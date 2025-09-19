Сразу три топ-вывески в АПЛ, важнейшая игра для Слуцкого. Главные матчи уикенда

Матчи Лиги чемпионов остались позади. Впереди — встречи во внутренних турнирах. Как обычно, отобрали самые интригующие. Места в рейтинге будут распределены по итогам вашего голосования. Какой матч, на ваш взгляд, будет самым любопытным в ближайшие дни? Есть 11 вариантов.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелку вниз «↓».
«Арсенал» — «Манчестер Сити», воскресенье, 21 сентября, 18:30 мск
Интрига: «Арсенал» продлит серию без поражений в матчах с «Манчестер Сити»?
В прошлом туре и те, и другие одержали победу со счётом 3:0. «Манчестер Сити» наказал соседей из «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» раскатал «Ноттингем Форест». Столичная команда пропустила всего один мяч и располагается на второй строчке в таблице. «Ман Сити» пока лишь на восьмом месте. Любопытно, что «Арсенал» не проигрывает сопернику на протяжении пяти матчей во всех турнирах — три победы, две ничьих. Две предыдущие поездки команды Хосепа Гвардиолы на «Эмирейтс» не принесли ей очков — 1:5 и 0:1.
«Манчестер Юнайтед» — «Челси», суббота, 20 сентября, 19:30 мск
Интрига: победит ли «Челси» на «Олд Траффорд» впервые за 12 лет?
Болельщикам «МЮ» можно только посочувствовать. Меняются тренеры, проходят сезоны, а команда по-прежнему не радует результатами. Четыре очка в четырёх турах, 14-е место в АПЛ — посредственный результат. На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» неудачно провёл дерби с «Манчестер Сити» — 0:3. «Челси» в предыдущем туре обидно потерял очки во встрече с «Брентфордом» (2:2), пропустив второй мяч на 90+3-й минуте. Впрочем, команда Энцо Марески пока не проигрывает в чемпионате — две победы, две ничьих.
Факт, который порадует фанатов «МЮ»: их команда не проигрывает «Челси» на «Олд Траффорд» с 2013 года.
«Лацио» — «Рома», воскресенье, 21 сентября, 13:30 мск
Интрига: кто победит в римском дерби?
Предыдущий тур сложился неудачно и для тех, и для других. «Лацио» приехал в гости к «Сассуоло» и пропустил единственный мяч на 70-й минуте. «Рома» не справилась дома с «Торино» — 0:1. В каждом из трёх матчей с участием команды Джан Пьеро Гасперини был забит всего один мяч. «Рома» занимает шестое место в таблице, «Лацио» — 14-е. Обе команды наверняка рассчитывают на другой результат. «Лацио» ни разу не обыграл «Рому» в трёх предыдущих матчах.
«Марсель» — «ПСЖ», воскресенье, 21 сентября, 21:45 мск
Интрига: «Марсель» проиграет заклятому сопернику в шестой раз подряд?
Битва принципиальных соперников, которую во Франции называют «Ле Классик». У столичной команды есть потери в составе. Дезире Дуэ и Усман Дембеле получили травмы в сборной Франции, а Жоау Невеш — в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Но «ПСЖ» пока идёт без потерь — 12 очков в четырёх матчах Лиги 1. «Марсель» побеждает дома, а вот на выезде проигрывает и не забивает. И на данный момент занимает седьмое место. Провансальцы потерпели пять поражений в пяти предыдущих встречах с принципиальным соперником.
«Ливерпуль» — «Эвертон», суббота, 20 сентября, 14:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» снова вырвет победу в концовке матча?
С одной стороны, у «Ливерпуля» всё хорошо. Пять побед в пяти матчах во всех турнирах. С другой — футболисты совсем не жалеют нервных клеток своих болельщиков. Каждая победа даётся очень тяжело — во всех встречах «Ливерпуль» забивает в самой концовке. «Эвертон» стартовал в АПЛ с поражения, после чего набрал семь очков в трёх турах и пока занимает седьмое место, что можно назвать хорошим результатом для команды. «Эвертон» не забивает на «Энфилде» с 2021 года — с того момента четыре раза подряд проиграл всухую.
«Партизан» — «Црвена Звезда», суббота, 20 сентября, 20:00 мск
Интрига: кто наберёт три очка в белградском дерби?
Главный матч в сербском футболе. У «Црвены Звезды» идеальная статистика — шесть побед в шести матчах. Пока она находится на второй строчке в таблице, а «Партизан» её возглавляет. Правда, у него на одну игру больше. «Црвена Звезда» в последнее время хорошо выступает в матчах с «Партизаном» — три победы, две ничьих. В прошлом сезоне одна из встреч завершилась со счётом 3:3. Будет ли сейчас что-то подобное?
ПСВ — «Аякс», воскресенье, 21 сентября, 15:30 мск
Интрига: «Аякс» обыграет соперника в третий раз подряд?
ПСВ неожиданно проиграл «Телстару» (0:2) в 4-м туре чемпионата Нидерландов, однако одержал четыре победы в четырёх остальных матчах. 17 забитых мячей — лучший показатель в лиге наряду с «НЕК Неймеген». Клуб из Эйндховена занимает второе место в чемпионате, «Аякс» — третье. При этом команда из Амстердама пока ни разу не проиграла (три победы, две ничьих). В прошлом сезоне «Аякс» справился с ПСВ и дома (3:2), и в Эйндховене (2:0). Будет ли третья подряд победа столичной команды?
«Шанхай Шэньхуа» — «Чэнду Жунчэн», воскресенье, 21 сентября, 15:00 мск
Интрига: справится ли команда Слуцкого с лидером китайской Суперлиги?
Важнейший матч с точки зрения борьбы за чемпионский титул в Китае. Команда российского тренера Леонида Слуцкого (третье место в Суперлиге) примет лидера турнира. Между ними — три очка. У «Шанхай Шэньхуа» в последнее время проблемы — всего одна победа в шести встречах. В результате команда опустилась с первого места на третье. А «Чэнду» не проигрывает в семи матчах подряд — шесть побед, одна ничья. Две предыдущие очные встречи на поле «Шэньхуа» завершились со счётом 1:1.
«Барселона» — «Хетафе», воскресенье, 21 сентября, 22:00 мск
Интрига: каталонский клуб снова не пропустит в матче с «Хетафе»?
«Барселона» — главный преследователь «Реала» в чемпионате Испании. Неделю назад команда Ханс-Дитера Флика разнесла «Валенсию» (6:0), а Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски забили по два мяча. У каталонского клуба самый высокий показатель в лиге по голам (13). Три победы в четырёх матчах, четвёртое место в таблице Примеры — статистика «Хетафе» в нынешнем сезоне. Очень неплохо. Однако команда забила всего один мяч в семи предыдущих встречах с «Барселоной». Четыре из них завершились вничью.
«Реал» Мадрид — «Эспаньол», суббота, 20 сентября, 17:15 мск
Интрига: столичный клуб укрепит лидерство в чемпионате Испании?
Килиан Мбаппе в полном порядке. Француз забил четыре мяча в Примере (вся остальная команда — тоже четыре) и оформил дубль в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Так что оборону «Эспаньола» ждёт тяжелейшее испытание. «Реал» победил во всех четырёх матчах чемпионата Испании и возглавил таблицу. «Эспаньол» в прошлом туре обыграл «Мальорку» (3:2), забив третий мяч в меньшинстве. Каталонцы до сих пор не потерпели ни одного поражения (три победы, одна ничья) и взобрались на третье место. Впрочем, «Реал» обыграл соперника в Мадриде в 11 матчах подряд.
«Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», пятница, 19 сентября, 21:00 мск
Интрига: кому достанется победа во встрече саудовских топ-клубов?
Лучший клуб Азии встретится дома со второй командой последнего чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» уже завоевал Суперкубок страны и набрал четыре очка в двух первых турах. Команда Маттиаса Яйссле пока не пропустила ни одного мяча. А что «Аль-Хиляль»? Клуб из Эр-Рияда тоже набрал четыре очка, а в предыдущем туре сыграл вничью с «Аль-Кадисией» (2:2). Два предыдущих матча с участием соперников завершились победами «Аль-Ахли». В обоих случаях команда из Джидды забивала по три мяча.