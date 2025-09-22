Скидки
Золотой мяч — 2025: почему награду заслуживает футболист Барселоны Рафинья, а не Усман Дембеле, статистика, мнение, достижения

Рафинья заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Дембеле. Вот доказательства
Георгий Илющенко
Рафинья заслуживает «Золотой мяч» больше Дембеле
Француза котируют гораздо выше. Это несправедливо.

Уже сегодня, 22 сентября, состоится церемония вручения «Золотого мяча». Явным фаворитом считается Усман Дембеле. Логично, если учесть его лидерский статус в «ПСЖ». Парижане выиграли всё, кроме клубного чемпионата мира. Да и там спокойно дошли до финала.

Французская аналитическая компания Avisia с помощью искусственного интеллекта оценила шансы вингера «ПСЖ» на главный индивидуальный трофей в могучие 72%. Ламину Ямалю дали 56%, Витинье — 40%, Мохамеду Салаху — 39%. Рафинья удостоился лишь 33%. Тем не менее именно бразилец заслужил «ЗМ» не меньше других. Есть несколько железных аргументов.

Круче Рафиньи в ЛЧ за последние 11 лет не было никого

«Барселону» в драматичном полуфинале ЛЧ остановил «Интер». Но даже без участия в решающем матче у Рафиньи уникальная статистика — 13+8. Лучший бомбардир? Да. Лучший ассистент? Естественно. Больше 21 очка по системе «гол+пас» не набирал никто, столько же — только Криштиану Роналду в сезоне-2013/2014 (17+4). То есть позади остались и Лионель Месси, и Роберт Левандовски, и Карим Бензема. При этом бразилец, в отличие от португальца, не исполнял пенальти.

Рафинья

Рафинья

Фото: David Ramos/Getty Images

Рафинья промолчал только в трёх играх из 14. На общем этапе он «угостил» голом и ассистом «Янг Бойз» (5:0) с «Црвеной Звездой» (5:2), положил «трёшку» самой «Баварии» (4:1), два — «Бенфике» (5:4), забил дортмундской «Боруссии» (3:2), отдал две голевые во встрече с «Аталантой» (2:2).

В плей-офф от бразильца снова пострадали лиссабонцы (общие 4:1) и дортмундцы (общие 5:3) — 3+1 и 1+2 соответственно. Да и миланцы. В первом матче (3:3) Рафинья сначала ассистировал Феррану Торресу, а потом от души зарядил с 30 метров. Мяч залетел в ворота от спины Яна Зоммера, и в протоколе это обозначили как автогол. Если бы авторство приписали бразильцу, с чем вряд ли бы кто-то поспорил, он бы стал рекордсменом.

Рафинья и в ответной игре сделал счёт 3:2 на 87-й минуте. Подвела защита: легендарный забег Франческо Ачерби, 3:4 в овертайме – и в финал шагнул «Интер».

Что же конкуренты? Салах вылетел ещё в 1/8 финала и набрал скромные 3+4. У Дембеле — 8+6, у Ямаля — 5+3. Ближе всех к Рафинье подобрался Серу Гирасси — 13+5. В номинантах гвинейский нападающий тоже присутствует, однако за приз не поборется: слишком уж скромны успехи его «Боруссии». Да и пять мячей он забил с пенальти.

В Испании Рафинье тоже не было равных

В Ла Лиге по системе «гол+пас» Рафинья стал третьим с 18+10, уступив только Левандовскому (27+2) и Килиану Мбаппе (31+3). Однако именно бразильца признали лучшим футболистом чемпионата. При том что из-за Ямаля он весь сезон отбегал на неродном левом фланге.

«Барселона» завоевала все три внутренних трофея. Особенно от Рафиньи доставалось «Реалу». За сезон было сыграно четыре «эль класико». Каталонцы неизменно побеждали – 16:7 по сумме всех матчей. На счету бразильца — 5+2.

Рафинья

Рафинья

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Итого у него невероятные 34+23 во всех турнирах. Это лучший результат для футболиста «Барсы» со времён Месси. В топ-5 лигах Европы равен Рафинье только Салах. Тем не менее у обрётшего вторую молодость египтянина на девять голов с пенальти больше.

Велик и оборонительный вклад Рафиньи

Рафинья — это не только про атакующее великолепие. Он безумно трудолюбив. Об этом свидетельствует хотя бы показатель среднего пробега нападающих в предыдущем розыгрыше ЛЧ. 11 км — именно столько носился по полю бразилец. Наравне с ним парочка из «Атлетико» — Антуан Гризманн и Хулиан Альварес. Круче — только Вангелис Павлидис из «Бенфики».

В среднем 0,66 выноса, 0,82 предотвращённой передачи соперников, 1,62 попытки отбора и перехвата — это всё тоже про Рафинью, который вообще не ленится отрабатывать сзади. Бразилец — настоящий пахарь и сердце «Барселоны». К тому же он был стабилен на протяжении всего сезона, войдя в топ-3 «Барсы» по количеству сыгранных минут. Дембеле засверкал после Нового года, имея к январю показатель 8+6 во всех турнирах. У Рафиньи на тот момент уже было 17+9.

Рафинья

Рафинья

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

В августе, отвечая на вопрос о «Золотом мяче», бразилец отметил: «Я просто хочу, чтобы вручение награды было честным, вот и всё. Учитывая, через что я прошёл в карьере, даже быть на этой церемонии — уже победа для меня. Одна из главных в профессиональной жизни».

Похвальная скромность. Особенно на фоне прошлогодней истерики Винисиуса. Сезон-2025/2026 вингер «Барсы» тоже начал сказочно, оформив 3+1 за всего-навсего 274 минуты в Ла Лиге.

Если лучшим признают Дембеле, аргументов против найдётся мало. Безусловно, «ПСЖ» — главный клуб прошедшего сезона, а Усман — его лидер. Только вот «Золотой мяч» — индивидуальная награда. А сильнее Рафиньи не было никого.

