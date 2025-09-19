Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов

1-й тур общего этапа Лиги чемпионов — всё. Заключительные встречи подарили нам несколько увлекательных сюжетов. Кстати, четверг получился богатым на голы — 25 в шести матчах.

«Брюгге» раскатал «Монако» без Головина за 10 минут

Печальная новость пришла на этой неделе — Александр Головин выбыл из строя примерно на месяц. Как вы понимаете, в Бельгии играли без россиянина. Поначалу для монегасков всё складывалось хорошо — они заработали пенальти в начале встречи. Однако Магнес Аклиуш не переиграл с «точки» 37-летнего Симона Миньоле. Впрочем, бельгиец ушёл с поля уже через девять минут — травма.

А дальше последовал вынос — «Брюгге» забил три мяча в течение 10 минут. Ханс Ванекен сначала ассистировал Николо Трезольди, а потом сам огорчил соперника. «Монако» не оправился от такого удара, хотя во второй половине забили и те и другие. Гости сделали это уже на 90+1-й минуте — поздравим Ансу Фати. В прошлом сезоне «Брюгге» добрался до 1/8 финала. Интересно, каким будет итоговый результат клуба в этом?

ВИДЕО

«Байер» ушёл от поражения в Дании

«Копенгаген» был близок к победе в 1-м туре, но ему не хватило совсем чуть-чуть. Бывший спартаковец Джордан Ларссон вывел датский клуб вперёд уже на девятой минуте. Концовка получилась огненной. Алехандро Гримальдо в очередной раз проявил умение класть мячи со штрафных. Как он это делает? Через пять минут «Копенгаген» снова вышел вперёд, а в добавленное время забил в свои ворота. 1-й тур Лиги чемпионов дарит нам потрясающие сюжеты. Как здорово, что вернулся такой футбол!

ВИДЕО

«Манчестер Сити» реализовал большинство, Де Брёйне провёл на поле полтайма

Кевин Де Брёйне приехал на стадион, где выступал в течение предыдущих лет. Первый матч против «Манчестер Сити» в статусе футболиста другого клуба сложился для бельгийца не так, как он хотел. А всё потому, что «Наполи» остался вдесятером на 21-й минуте — Джованни Ди Лоренцо схватил красную карточку. Почти сразу после этого Антонио Конте снял с игры Де Брёйне и выпустил вместо него защитника Матиаса Оливеру.

После такого «Наполи» ушёл в оборону, а «Сити» сидел на воротах гостей. Итальянская команда продержалась до 56-й минуты, а потом себя показал Эрлинг Холанд. Норвежец головой перебросил вратаря — 50-й гол форварда в 49 встречах Лиги чемпионов. Это самый быстрый показатель в истории турнира. Как остановить эту машину? Через девять минут Жереми Доку разорвал оборону «Наполи» и укрепил преимущество английского клуба. Дальше «Сити» перешёл в экономный режим, всё-таки впереди важный матч АПЛ с «Арсеналом».

ВИДЕО

«Айнтрахт» отгрузил пятёрку «Галатасараю»

«Галатасарай» забил на восьмой минуте — отличное начало гостевой встречи. Экс-футболист «Баварии» и «Ман Сити» Лерой Зане отметился голевой передачей. А вот концовка первого тайма превратилась для турецкого клуба в кошмар — три пропущенных мяча за 12 минут. После перерыва хозяева добили соперника — 5:1. Джонатан Буркардт провёл отличный матч — два гола и результативный пас. Явно не о таком возвращении в Лигу чемпионов мечтал «Галатасарай».

Рашфорд приговорил «Ньюкасл»

Первый тайм в Англии завершился без голов, а после перерыва было куда веселее. Маркус Рашфорд дважды огорчил соперника. Особенно был хорош второй гол — мяч влетел в ворота по красивой траектории после дальнего удара. Всё шло к спокойной победе каталонского клуба, однако «Ньюкасл» возродил интригу на 90-й минуте. Энтони Гордон сократил разницу в счёте до минимума, но «Барселона» всё-таки набрала три очка. Кстати, для Рашфорда это первые голы в сезоне. Он ни разу не отличился в четырёх встречах чемпионата Испании.

ВИДЕО

«Кайрат» рассыпался после перерыва

«Карабах» сотворил сенсацию в 1-м туре, «Кайрат» — нет. Казахстанская команда вышла на встречу с третьим вратарём — 18-летним Шерханом Калмурзой. И парень начал здорово. На 21-й минуте он ногой отразил удар Мортена Юльманна с 11-метровой отметки. Второй самый молодой голкипер, который отбил пенальти в матче ЛЧ после Миле Свилара.

Однако «Кайрат» немного не дотерпел до перерыва — пропустил на 44-й минуте. Во второй половине гостям пришлось гораздо тяжелее. Франсиску Тринкан оформил дубль, Жеовани Кенда тоже набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас», а грузин Георгий Кочорашвили отдал результативный пас. Эдмилсон — автор первого гола «Кайрата» в основном раунде Лиги чемпионов. Он забил на 86-й минуте, но к тому моменту казахстанская команда уже проигрывала с разницей в четыре мяча.

ВИДЕО