Насыщенное 20 сентября: старт плей-офф на волейбольном ЧМ, регулярка КХЛ, теннис, а ёще матчи «Реала», «Ливерпуля» и «Локо» в футболе!

Топ-события субботы: «МЮ» — «Челси» в АПЛ, Формула-1, отбор на ОИ в фигурном катании и РПЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⛸️ 5:00: Пекин, отбор к ОИ-2026. Мужчины, короткая программа

Интрига: как выступит Пётр Гуменник?

В борьбу за Олимпиаду вступает второй россиянин. Пётр Гуменник получил право отобраться на Игры в Милане — и кажется, что он вполне к этому готов. До турнира в Пекине 23-летний фигурист успел показать свои программы на закрытых прокатах фигуристов сборной Санкт-Петербурга, опробовать их в соревновательном формате на этапе Кубка города и в итоге вернуться к прошлогодней произвольной.

Которая у Петра новая — «Парфюмер», поставленная Даниилом Глейхенгаузом. Контент, который Гуменник пробовал на прокатах и турнире, просто сумасшедший: сразу два старших четверных — флип и лутц. Вероятно, в Пекине российский фигурист решит слегка упростить прыжковый набор. Всё-таки в столице Китая у него не будет серьёзных конкурентов. Поэтому гораздо важнее будет всё сделать чисто.

🎾 6:30*: Нишеш Басаваредди (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), Сеул, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Медведев дебютирует в туре с новым наставником?

Даниил Медведев после серии неудач поменял свой тренерский штаб и теперь дебютирует на турнире в Ханчжоу с новым наставником Томасом Юханссоном. Первым соперником россиянина в рамках второго круга будет квалифаер из США — 20-летний Нишеш Басаваредди. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары У Ибин — Себастьян Корда.

🏒 10:00: «Адмирал» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправятся ли бело-голубые от неудачного старта сезона?

«Динамо» провалило начало регулярки, одержав лишь одну победу в пяти встречах, причём только в серии буллитов. Москвичи упали на предпоследнее место на Западе, и уже даже ходят слухи, что Алексей Кудашов может покинуть свой пост в случае неудач на Дальнем Востоке. Так что для динамовцев матч с «Адмиралом» станет принципиальным. Правда, у дальневосточной команды дела идут куда лучше. Без боя они точно не отдадут очки.

🏐 10:30: Турция — Нидерланды, чемпионат мира, мужчины, 1/8 финала

Интрига: первый матч плей-офф на ЧМ-2025

Турция прошла групповой этап почти идеально, проиграв лишь один сет, да и тот сборной Ливии. У Нидерландов всё было сложнее — трудные победы над Катаром и Румынией привели «оранжевых» в плей-офф. Турки — фавориты, но на ЧМ-2025 этот статус, как кажется, только мешает. Так что матч будет интересным!

⛸️ 12:15: Пекин, отбор к ОИ-2026. Женщины, произвольная программа

Интрига: Петросян выиграет турнир в Пекине?

Выдохнули — Аделия Петросян успешно дебютировала на международном уровне. Ученица Этери Тутберидзе справилась с давлением и практически не дрогнула в короткой программе — хоть и сильно переживала. Теперь перед ней стоит задача также хладнокровно исполнить свою произвольную программу. Постановка осталась с прошлого сезона — хорошо знакомое российской публике танго.

Эта программа очень идёт самой Аделии, фигуристка в ней выглядит очень стильно и элегантно. И нет сомнений в том, что, даже если Петросян и её тренерский штаб примут решение не идти на риск и выбрать облегчённый контент, постановка по-прежнему будет выглядеть сильно. Остаётся лишь пожелать нашей спортсменке удачи — до Милана остался всего один шаг!

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ахмат» продлит беспроигрышную серию с Черчесовым?

«Ахмат» ещё не проигрывал в РПЛ под руководством Станислава Черчесова (три ничьих, два победы). В следующем туре у грозненцев открывается неплохой шанс продлить серию. Они едут в Саранск (номинально в гости) к «Пари НН». Хотя нижегородцы в 8-м туре одолели «Оренбург» (3:1), именно «Ахмат» — фаворит встречи. Но Алексей Шпилевский потихоньку ставит нижегородцам свой футбол. Сюрпризы вполне реальны.

⚽️ 14:30: «Ливерпуль» — «Эвертон», АПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» одержит пятую подряд победу в АПЛ?

«Ливерпуль» — единственный клуб АПЛ с четырьмя победами на старте сезона. Как и подобает чемпиону. Да, мерсисайдцам часто везёт с голами в концовках, но в этом и заключается сила. Теперь «Ливерпуль» примет в дерби «Эвертон». Команда Дэвида Мойеса хорошо начала сезон и набрала семь очков в четырёх турах (седьмое место). Нет сомнений, что нас ждёт конкурентный матч. Получится ли у «Эвертона» одержать первую гостевую победу над «Ливерпулем» с февраля 2021 года?

🏐 15:00: Польша — Канада, чемпионат мира, мужчины, 1/8 финала

Интрига: навяжут ли канадцы борьбу?

Сборная Польши пока движется по турниру, играя откровенно не во всю силу. Но и соперников высокого уровня пока не было. Однако это уже матч на вылет, давление будет присутствовать. Канада выдала одну хорошую встречу — с Японией, а вот в играх с Ливией и Турцией команда Дэна Льюиса выглядела не слишком убедительно. Смогут ли «кленовые» навязать борьбу фавориту?

🏎 15:00: Формула-1, этап 17, Гран-при Азербайджана, квалификация

Интрига: ждут ли нас бакинский хаос и новый поул Леклера?

На пятничных тренировках Гран-при Азербайджана Формулы-1 неплохо проявила себя «Феррари». Неужели это значит, что у Шарля Леклера есть все шансы в пятый раз подряд завоевать в субботу поул-позишен? Исключать такой вероятности точно не стоит, хотя, безусловно, мы будем следить и за фаворитами сезона из «Макларена», и за Максом Ферстаппеном с Джорджем Расселлом. Свою роль способен сыграть и типичный для Баку хаос в виде регулярных жёлтых флагов, аварий и всего остального.

⚽️ 16:30: «Хоффенхайм» — «Бавария», Бундеслига, 4-й тур

Интрига: «Бавария» сохранит идеальный темп?

«Бавария» начала сезон с трёх побед в Бундеслиге и выигрыша у «Челси» в ЛЧ. Пока что дела у мюнхенцев складываются отлично. В 4-м туре чемпионата команда Венсана Компани едет в гости к «Хоффенхайму». Клуб из Зинсхайма одержал две победы в трёх турах и идёт на шестом месте. Не самый простой соперник для «Баварии». Но сейчас, кажется, мюнхенцев остановить почти нереально. Сотворит ли «Хоффейнхайм» мини-чудо?

⚽️ 16:45: «Акрон» — «Рубин», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Акрон» неудачную серию?

«Акрон» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ и не побеждает уже в шести турах. Тольяттинцы упали на 15-е место в таблице: в нынешнем сезоне перед клубом маячит перспектива борьбы за выживание. Но в игре с «Рубином» команда может оттолкнуться ото дна. Победа придаст не только уверенности, но и наверняка позволит покинуть зону вылета. Впрочем, казанцы находятся всего в двух очках от топ-3 и планируют туда забраться. Чьи амбиции окажутся сильнее? Следим.

🏒 17:00: «Северсталь» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернутся ли череповчане в зону плей-офф?

«Северсталь» столкнулась с большими трудностями на старте сезона, одержав лишь две победы в пяти встречах. Подопечные Андрея Козырева верны себе и своему стилю, однако в начале чемпионата это слабо помогает команде. Череповчане даже выпали из зоны плей-офф. А впереди встреча с «Барысом», который, к удивлению многих, уже успел обыграть «Трактор» и московское «Динамо». Это будет непростой матч для обеих команд, но сдаваться ни одна из них не станет.

⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Эспаньол», Примера, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва «Реала» с одним из открытий сезона в Испании

«Реал» набрал 12 очков после четырёх туров Примеры. Команда Хаби Алонсо настроена вернуть титул в Мадрид. Для реализации задачи нужно побеждать любых соперников. Но в 5-м туре «Реал» ждёт очень тяжёлая игра. В гости на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Эспаньол», набравший 10 очков на старте. В прошлом сезоне каталонцы финишировали 14-ми, однако сейчас настроены биться за высокие места. А для клуба из Барселоны победа над «Реалом» — праздник. Поэтому в Мадрид «Эспаньол» едет за очками.

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Локомотив», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» прервёт ничейную тенденцию?

«Локомотив» притормозил, сыграв четыре раза вничью подряд. Отставание от лидирующего «Краснодара» теперь составляет три очка. Пока что никаких серьёзных проблем. Однако пора прерывать серию из ничьих. Правда, в 9-м туре «Локо» едет в гости к махачкалинскому «Динамо», которое в нынешнем сезоне неизменно набирало минимум одно очко дома. Увезти победу из Каспийска для москвичей будет очень непросто. Но претендент на золото обязан справляться с задачами любой категории сложности.

Батраков — топ: Батраков обошёл Месси и Роналду по трансферной стоимости

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» продолжит тонуть в АПЛ?

Бедный «Манчестер Юнайтед». После четырёх туров манкунианцы снова идут во второй части таблицы (14-е место). От нового сезона болельщики ждали прорыва, но пока что работа Рубена Аморима не выглядит впечатляющей. А тут ещё и матч с «Челси» подоспел. Лондонцы занимают пятое место и надеются на борьбу минимум за топ-4. Получится ли у «МЮ» отнять очки у более классной команды на данную секунду? Или нас снова ждут осечка и разговоры о потенциальном увольнении Аморима.