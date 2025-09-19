Невероятный Рашфорд! Оформил дубль за «Барсу» и прибил «Ньюкасл» в ЛЧ

«Барселона» уверенно стартовала в чемпионате, если не считать ничью с «Эспаньолом» (1:1), и на прошлых выходных раскромсала «Валенсию» – забили шесть безответных мячей. У «Ньюкасла» дела идут средне: пять очков в четырёх турах АПЛ. Хотя, если учитывать скандальный фон вокруг команды, Эдди Хау хочется только поаплодировать.

Гарсия сразу стал показывать, что он ничем не хуже тер Штегена: не паниковал под многократным прессингом «Ньюкасла» и всегда играл накоротке с защитниками, заставляя болельщиков схватиться за сердце. Но обошлось без «привозов». Вратарь успел даже восхитить сейвом: Барнс попытался перекинуть Гарсию, однако длиннорукий испанец дотянулся до мяча. Отметим, что это первый еврокубковый матч в карьере 24-летнего кипера.

Первый момент у «Барсы» возник только на девятой минуте: Рашфорд пробежал с мячом по левому флангу, попытался финтами напугать Бёрна и пробил мимо створа. В целом первую половину тайма доминировал «Ньюкасл». Каталонцы привыкали к давлению и теряли мяч в простых ситуациях, допуская опасные прострелы у своих ворот – хозяевам не хватало лишь опытного форварда для конвертации эпизодов в голы.

После 30-й минуты гости уже адаптировались и захватили инициативу. Феноменально себя проявляла пара опорников: Педри и де Йонг выводили мяч из обороны, отменно разрезали линии соперника и доводили атаку до чужой штрафной. Однако каких-то убойных моментов у ворот Поупа не было. Левандовски почти не видел мяча, Рашфорд спрятался на левом фланге, а Рафинья совсем не попадал в тайминги.

Во втором тайме парочка вингеров всё же исправилась: Рафинья протащил мяч до чужих ворот, сохранил его под прессингом и отдал на Кунде, который навесом нашёл голову Рашфорда – англичанин поразил дальний угол и забил первый мяч за «Барселону».

Почти сразу Эдди Хау пустил в бой новичка Ника Вольтемаде, забившего на прошлых выходных «Вулверхэмптону». И сразу же в хозяева получили второй – автором стал снова Рашфорд. Маркус сместился в центр к линии штрафной и эффектно пробил под перекладину.

Далее запал «Ньюкасла» окончательно иссяк. Хозяева свалились на безыдейные забросы в штрафную Гарсии, а каталонцы поймали кураж и скоростными забегами ломали крепкий дух защитников. А ведь так всё хорошо начиналось для команды Хау.

Гол Энтони Гордона «Барселоне» Фото: Getty Images

Хотя под финал встречи «сорокам» всё же удалось подпортить евродебют Гарсии: Мёрфи вырезал прострел с фланга, а Гордон подсёк мяч в угол ворот. Судья как раз добавил семь минут в концовке, так что подумалось о потенциальном камбэке – вот только «Барселона» продолжала диктовать игру и чуть не забила третий мяч. Поэтому «Ньюкасл» остаётся с нулём очков в таблице.

