Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 20 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «МЮ» — «Челси» в АПЛ, Формула-1, отбор на ОИ в фигурном катании и РПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Насыщенное 20 сентября: старт плей-офф на волейбольном ЧМ, регулярка КХЛ, теннис, а ёще матчи «Реала», «Ливерпуля» и «Локо» в футболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⛸️ 5:00: Пекин, отбор к ОИ-2026. Мужчины, короткая программа

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Не началось

Интрига: как выступит Пётр Гуменник?

В борьбу за Олимпиаду вступает второй россиянин. Пётр Гуменник получил право отобраться на Игры в Милане — и кажется, что он вполне к этому готов. До турнира в Пекине 23-летний фигурист успел показать свои программы на закрытых прокатах фигуристов сборной Санкт-Петербурга, опробовать их в соревновательном формате на этапе Кубка города и в итоге вернуться к прошлогодней произвольной.

Которая у Петра новая — «Парфюмер», поставленная Даниилом Глейхенгаузом. Контент, который Гуменник пробовал на прокатах и турнире, просто сумасшедший: сразу два старших четверных — флип и лутц. Вероятно, в Пекине российский фигурист решит слегка упростить прыжковый набор. Всё-таки в столице Китая у него не будет серьёзных конкурентов. Поэтому гораздо важнее будет всё сделать чисто.

Статистика отбора к ОИ-2026
Гуменник стартует в Пекине:
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация

🎾 6:30*: Нишеш Басаваредди (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), Сеул, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 06:30 МСК
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как Медведев дебютирует в туре с новым наставником?

Даниил Медведев после серии неудач поменял свой тренерский штаб и теперь дебютирует на турнире в Ханчжоу с новым наставником Томасом Юханссоном. Первым соперником россиянина в рамках второго круга будет квалифаер из США — 20-летний Нишеш Басаваредди. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары У Ибин — Себастьян Корда.

Даниил начинает азиатскую серию с обновлённой командой:
Всё с нуля. Медведеву нужно не только сработаться с новым тренером, но и покопаться в себе
Всё с нуля. Медведеву нужно не только сработаться с новым тренером, но и покопаться в себе

🏒 10:00: «Адмирал» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправятся ли бело-голубые от неудачного старта сезона?

«Динамо» провалило начало регулярки, одержав лишь одну победу в пяти встречах, причём только в серии буллитов. Москвичи упали на предпоследнее место на Западе, и уже даже ходят слухи, что Алексей Кудашов может покинуть свой пост в случае неудач на Дальнем Востоке. Так что для динамовцев матч с «Адмиралом» станет принципиальным. Правда, у дальневосточной команды дела идут куда лучше. Без боя они точно не отдадут очки.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Несмотря на неудачи, Кудашов должен остаться у руля команды:
Начало по плану. У «Динамо» 0 поводов для панических выводов, несмотря на провал старта
Начало по плану. У «Динамо» 0 поводов для панических выводов, несмотря на провал старта

🏐 10:30: Турция — Нидерланды, чемпионат мира, мужчины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
20 сентября 2025, суббота. 10:30 МСК
Турция
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч плей-офф на ЧМ-2025

Турция прошла групповой этап почти идеально, проиграв лишь один сет, да и тот сборной Ливии. У Нидерландов всё было сложнее — трудные победы над Катаром и Румынией привели «оранжевых» в плей-офф. Турки — фавориты, но на ЧМ-2025 этот статус, как кажется, только мешает. Так что матч будет интересным!

Статистика чемпионата мира по волейболу
Сколько фаворитов уже покинуло чемпионат мира!
Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациями
Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациями

⛸️ 12:15: Пекин, отбор к ОИ-2026. Женщины, произвольная программа

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Не началось

Интрига: Петросян выиграет турнир в Пекине?

Выдохнули — Аделия Петросян успешно дебютировала на международном уровне. Ученица Этери Тутберидзе справилась с давлением и практически не дрогнула в короткой программе — хоть и сильно переживала. Теперь перед ней стоит задача также хладнокровно исполнить свою произвольную программу. Постановка осталась с прошлого сезона — хорошо знакомое российской публике танго.

Эта программа очень идёт самой Аделии, фигуристка в ней выглядит очень стильно и элегантно. И нет сомнений в том, что, даже если Петросян и её тренерский штаб примут решение не идти на риск и выбрать облегчённый контент, постановка по-прежнему будет выглядеть сильно. Остаётся лишь пожелать нашей спортсменке удачи — до Милана остался всего один шаг!

Статистика отбора к ОИ-2026
Петросян выиграла у двух чемпионок Европы:
Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы
Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ахмат» продлит беспроигрышную серию с Черчесовым?

«Ахмат» ещё не проигрывал в РПЛ под руководством Станислава Черчесова (три ничьих, два победы). В следующем туре у грозненцев открывается неплохой шанс продлить серию. Они едут в Саранск (номинально в гости) к «Пари НН». Хотя нижегородцы в 8-м туре одолели «Оренбург» (3:1), именно «Ахмат» — фаворит встречи. Но Алексей Шпилевский потихоньку ставит нижегородцам свой футбол. Сюрпризы вполне реальны.

Статистика РПЛ 6594
Подробнее про успешный старт тренера «Ахмата»:
Черчесов идёт к рекорду «Ахмата». И теперь его работа — это не только про результат
Черчесов идёт к рекорду «Ахмата». И теперь его работа — это не только про результат

⚽️ 14:30: «Ливерпуль» — «Эвертон», АПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» одержит пятую подряд победу в АПЛ?

«Ливерпуль» — единственный клуб АПЛ с четырьмя победами на старте сезона. Как и подобает чемпиону. Да, мерсисайдцам часто везёт с голами в концовках, но в этом и заключается сила. Теперь «Ливерпуль» примет в дерби «Эвертон». Команда Дэвида Мойеса хорошо начала сезон и набрала семь очков в четырёх турах (седьмое место). Нет сомнений, что нас ждёт конкурентный матч. Получится ли у «Эвертона» одержать первую гостевую победу над «Ливерпулем» с февраля 2021 года?

Статистика АПЛ
Очередная победа «Ливерпуля» благодаря голу в концовке:
Как «Ливерпуль» это делает?! «Атлетико» сотворил чудо, но потом ван Дейк пришёл на угловой
Как «Ливерпуль» это делает?! «Атлетико» сотворил чудо, но потом ван Дейк пришёл на угловой

🏐 15:00: Польша — Канада, чемпионат мира, мужчины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Польша
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: навяжут ли канадцы борьбу?

Сборная Польши пока движется по турниру, играя откровенно не во всю силу. Но и соперников высокого уровня пока не было. Однако это уже матч на вылет, давление будет присутствовать. Канада выдала одну хорошую встречу — с Японией, а вот в играх с Ливией и Турцией команда Дэна Льюиса выглядела не слишком убедительно. Смогут ли «кленовые» навязать борьбу фавориту?

Статистика чемпионата мира по волейболу
Олимпийские чемпионы уже пролетели мимо плей-офф:
Что ты натворила, Франция?! Почему олимпийские чемпионы не вышли в плей-офф ЧМ-2025
Что ты натворила, Франция?! Почему олимпийские чемпионы не вышли в плей-офф ЧМ-2025

🏎 15:00: Формула-1, этап 17, Гран-при Азербайджана, квалификация

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: ждут ли нас бакинский хаос и новый поул Леклера?

На пятничных тренировках Гран-при Азербайджана Формулы-1 неплохо проявила себя «Феррари». Неужели это значит, что у Шарля Леклера есть все шансы в пятый раз подряд завоевать в субботу поул-позишен? Исключать такой вероятности точно не стоит, хотя, безусловно, мы будем следить и за фаворитами сезона из «Макларена», и за Максом Ферстаппеном с Джорджем Расселлом. Свою роль способен сыграть и типичный для Баку хаос в виде регулярных жёлтых флагов, аварий и всего остального.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Неожиданный герой этапа:
Кот стал главной звездой Гран-при Азербайджана
Кот стал главной звездой Гран-при Азербайджана

⚽️ 16:30: «Хоффенхайм» — «Бавария», Бундеслига, 4-й тур

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» сохранит идеальный темп?

«Бавария» начала сезон с трёх побед в Бундеслиге и выигрыша у «Челси» в ЛЧ. Пока что дела у мюнхенцев складываются отлично. В 4-м туре чемпионата команда Венсана Компани едет в гости к «Хоффенхайму». Клуб из Зинсхайма одержал две победы в трёх турах и идёт на шестом месте. Не самый простой соперник для «Баварии». Но сейчас, кажется, мюнхенцев остановить почти нереально. Сотворит ли «Хоффейнхайм» мини-чудо?

Статистика Бундеслиги
Гарри идёт за «Золотым мячом»?
Кейн снова закошмарил «Челси» — теперь за «Баварию»! Его статистика поражает. Видео
Кейн снова закошмарил «Челси» — теперь за «Баварию»! Его статистика поражает. Видео

⚽️ 16:45: «Акрон» — «Рубин», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Акрон» неудачную серию?

«Акрон» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ и не побеждает уже в шести турах. Тольяттинцы упали на 15-е место в таблице: в нынешнем сезоне перед клубом маячит перспектива борьбы за выживание. Но в игре с «Рубином» команда может оттолкнуться ото дна. Победа придаст не только уверенности, но и наверняка позволит покинуть зону вылета. Впрочем, казанцы находятся всего в двух очках от топ-3 и планируют туда забраться. Чьи амбиции окажутся сильнее? Следим.

Статистика РПЛ
В конце августа тренер «Акрона» гостил в редакции «Чемпионата»:
«Иногда я просто боюсь за Дзюбу». Заур Тедеев, каким мы его не знали
«Иногда я просто боюсь за Дзюбу». Заур Тедеев, каким мы его не знали

🏒 17:00: «Северсталь» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернутся ли череповчане в зону плей-офф?

«Северсталь» столкнулась с большими трудностями на старте сезона, одержав лишь две победы в пяти встречах. Подопечные Андрея Козырева верны себе и своему стилю, однако в начале чемпионата это слабо помогает команде. Череповчане даже выпали из зоны плей-офф. А впереди встреча с «Барысом», который, к удивлению многих, уже успел обыграть «Трактор» и московское «Динамо». Это будет непростой матч для обеих команд, но сдаваться ни одна из них не станет.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Последняя неудача череповчан:
«Металлург» обыграл «Северсталь» в результативном гостевом матче

⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Эспаньол», Примера, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва «Реала» с одним из открытий сезона в Испании

«Реал» набрал 12 очков после четырёх туров Примеры. Команда Хаби Алонсо настроена вернуть титул в Мадрид. Для реализации задачи нужно побеждать любых соперников. Но в 5-м туре «Реал» ждёт очень тяжёлая игра. В гости на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Эспаньол», набравший 10 очков на старте. В прошлом сезоне каталонцы финишировали 14-ми, однако сейчас настроены биться за высокие места. А для клуба из Барселоны победа над «Реалом» — праздник. Поэтому в Мадрид «Эспаньол» едет за очками.

Турнирная таблица Примеры
«Реал» отскочил в Лиге чемпионов!
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Локомотив», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» прервёт ничейную тенденцию?

«Локомотив» притормозил, сыграв четыре раза вничью подряд. Отставание от лидирующего «Краснодара» теперь составляет три очка. Пока что никаких серьёзных проблем. Однако пора прерывать серию из ничьих. Правда, в 9-м туре «Локо» едет в гости к махачкалинскому «Динамо», которое в нынешнем сезоне неизменно набирало минимум одно очко дома. Увезти победу из Каспийска для москвичей будет очень непросто. Но претендент на золото обязан справляться с задачами любой категории сложности.

Статистика РПЛ
Батраков — топ:
Батраков обошёл Месси и Роналду по трансферной стоимости

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» продолжит тонуть в АПЛ?

Бедный «Манчестер Юнайтед». После четырёх туров манкунианцы снова идут во второй части таблицы (14-е место). От нового сезона болельщики ждали прорыва, но пока что работа Рубена Аморима не выглядит впечатляющей. А тут ещё и матч с «Челси» подоспел. Лондонцы занимают пятое место и надеются на борьбу минимум за топ-4. Получится ли у «МЮ» отнять очки у более классной команды на данную секунду? Или нас снова ждут осечка и разговоры о потенциальном увольнении Аморима.

Статистика АПЛ
У манкунианцев всё очень плохо:
Ужасная статистика «МЮ» на старте сезона
Ужасная статистика «МЮ» на старте сезона
