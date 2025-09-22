Рафинья заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Дембеле. Вот доказательства

Уже сегодня, 22 сентября, состоится церемония вручения «Золотого мяча». Явным фаворитом считается Усман Дембеле. Логично, если учесть его лидерский статус в «ПСЖ». Парижане выиграли всё, кроме клубного чемпионата мира. Да и там спокойно дошли до финала.

Французская аналитическая компания Avisia с помощью искусственного интеллекта оценила шансы вингера «ПСЖ» на главный индивидуальный трофей в могучие 72%. Ламину Ямалю дали 56%, Витинье — 40%, Мохамеду Салаху — 39%. Рафинья удостоился лишь 33%. Тем не менее именно бразилец заслужил «ЗМ» не меньше других. Есть несколько железных аргументов.

Круче Рафиньи в ЛЧ за последние 11 лет не было никого

«Барселону» в драматичном полуфинале ЛЧ остановил «Интер». Но даже без участия в решающем матче у Рафиньи уникальная статистика — 13+8. Лучший бомбардир? Да. Лучший ассистент? Естественно. Больше 21 очка по системе «гол+пас» не набирал никто, столько же — только Криштиану Роналду в сезоне-2013/2014 (17+4). То есть позади остались и Лионель Месси, и Роберт Левандовски, и Карим Бензема. При этом бразилец, в отличие от португальца, не исполнял пенальти.

Рафинья Фото: David Ramos/Getty Images

Рафинья промолчал только в трёх играх из 14. На общем этапе он «угостил» голом и ассистом «Янг Бойз» (5:0) с «Црвеной Звездой» (5:2), положил «трёшку» самой «Баварии» (4:1), два — «Бенфике» (5:4), забил дортмундской «Боруссии» (3:2), отдал две голевые во встрече с «Аталантой» (2:2).

В плей-офф от бразильца снова пострадали лиссабонцы (общие 4:1) и дортмундцы (общие 5:3) — 3+1 и 1+2 соответственно. Да и миланцы. В первом матче (3:3) Рафинья сначала ассистировал Феррану Торресу, а потом от души зарядил с 30 метров. Мяч залетел в ворота от спины Яна Зоммера, и в протоколе это обозначили как автогол. Если бы авторство приписали бразильцу, с чем вряд ли бы кто-то поспорил, он бы стал рекордсменом.

Рафинья и в ответной игре сделал счёт 3:2 на 87-й минуте. Подвела защита: легендарный забег Франческо Ачерби, 3:4 в овертайме – и в финал шагнул «Интер».

Что же конкуренты? Салах вылетел ещё в 1/8 финала и набрал скромные 3+4. У Дембеле — 8+6, у Ямаля — 5+3. Ближе всех к Рафинье подобрался Серу Гирасси — 13+5. В номинантах гвинейский нападающий тоже присутствует, однако за приз не поборется: слишком уж скромны успехи его «Боруссии». Да и пять мячей он забил с пенальти.

В Испании Рафинье тоже не было равных

В Ла Лиге по системе «гол+пас» Рафинья стал третьим с 18+10, уступив только Левандовскому (27+2) и Килиану Мбаппе (31+3). Однако именно бразильца признали лучшим футболистом чемпионата. При том что из-за Ямаля он весь сезон отбегал на неродном левом фланге.

«Барселона» завоевала все три внутренних трофея. Особенно от Рафиньи доставалось «Реалу». За сезон было сыграно четыре «эль класико». Каталонцы неизменно побеждали – 16:7 по сумме всех матчей. На счету бразильца — 5+2.

Рафинья Фото: Alex Caparros/Getty Images

Итого у него невероятные 34+23 во всех турнирах. Это лучший результат для футболиста «Барсы» со времён Месси. В топ-5 лигах Европы равен Рафинье только Салах. Тем не менее у обрётшего вторую молодость египтянина на девять голов с пенальти больше.

Велик и оборонительный вклад Рафиньи

Рафинья — это не только про атакующее великолепие. Он безумно трудолюбив. Об этом свидетельствует хотя бы показатель среднего пробега нападающих в предыдущем розыгрыше ЛЧ. 11 км — именно столько носился по полю бразилец. Наравне с ним парочка из «Атлетико» — Антуан Гризманн и Хулиан Альварес. Круче — только Вангелис Павлидис из «Бенфики».

В среднем 0,66 выноса, 0,82 предотвращённой передачи соперников, 1,62 попытки отбора и перехвата — это всё тоже про Рафинью, который вообще не ленится отрабатывать сзади. Бразилец — настоящий пахарь и сердце «Барселоны». К тому же он был стабилен на протяжении всего сезона, войдя в топ-3 «Барсы» по количеству сыгранных минут. Дембеле засверкал после Нового года, имея к январю показатель 8+6 во всех турнирах. У Рафиньи на тот момент уже было 17+9.

Рафинья Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

В августе, отвечая на вопрос о «Золотом мяче», бразилец отметил: «Я просто хочу, чтобы вручение награды было честным, вот и всё. Учитывая, через что я прошёл в карьере, даже быть на этой церемонии — уже победа для меня. Одна из главных в профессиональной жизни».

Похвальная скромность. Особенно на фоне прошлогодней истерики Винисиуса. Сезон-2025/2026 вингер «Барсы» тоже начал сказочно, оформив 3+1 за всего-навсего 274 минуты в Ла Лиге.

Если лучшим признают Дембеле, аргументов против найдётся мало. Безусловно, «ПСЖ» — главный клуб прошедшего сезона, а Усман — его лидер. Только вот «Золотой мяч» — индивидуальная награда. А сильнее Рафиньи не было никого.