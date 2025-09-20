Трансферы между «Челси» и «МЮ» — сомнительная история. Гарначо усугубит статистику?

Алехандро Гарначо всё лето искал новый клуб. И обосновался в «Челси», отвергнув, по данным различных СМИ, варианты с «Баварией» и «Аль-Насром», где вновь смог бы поиграть с кумиром — Криштиану Роналду. Как писал главный мировой инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний аргентинец хотел исключительно к «синим».

«Думаю, это большой и правильный шаг для меня и моей карьеры», — рассуждал Гарначо после трансфера. Он уже успел выйти на замену в АПЛ и ЛЧ. На очереди — важнейший матч с родным «Манчестер Юнайтед». Сегодня узнаем, сработает ли правило бывших. А пока вспомним пять предыдущих трансферов между клубами и подведём их итоги.

Хуан Себастьян Верон: из «МЮ» в «Челси» за € 21,8 млн летом 2003-го

Хуан Себастьян Верон Фото: Alex Livesey/Getty Images

С приглашением аргентинского полузащитника ошиблись оба клуба. Летом 2001-го «Юнайтед» отдавал «Лацио» вообще € 42,6 млн. Тогда это был трансферный рекорд Англии. «Верон великолепен. Мы купили одного из лучших футболистов планеты, игрока мирового класса. Он принесёт индивидуальность, в которой мы нуждаемся. Нам нужны перемены», — не скрывал радости Алекс Фергюсон. С помощью новичка тренер перестроил расстановку со стандартной 4-4-2 на 4-5-1.

Начало получилось многообещающим. Во втором матче за «МЮ» — с «Блэкберном» — Хуан Себастьян выдал классную голевую сквозь троих соперников на Райана Гиггза. Вскоре забил «Эвертону», «Ньюкаслу», «Тоттенхэму» и «Болтону». Стал игроком сентября в АПЛ. Моментально влился в коллектив, с упором взявшись за изучение английского и не пропуская командные ужины. Но манкунианцы тяжело свыкались с новой схемой. «Поплыли» и Верон, и все остальные.

В декабре «Манчестер Юнайтед» рухнул на девятое место и вернулся к прежним 4-4-2. Ситуацию выправили — к марту удалось вспорхнуть в лидеры. А потом Хуан Себастьян «привёз» в матче с «Мидлсбро», и титул уплыл к «Арсеналу». Верона откровенно начал прессовать Рой Кин. В сезоне-2002/2003 аргентинец был ярок в ЛЧ: оформил 4+4 в девяти встречах, а проигранный четвертьфинал с «Реалом» пропускал. Однако его всё равно сбагрили в Лондон.

«Верон — великолепный игрок с большим потенциалом и выдающимся видением поля. Но у него в любом случае не получилось бы в «МЮ». Проблема в том, что я не нашёл для него подходящую позицию. Мы перепробовали всё. Я мог бы тренировать Хуана ещё сто лет, но так и не понял бы, куда его поставить», — писал Фергюсон в автобиографии.

Раскрыться в «Челси» помешала тяжёлая травма: только 14 матчей, аренда в «Интер» и продажа в «Эстудиантес» за всего-навсего € 2,2 млн. Там он уже засверкал: взял Кубок Либертадорес и дважды признавался лучшим футболистом Южной Америки.

Хуан Мата: из «Челси» в «МЮ» за € 44,73 млн зимой 2014-го

Хуан Мата Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Я удивлён, что «Челси» отпустил Мату, ведь это замечательный футболист. Они усиливают прямого конкурента», — трансферу удивлялся даже Арсен Венгер. Оно и понятно, ведь полузащитник был вожаком лондонцев сразу при трёх тренерах. Его высоко ценили и Андре Виллаш-Боаш, и Роберто Ди Маттео, и Рафаэль Бенитес. Болельщики «синих» дважды признавали Хуана игроком года. Победы в Кубке Англии, ЛЧ и ЛЕ — во многом заслуга испанца.

12+20 в первом сезоне — супер. Но даже та статистика меркнет на фоне показателей во втором — 20+30. Ради Маты не хотелось пропускать ни одного матча «Челси», потому что магию он поставил на поток. Пройти на дриблинге нескольких соперников, эффектно исполнить штрафной, вырезать идеальную передачу, прицельно пробить — игра испанца влюбляла. Однако всё заруинило возвращение в АПЛ Жозе Моуринью.

Лондонцы отошли от позиционного футбола на контратакующий, и Мате в нём места не нашлось. «На данный момент Оскар — моя основная «десятка». Для меня он лучший игрок в команде. Я должен доказывать фанатам, что я хорош, и Мате следовало бы сделать то же самое», — португалец публично атаковал Хуана. И вскоре отпустил в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы тем временем страдали при Дэвиде Мойесе. Мата всё равно оформил 6+4 за 15 матчей Премьер-лиги. Да и в Манчестере провёл долгих восемь с половиной лет. Временами выдавал высокий уровень, тем не менее на прежний больше не выходил. 10+4, 10+10, 10+6, 3+7, 6+3, снова 3+7, 3+3 — неплохо, но и близко не та феерия в «Челси».

Британский журналист Зак Лоуи метко описывал карьеру испанца: «Хуан Мата провёл восемь лет в «Манчестер Юнайтед» и два с половиной года – в «Челси». По какой-то причине у меня стойкое ощущение, что всё было наоборот».

Неманья Матич: из «Челси» в «МЮ» за € 44,7 млн летом 2017-го

Неманья Матич Фото: Stu Forster/Getty Images

Матич — один из главных футболистов в карьере Жозе Моуринью. Больше матчей при португальце провели лишь Рикарду Карвалью, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Паулу Феррейра. Когда тренер возглавил «МЮ», стало понятно — в Манчестер скоро переберётся и Неманья. Тем более у «Юнайтед» были огромные проблемы с опорной зоной. Так же было и позже, когда Моур возглавил «Рому» — и перетащил за собой Матича.

Пожалуй, никому другому Жозе не отвешивал столько комплиментов, как сербу: «Его опыт, интеллект и гениальность заключаются в том, каким образом он думает. Он думает по-футбольному. Не сказал бы, что у меня был лучший игрок, чем он. Матич — один их моих ребят, тех, которых я поддерживал, даже когда мы не работали вместе. Поэтому я знаю, какой он человек — большой и зрелый».

Неманья провёл в Лондоне три с половиной замечательных года. Был основным, цементировал центр поля, дважды поднял над головой трофей АПЛ и попадал в команду года. Но как тут устоишь, когда в тебя вновь поверил любимый тренер. Тем более «Челси» подписал безумно перспективного Тьемуэ Бакайоко. Кто ж знал, что француз вчистую провалится.

Матич задержался в «МЮ» на пять лет и получил от русскоязычных болельщиков прозвище Батич. Всегда оставался большим профессионалом. Когда требовалось, выходил в центре защиты. Да, трофеи зацепить не получилось. Но были финалы Кубка Англии и Лиги Европы. Провалом покупку серба точно не назвать.

Моуринью, кстати, ставил Неманью в пример остальным даже после кубковой победы над «Брайтоном»: «Много-много раз Матич оказывался островком контроля, окружённым со всех сторон не водой, а недостатком личностей, класса и желания». Лучше и не скажешь.

Мэйсон Маунт: из «Челси» в «МЮ» за € 67,7 млн летом 2023-го

Мэйсон Маунт Фото: Jan Kruger/Getty Images

Здесь можно ограничиться одним словом — травмы. За два года в «Манчестер Юнайтед» Маунт пропустил суммарно 284 дня. И показатель становится плачевнее, потому что сейчас атакующий полузащитник снова в лазарете. А ведь ожидания от Мэйсона были совсем нескромными.

«Отпустить его — ошибка. Причём независимо от того, ушёл он к одному из главных конкурентов или нет. Мне нравится Мэйсон Маунт. Если учитывать его возраст и историю в «Челси», где он воспитывался с детства, его качества — он будет становиться только лучше», — говорил бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.

«Купить Маунта за £ 60 млн точно лучше, чем Райса — за £ 105 млн. Мэйсон по таланту никому не уступает», — мысли легенды «МЮ» Дуайта Йорка.

На самом деле, Маунт после долгих переговоров отказывался продлевать контракт с «Челси». Был риск вскоре потерять его бесплатно, вот лондонцы тогда и согласились на не самую великую сумму. На тот момент сделка для «Юнайтед» казалась удачной.

Смущало только, что из-за проблем с тазом Мэйсон пропустил в сезоне-2022/2023 больше встреч, чем в сумме за три предыдущих. Однако положительные качества полузащитника перевешивали. Так их описывал Томас Тухель: «У него просто нет слабых мест. Он хорош и с точки зрения характера, и с точки зрения таланта, и с точки зрения физики. Он славный парень, никогда не витает в облаках от успеха или после побед. Каждый день приезжает в Кобхэм (там находится база «Челси». — Прим. «Чемпионата»), чтобы научиться чему-то новому и получить ценный опыт».

Тем не менее ставить крест на Маунте пока рано. Всё-таки ему только 26 лет. Да и в те редкие моменты, когда он играет, порой выдаёт высокий уровень. Как в полуфинале ЛЕ-2024/2025, когда закинул дубль «Атлетику».

Джейдон Санчо: из «МЮ» в «Челси» за € 5,9 млн летом 2024-го (аренда)

Джейдон Санчо Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Часто ли вы встречали примеры, когда один клуб готов доплатить другому € 5,75 млн, лишь бы не покупать футболиста? «Челси» пошёл на такой шаг, не захотев превращать арендный контракт с Санчо в постоянный. Но обо всём по порядку.

Летом Transfermarkt составил десятку самых неэффективных трансферов последних лет. Туда попали только те, кто сыграл за новый клуб 50 и более матчей. Первым логично стал Антони. Вторым — Рандаль Коло Муани. Третьим — Джейдон с большим отрывом. Каждое его голевое действие обошлось «Юнайтед» в € 4,7 млн. Манкунианцы отдали дортмундской «Боруссии» € 85 млн и получили от вингера 12+6 в 83 встречах.

Уле-Гуннар Сульшер восторгался Санчо. Называл его «игроком на долгие годы» и «вингером в лучших традициях «МЮ». Однако Джейдон потерялся под высоким давлением. Сначала и близко не показывал былой статистики, забив дебютный гол только в 15-м матче. Потом подвергся публичной критике от Эрика тен Хага за лень и недисциплинированность. Не промолчав и за гневную реакцию получив отстранение.

Не сказать, что Джейдон был ужасен в «Челси». И всё же полноценно реанимировать карьеру ему не удалось. Он часто выходил на поле, но редко выделялся за пределами Лиги конференций и в АПЛ отметился скромными 3+5 в 31 туре.

Право выкупа превратилось в обязательство, потому что лондонцы заняли место в верхней части таблицы. «Челси» предложил вингеру еженедельную зарплату в размере £ 110-130 тыс. Джейдон потребовал £ 250 тыс., как у него было в Манчестере. Заслуживает ли он таких денег? Спорно. Теперь вингер пробует себя в «Астон Вилле».