Чьи воспитанники сейчас круче — «Краснодара» или «Зенита»? Эти составы вас удивят

Кажется, фаворит в матче таких сборных был бы очевиден. А вы что думаете?

В центральном матче 9-го тура Мир РПЛ встретятся два последних чемпиона России – «Краснодар» и «Зенит». Сегодня составы этих команд заполнены легионерами. Как правило, Мурад Мусаев и Сергей Семак выпускают на поле и включают в заявку на игру максимально возможное количество иностранцев. А ведь своё первое чемпионство в 1984 году «Зенит» завоевал командой, почти полностью состоявшей из собственных воспитанников! Да и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий когда-то мечтал об 11 выпускниках созданной им академии на поле…

Давайте представим, что «Краснодар» и «Зенит» сыграли бы в предстоящем матче только своими воспитанниками. Какими были бы составы и кто победил бы? Ищем ответ в этом материале.

Но сначала важное уточнение: по правилам УЕФА футболист считается воспитанником клуба, если он был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трёх сезонов в возрасте от 15 до 21 года.

«Краснодар»: топовые вратари и крутая полузащита

Вратари

В краснодарской школе штампуют классных вратарей на зависть всем. Даже в «Зените» сейчас за место основного голкипера борются два воспитанника академии Галицкого – Денис Адамов и Евгений Латышонок. Но в команде талантов «Краснодара» они, скорее всего, были бы только третьим-четвёртым номерами. Потому что за первую пару перчаток рубились бы вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов с героем «золотого» сезона «быков» Станиславом Агкацевым. А ведь есть ещё Никита Кокарев – открытие прошлого чемпионата, который ушёл летом из приказавших долго жить «Химок» в «Крылья Советов».

Защитники

В линии обороны не такие громкие имена, но тоже соответствующие уровню Премьер-Лиги. Правый защитник – Сергей Волков, принадлежащий «Зениту» и выступающий на правах аренды за «Сочи». В центре – другой экс-игрок сборной России Сергей Бородин из московского «Торпедо» и Алексей Татаев из «Оренбурга». На левый фланг подходящую кандидатуру найти потруднее, однако можно было бы сдвинуть сюда штатного центрбека Георгия Арутюняна. Благо небольшой опыт выступлений на фланге у 21-летнего игрока венгерской «Академии Пушкаша» и сборной Армении есть.

За место в основе поборолись бы ещё нынешний центральный защитник «Краснодара» Виталий Стежко и Вячеслав Литвинов из «Сочи». Были бы в обойме крепкие фланговые игроки – Лео Гогличидзе («Родина»), Василий Черов («Факел»), Данила Ведерников («Оренбург») и Даниил Корнюшин («Шинник»).

Эдуард Сперцян и Александр Черников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитники

У команды воспитанников «Краснодара» была бы очень мощная линии полузащиты, а её ключевыми фигурами стали бы сегодняшние звёзды «быков» – Эдуард Сперцян и Александр Черников. Третий центрхав в схеме 4-3-3 – Даниил Фомин из московского «Динамо». Впечатляет, не правда ли?

Дополнили бы обойму полузащитников Даниил Уткин из «Балтики» и Вячеслав Якимов из «Факела», а также Илья Жигулёв из «Черноморца» – участник первого набора в академию Галицкого. К слову, в эту компанию мог бы добавиться и Даниил Шанталий, если бы не разошёлся с клубом в 16-летнем возрасте. Хавбеку, не проходившему в состав, предложили поискать себе другую команду, и он отправился в «Ростов».

Нападающие

Сегодняшняя пара нападающих «Локомотива» Николай Комличенко и Дмитрий Воробьёв – тоже краснодарские. Чтобы оба попали в состав, одного потребовалось бы сдвинуть ближе к левому флангу. А на правом краю сыграл бы Магомед-Шапи Сулейманов из клуба МЛС «Спортинг Канзас-Сити».

Вообще, атака «Краснодара» тоже не страдала бы от недостатка конкуренции. Для обоймы есть ещё Иван Игнатьев из «Оренбурга», Ираклий Манелов из «Балтики» и, конечно же, Александр Кокшаров. Пусть даже сейчас у форварда «Краснодара» конфликт с руководством родного клуба. К сожалению, он не первый в такой ситуации.

ВОСПИТАННИКИ «КРАСНОДАРА»

«Зенит»: сильные фланги, но проблемы с атакой

Вратари

У сине-бело-голубых тоже была бы нешуточная конкуренция во вратарской линии, правда, уровнем пониже. Наиболее заметные фигуры – Александр Васютин («Акрон»), Даниил Одоевский («Ростов») и нестареющий Михаил Кержаков, который всё никак не закончит в «Зените». Если бы не травма, то в список добавился бы Богдан Москвичёв, выдавший хороший прошлый сезон в «Оренбурге».

Защитники

Линии обороны «Зенита» была бы достаточно сильной для РПЛ. На правом фланге – Сергей Петров, который уже давно ассоциируется с «Краснодаром». На левом – игрок сборной России Илья Вахания из «Ростова». Центр закрыли бы его одноклубник Дмитрий Чистяков и принадлежащий итальянскому «Торино» защитник грузинской сборной Саба Сазонов.

Конкурентами этого квартета стали бы Данила Прохин («Ростов»), Даниил Хотулёв («Оренбург»), Никита Каккоев («Пари НН») и залечивающий травму Александр Сандрачук («Динамо» Мх). А самая любопытная фигура в списке – защитник «Оренбурга» Артём Касимов. Он провёл по несколько лет и в академии «Краснодара», и в «Зените». Но по указанным критериям больше подходит для петербургской команды.

Илья Вахания и Дмитрий Чистяков Фото: «Чемпионат»

Полузащитники

В центре поля у команды воспитанников «Зенита» рулили бы Данила Козлов из «Краснодара» и Далер Кузяев, которому пора определиться с новым клубом после ухода из «Гавра». На роль опорника претендовали бы нынешние игроки «Сочи» Дмитрий Васильев и Кирилл Кравцов либо вернувшийся в летнее окно в Санкт-Петербург из Оренбурга Ярослав Михайлов. Есть и ещё один подзабытый легионер – Евгений Башкиров, который выступает в Финляндии.

На флангах дали бы огня разрывающие на старте нового сезона Данил Круговой (ЦСКА) и Владислав Саусь («Балтика»). Правда, последний появился в «Зените» только в 17 лет, не пройдя академию, но норму в три года выступлений за клуб выполнил в молодёжке. Если кому-то не нравится такой подход, то можно предложить в качестве альтернативы сына легенды сине-бело-голубых Сергея Дмитриева – вингера «Спартака» Игоря Дмитриева. Он с пяти до 12 лет был в зенитовской академии, а потом тренировался в других школах Санкт-Петербурга. Формально – не воспитанник, однако всем нужным навыкам обучили в «Зените».

Чуть меньше трёх лет в системе «Зенита» провели и поэтому, видимо, не попали бы в команду Алексей Сутормин («Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов») и Даниил Лесовой («Пари НН»).

Возможно, уже скоро главной звездой в этом списке станет 17-летний Вадим Шилов, который побил разные рекорды на юношеском уровне в России, а теперь громко стучится в двери основы петербургской команды.

Нападающие

А вот с атакой у «Зенита» всё было бы совсем печально. Поразительно, что петербургская академия, воспитавшая в своё время таких классных нападающих, как Олег Саленко, Дмитрий Радченко или Дмитриев-старший, перестала готовить форвардов высокого уровня. Наверное, последний реальный талант, который приходит на память – экс-игрок молодёжной сборной России Рамиль Шейдаев. Но он поспешил с уходом из «Зенита», предпочёл выступать за национальную команду Азербайджана и как-то потерялся. В прошлом сезоне Шейдаев играл за «Нефтчи», затем всё лето оставался без клуба и только после закрытия окна перешел в «Карабах».

В этих обстоятельствах фактически безальтернативный вариант – Евгений Марков. Опытный 31-летний форвард, у которого 159 матчей в РПЛ и 34 гола. Однако сейчас он в Первой лиге, помогает «Уралу» бороться за возвращение в элиту.

ВОСПИТАННИКИ «ЗЕНИТА»

Кто победил бы в матче воспитанников «Краснодара» и «Зенита»? Кажется, ответ очевиден. Но предлагаем вам проголосовать в нашем вопросе.