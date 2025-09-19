Возвращение Де Брёйне в Манчестер — грусть. Ушёл через 25 минут, а команда проиграла в ЛЧ

«Манчестер Сити» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Наполи». А Хосеп Гвардиола сравнял счёт в своём личном противостоянии с Антонио Конте. Перед этим матчем каталонец лишь трижды победил итальянца при четырёх поражениях в семи встречах.

Главной деталью матча было, конечно же, возвращение в Манчестер бывшей звезды «Сити» Де Брёйне. Трибуны «Этихада» устроили своему кумиру очень теплый приём, но, к сожалению, полузащитник провёл на поле всего полтайма. Он был заменён, причём не из-за травмы или плохой игры. Конте пришлось убрать с поля игрока, который слабее остальных в «Наполи» по умению обороняться, так как уже на 21-й минуте чемпион Италии потерял удалённого Ди Лоренцо. Капитан гостей в переходной фазе не сумел выбить мяч из-под ног Холанда – снёс улетавшего к воротам норвежца. Впрочем, немецкий судья Цвайер только с помощью VAR и повтора разглядел фол на красную карточку.

Некоторое время правый фланг защиты в команде Конте закрывал забравший повязку Политано (как будто она даётся в «Наполи» только игрокам этого амплуа!), а после замены Де Брёйне туда передвинулся с левого края Спинаццола. Его место занял свежий Оливера. «Горожане» и без того в два раза превосходили чемпиона Италии по владению, а в игре «11 на 10» преимущество хозяев стало просто гигантским. Правда, в равных составах «Манчестер Сити» и «Наполи» создавали моменты фактически только со стандартов, несмотря на то что команда Гвардиолы несколько раз здорово выходила из-под прессинга за счёт перепасовки и резких переводов мяча в свободные зоны.

В большинстве «Манчестер Сити» давил со страшной силой, а «Наполи» отбивался и почти не помышлял о контригре. В первом тайме команда Гвардиолы нанесла 17 ударов против одного у соперника, пять раз попала в створ. Однако вратарь Милинкович-Савич поймал сумасшедший кураж – тащил, что мог. Именно серб совершил больше всех касаний до перерыва в составе неаполитанцев. А когда и он был бессилен, команду Конте чудесным сейвом спас… Политано! Силва отыскал классным пасом Рейндерса, тот бил в касание в нижний угол, но новый капитан «Наполи» прочитал эпизод и остановил летевший в сетку мяч. Отпраздновал Политано эпизод так, словно сам забил. Гвардиола даже успел порадоваться голу, а потом расстроился.

После перерыва игра продолжилась в том же ключе. «Манчестер Сити» беспрерывно наступал, комбинировал, запутывал оборону «Наполи» сменой мест игроками группы атаки. Итальянцы стояли стеной у собственной штрафной. А как только Конте поменял Политано, его команда пропустила. Капитан унёс с собой с поля фарт. Какую же красоту сотворили Фоден с Холандом! Англичанин открылся у полукруга, получил мяч, ловко развернулся и подбросил его левой. А норвежец головой перебросил мяч через Милинковича-Савича. До этого Эрлинг загубил пару-тройку шансов, однако тут всё идеально исполнил.

ГОЛ ХОЛАНДА Фото: Getty Images

Даже первый гол «Манчестер Сити» не заставил «Наполи» раскрыться. Доннарумма отдыхал в воротах. А в середине второго тайма команда Гвардиолы забила ещё раз и закрыла все вопросы об исходе встречи. «Горожане» долго катали мяч вдоль штрафной неаполитанцев, а затем Доку потянул одеяло на себя. Совершил проход по левому полуфлангу, проскочив между Бёкема и Спинаццолой, и пробил «в домик» Милинковичу-Савичу. Серба, судя по реакции, очень оскорбило, что ему забили именно так.

Доигрывал «Манчестер Сити» без Холанда, Доку, Рейндерса и Родри. Гвардиола, вероятно, уже держал в голове предстоящий матч с «Арсеналом» в АПЛ, который состоится через три дня. Зато тренер оставил на поле Фодена, сделавшего в этот вечер аж восемь пасов под удар. «Горожане» очень много били. Итоговая статистика ударов – 23:1 (в створ – 8:1). «Наполи» вдесятером так и не потревожил итальянца Доннарумму.

