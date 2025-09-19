Марио Фернандес попрощался с футболом. 20 хайлайтов и фото ярчайшей карьеры

Слухов об очередном возвращении нашего бразильца в РПЛ теперь точно не будет.

Марио Фернандесу сегодня исполнилось 35 лет. И именно в этот день он объявил о завершении карьеры. Летом бразильский россиянин едва не устроился в «Торпедо», но всё ограничилось неделей тренировок. В итоге чёрно-белых исключили из Мир РПЛ, а правый защитник так и не нашёл новую команду. И уже не найдёт. По крайней мере в качестве футболиста.

Финал карьеры Марио получился противоречивым. И всё равно он принёс много радости россиянам. Провожаем Фернандеса из футбола и вспоминаем 20 его важных моментов.

1. Дебют за «Гремио» — июнь 2009-го в матче со «Спорт Ресифи». Когда Марио оказался в клубе, сразу же из-за депрессии пропал на три дня и отправился за 1000 км от Порту-Алегри. Ментальные проблемы удалось уладить. Фернандеса сдвинули с центра обороны на край, и он засиял.

Дебют Марио Фернандеса за «Гремио» Фото: Edu Andrade/Getty Images

2. Переход в ЦСКА — лето 2012-го. Марио рассказывал «Российской газете»: «Гремио» и ЦСКА согласовали мой переход. И в этот момент пришло предложение от «Реала». Но я уже дал слово ЦСКА». Впереди было очень много титулов.

Переход Марио Фернандеса в ЦСКА Фото: РИА Новости

3. Но сперва армейцы обыграли «Спартак» в первом дерби для Марио. Случилось это 7 октября 2012-го (2:0).

Дебютное дерби для Марио Фернандеса со «Спартаком» Фото: «Чемпионат»

4. Трофейный урожай Фернандес начал собирать в РПЛ-2012/2013. Правда, 29-й тур стал для него кошмарным: во встрече с «Кубанью» правый защитник надолго выбыл из строя.

Марио Фернандес получил травму Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

5. И тут же — победа в Кубке России. Финал с «Анжи» (1:1, 4:3 пен.) Марио пропустил как раз из-за травмы колена, но три матча в том розыгрыше он всё же отыграл.

Марио Фернандес в Кубке России в 2013 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

6. К успешному матчу с «Зенитом» (3:0) за Суперкубок России Фернандес восстановиться не успел. Но формально этот трофей тоже его.

ЦСКА с трофеем Суперкубка России в 2013 году Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

7. Дальше — больше. РПЛ-2013/2014 тоже покорилась ЦСКА. Помните же тот драматичный последний тур, когда за трофей армейцы до последнего боролись с «Зенитом» и «Локомотивом»?

Марио Фернандес с титулом РПЛ-2013/2014 Фото: ПФК ЦСКА

8. Суперкубок-2014 тоже оказался в кармане. «Ростов» Фернандес обыгрывал уже лично.

ЦСКА с трофеем Суперкубка России в 2014 году Фото: РИА Новости

9. Дунга оценил способности Марио и вызвал его на октябрьский товарищеский матч с Японией в октябре 2014-го. Правый защитник отбегал весь второй тайм и больше форму сборной Бразилии не примерял. Хотя наверняка пригодился бы ей на ЧМ-2018, ведь Дани Алвес был травмирован.

Марио Фернандес в матче с Японией Фото: Kaz Photography/Getty Images

10. В ноябре 2014-го состоялась одна из главных побед ЦСКА в Лиге чемпионов. Марио помог армейцам одолеть на выезде могучий «Манчестер Сити» с Венсаном Компани, Серхио Агуэро и другими суперзвёздами (2:1) после домашней ничьей (2:2).

Марио Фернандес в матче с «Манчестер Сити» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

11. В сезоне-2015/2016 ЦСКА снова стал лучшим клубом России. Фернандес и его партнёры не пустили на трон «Ростов» Курбана Бердыева.

Марио Фернандес отмечает титул РПЛ-2015/2016 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

12. В октябре 2017-го Марио дебютировал за сборную России в товарищеской игре с Южной Кореей (4:2). Хотя это же было при Станиславе Черчесове. Значит, в контрольной встрече.

Дебют Марио Фернандеса за сборную России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

13. Пожалуй, главный эпизод в карьере Марио. Вы точно помните тот день. 7 июля 2018-го Фернандес забил хорватам в овертайме четвертьфинала ЧМ-2018 и заставил всех нас орать от восторга. Жаль, не удалось реализовать послематчевый подход к «точке».

Марио Фернандес в матче с Хорватией на ЧМ-2018 Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

14. В конце июля 2018-го Марио провёл 120 минут в Суперкубке-2018. И одолел «Локомотив», пополнив и без того солидную трофейную коллекцию.

Марио Фернандес с трофеем Суперкубка России в 2018 году Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

15. 12 декабря 2019 года ЦСКА разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (3:0). И пусть с турнирной точки зрения матч ничего не значил, получилось легендарно. Один из голов Георгий Щенников оформил с добивания вслед за выстрелом Марио.

Марио Фернандес в матче с «Реалом» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

16. Ровно год спустя ЦСКА и испанскую команду поскромнее обыграл, да и турнир был рангом ниже. Но встреча с «Эспаньолом» (1:0) в ЛЕ примечательна тем, что Марио впервые начал с армейской капитанской повязкой. И сделал победный ассист на Николу Влашича.

Марио Фернандес в качестве капитана ЦСКА Фото: Quality Sport Images/Getty Images

17. 6 сентября 2020-го Марио сделал счёт 3:0 в матче Лиги наций с Венгрией. Кто ж знал, что именно его гол станет победным. Потому что два мяча венгры отыграли.

Марио Фернандес в матче с Венгрией Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

18. В марте 2022-го Фернандес на 90+1-й минуте принёс ЦСКА победу в дерби с «Локомотивом» (2:1). Что сильно упростило борьбу за серебряные медали. Как выяснилось, удачную.

Марио Фернандес в матче с «Локомотивом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19. После сезона-2021/2022 Марио попросил ЦСКА отпустить его в Бразилию. Летом 2023-го он вернулся в Россию. Но внезапно не к армейцам, а в «Зенит». Чем безумно взбесил всех болельщиков красно-синих. Разрыв получился принципиальным и для самого Фернандеса. Его быстрый и наполненный радостью забег со скамейки во время гола петербуржцев в очной встрече тоже вошёл в историю.

Марио Фернандес в составе «Зенита» в матче с ЦСКА Фото: ФК «Зенит»

20. В «Зените» Марио гораздо больше лечился, нежели играл. И всё же напоследок стал победителем РПЛ, Кубка и Суперкубка России. Как известно уже теперь, кубковый матч с «Динамо» (2:0) в марте 2024-го стал для него последним.