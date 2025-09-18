«Спартак» ещё не вышел в плей-офф Кубка. «Ростов» нокаутировал соперника в концовке. Видео

Угальде забил первый мяч в сезоне, но этого оказалось мало.

«Спартак» и «Ростов» закрыли программу 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Фаворит открыл счёт, но проиграл.

Пожалуй, состав «Спартака» был больше приближен к основному. С первых минут на поле вышли Кристофер Ву, Наиль Умяров и Жедсон Фернандеш. Кстати, главный тренер красно-белых Деян Станкович отбыл длительную дисквалификацию в Кубке России и появился на скамейке. «Ростов», естественно, серьёзно поменял состав после победы в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

Столичной команде хватил всего шести минут, чтобы открыть счёт. И здесь нужно отметить своевременный вынос вратаря Ильи Помазуна. Пабло Солари избежал офсайда (рванул с своей половины поля), а потом покатил на свободного Манфреда Угальде. Костариканцу оставалось закатить мяч в пустые ворота — есть первый гол форварда в нынешнем сезоне. Станкович на этот раз тыкал пальцем не в объектив камеры, а в сторону своих игроков. Видимо, отдавал должное за качественную контратаку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» врубил фирменный прессинг. Несколько дней назад на этом «погорел» ЦСКА, «Спартаку» тоже досталось. Иван Комаров обокрал Даниила Хлусевича и удрал к воротам Помазуна. Красиво перебросил голкипера, однако мяч вонзился в перекладину. Как же обидно для «Ростова»!

Спустя пять минут уже откровенно повезло гостям. Угальде заходил на дубль, но зарядил в крестовину. Первая половина первого тайма получилась достаточно бодрой, чего не скажешь о второй. После того как Угальде не реализовал шанс, в игре что-то сломалось. Темп снизился, событий стало значительно меньше. «Спартак» напомнил о себе перед самым перерывом — вратарь «Ростова» Даниил Одоевский перевёл мяч в штангу после удара Солари со штрафного. До перерыва зрители больше голов не увидели. Штанга, крестовина, перекладина — вот такое комбо в первой половине.

«Ростов» отыгрался через девять минут после возобновления встречи. Даниил Шанталий завершил довольно симпатичную комбинацию точным ударом с линии вратарской. Ему ассистировал Андрей Лангович. Красно-белые создали гораздо больше моментов до перерыва, однако упустили лидерство в счёте.

Станкович в середине второго тайма сделал сразу четыре перестановки в составе. На поле появились Александер Джику, Даниил Денисов, Илья Самошников и Ливай Гарсия. А чуть позже появился ещё и Руслан Литвинов. Альба, естественно, тоже менял футболистов. К примеру, в игру вошли Тимур Сулейманов и Илья Вахания. После гола донского клуба на поле было больше борьбы, нежели толкового футбола.

Казалось, что всё идёт к серии пенальти. А потом пришло время вышедшего на замену игрока «Ростова». Вахания здорово открылся в штрафной площади «Спартака» под своевременный пас Ланговича и вогнал мяч под перекладину — 1:2. Вот это развязка на 88-й минуте! У Ланговича — два голевых паса.

Красно-белые не реализовали последний шанс в добавленное время — Ливай Гарсия пробил выше перекладины. «Спартак» упустил возможность досрочно выйти в плей-офф Кубка России. А «Ростов» одержал первую победу в нынешнем турнире.