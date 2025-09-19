«Спартак» всегда был для меня №1 в России». Топ-клубы РПЛ уже интересуются тренером Риерой

Этим летом фамилия Риеры часто мелькала в российских СМИ. Интерес к успешному тренеру «Целе» приписывали «Спартаку» и ЦСКА. Даже российский босс словенского клуба эту информацию «Чемпионату» подтверждал. Отчего же Альберт до сих пор не в МИР РПЛ? В большом эксклюзивном интервью нашему изданию сам Риера всё подробно разъяснил.

«Без еврокубков я не вижу себя в российском клубе»

— Главная тема, связанная с вами в последнее время, это московский «Спартак». Были контакты?

— Мне не нравится говорить про клубы, в которых я сейчас не работаю. Могу точно сказать: не знаю когда, но ещё поработаю в России. Для меня это вторая страна! Большой и главный минус — неучастие России в еврокубках. Такова реальность. Я хочу играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в России сейчас можно выиграть только чемпионат. Я хочу быть максимально мотивирован.

— Так вы общались со «Спартаком»?

— Да, это правда, что мы говорили со «Спартаком», но не сейчас. Сейчас не самый подходящий момент для этого. Я рад работать в словенском «Целе». Чувствую, что меня тут уважают и слушают. Мы попробуем выдать в Словении максимум.

— Значит, вы не отрицаете интерес со стороны «Спартака»?

— У меня должны быть большой аппетит и мотивация, чтобы работать в России. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон точно проведу в «Целе». Я хотел остаться и понять, каково работать в клубе два года, потому что менял команду каждый сезон. Этот сезон мы начали очень хорошо, поэтому хочу закончить его в Словении, а потом посмотрим.

Альберт Риера Фото: ФК «Целе»

— Правильно понимаю, что следующим летом у вас заканчивается контракт?

— Да. Я счастлив в Словении и ещё летом сказал, что никуда не уеду из «Целе». Это правда, что мной летом интересовались другие клубы, но я сказал, что не хочу уходить. Мы потеряли шесть важных футболистов, однако привезли других игроков, которые помогли, и мы всё равно хорошо начали сезон. Сейчас выступаем в Лиге конференций и идём на первом месте в чемпионате Словении. Я очень рад здесь работать. Сейчас не момент, чтобы что-то менять.

— Действительно летом вы отказали ЦСКА, сказав, что в России пойдёте только в «Спартак»?

— Знаю, что в России писали, что я сказал нет ЦСКА из-за «Спартака». Я не хочу работать ни в «Динамо», ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве». Я уважаю все команды, но это правда, что «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России. Я чувствую к нему больше привязанности. Почему? В первую очередь из-за красного цвета, потому что я начинал в «Мальорке» и играл в «Ливерпуле» с «Галатасараем». Это мой цвет. Я хорошо знаю историю «Спартака» и чувствую, что могу отдать себя максимально этому клубу. Плюс мой лучший друг в России Егор Титов является легендой «Спартака». Поэтому «Спартак» всегда был мне близок.

— Ваша русская жена не уговаривала вернуться в Россию уже сейчас?

— Нет. Футбол — моя мотивация, а я профессионал. Не должно быть такого, что дети скажут, что в России лучше, чем в Словении, и я сразу поеду туда. Это моя карьера, и я чувствую, что могу ещё работать в Словении. Когда почувствую, что готов, сделаю следующий шаг.

— Как часто приезжаете в Россию?

— Давно не был. В последний раз был в России, когда начал в качестве ассистента тренера в «Галатасарае» в 2020 году. Я постоянно работаю и только несколько недель летом отдыхаю. Это время всегда провожу на Мальорке. Спасибо богу, что работаю тренером нон-стоп с 2020 года.

Альберт Риера с семьей Фото: Из личного архива Альберта Риеры

— Жена не даёт забыть русский язык в Словении?

— Она живёт в Мадриде с детьми — они там учатся. Работа и семья — отдельно. Они не приезжали ко мне в Словению. У меня много работы, поэтому нет времени ездить к ним. Конечно, скучаю по детям, но, когда любишь свою профессию, это чувство немного меньше. В каждой профессии есть свои позитивные и негативные моменты. Я не люблю говорить, что тренерство — работа, это моё хобби. Однако это моя вторая лучшая профессия. Первая — игрок, а вторая — тренер. Когда ты футболист, то думаешь только о себе, но в качестве тренера работаешь очень много часов, ведь отвечаешь за 25 человек.

«Не согласен с половиной идей Гвардиолы и Артеты — они плохие»

— Под вашим руководством «Целе» выступает блестяще. За счёт чего команда так заиграла?

— Мы добились большого прогресса в прошлом сезоне. Никто не думал, что словенская команда может впервые в истории выйти из группы в Лиге конференций. Два года назад никто не знал о «Целе», однако сейчас в Европе все знают о нас. Один раз сделав хорошо, не хочешь в следующий раз сделать хуже. Если поездил на «Мерседесе», потом не хочется пересаживаться на «Рено». Так что и в этом сезоне тоже хотим очень хорошо выступить в еврокубках.

Альберт Риера Фото: ФК «Целе»

— Как оцените соперников по Лиге конференций?

— Самым сложным соперником на бумаге является [афинский] АЕК. Но если мы покажем такой же уровень, как в прошлом сезоне, у нас будет много шансов. Не надо смотреть на соперника! В последний раз соперник оказался лучше нас ещё в прошлом году. Это была «Витория Гимарайнш» (1:3). В остальных встречах мы играли так, что соперники не думали, что они лучше нас. Наш главный секрет в том, что в еврокубках мы никого не боимся. Поэтому на равных соперничали с «Фиорентиной», «Бетисом» и «Лугано». Мы знали, что лучше, можем играть хорошо и контролировать игру. Сейчас снова должны это показать.

— Вы разочарованы, что «Целе» вылетел из квалификации Лиги Европы?

— Да. Но у нас немного поменялась команда: мы потеряли нескольких футболистов и подписали пять игроков, в основном словенцев. В чемпионате страны должны играть минимум 10 словенцев. Однако я всё равно очень рад, что мы их подписали. Для меня самое важное, что все футболисты команды знают, что надо делать с мячом и без него. Мне нравится, когда игроки показывают свой талант, но все всегда должны знать план игры. На каждый матч есть разный план, и каждый футболист знает, что делать. Я люблю, когда футболист думает на поле, а не играет автоматически.

— Есть какой-то особый подход в тренировочном процессе?

— Конечно, у нас, у испанцев, он есть. У меня очень много упражнений на тренировках. Самое главное, чтобы все футболисты понимали, зачем они их делают. Перед тренировкой всегда объясняю смысл новых упражнений.

— Используете наработки других тренеров?

— Каждый тренер пробует хорошие идеи. Я не могу сказать, что одни наработки лучше других, потому что все тренеры разные. Некоторые наработки мне нравятся меньше, потому что у меня другая идея. Я ещё молодой тренер, однако есть и другие начинающие специалисты. Тот же Пепе Рейна недавно начал тренерскую карьеру. Я ему сказал: «Твоя идея — это твоя идея. Она не лучше и не хуже другой». Не должно быть такого: если тренер хороший, буду смотреть, что он делает. Не хочу копировать. Если мы говорим про Гвардиолу или Артету, я не согласен с половиной их идей, потому что они плохие. Да, это хорошие тренеры, но у меня свой подход. У каждого тренера должны быть свои идеи — только так можно быть довольным своей работой.

Альберт Риера Фото: ФК «Целе»

— В этом сезоне вы будете удовлетворены выходом в четвертьфинал Лиги конференций или ставите задачу пройти ещё дальше?

— Мы хотим в финал (смеётся). Конечно, мы хотим максимальных результатов, однако должны знать, кто мы. Мы словенская команда, у которой есть лимит по игрокам. Однако если мы добились хороших результатов в прошлом сезоне, почему не повторить их и в этом? Я не хочу говорить, до какой стадии еврокубков нужно дойти — мы должны отдавать себя в каждом матче максимально, а уже потом посмотрим на результат. Для меня самое главное не результат, а наша игра. Если будем играть так, как хотим, шансы выиграть возрастут.

— Что значит для вас прошлый четвертьфинал Лиги конференций?

— Матчи с «Фиорентиной» остаются важнейшими из всех, что мы играли. Всегда хочется большего, но это уже прошло — нужно смотреть в будущее. Сейчас каждый матч Лиги конференций – самый важный, и я не хочу заглядывать слишком далеко.

— Довольны ли вы нынешним составом «Целе»?

— Да, потому что я знаю, какой в Словении лимит. Мы с руководством друг друга очень хорошо понимаем и знаем, чего хотим. «Целе» по максимуму использовал свои возможности для усиления. Я очень рад, что клуб уважает меня и верит в мою работу.

— Как вам работается с русскоязычными футболистами?

— Никита Иосифов очень хорошо работал в прошлом сезоне и продолжает в том же духе сейчас. От того же Лисаковича мы ждём очень многого ввиду его опыта. Это футболист другого уровня, однако он должен показать этот уровень и свой талант. Мне не нравится, когда в команде много маленьких групп игроков разных национальностей: больше двух человек из одной страны. Люблю, когда есть одна группа и хорошая раздевалка. Хочу, чтобы все футболисты говорили на английском языке. Да, это мы, иностранцы, приехали в Словению, однако их язык очень сложен. А английский — интернациональный язык, который все уважают. Кроме того, не хочу собирать в «Целе» много иностранных футболистов из одной страны. Я мог бы привезти в «Целе» семь-восемь испанцев, но не хочу это делать. Испанец должен быть лучше словенца, чтобы играть здесь. То же самое касается русских и белорусов.

Альберт Риера Фото: ФК «Целе»

— Как вы раскрыли Иосифова? У него просто блестящая статистика в этом сезоне.

— Ему 24 года, однако в прошлом сезоне ему нужно было привыкнуть к организованности в тактике, потому что он про неё раньше ни с кем не говорил. У него есть очень хорошие характеристики, поэтому ему нужно понимать, когда бежать вперёд, назад или делать паузу. Он должен учиться этому, но остальные качества у него очень хорошие: это быстрый футболист с дриблингом и ударом, который может сыграть слева и справа в атаке. Сначала у него мало что получалось: Никита хотел сделать всё быстро. Однако иногда нужно понимать тайминг — и он понял. У него очень хорошее будущее.

— Проверяли его испанский язык?

— Я знаю, что он играл в Испании, но мы с ним об этом не говорили. Никита очень хорошо говорит по-испански. Однако во время матчей и тренировок лучше говорить на английском. Именно так тренируют в АПЛ. В чемпионате Англии лучшие футбол, игроки, организация и понимание из всех стран, где я был. Если однажды меня пригласят в АПЛ и я буду готов, то соглашусь.

— У Лисаковича в российских клубах возникали проблемы из-за характера. Вы как тренер планируете его воспитывать?

— Я слышал про его характер, но также знаю про его талант. Люблю говорить с футболистами прямо — не виляю влево-вправо. У Виталия есть талант и другой уровень. Есть популярная версия, что он не играл на своём уровне из-за характера. Я знаю, как работать с хара́ктерными футболистами. За мою карьеру было много таких игроков. Поэтому, когда появился шанс его подписать, я согласился.

Но футбол — это не только поле, а всё, что внутри команды. Я буду говорить ему всё, что вижу. Мы были только несколько тренировок вместе, но уже вижу, что он не должен играть в Словении — у него есть возможность выступать в топ-5 европейских чемпионатах. У него очень хорошие характеристики, однако футбол — это не только дриблинг, удар и качество, но и характер и профессионализм. Важно, как и против кого играешь. Я буду ему помогать, а он должен меня слушать. В ином случае у него возникнут проблемы. Однако характер — это тоже очень важно. Думаю, наш футбол подойдёт его характеристикам, и он с нами будет прогрессировать.

— Как оцените чемпионат Словении?

— Последние три года он прогрессирует — стало больше клубов, которые развиваются. Раньше конкурентоспособными были «Марибор» и «Олимпия», а сейчас есть ещё «Целе» и «Копер». Все команды помогают друг другу расти. Плюс сюда приезжают хорошие тренеры. Поэтому каждый сезон какая-то словенская команда выстреливает в еврокубках.

— Чем вас приятно удивил словенский футбол?

— Скоростью. Помню, что, когда играл здесь в 2015-2016 годах, был шокирован, как медленно все играли. Не зря я сказал, что АПЛ — лучший чемпионат, потому что там очень высокие скорости: всё в два раза быстрее, чем в других европейских лигах, в том числе и испанской. В Словении возросли скорости, поэтому и футболисты отсюда готовы идти на повышение в другие чемпионаты.

Альберт Риера в «Ливерпуле» Фото: Stu Forster/Getty Images

— Для вас как для тренера большая проблема, что у «Целе» нет собственной базы?

— Конечно! В Словении очень мало инфраструктуры, и к тому же она очень плохая. Возможно, первые полтора месяца после лета всё хорошо, но потом все футбольные поля портятся. У нас даже нет тренажёрного зала и агрономов. В Словении большой дефицит инфраструктуры! Валерий Колотило хочет построить тренажёрный зал и базу. Мы хотим первыми в Словении сделать это. Если у тебя нет места, где работать, это очень плохо. Пока все тренировки проводим на нашем стадионе, что является большим минусом. Мы хотим, чтобы во время матчей качество поля было идеальным, однако в таком случае придётся пропускать тренировки.

— Но у словенского футбола виден потенциал?

— Валерий Колотило и его люди работают тут уже пять лет. У того же «Марибора» турецкие владельцы, у которых есть ещё «Халл». То есть финансовая поддержка присутствует. Однако у остальных команд денег мало. А без большой финансовой помощи не будет большого прогресса. Да, на поле прогресс виден, но в остальном всё развивается очень медленно.

«В первые три месяца в «Бордо» работал больше как психолог, а не как тренер»

— Почему вы решили начать тренерскую карьеру именно в Турции?

— У меня была возможность поработать во втором испанском или итальянском дивизионе, но я хотел работать только в высшей лиге с профессиональными футболистами. Я попробовал себя ассистентом тренера и через два года понял, что должен работать главным. Мой характер не подходит для работы ассистентом. Сначала нужно показать себя и свой талант на другом уровне, иначе тебя не возьмут в такие команды, как «Челси» или «Барселона». Вот так я стал главным в Словении. В первом сезоне мы выиграли чемпионат и Кубок страны с «Олимпией». Я особо не думал о следующей команде, не мечтал о «Ливерпуле» или «Барселоне», потому что футбол — это сегодня. Если однажды подумают, что я готов возглавить такой клуб, соглашусь. Но тренерская карьера развивается медленно. Если ты возомнишь себя лучшим тренером, а потом проиграешь три матча, все будут считать тебя худшим.

— Почему же ушли посреди сезона из «Целе» в «Бордо», во вторую французскую лигу?

— В том сезоне «Целе» не выступал в еврокубках, поэтому приходилось бороться только в чемпионате Словении. Но я уже был чемпионом Словении, поэтому сказал, что мне нужно немного больше мотивации. «Бордо» заинтересовался мной, посчитав, что я сумею им помочь. Мы нормально поговорили с Валерием, и он меня понял. Благодарю его за это. Однако во французской команде возникли финансовые проблемы, поэтому через сезон я вернулся в «Целе».

Альберт Риера Фото: ФК «Целе»

— Какой опыт получили в «Бордо»?

— Там была плохая ситуация, потому что команда на тот момент только вылетела из Лиги 1. Фанаты и люди, работавшие там, видели только хорошие времена: Лига 1, еврокубки. Я сразу понял, что им надо осознать, что мы теперь в Лиге 2. Многие не могли с этим смириться. Поэтому в первые три месяца я работал больше как психолог, а не как тренер. Уже после декабря «Бордо» заметно спрогрессировал как команда — мы очень хорошо играли последние три месяца сезона, однако шансов зацепиться за плей-офф для выхода в Лигу 1 было мало. При этом у клуба не было возможности подписывать футболистов — могли только продавать. Но я рад, что побывал в такой ситуации. Нужно знать, что такое хорошо, а что – плохо. Работа в «Бордо» закалила меня.

— Финансовые трудности возникли прямо в начале сезона?

— Да. У нас должен был быть минимальный бюджет € 40 млн, однако мы всё равно не могли покупать футболистов. Уже потом «Бордо» свалился в четвёртый дивизион. После этого со всеми тренерами и футболистами автоматически разорвали контракты.

«Хаби Алонсо не звал в «Реал», но никогда и никуда не поеду работать ассистентом»

— Часто общаетесь с бывшими одноклубниками из европейских клубов и партнёрами по сборной Испании?

— Со всеми общаюсь, есть хорошая связь. Из бывших одноклубников больше общаюсь с Пепе Рейной. Но он не просто друг, а уже семья, ведь является крёстным моей дочери. А я крёстный его третьего ребёнка – у него их пять.

— Хаби Алонсо поздравили с назначением в «Реал»?

— Конечно! Мы вместе учились на тренера. На нашем курсе ещё занимались Рауль, Хави, Луис Гарсия. Уверен, что Хаби будет очень хорошим тренером. Наша группа поздравляет каждого с каждым шагом в карьере. Я точно знаю, что при Хаби Алонсо «Реал» будет очень серьёзно прогрессировать.

— Не звал вас по дружбе в «Реал»?

— Нет.

— А поехали бы?

— Ассистентом никогда и никуда не поеду! Я могу работать только главным тренером. По работе в «Галатасарае» понял: ассистент — это не моё место. Я уже главный и не хочу работать в другом качестве.

Альберт Риера Фото: ФК «Целе»

— Тот же Джеррард поехал работать в Саудовскую Аравию. Вы бы согласились?

— Мне неинтересно работать в Саудовской Аравии. Да, сейчас там много европейских футболистов и тренеров, однако каждый делает то, что хочет. Я знаю, чего хочу я. Но никогда не говори никогда. Сейчас в моих планах нет Саудовской Аравии.

«Матчи с Катаром не помогают России — желаю, чтобы российская сборная сыграла с Испанией»

— Не жалеете, что пришлось закрыть академию в Омске?

— Родители детей хотели, чтобы я лично работал там. В первые три года всё было хорошо – когда я жил в Омске. Я учился с детьми, а родители были довольны. Однако потом я начал работать в «Галатасарае», а у русского тренера в академии был не тот уровень. Все дети и родители хотели, чтобы я физически находился там, но я уже начал тренерскую карьеру. Пришлось закрыть академию.

— За время игровой карьеры хоть раз получали приглашение от российского клуба?

— Во время моего второго сезона в «Ливерпуле» были разговоры по поводу перехода в «Спартак». Однако я играл в сборной Испании и хотел быть рядом, в Европе. Когда завершил карьеру, мог поиграть за «Томь», но федерация запретила клубу подписывать футболистов.

— Без еврокубков чемпионат России падает в уровне?

— Не могу сказать, что падает, потому что все российские клубы держат конкуренцию, подписывают хороших футболистов и хотят выиграть чемпионат. Это очень хорошо! Для меня самое главное, что есть это желание. Но те клубы, что участвуют в еврокубках и играют против тяжёлых соперников, прогрессируют ещё больше. Российским клубам нужна игра в Европе. Я желаю российскому футболу скорейшего возвращения в еврокубки! Уровень футбола в России не падает, однако может прогрессировать ещё быстрее благодаря международным матчам.

Альберт Риера Фото: ФК «Целе»

— Слышали про молодых Батракова и Кисляка, которых сватают во многие европейские топ-клубы?

— Нет, не слышал. В Европе о них не говорят, но я знаю, что в каждой стране есть таланты, а в России их очень много. Я часто говорю про молодых российских и турецких футболистов, которые боятся уезжать в Европу. Почему не попробовать? Им надо поехать и показать свой талант в хороших проектах, где будут помогать. А они думают, что у них и так всё хорошо — они дома, нормальный контракт, хороший футбол. Однако футболист должен сыграть в другой стране, на другом уровне. Если есть возможность, нужно идти и пробовать свои силы.

— Как оцените уровень сборной России?

— С кем она играла? С Катаром? Это не тот уровень, на котором должна находиться Россия. Такие матчи не помогают российскому футболу и российским игрокам. Это не их уровень. Они должны играть против сборных своего уровня. Очень жалко, что произошла такая ситуация, но желаю сборной России в ближайшем будущем сыграть с Испанией.