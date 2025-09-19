Провальный дебют «Кайрата» в ЛЧ. Зато 18-летний вратарь тащил в стиле Акинфеева

Это случилось, «Кайрат» дебютировал в основной стадии Лиги чемпионов! В гостях у чемпиона Португалии последних двух лет — «Спортинга». Согласно котировкам Opta, в статусе главного аутсайдера. После могучего практически 12-часового перелёта с учётом дозаправки. С третьим вратарём, 18-летним Калмурзой, в основе — Заруцкий и герой серии пенальти с «Селтиком» Анарбеков травмированы.

Тяжелейшее испытание казахстанцы прошли с честью. Да, уступили. Да, разгромно. Но смотрелись достойно и до 65-й минуты держали интригу. Плюс не уехали без забитого гола.

Калмурзу логично начали нагружать с первых минут. Гонсалвеш обошёл ложным замахом Тапалова и вырвался с вратарём на дуэль в ближнем углу — чтобы увидеть его отличную реакцию. Сорокин прерывал опасный прострел — если бы не подкат Егора, Суарес замыкал бы буквально с трёх метров.

Однако и «Кайрат» не стеснялся убегать вперёд. Например, к исходу 10-й минуты подал два кряду угловых. «Спортинг» за первый тайм собрал их шесть и без устали давил на низкий блок казахстанцев. Что на 20-й минуте привело к пенальти. И какому обидному! Мрынский пытался выбить мяч и заехал по ноге Суаресу.

А Калмурза взял и отразил удар Юльманна с «точки»! В стиле Акинфеева, выставив ногу! Тут же став вторым по молодости, кто сотворил подобное. Миле Свилар из «Бенфики» в 2017-м (сейчас в «Роме») был моложе всего на 30 дней.

Спасение Калмурзы Фото: Кадр из трансляции

Вратарские чудеса продолжились. Кенда закручивал в дальний угол — Калмурза вытянулся в струнку и отвёл угрозу. Суарес сотряс штангу. У «Кайрата» перспективно издали заряжал Сатпаев. Португальцы до 43-й минуты пробили в сторону ворот 12 раз — бесполезно. Можно было бы назвать это чудом, но у него есть конкретное имя — Шерхан Калмурза.

А потом не выручил даже он. Коснулся мяча после удара Тринкана, да всё равно отчаянный прыжок успеха ему не принёс. Недотерпели до перерыва совсем чуть-чуть!

«Кайрат» вышел на второй тайм забивать, не собираясь оставаться без очков. Тапалов выбирался на удобную позицию и вместо мяча попал по ноге Куарежме. У Сатпаева пробить получилось, только Виржиния потащил удар низом из-под защитника. Пришлось оголять тылы, и Суарес замыкал заброс Юльманна — перекладина сохранила интригу.

Казахстанцы неслись в атаку и стали угрожать чужим воротам гораздо чаще. И тут пришло новое испытание. Гонсалвеш въехал коленом в Калмурзу. На замену уже приготовился выйти четвёртый вратарь — вообще 17-летний Алдашев! К счастью, Шерхан оклемался.

Шерхан Калмурза Фото: IMAGO/Maciej Rogowski/ТАСС

Но вот с 64-й по 68-ю минуту, увы, «Кайрат» посыпался. Тринкан после скидки Фреснеды оформил дубль, Сантос рикошетом от Мартыновича забил третий, Кенда пустился в слаломный проход и вонзил четвёртый. Тринкан вообще был близок к хет-трику, промахнувшись с близкого расстояния.

И всё-таки «Кайрат» размочил счёт в концовке! Организовали его поднявшиеся с лавки бразильцы. Получилось красиво. Рикардиньо подал с правого фланга, а Эдмилсон неотразимо пробил с лёта. На том и закончили.

Неожиданностью разгромный перевес португальцев не назвать. Тем не менее реализуй шанс Тапалов или Сатпаев, при ничьей на табло всё могло пойти совсем по иному сценарию. 30 сентября состоится главный день в истории «Кайрата» — в Алма-Ату приедет «Реал». Независимо от сегодняшнего результата, казахстанцы выложатся на максимум.

