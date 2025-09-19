14 лучших игроков старта Первой лиги сезона-2025/2026. Есть даже 17-летний уникум!

Балканские легионеры из «Факела» и «Урала», стена из «Ротора» и мощнейшая «девятка» «Арсенала» – собрали всех героев в одном месте.

Сезон Лиги PARI набирает ход – сыграно 10 туров, а это уже отметка, после которой можно и нужно делать первые выводы. И определять главных героев. Ниже – как раз о них.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Илья Сафронов, «Ротор»

Статистика: 5+1 в 10 матчах, 536 минут

Илья Сафронов Фото: ФК «Ротор»

Команда Дениса Бояринцева врывается в борьбу за выход в РПЛ – у «Ротора» четыре победы в пяти последних матчах. Сафронов неожиданно оказался в списках лучших снайперов лиги – забил «Волге», «Уфе», «Торпедо», «Чайке» и «КАМАЗу». Главное качество 27-летнего игрока – универсальность. На стартовом отрезке появлялся на четырёх позициях: центрфорварда, правого вингера, левого вингера, атакующего полузащитника («десятки»).

Амур Калмыков, «Арсенал» Тула

Статистика: 7 голов в 10 матчах, 763 минуты

Амур Калмыков Фото: ФК «Арсенал» Тула

Калмыков – лидер бомбардирской гонки и главная ударная сила тульского «Арсенала». Уже забил больше, чем за весь прошлый сезон – тогда было четыре мяча. Второй после Мартина Секулича по сумме ожидаемых голевых передач и ожидаемых голов без учёта пенальти – 5,02. Изматывает защитников рывками и борьбой (рост 191 см позволяет), постоянно находится в нужном месте. Настоящий икс-фактор, способный влиять на результат.

Эдарлин Рейес, «Арсенал» Тула

Статистика: 1+5 в 10 матчах, 838 минут

Эдарлин Рейес Фото: ФК «Арсенал» Тула

Гениальная находка тульского клуба. Первые полгода в России ушли на адаптацию, но теперь доминиканский вингер просто разрывает. Без передач Рейеса показатели Калмыкова не были бы столь впечатляющими. Левый фланг атаки «Арсенала» – головная боль для всех соперников. Рейес миксует высокую скорость и отличную технику с постоянным желанием обострять. Резиуану Мирзову надо будет постараться, чтобы вытеснить такого конкурента из стартового состава.

Денис Жилмостных, «Спартак» Кострома

Статистика: 4 гола в 10 матчах, 840 минут

Денис Жилмостных Фото: ФК «Спартак» Кострома

Да, лучший бомбардир костромского «Спартака» – номинальный центрдеф. Правда, сейчас Жилмостных играет на правом краю обороны (Геннадий Киселёв выбыл на старте сезона). Работает не только в защите (109 выигранных единоборств – девятый в лиге), но и впереди. Постоянно подключается к атакам и забивает шедевральные мячи. Возможно, вы видели удивительный гол Жилмостных в ворота «Родины».

А как вам этот удар «ножницами» в матче с «Ротором»?

Суммарно у Жилмостных уже 11 голов за последние полтора года. Невероятная результативность.

Летом были слухи о переходе Дениса в махачкалинское «Динамо», которое искало замену Валентину Пальцеву, рекрутированному «Краснодаром». С учётом удивительного старта «Спартака» (второе место в Первой лиге на данный момент) – интерес к защитнику будет явно высоким.

Рамазан Гаджимурадов, «Челябинск»

Статистика: 3+3 в 10 матчах, 827 минут

Гаджимурадов перешёл в «Челябинск» из «СКА-Хабаровск» и сразу стал одним из лидеров новичка лиги. Лучший по количеству успешных обводок в чемпионате (34) и четвёртый по сумме ожидаемых голов (без учёта пенальти) и ожидаемых голевых передач. Роман Пилипчук делает особый упор на стандарты – команда часто забивает после радиоуправляемых подач Гаджимурадова.

Давид Караев, «КАМАЗ»

Статистика: 5+1 в 10 матчах, 729 минут

Лидер великого «КАМАЗа» Ильдара Ахметзянова. Караев вернулся в Набережные Челны в 2024-м после выступлений за «Аланию», «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» и снова расцвёл в знакомой и комфортной обстановке. Главная фишка Караева – игра без мяча. Создаёт зоны для партнёров, эффективен в подыгрыше. Например, именно его рывок отвлёк защиту «Челябинска» в 3-м туре (2:1), когда Давид Хубаев открыл счёт.

И таких моментов много. Один из умнейших форвардов лиги. Не зря в своё время попал на просмотр в ЦСКА.

Никита Чагров, «Ротор»

Статистика: 5 пропущенных голов, 6 из 10 матчей – «сухие», 900 минут

Никита Чагров Фото: ФК «Ротор»

Третий вратарь лиги по количеству сейвов наряду с Егором Шамовым из «Енисея» (30) – оба уступают только Семёну Фадееву из «Чайки» (34) и Александру Беленову из «Уфы» (39). Но вот по доле спасений Чагров выше – 86% отражённых ударов. «Ротор» часто допускает убойные моменты у своих ворот, однако 30-летний голкипер выручает даже в безнадёжных ситуациях. Достаточно просто посмотреть обзор матча с «Торпедо» (3:0), где Чагров выдержал настоящий расстрел.

В своё время Чагрова часто критиковали волгоградские болельщики, но со временем вратарь набрал форму – сейчас он уверенно держит место в старте, хотя среди конкурентов есть сильный Владимир Сугробов.

Руслан Апеков, «КАМАЗ»

Статистика: 6 голов в 10 матчах, 818 минут

Руслан Апеков Фото: ФК «КАМАЗ»

Апеков – один из символов сенсационного старта «КАМАЗа». В условиях кадрового дефицита футболисты Ахметзянова раскрываются по-новому. Апеков никогда не забивал так много – даже в молодёжке «Краснодара». А ведь позади всего 10 туров. Также Руслан стабильно зарабатывает стандарты для команды – вингер «КАМАЗа» шестой в лиге по количеству заработанных фолов (21).

Вильфрид Эза, «Челябинск»

Статистика: 3 гола в 10 матчах, 699 минут

Вильфрид Эза Фото: ФК «Челябинск»

Чудеса селекции от «Челябинска». Ивуариец спокойно бегал во втором австрийском дивизионе, забивая за «Рид». А потом поехал в самый суровый город России. И стал главным магнитом для передач из глубины. Эза чувствует тайминг ускорений – за ним не всегда успевают защитники. Про стандарты «Челябинска» вы уже знаете, а вот Вильфрид сильно помогает при не менее эффективных контратаках.

Равиль Нетфуллин, «Факел»

Статистика: 1+1 в 10 матчах, 900 минут

Капитан «Факела» всё так же стабилен. Один из сильнейших центральных полузащитников лиги, который уже много лет подряд показывает свой класс на этом уровне. Работа Нетфуллина зачастую незаметна. Но именно он балансирует центр поля – успешен как в обороне, так и в созидании. В условиях прагматичного футбола Игоря Шалимова (да, именно так) – идеальный исполнитель.

Магомедхабиб Абдусаламов, «Родина»

Статистика: 4+2 в 6 матчах, 284 минуты

Магомедхабиб Абдусаламов Фото: ФК «Родина»

Воспитанник «Родины» мало играл в первых турах из-за мышечной травмы, но потом вернулся и помог команде выйти на победную серию (правда, перед игрой с «Факелом» снова получил повреждение). Неуступчив в борьбе, смело идёт в дриблинг, бьёт с обеих ног. Организовал эффективную связку с Артёмом Максименко – местным Ибрагимовичем, на счету которого уже 4+1 по системе «гол+пас». Они отлично дополняют друг друга и постоянно генерируют опасные моменты.

Мартин Секулич, «Урал»

Статистика: 4+1 в 10 матчах, 656 минут

Мартин Секулич Фото: ФК «Урал»

Возможно, самая технически оснащённая «девятка» Первой лиги. Физическая мощь, игра головой, удары с обеих ног. В прошлом сезоне хорват забил 16 голов с учётом стыковых матчей. Благодаря Секуличу «Урал» Мирослава Ромащенко довольно вариативен в атаке – Мартин хорош как в игре низом, так и при бомбардировке чужой штрафной навесами.

Максим Воронов, «Урал»

Статистика: 4 гола в 7 матчах, 222 минуты

Максим Воронов Фото: ФК «Урал»

17-летний вундеркинд из «Урала» (сам Воронов родился в Тюмени) громко выстрелил ещё в прошлом сезоне. Оформил 1+2 по системе «гол+пас» в первых пяти матчах на взрослом уровне. Потом выпал из состава из-за травм, однако весной вернулся и забил в трёх заключительных турах подряд.

В 10-м туре Воронов догнал Секулича в списке лучших бомбардиров «Урала» в сезоне-2025/2026 – оформил дубль в ворота «Уфы» (3:2). При этом на забитый мяч Максиму требуется в среднем 55,5 минуты. Для своего возраста он крайне хладнокровен в чужой штрафной.

Белайди Пуси, «Факел»

Статистика: 4+1 10 матчах, 847 минут

Белайди Пуси Фото: ФК «Факел»

«Факел» накопил сразу шесть побед со счётом 1:0 – Пуси часто забивал решающие голы. На счету албанца победные мячи в ворота «Спартака», «Черноморца» и «Нефтехимика». Три гола стоимостью в шесть очков! Ну и в матче с «КАМАЗом» (2:1) в 4-м туре Белайди оформил 1+1. Ещё три очка для команды.

В схеме Шалимова в паре с Пуси играет Мераби Уридия, и Белайди обычно отрабатывает в прессинге и цепляется за подборы. Пуси – лучший игрок чемпионата по количеству выигранных единоборств на чужой половине поля (78) наряду с Альбеком Гонгапшевым из «Шинника». Классный трансфер «Факела», который ведёт борьбу за возвращение в РПЛ.