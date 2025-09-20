«Брест» ещё в прошлом сезоне зажигал в Лиге чемпионов, а теперь — на дне в Лиге 1.

«У нас нет денег, хотя мы играли в ЛЧ». Мощное падение команды-сенсации из Франции

В прошлом сезоне Лига чемпионов увлекла не только новым форматом, но и присутствием в турнире клубов, чьё участие в главном еврокубке прежде невозможно было представить. Одна из таких команд – «Брест». «Пираты» впервые в истории пробились в ЛЧ и отобрали у своих противников немало очков. Разгромили «Ред Булл Зальцбург» (4:0), победили «Штурм» (2:1), «Спарту» (2:1), ПСВ из Эйндховена (1:0) и добыли ничью в матче с «Байером» (1:1). «Брест» хорошо заработал благодаря успешным результатам и выходу в плей-офф, где, правда, команде Эрика Руа не повезло попасть на грандиозный «ПСЖ» (0:3 дома и 0:7 — в гостях).

Вообще, в 2024-м сбывались самые смелые мечты болельщиков «Бреста». Команда выдала лучший результат за всю историю в Лиге 1, финишировав на третьем месте, и дебютировала в Лиге чемпионов, а Руа превратился из тренера-ноунейма в героя. Правда, в сезоне-2024/2025 на фоне выступлений сразу в трёх турнирах случился спад в чемпионате Франции – «пираты» заняли только девятое место. Впрочем, для прежнего «Бреста» и попадание в топ-10 было бы подъёмом.

Клуб не попал в еврокубки, но у этой медали была и позитивная сторона. «Брест» мог бы усилить состав за счёт части заработанных в Лиге чемпионов € 52 млн, сосредоточиться на чемпионате Франции и снова включиться в борьбу за путёвку в ЛЧ. Однако уже летом стало понятно, что ничего хорошего в новом сезоне «пиратов» не ждёт.

Пока конкуренты усиливали составы, «Брест» обходил трансферный рынок стороной. Почти не заглядывал на него. Стал одним из семи «аутсайдеров» летнего окна Лиги 1, вложивших в новичков меньше € 7 млн. Хотя не сказать чтобы клуб много потратил годом ранее под Лигу чемпионов – купил игроков на € 12,2 млн, продал на € 6,4 млн.

Эрик Руа Фото: ФК «Брест»

А вот летом 2025-го «Брест», воспользовавшись тем, что раскрутил своих футболистов, ещё и на трансферах на выход заработал € 28,3 млн. В «Ренн» ушли арендованный ранее Лилиан Брассье (€ 12 млн) и Махди Камара (€ 8 млн), в «ФК Париж» – Пьер Леэ-Мелу (€ 5,8 млн), в «Куинз Парк Рейнджерс» – Карамоко Дембеле (€ 2 млн), в «Астон Виллу» – основной голкипер Марко Бизот (€ 500 тыс.). Казалось, эти продажи тоже открывают возможности для новых приобретений. Однако перед закрытием летнего трансферного окна Руа, отвечая на вопрос об усилении состава, с грустью констатировал:

«Мне сказали, что у нас нет средств. Я видел – наш бюджет на предпоследнем месте (во французской Лиге 1). Выходит, у нас действительно нет денег. Меня до сих пор удивляет, что наш бюджет меньше, чем у «Метца», который поднялся из Лиги 2, хотя мы только что выступали в Лиге чемпионов. Но, к сожалению, клуб находится в таком состоянии».

По информации L’Équipe, бюджет «Бреста» на сезон-2025/2026 составил всего € 35 млн. На новичков клуб потратил меньше четверти от того, что заработал за счёт продажи игроков, – € 6,1 млн. А если сопоставлять с доходами от Лиги чемпионов, то получается приблизительно 12%. «Брест» выкупил у «Майнца» после аренды нападающего Людовика Ажорка (€ 2 млн), кроме того, заплатил за Жориса Шотара из «Монпелье» (€ 2,4 млн) и Пате Мбупа из «По» (€ 1,7 млн). Свободным агентом был подписан Дауда Гвиндо из «Ред Булл Зальцбург». На неизвестных условиях перешёл Люка Тусар из «Униона». Ещё недавний участник Лиги чемпионов арендовал голкипера «Монако» Радослава Маецкого, Жуниора Диаса из «Труа», Реми Лабо Ласкари из «Ланса» и Эрика Эбимбе из «Айнтрахта».

Людовик Ажорк (ФК «Брест») Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

Из этой разношёрстной компании Руа должен был снова сколотить боеспособную команду. С ходу игроками основы стали лишь Маецки, самый дорогой летний новичок Шотар и Диас. Ещё одна статусная фигура – экс-хавбек олимпийской и молодёжной сборных Франции Тусар – только-только подъехал. Его трансфер состоялся в начале сентября. Вдобавок Тусар восстанавливается от травмы.

Стартовал «Брест» так, что впору думать о борьбе за выживание в Лиге 1, а не о возвращении в Лигу чемпионов. Набрал очки только в 1-м туре, отскочив в домашнем матче с «Лиллем». Команда Руа уступала со счётом 0:2 к 26-й минуте и 2:3 – к 75-й минуте, но вытащила ничью (3:3) благодаря дублю Камори Думбия. Сейчас малиец – лучший бомбардир «Бреста» с двумя мячами и единственный игрок, забивший больше гола.

А вот затем команда Руа попала в зону турбулентности. «Брест» был бит на чужих полях «Тулузой» (0:2) и «Лансом» (1:3). В сентябре после паузы на сборные потерпел и домашнее поражение от дебютанта Лиги 1 ФК «Париж» (1:2). Команда Руа много бьёт по воротам соперников: 16,2 удара в среднем за встречу – второй результат в нынешнем чемпионате Франции. Но точность оставлять желать лучшего – 3,7 удара в створ. При этом допускает много ударов по своим воротам – 13,0, в створ – 5,5. В результате «Брест» с одним очком опустился в зону вылета – делит последнее место с «Метцем»!

Болельщики «пиратов» вместе с главным тренером задаются вопросом, куда ушли деньги, полученные от Лиги чемпионов и продаж футболистов. На днях президент «Бреста» Дени Ле Сен, который вообще-то не очень любит общаться со СМИ, выступил с заявлением по горячей теме. По словам босса клуба, эти средства компенсируют потери, связанные с падением доходов от продажи телевизионных прав.

«Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится как минимум до следующего года, – объяснил Ле Сен. – Наши доходы с продажи телевизионных прав сократились с € 42,5 млн в сезоне-2023/2024 до € 8,7 млн в сезоне-2024/2025. А в сезоне-2025/2026 сумма будет ещё меньше – € 4,5 млн… Половина полученной прибыли от участия в Лиге чемпионов была направлена на увеличение бюджета для сохранения конкурентоспособности команды – рост заработной платы, бонусы и прочие расходы. Кроме того, для обеспечения будущего клуба по-прежнему требовалось продавать игроков, особенно опытных… Я знаю, что болельщики «Бреста» хотели бы видеть дальнейший рост команды, но текущая ситуация требует от нас осторожности и закладывания прочного фундамента на будущее. Один из важнейших его факторов – строительство стадиона «Аркеа Парк».

Ввод нового стадиона «Бреста» в эксплуатацию ожидается в 2028 году. Вмещать он будет 15 000 зрителей. В прошлом сезоне в Лиге чемпионов команда играла в Генгаме, поскольку домашняя арена клуба «Стад Франсис Ле Бле» не соответствовала требованиям УЕФА. По словам Ле Сена, «Брест» – не тот клуб, который должен каждый сезон выступать в еврокубках. Финансовая стабильность и экономия средств важнее.

«Пока что «Брест» обречён бороться за выживание», – резюмирует Руа, которого, кажется, сильнее трансферной политики клуба раздражает только игра команды в обороне.