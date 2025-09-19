Испытание в новом российском «класико» и «Спартак» без Станковича. Интриги 9-го тура РПЛ

ЦСКА обязан брать своё, а у «Балтики» и «Локо» есть шанс сравняться по очкам с лидером!

В МИР Российской Премьер-Лиге наступает 9-й тур. Мы всё ближе к тому, чтобы перевалить за треть чемпионата. Круг претендентов на высокие места становится всё меньше, с каждым матчем ценность очков возрастает. Что нас ждёт впереди? Рассказываем о главных интригах в ближайших матчах.

Откроется 9-й тур матчем в Саранске. «Пари НН» в прошлой встрече одержал вторую победу в сезоне (над «Оренбургом» — 3:1). Команда Алексея Шпилевского поднялась на 14-е место в таблице. Но впереди — тяжёлое испытание. «Ахмат» ещё не проигрывал после прихода Станислава Черчесова (две победы и три ничьих в пяти турах). Тренер идёт на рекорд Игоря Ледяхова, который не уступал в семи стартовых матчах в «Ахмате». Однако у «Пари НН» не меньше мотивации выиграть: в случае победы нижегородцы догонят грозненцев в таблице. И, вероятно, покинут зону стыков.

Следом стартует встреча «Акрона» и «Рубина». В прошлом сезоне казанцы четырежды обыграли соперника в РПЛ и Кубке России. «Рубин» — неудобная команда для «Акрона». Сейчас у тольяттинцев непростое положение: они идут 15-ми в чемпионате и потерпели четыре поражения подряд.

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

На «Рубин» команда Заура Тедеева выйдет максимально заряженной. Тем более в случае поражения есть риск потерять тренера. Казанцы же находятся всего в двух очках от топ-3 РПЛ и планируют туда забраться после 9-го тура. Посмотрим, чьё стремление окажется мощнее.

«Локомотив» сыграл вничью в четырёх турах РПЛ подряд. Хотя если бы одержал пару побед, то шёл бы на чистом первом месте. Однако команда Михаила Галактионова, естественно, остаётся в гонке за титулом. И чтобы не отстать от «Краснодара» (сейчас разрыв составляет три очка), в 9-м туре необходимо побеждать в Каспийске «Динамо».

Махачкалинцы в нынешнем сезоне провели три встречи дома и во всех набрали очки (ничья с «Акроном» и победы над «Ахматом» и московским «Динамо»). Хорошая тенденция. Теперь важно продемонстрировать её с одним из фаворитов РПЛ.

Московское «Динамо» — одно из главных разочарований старта сезона. После прихода Валерия Карпина от команды ждали борьбы минимум за топ-3. Однако после восьми туров москвичи расположились на девятом месте. В дерби со «Спартаком» бело-голубые периодически показывали симпатичный футбол, но не на дистанции 90 минут.

Да, на неделе «Динамо» разнесло в Кубке ещё более кризисный «Сочи» (4:0). Однако это вряд ли большой индикатор выздоровления. А вот увезти три очка с искусственного газона «Оренбурга» будет приятно. Да и мотивация у «Динамо» солидная: если тур сложится удачно для соседей по таблице, бело-голубые рискуют свалиться в зону стыков! Так что Карпин обязан придумать победный план на «Оренбург».

«Спартак» примет «Крылья Советов» без Деяна Станковича на скамейке! КДК РФС дисквалифицировал серба на месяц без права на апелляцию. Тренер москвичей оскорбительно выразился в адрес судьи Егора Егорова в дерби с «Динамо». Так что «Крылья» получили небольшое преимущество.

В нынешнем сезоне самарцы идут неплохо: 12 очков в восьми турах и седьмое место в таблице. Столько же и у «Спартака», но «Крылья» обходят красно-белых по дополнительным показателям. И по результатам очного матча у одной из команд есть возможность оторваться от конкурента. В последних пяти играх неизменно побеждал «Спартак». Однако сейчас «Крылья Советов» близки к тому, чтобы увезти из Москвы минимум ничью.

«Балтика» приятно удивляет! После восьми туров новичок РПЛ занимает второе место, всего три очка уступая «Краснодару». Верите, что сказка калининградцев продлится до конца сезона? По качеству футбола команда Андрея Талалаева на 100% заслуживает своё место. Но важно не терять темп. Впереди — домашний матч «Ростовом». Южане ранее обыграли в РПЛ ЦСКА (1:0), а затем в гостях разобрались в Кубке со «Спартаком» (2:1). Классная проверка для «Балтики», согласитесь?

Главная встреча 9-го тура. Вывеска «Краснодар» — «Зенит» стала для РПЛ новым «класико». Именно эти клубы успешнее остальных выступают в лиге в последние годы. Два последних чемпиона России. Дополнительно подогревать интерес не нужно.

Хотя у обеих команд наметились неприятные тенденции. «Краснодар» в последние годы плохо играет с «Зенитом»: всего одна победа за 14 матчей в РПЛ! Да, южане набрали три очка в прошлогодней домашней встрече. Однако затем «сгорели» в Санкт-Петербурге (1:4). «Зенит» же в нынешнем сезоне плохо играет в гостях: три ничьих (со «Спартаком», «Рубином» и «Балтикой») и одно поражение (от «Ахмата»). Получится ли прервать серию? И приблизиться к «Краснодару» в таблице на расстояние в три очка.

Закроет 9-й тур встреча между «Сочи» и ЦСКА на юге России. Пока что новому тренеру сочинцев Игорю Осинькину не удалось стабилизировать игру команды: «Сочи» уступил сначала «Крыльям Советов» (0:2) в РПЛ, а затем — московскому «Динамо» (0:4) в Кубке. ЦСКА же прервал 21-матчевую серию без поражений в прошлом туре, уступив в гостях «Ростову» (0:1). Теперь москвичи отстают от «Краснодара» на четыре очка. А у «Сочи» и вовсе одно очко за восемь туров! С каждой осечкой шансы южан остаться в РПЛ уменьшаются. Нужно выходить и биться за победу даже с ЦСКА. Других вариантов не остаётся.