Рассказываем обо всём.

«Будё-Глимт» Хайкина отыгрался с 0:2

«Славия» бо́льшую часть встречи конкретно наседала на ворота норвежцев — Хайкин еле сдерживал давление и накопил восемь сейвов. Однако такие геройства ни к чему, если барахлит атака: «Будё» отчаянно пытался ужалить соперника вертикальными выпадами. Когда проходило — получались убедительные моменты, но «Славия» зачастую вынуждала норвежцев уходить в позиционку. При таком сценарии с трудом удавалось даже перейти центр поля.

2:0 к 74-й минуте звучало как приговор — и всё же гости в двух быстрых атаках сравняли счёт. На 78-й вратарь «Славии» неудачно отбил мяч — прямо в ноги Басси, расстрелявшего чужие ворота. А финальный гол на 90-й может претендовать на звание лучшего в туре: вратарь вновь отразил опаснейший удар, а вторую попытку взял Сондре Брунстад, положивший с лёта под перекладину.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Пафос» провёл почти весь матч в меньшинстве и выжил

«Пафос» мощно дебютировал в Лиге чемпионов: уже на 26-й минуте защитник Бруно заработал вторую жёлтую и удалился. Всего лишь за половину первого тайма он дважды умудрился сбрить соперников ударами по ногам — так продолжаться уже не могло. Потому все хайлайты встречи связаны с геройствами вратаря Михаила Неофитоса. Проверить его удалось тремя ударами в створ. Интереснее всего, что под конец матча обескровленный «Пафос» всё равно напирал на чужие ворота и физически выглядел внушительно. Так что продолжаем следить за дебютантами.

Кейн приземлил «Челси»

Топовый матч с точки зрения предварительной интриги. «Челси» наконец нашёл свет в конце туннеля при Мареске, а мюнхенцы при Компани в прошлом сезоне недостаточно себя проявили в еврокубках. Однако «Бавария» есть «Бавария» — даже такой мастеровитый «Челси» затрясся при виде красного цвета: сначала Чалоба отметился автоголом, а следом Кейн забил с 11 метров. Лондонцы отличились, только поймав «Баварию» на голевом похмелье: те прослушали стартовый свисток и позволили Палмеру забить в контратаке.

В целом шансов у «Челси» всё равно было мало. Мяч по-прежнему держался в ногах хозяев, а Нойер наблюдал за топ-футболом без напряжения. Если кому-то оказалось мало и этого, Гарри Кейн развеял сомнения дублем, подловив соперника на неряшливом выходе из обороны. Однако матч слегка не дотянул до 10 баллов: не хватило гола великого Николаса Джексона в ворота «Челси».

Слот-тайм против Симеоне-тайм

В каком бы состоянии ни находился «Атлетико» — а нынешняя форма мадридцев пока удручает, — они всегда убийственны во встречах с топ-командами. Особенно если эта команда — «Ливерпуль». Особенно если она ведёт 2:0. Мерсисайдские ветераны явно забыли матч в 2020-м на «Энфилде». Салах и Робертсон организовали два мяча уже к шестой минуте и продолжали напрягать Облака: набили аж 16 ударов по чужим воротам и почти выпросили пенальти у судьи.

«Атлетико» будто и не заметил, что счёт 0:2, и продолжил выжидать момент — и выловил аж два! В конце первого тайма Льоренте результативно завершил пас Симеоне-младшего, а на 81-й поймал мяч в полёте и сравнял. Но не забываем про Слот-тайм: в компенсированное время ван Дейк поздравил тренера с днём рождения, вернув преимущество после углового. Разъярённый Симеоне помчал разбираться с английским фанатом на трибуне и схлопотал удаление — кризис у «матрасников» продолжается.

«Интер» забил амстердамцам два одинаковых мяча

Тен Хагу уже несколько лет плохо без «Аякса», а клубу – ещё хуже: вообще без шансов проиграли «Интеру» на домашнем стадионе. Причём пропустили практически идентичные голы: оба раза Тюрам пробил амстердамцев после угловой подачи. Чалханоглу и Маркус разучили комбинацию Ctrl+C-Ctrl+V. У «Аякса» вспоминаются лишь два серьёзных момента: Годтс не реализовал выход один на один, а в концовке Дольберг не попал в полупустые ворота.

«Аталанта» посмотрела на топ-футбол с первого ряда

«Аталанта» Юрича — пока один из главных вопросов евросезона. Новый тренер продолжает путь Гасперини, однако этого мало — нужно давать и качество идентичного уровня. А этого пока нет: бергамаски пропустили уже на третьей минуте и никак не сопротивлялись. Хвича спокойно смещался в центр и бил, Муса бесцеремонно фолил в штрафной (только пафосный Баркола запорол удар), а весь состав «Аталанты» просто наблюдал за чужими позиционками с попкорном в руках — так родился гол Мендеша. Точку поставил Рамуш, эстетично перекинувший Карнезекки.

