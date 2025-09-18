«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео

У ЦСКА на прошлой неделе завершилась легендарная серия без поражений из 21 матча. Новая не началась — армейцы не смогли одолеть в Фонбет Кубке России резерв «Балтики»! Андрей Талалаев полностью перетряхнул состав, и это не преувеличение. Но даже так удалось перевести игру в серию пенальти, а затем — уже там победить! С голом вратаря!

В Мир РПЛ во встрече с «Зенитом» у калининградцев с первых минут выходили совершенно другие футболисты. Кукушкин, Луна, Беликов, Обонин, Чивич, Мохаммад, Мурид, Ковач, Йенне, Оффор — ни один из них ни разу не попадал в старт на матчи чемпионата. Лишь у Ковалёва один выход с первых минут — в 6-м туре с «Сочи» (2:0).

У ЦСКА же из удивительного — попадание в заявку Вильягры, который прибыл ещё в марте, однако так пока и не дебютировал. Спойлер — в итоге аргентинец просидел на лавке все 90 минут. Гаич, Мойзес, Алвес и Кисляк — стартовые и в Кубке. Также Фабио Челестини доверился Торопу, Лукину, Абдулкадырову, Руису, Бандикяну, Шуманскому и Мусаеву.

Резерв «Балтики» бодро смотрелся на фоне полуосновы армейцев: на первых порах заработал два угловых, чаще бил по воротам — за 25 минут только четыре попытки оказались заблокированы. Москвичи же больше контролировали мяч, но без Облякова, Кругового и травмированного Глебова конструктива недоставало. Обороны команд действовали грамотно и давали соперникам мало пространства.

По такой игре всё должно было решить индивидуальное мастерство. Например, у Йенне. Нигериец красивым финтом прокидывал мяч мимо Абдулкадырова и забегал в штрафную, однако дальше завозился и упустил высокую остроту. Покатить назад на Мурида всё же получилось, и тот влупил выше цели.

А вот Мусаев оказался расторопнее, на 38-й минуте замкнув в падении головой закидушку Бандикяна. Гол Тамерлан праздновать не стал. Реализация ЦСКА — повод для зависти многих конкурентов.

После перерыва на поле вышли Манелов у калининградцев и Обляков с Круговым — у ЦСКА. Как раз свежие армейцы едва не воспользовались «привозом» Обонина: 19-летний защитник под прессингом Ивана отдал вратарю небрежную передачу, и мяч в суматохе выскочил к Данилу. Чивич в последний момент успел накрыть его.

На последние полчаса Талалаев выпустил Степанова, Филина и Пряхина. Челестини дал поиграть дебютантам Кармо и Поповичу плюс Алеррандро. На 75-й минуте «Балтика» забила, и помогли в этом замены! Мохаммад навесил, Степанов скинул головой, Пряхин ударил с рикошетом. Тороп отразил мяч в перекладину, а Ковач добил.

Но радость калининградцев продлилась недолго. Судья Целовальников оценил видеоповтор и всё отменил из-за фола в центре поля. Талалаев саркастично поаплодировал и получил за это жёлтую. Ждём огня на пресс-конференции.

В концовке Кармо и Мохаммад с Ковачем обменялись моментами. Ну а на 90+3-й минуте празднование «Балтики» остановить уже никто не смог! И вновь в голе поучаствовали Пряхин со Степановым! Первый вслед за скидкой Оффора пальнул издали. Мяч летел мимо створа, однако тут Степанов вовремя набежал на дальнюю штангу! Не ждали серию пенальти? Она случилась!

Алеррандро не забил Кукушкину, а вот балтийцы все попытки реализовывали. Причём Степанов — издевательской «паненкой». Оставался только подход Пряхина. И Тороп выручил! Счёт в серии достиг отметки 9:9.

Вратари тоже подошли к «точке», и Кукушкин не дал отличиться Торопу! А вот сам справился и забил!

Блестящий камбэк. Особенно если учитывать перемены в составе. «Балтика» набрала первые два очка в группе и сохранила шансы на выход. Ну а армейцы всё равно подтянулись к «Локомотиву». Плей-офф Пути РПЛ для них близок.