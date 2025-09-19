Скидки
Лига чемпионов, видеообзор матчей 1-го тура, 18 сентября 2025, видео голов: Ньюкасл — Барселона, Манчестер Сити — Наполи, Кайрат

Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов
Кирилл Закатченко
Лига чемпионов, видеообзор матчей 1-го тура
Аудио-версия:
«Монако» проиграл без Головина, «Айнтрахт» забил пять мячей, а «Байер» спасся в огненной концовке.

1-й тур общего этапа Лиги чемпионов — всё. Заключительные встречи подарили нам несколько увлекательных сюжетов. Кстати, четверг получился богатым на голы — 25 в шести матчах.

«Брюгге» раскатал «Монако» без Головина за 10 минут

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
4 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Трезольди – 32'     2:0 Оньедика – 39'     3:0 Ванакен – 42'     4:0 Диахон – 75'     4:1 Фати – 90+1'    

Печальная новость пришла на этой неделе — Александр Головин выбыл из строя примерно на месяц. Как вы понимаете, в Бельгии играли без россиянина. Поначалу для монегасков всё складывалось хорошо — они заработали пенальти в начале встречи. Однако Магнес Аклиуш не переиграл с «точки» 37-летнего Симона Миньоле. Впрочем, бельгиец ушёл с поля уже через девять минут — травма.

А дальше последовал вынос — «Брюгге» забил три мяча в течение 10 минут. Ханс Ванекен сначала ассистировал Николо Трезольди, а потом сам огорчил соперника. «Монако» не оправился от такого удара, хотя во второй половине забили и те и другие. Гости сделали это уже на 90+1-й минуте — поздравим Ансу Фати. В прошлом сезоне «Брюгге» добрался до 1/8 финала. Интересно, каким будет итоговый результат клуба в этом?

ВИДЕО

«Байер» ушёл от поражения в Дании

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Дж. Ларссон – 9'     1:1 Гримальдо – 82'     2:1 Роберт – 87'     2:2 Хацидиакос – 90+1'    

«Копенгаген» был близок к победе в 1-м туре, но ему не хватило совсем чуть-чуть. Бывший спартаковец Джордан Ларссон вывел датский клуб вперёд уже на девятой минуте. Концовка получилась огненной. Алехандро Гримальдо в очередной раз проявил умение класть мячи со штрафных. Как он это делает? Через пять минут «Копенгаген» снова вышел вперёд, а в добавленное время забил в свои ворота. 1-й тур Лиги чемпионов дарит нам потрясающие сюжеты. Как здорово, что вернулся такой футбол!

ВИДЕО

«Манчестер Сити» реализовал большинство, Де Брёйне провёл на поле полтайма

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

Кевин Де Брёйне приехал на стадион, где выступал в течение предыдущих лет. Первый матч против «Манчестер Сити» в статусе футболиста другого клуба сложился для бельгийца не так, как он хотел. А всё потому, что «Наполи» остался вдесятером на 21-й минуте — Джованни Ди Лоренцо схватил красную карточку. Почти сразу после этого Антонио Конте снял с игры Де Брёйне и выпустил вместо него защитника Матиаса Оливеру.

После такого «Наполи» ушёл в оборону, а «Сити» сидел на воротах гостей. Итальянская команда продержалась до 56-й минуты, а потом себя показал Эрлинг Холанд. Норвежец головой перебросил вратаря — 50-й гол форварда в 49 встречах Лиги чемпионов. Это самый быстрый показатель в истории турнира. Как остановить эту машину? Через девять минут Жереми Доку разорвал оборону «Наполи» и укрепил преимущество английского клуба. Дальше «Сити» перешёл в экономный режим, всё-таки впереди важный матч АПЛ с «Арсеналом».

ВИДЕО

Как же жаль Кевина!
Возвращение Де Брёйне в Манчестер — грусть. Ушёл через 25 минут, а команда проиграла в ЛЧ
«Айнтрахт» отгрузил пятёрку «Галатасараю»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
5 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Акгюн – 8'     1:1 Санчес – 37'     2:1 Узун – 45+2'     3:1 Буркардт – 45+4'     4:1 Буркардт – 66'     5:1 Кнауфф – 75'    

«Галатасарай» забил на восьмой минуте — отличное начало гостевой встречи. Экс-футболист «Баварии» и «Ман Сити» Лерой Зане отметился голевой передачей. А вот концовка первого тайма превратилась для турецкого клуба в кошмар — три пропущенных мяча за 12 минут. После перерыва хозяева добили соперника — 5:1. Джонатан Буркардт провёл отличный матч — два гола и результативный пас. Явно не о таком возвращении в Лигу чемпионов мечтал «Галатасарай».

Рашфорд приговорил «Ньюкасл»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

Первый тайм в Англии завершился без голов, а после перерыва было куда веселее. Маркус Рашфорд дважды огорчил соперника. Особенно был хорош второй гол — мяч влетел в ворота по красивой траектории после дальнего удара. Всё шло к спокойной победе каталонского клуба, однако «Ньюкасл» возродил интригу на 90-й минуте. Энтони Гордон сократил разницу в счёте до минимума, но «Барселона» всё-таки набрала три очка. Кстати, для Рашфорда это первые голы в сезоне. Он ни разу не отличился в четырёх встречах чемпионата Испании.

ВИДЕО

Это было сильно:
Невероятный Рашфорд! Оформил дубль за «Барсу» и прибил «Ньюкасл» в ЛЧ
«Кайрат» рассыпался после перерыва

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

«Карабах» сотворил сенсацию в 1-м туре, «Кайрат» — нет. Казахстанская команда вышла на встречу с третьим вратарём — 18-летним Шерханом Калмурзой. И парень начал здорово. На 21-й минуте он ногой отразил удар Мортена Юльманна с 11-метровой отметки. Второй самый молодой голкипер, который отбил пенальти в матче ЛЧ после Миле Свилара.

Однако «Кайрат» немного не дотерпел до перерыва — пропустил на 44-й минуте. Во второй половине гостям пришлось гораздо тяжелее. Франсиску Тринкан оформил дубль, Жеовани Кенда тоже набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас», а грузин Георгий Кочорашвили отдал результативный пас. Эдмилсон — автор первого гола «Кайрата» в основном раунде Лиги чемпионов. Он забил на 86-й минуте, но к тому моменту казахстанская команда уже проигрывала с разницей в четыре мяча.

ВИДЕО

Подробнее о матче:
Провальный дебют «Кайрата» в ЛЧ. Зато 18-летний вратарь тащил в стиле Акинфеева
Кто на каком месте в таблице ЛЧ?
